Чилич — последняя преграда на пути Федерера. Анонс 13-го дня Уимблдона

В воскресенье, 16 июля, внимание любителей тенниса будет приковано к финалу в мужском одиночном разряде: за чемпионство сыграют Марин Чилич (7) и Роджер Федерер (3). Также будет разыгран титул в миксте.

МАТЧ ДНЯ. ЧИЛИЧ – ФЕДЕРЕР

В 16:00 на центральном корте начнут матч победитель US Open-2014 Марин Чилич и Роджер Федерер, который может завоевать 19-й трофей на турнирах «Большого шлема» и 8-й — на Уимблдоне. В этом противостоянии у швейцарца явное преимущество по личным встречам – 6:1. Год назад соперники играли здесь же на траве в четвертьфинале, и тогда Роджер выиграл с большим трудом, уступая по ходу матча 1:2. К слову, хорват обыграл Федерера в полуфинале победного открытого чемпионата США – тогда Чилич довольно уверенно разобрался с соперником со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Швейцарец – явный фаворит поединка, но если Марин покажет свои лучшие возможности, как три года назад, он способен оказать достойное сопротивление.

Уимблдон. День 13-й. 16 июля, воскресенье. Начало матчей в 14:00 (16:00 мск; центральный корт – 16:00мск)

Мужчины. Финал. Сетка.

Парный разряд. Микст. Финал. Сетка.

Centre Court

Марин Чилич (Хорватия, 7)– Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Centre Court. 1-й запуск (16:00)

Личные встречи: 1-6 (US Open-2014 – Париж-2008, Монте-Карло-2011, US Open-2011, Шанхай-2012, Торонто-2014, Уимблдон-2016)



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2010) – титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) – титул (2009);

Уимблдон: 1/4 финала (2014-2016) – титул (2003-2007, 2009, 2012);

US Open: титул (2014) – титул (2004-2008).

Путь на Уимблдоне-2017:

1-й круг: Кольшрайбер (6:4, 6:2, 6:3) — Долгополов (6:3, 3:0-отказ)

2-й круг: Ф.Майер (7:6, 6:4, 7:5) — Лайович (7:6, 6:3, 6:2)

3-й круг: Джонсон, 26 (6:4, 7:6, 6:4) — М.Зверев, 27 (7:6, 6:4, 6:4)

4-й круг: Баутиста-Агут, 18 (6:2, 6:2, 6:2) — Димитров, 13 (6:4, 6:2, 6:4)

1/4 финала: Мюллер, 16 (3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1) — Раонич, 6 (6:4, 6:2, 7:6)

1/2 финала: Куэрри, 24 (6:7, 6:4, 7:6, 7:5) – Бердых, 11 (7:6, 7:6, 6:4)

Рейтинг: 6-5

Прогноз букмекеров: 5.25 — 1.195.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Джейми Маррей/Мартина Хингис (1) – Хенри Континен/Хитер Уотсон (2)

Centre Court. 2-й запуск (18:00)

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррей/Хингис в трёх сетах.

Court 1

Аксель Геллер (Аргентина) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8)

Court 1. 1-й запуск (15:00).