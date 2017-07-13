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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2017. 14 июля
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

25-я встреча Федерера и Бердыха. Анонс 11-го дня Уимблдона

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 11-го игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
13 июля 2017, четверг. 23:45. Теннис

В пятницу, 14 июля, на Уимблдоне должны завершиться полуфиналы. Главные матчи пройдут на центральном корте – мужские одиночки: Сэм Куэрри (24) — Марин Чилич (7) и Роджер Федерер (3) — Томаш Бердых (11). В двух разрядах остаётся ещё россиянка Елена Веснина – в паре с соотечественницей Екатериной Макаровой и в миксте с бразильцем Бруно Суаресом. Также сражается в юниорском разряде 16-летняя Софья Лансере.

МАТЧ ДНЯ. ФЕДЕРЕР — БЕРДЫХ

Главным матчем дня на центральном корте поставили поединок 18-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера с финалистом Уимблдона-2010 Томашем Бердыхом. Пока в этом противостоянии уверенно лидирует швейцарец – 18:6, а, следовательно, нынешняя встреча будет юбилейной, 25-й. Несмотря на ощутимый перевес в пользу Федерера, Томаш сумел нанести несколько болезненных уколов сопернику, в частности сенсационно обыграл его в 1/16 финала Олимпиады-2004 в Афинах, где Роджера считали одним из главных претендентов на золото, а также выбил его на стадии четвертьфинала на уже упомянутом Уимблдоне-2010 и на US Open-2012. В нынешнем сезоне Роджер уже обыграл соперника на Australian Open и «Мастерсе» в Майами. Всезнающие букмекеры называют его фаворитом и предстоящего полуфинала Уимблдона, а кто станет победителем, как обычно, решится на корте.

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Винус Уильямс в полуфинале Уимблдона уничтожила надежды местных болельщиков в лице Йоханны Конты и сыграет в финале с Гарбинье Мугурусой.

Уимблдон. День 11-й. 14 июля, пятница. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск; центральный и первый корт – 15:00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. Сетка

Парный разряд. Мужчины. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1/2 финала. Сетка

Парный разряд. Микст. 1/2 финала. Сетка

Юниорский турнир. Девушки. 1/2 финала. Сетка

Centre Court

Сэм Куэрри (США, 24) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).
Личные встречи: 0-4/1-5 (US Open-юн-2004 – Уимблдон-юн-2005, Уимблдон-2009, Лондон, Уимблдон-2012, Вашингтон-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2007, 2008, 2013, 2014, 2017) – 1/2 финала (2010);
«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2013) – 1/4 финала (2017);
Уимблдон: 1/4 финала (2016) – 1/4 финала (2014-2016);
US Open: 4-й круг (2008, 2010) – титул (2014).

Путь на Уимблдоне — 2017:
1-й круг: Фаббьяно (7:6, 7:5, 6:2) – Кольшрайбер (6:4, 6:2, 6:3);
2-й круг: Басилашвили (6:4, 4:6, 6:3, 6:3) – Ф.Майер (7:6, 6:4, 7:5);
3-й круг: Цонга, 12 (6:2, 3:6, 7:6, 1:6, 7:5) – Джонсон, 26 (6:4, 7:6, 6:4);
4-й круг: Андерсон (5:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:3) – Баутиста-Агут, 18 (6:2, 6:2, 6:2);
1/4 финала: Маррей, 1 (3:6, 6:4, 6:7, 6:1, 6:1) – Мюллер, 16 (3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1).

Рейтинг: 28-6.
Прогноз букмекеров: 3.41 – 1.29.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Ренессанс Винус Уильямс. Анонс 10-го дня Уимблдона
Предлагаем вашему вниманию расписание матчей десятого игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Томаш Бердых (Чехия, 11)

Centre Court. 2-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 18-6 (Гамбург-2005, «Ролан Гаррос», Галле, Уимблдон-2006, Кубок Дэвиса-2007, Australian Open, Олимпиада-2008, Australian Open-2009, Торонто-2010, Париж-2011, Мадрид-2012, Дубай-2014, Индиан-Уэллс, Рим, Итоговый чемпионат ATP-2015, Australian Open-2016, Australian Open, Майами-2017 – Олимпиада-2004, Майами, Уимблдон-2010, Цинциннати-2011, US Open-2012, Дубай-2013).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017) – 1/2 финала (2014, 2015);
«Ролан Гаррос»: титул (2009) – 1/2 финала (2010);
Уимблдон: титул (2003-2007, 2009, 2012) – финал (2010);
US Open: титул (2004-2008) – 1/2 финала (2012).

