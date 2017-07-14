В погоне за историей. Федерер сыграет за 8-й титул на Уимблдоне

Эйс против эйса

Уимблдон выходит на финишную прямую. Сегодня стали известны финалисты в мужском одиночном разряде. Первый матч, при всём уважении к Сэму Куэрри и Марину Чиличу, был прежде всего интересен американским и хорватским болельщикам. Дело не в том, что Куэрри и Чилич не самые зрелищные теннисисты. Просто когда встречаются одноплановые игроки, то ожидать чего-то яркого не приходится. В матчах между Иво Карловичем, Джоном Иснером, Куэрри, Чиличем и некоторыми другими заранее понятно, что львиная доля розыгрышей будет состоять из одного-двух ударов, а брейки станут исключением из правил.

При этом Марин всё-таки отличается от вышеперечисленных теннисистов. У него, конечно, лучше передвижение, чем у того же Куэрри, он обладает большим арсеналом, но немного уступает в подаче. Правда, это не помешало ему выиграть все четыре предыдущие очные встречи. Три из них прошли на траве, а две — на Уимблдоне. На кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба они встречались дважды, обе встречи прошли в пяти сетах. Наиболее показательна игра 2012 года, когда Марин оказался сильнее лишь со счётом 17:15 в пятом сете за 5 часов 31 минуту. Это второй в списке самых продолжительных матчей Уимблдона после игры Джона Иснера и Николя Маю, которые бились три дня, а чистое время перевалило за отметку 11 часов.

По всем раскладам Чилич считался фаворитом. Теннисисты похожи, но всё же у хорвата есть небольшой перевес в нескольких ключевых компонентах. Однако, конечно, никто не ждал от него лёгкой победы. Теннисисты дошли до тай-брейка без особых усилий, а там Куэрри, который уверенно действовал на своей подаче, вдруг допустил несколько ошибок. Марин повёл 4:1 с двумя мини-брейками. Для матча этих теннисистов перевес был большим, но оказалось, что нервничали оба. Теперь настала очередь ошибаться хорвату, и достаточно быстро Сэм выиграл пять очков из следующих шести и заработал сетбол.

Чилича лучше не злить

При счёте 6:6 наступила неожиданная пауза. Одной из зрительниц стало нехорошо, и сотрудники стадиона препроводили её в подтрибунное помещение. Марин немного выпал из игры и допустил две подряд ошибки слева кроссом. Сет остался за Куэрри 7:6 (8:6). Чилич был недоволен собой и сумел эту злость направить в нужное русло. Характер матча во второй партии изменился. Розыгрыши стали длиннее, пошли обмены на задней линии, а в такой игре у Марина был перевес. Правда, сделать брейк ему никак не удавалось, но при счёте 3:3 хорват своего добился и затем дважды подал под ноль — 6:4.

Он сразу же повёл с брейком и в третьей партии. В этот момент его преимущество было очень весомым. Куэрри стал хуже подавать, поэтому стало всё больше розыгрышей на задней линии, а в них рисунок почти всегда был одинаковым: теннисисты играли друг другу под левую руку и опасались форхендов. Однако Сэм заметно хуже передвигался, поэтому чаще ошибался и не всегда успевал к переводам Чилича по линии.

Тем не менее Куэрри сумел сделать ответный брейк в дебюте третьей партии, который выбивался из канвы матча. Марин дал небольшую слабину и позволил американцу почувствовать уверенность. Теннисисты вновь дошли до тай-брейка, и на сей раз Чилич не повторил ошибок первого сета. В начале четвёртой партии хорват вновь немного расслабился и допустил пару необязательных ошибок. Куэрри, находившийся на спаде, заиграл лучше и прибавил на подаче. Порой он неплохо выходил вперёд и показывал там достаточно тонкую и красивую игру.

Он находился в двух геймах от перевода матча в пятый сет, но при 4:3, 30:0 проиграл четыре очка подряд, а вскоре отдал ещё один гейм. Марин добился непростой победы 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5. Во всех элементах Чилич был чуть лучше. У него больше эйсов, больше ударов навылет и меньше ошибок. В матче равных соперников всё решают детали, и в первом полуфинале более высокий уровень Марина дал о себе знать.

