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Гарбинье Мугуруса и Винус Уильямс
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Женский финал. Молодость против опыта. Анонс 12-го дня Уимблдона

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 12-го игрового дня Уимблдона с историей встреч и прогнозами.
14 июля 2017, пятница. 23:00. Теннис

В субботу, 15 июля, на Уимблдоне состоятся первые четыре финала – в женской одиночке, паре, мужской паре и в юниорском турнире у девушек. Главным матчем дня станет противостояние Гарбинье Мугурусы (14) — Винус Уильямс (10). А среди прочих за титул поборются россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова.

МАТЧ ДНЯ. МУГУРУСА – В.УИЛЬЯМС

Для 23-летней Гарбинье Мугурусы нынешний матч будет третьим финальным на турнирах «Большого шлема». В финале Уимблона-2015 она уступила Серене Уильямс, а в решающем матче «Ролан Гаррос» ей удалось взять реванш у младшей из звёздных сестёр. Теперь ей предстоит сражаться за титул с 37-летней Винус Уильямс, у который только одних титулов на Уимблоне аж пять. Соперницы уже играли друг с другом 4 раза, и пока впереди по личным встречам Уильямс-старшая – 3-1. Однако их единственный пока в нынешнем сезоне очный поединок остался как раз за испанкой. В грядущем финале всезнающие букмекеры отдают небольшое предпочтение Мугурусе, однако и в случае победы Винус особой сенсации не будет. Ну а кто в итоге станет победительницей, решится, как обычно, на корте.

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Уимблдон. День 12-й. 15 июля, суббота. Начало матчей в 11:00 (13:00 мск; первый корт – 15:00 мск; центральный – 16:00 мск)

Мужчины. Сетка
Женщины. Финал. Сетка
Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка
Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка
Парный разряд. Микст. Сетка
Юниорский турнир. Девушки. Финал. Сетка

Centre Court

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Винус Уильямс (США, 10)
Centre Court. 1-й запуск (16:00).
Личные встречи: 1-3 (Рим-2017 – Флорианополис-2013, Окленд-2014, Ухань-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/4 финала (2017) – финал (2003, 2017);
«Ролан Гаррос»: титул (2016) – финал (2002);
Уимблдон: финал (2015) – титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008);
US Open: 2-й круг (2015, 2016) – титул (2000, 2001).

1-й круг: Александрова (6:2, 6:4) – Мертенс (7:6, 6:4);

2-й круг: Викмайер (6:2, 6:4) – Ван Цян (4:6, 6:4, 6:1);
3-й круг: Кырстя (6:2, 6:2) – Осака (7:6, 6:4);
4-й круг: Кербер, 1 (4:6, 6:4, 6:4) – Конюх, 27 (6:3, 6:2);
1/4 финала: Кузнецова, 7 (6:3, 6:4) – Остапенко, 13 (6:3, 7:5).
1/2 финала: Рыбарикова, SR (6:1, 6:1) – Конта, 6 (6:4, 6:2).

Рейтинг: 15-11.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Лукаш Кубот / Марсело Мело (Польша / Бразилия, WC) — Оливер Марах / Мате Павич (Австрия / Хорватия, 16)
Centre Court. 2-й запуск (около 18:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Кубота/Мело в пяти сетах.

Чань Хаочин / Моника Никулеску (Китайский Тайбэй/Румыния, 9) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)
Centre Court. 3-й запуск (около 20:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 1

Энн Ли (США) — Клэр Лю (США, 3)
Court 1. 1-й запуск (15:00).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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