Путь на Уимблдоне — 2017:
1-й круг: Долгополов (6:3, 3:0-отказ) – Шарди (6:3, 3:6, 7:6, 6:4);
2-й круг: Лайович (7:6, 6:3, 6:2) – Харрисон (6:4, 6:3, 6:7, 6:3);
3-й круг: М.Зверев, 27 (7:6, 6:4, 6:4) – Феррер (6:3, 6:4, 6:3);
4-й круг: Димитров, 13 (6:4, 6:2, 6:4) – Тим, 8 (6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 6:3);
1/4 финала: Раонич, 6 (6:4, 6:2, 7:6) – Джокович, 2 (7:6, 2:0-отказ).

Рейтинг: 5-15.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.67.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Уимблдонский шок. Маррей и Джокович освободили дорогу для Федерера
Маррей в пяти сетах уступил Куэрри, Джокович снялся с матча против Бердыха, а Федерер уверенно обыграл Раонича и вышел в полуфинал.

Court 1

Анна-Лена Грёнефельд / Квета Пешке (Германия / Чехия, 12) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Court 1. 1-й запуск (15:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Хенри Континен / Хитер Уотсон (Финляндия / Великобритания) — Елена Веснина / Бруно Суарес (Россия / Бразилия, 2)

Court 1. 3-й запуск (около 18:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной/Суареса в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 18

Клэр Лю (США, 3) — Софья Лансере (Россия)

Court 18. 1-й запуск (13:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Лансере в трёх сетах.
Текстовая трансляция

9-й день Уимблдона. Федерер в 12-й раз вышел в полуфинал. Как это было
Онлайн-трансляция девятого дня Уимблдона, в рамках которого сыграют Джокович, Федерер, Маррей, Чилич и многие другие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Макарова Елена Веснина Марин Чилич Роджер Федерер Томаш Бердых Уимблдон
Новости. Теннис
14 июля 2017, пятница
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11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Лю — Лансере на юниорском Уимблдоне
10:52 С. Уильямс: я отдаю всю энергию, чтобы Винус хотела побеждать
10:14 Девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA сыграют на турнире в Цинциннати
10:01 Мугуруса: Винус знает, как нужно играть в финале Уимблдона
09:18 Источник: Маррей выбирает между операцией на бедре и длительным отдыхом
09:04 Конта: не думаю, что я сделала так уж много неправильного в матче с Винус
09:01 В. Уильямс: попрошу Серену дать советы перед матчем с Мугурусой
06:33 Мугуруса разгромила Рыбарикову в полуфинале Уимблдона, В. Уильямс победила Конту
04:35 Четвёртая жена Настасе подала на развод, потому что он содержит третью супругу
03:48 Рыбарикова: мой тяжёлый день скрасил Федерер
00:32 С. Уильямс: в любой другой ситуации не смогла бы смотреть Уимблдон
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13 июля 2017, четверг
22:44 Конта: теперь я знаю, что однажды могу выиграть Уимблдон
22:06 В. Уильямс: ни одно очко в матче с Контой не далось мне легко
21:50 Клейбанова заявилась для участия в турнире в Таиланде
20:55 Марах и Павич за 4,5 часа вышли в финал Уимблдона в парном разряде
20:46 Веснина и Суарес вышли в полуфинал Уимблдона в миксте
19:30 Рыбарикова: я бы больше расстроилась, проиграй 6:8 в третьем сете
19:17 Аншба и Рыбакина не вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона в паре
19:05 Кубот и Мело стали финалистами Уимблдона в парном разряде
18:16 В. Уильямс победила Конту и вышла в финал Уимблдона
18:05 Мугуруса: надеюсь, со второго раза удастся победить в финале Уимблдона
17:47 Дж. Макинрой: Рыбарикова не смогла забыть, что является 84-й ракеткой мира
16:15 Мугуруса разгромила Рыбарикову в полуфинале Уимблдона
16:07 Захаров вышел в четвертьфинал юниорского Уимблдона в парном разряде
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15:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Бегеманн/Меликар — Веснина/Суарес на Уимблдоне
15:00 Комментаторы Eurosport составили пятёрку завидных холостяков тура
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11:37 Мюллер: в 4-м сете Чилич играл лучше. Не знаю, как я смог выиграть ту партию
10:35 Джокович: больнее всего было выполнять подачу и удары с форхенда
10:18 Победы Федерера и Чилича, поражения Маррея и Джоковича — в обзоре игр Уимблдона
09:59 Раонич: больше всего меня поразила психологическая устойчивость Федерера
09:29 Федерер: считаюсь я фаворитом или нет, для меня это не имеет значения
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