25-й матч Федерера и Бердыха

В другом полуфинале явный фаворит тоже был. Роджер Федерер выиграл 18 матчей из 24 у Томаша Бердыха, в том числе все три на траве. Правда, на Уимблдоне они не играли семь лет. А предыдущая встреча состоялась совсем недавно — в Майами, где у Томаша был матчбол, но Федерер взял верх на решающем тай-брейке. На этом Уимблдоне Роджер пока показывает потрясающий уровень, поэтому многие сходились во мнении, что швейцарец должен выиграть.

Он начал оправдывать эти ожидания с первых же минут. Федерер блестяще подавал, выполнял эйс за эйсом и брал свои геймы буквально за считаные секунды. В середине партии Роджер зацепился на приёме и повёл 4:2. С учётом его невероятной игры на подаче многие поспешили отдать сет швейцарцу, но при 4:3 Федерер неожиданно сбавил обороты, допустил две двойные и фактически подарил сопернику брейк. Томаш подарком воспользовался и дошёл до тай-брейка, но там семикратный чемпион Уимблдона наладил подачу и не дал сопернику особых шансов — 7:6 (7:4).

Женщины. Парный разряд. Полуфиналы



Екатерина Макарова /

Чань Хаочинь / Моника Никулеску (Китайский Тайбэй / Румыния) — Рената Воракова / Макото Нонмийя (Чехия / Япония) — 7:6 (7:4), 3:6, 9:7. Елена Веснина (Россия) — Анна-Лена Грёнефельд / Квета Пешке (Германия / Чехия) — 7:5, 6:2.Чань Хаочинь / Моника Никулеску (Китайский Тайбэй / Румыния) — Рената Воракова / Макото Нонмийя (Чехия / Япония) — 7:6 (7:4), 3:6, 9:7.

Без воздушности, но с запасом

13-й гейм решил судьбу и второй партии, только теперь обмена брейков не было. Теннисисты играли быстро: речь и о том, что розыгрыши сами по себе проходили стремительно, так и о том, что борьбы в геймах почти не наблюдалось. Томаш имел свой шанс в седьмом гейме, но Федерер отыграл брейк-пойнт коротким ударом справа. Вообще, форхенд Роджера работал в этот вечер блестяще. Он это доказал на втором тай-брейке, где трижды подряд точно пробил справа кроссом. Бердых играл весьма неплохо, качественно подавал, достойно смотрелся на задней линии, но Федерер был просто лучше и закономерно повёл 2:0 по сетам — вторую партию он взял на тай-брейке с таким же счётом.

В третьей партии борьбы стало больше. Оба не так уверенно подавали, поэтому шансов на брейк стало больше. Томаш, например, заработал двойной брейк-пойнт, когда у Роджера наступил очередной небольшой спад. Федерер его прошёл, а в следующем гейме сделал брейк. Вернуть свою подачу у чеха возможностей не было: в концовке встречи швейцарец выиграл восемь очков из девяти. Со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4 Федерер обыграл Бердыха и вышел в свой 11-й финал Уимблдона. В матче за титул он сойдётся с Марином Чиличем, у которого ведёт 6-1 по личным встречам.

До решающего матча добралась и российская пара Елена Веснина / Екатерина Макарова. Они в шестой раз сыграют в финале на «Шлеме» и во второй раз на Уимблдоне. Со счётом 7:5, 6:2 они переиграли Анна-Лену Грёнефельд и Квету Пешке. В первой партии девушки сделали семь брейков. При 5:4 Макарова не смогла подать на сет, но Веснина через гейм со своей задачей справилась. Во втором отрезке всё сложилось для российской пары легче. В финале они встретятся сЧань Хаочин и Моникой Никулеску. Они за 2 часа 58 минут переиграли Макото Ниомийю и Ренату Воракову — 7:6 (7:4), 4:6, 9:7. Веснина могла выйти и в финал в миксте, но вместе с Бруно Суаресом она уступила действующим чемпионам Хенри Континену и Хитер Уотсон — 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Уимблдон. Мужчины. Наибольшее число титулов в одиночном разряде



7 — Уильям Реншоу (Великобритания) — 1881-86, 89.

7 — Пит Сампрас (США) — 1993-95, 97-2000.

7 — 7 — Уильям Реншоу (Великобритания) — 1881-86, 89.7 — Пит Сампрас (США) — 1993-95, 97-2000.7 — Роджер Федерер (Швейцария) — 2003-07, 09, 12.

А в субботу, 15 июля, пройдёт женский финал в одиночном разряде. Испанка Гарбинье Мугуруса встретится с американкой Винус Уильямс.