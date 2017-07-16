Разгром по-русски. Веснина и Макарова выиграли Уимблдон

«Макарена»

У теннисных дуэтов, регулярно играющих вместе, обязательно рано или поздно появляется название. Некоторые даже сами проводят опросы у болельщиков. Так в своё время сделали Хингис и Мирза, которые в итоге выбрали имя «Сантина».



Чаще всего это будет собирательное из имён или фамилий теннисисток. Например, команду Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой зовут «Бюси». У Эшли Барти и Кейси Деллакуа другой подход. Если взять их английские инициалы, то получается начало алфавита – ABCD, так их теперь и называют.

У Екатерины Макаровой и Елены Весниной это слагаемое фамилии и имени — «Макарена». Читатели помладше, возможно, даже не знают, что это такое. «Макарена» — это песня группы Los del Río, вышедшая в 1995 году, которая в то время стало невероятно популярной. На её основе ещё возник одноимённый танец. Для Макаровой и Весниной со временем это выросло от шутки в то имя, которое регулярно употребляется на сайте WTA, хотя от самих россиянок такое слышать часто не приходится.

Травма остановила «Бюси» на пути к «Большому шлему»

15 июля команда «Макарена» претендовала на победу на очередном турнире «Большого шлема». Екатерина Макарова и Елена Веснина вместе уже добились больших высот, но они всё ещё мотивированы в парном разряде. И даже в те периоды, когда у них бывают спады в одиночке, они остаются одним из лучших дуэтов в женском парном теннисе.



В одиночке на этом Уимблдоне обе россиянки выбыли уже во втором круге, причём можно сказать, что не повезло с сеткой. Веснина уступила Виктории Азаренко, а Макарова – Светлане Кузнецовой. Это дало возможность сосредоточиться на паре, и они довольно уверенно шли по сетке, лишь один матч вышел очень непростым.

В четвертьфинале австралийки Барти и Деллакуа сумели взять одну партию у Елены и Екатерины, но в напряжённой борьбе российский дуэт остановил четырёхкратных финалисток «Большого шлема». А на полуфинальной стадии Макарова и Веснина уже уверенно разобрались с Грёнефельд и Пешке.



До старта Уимблдона главными претендентками на победу были Люси Шафаржова и Бетани Маттек-Сэндс. Теннисистки шли на четвёртую победу подряд на «Шлемах», то есть на кону был некалендарный «Шлем» и третий шаг к полноценному «Большому шлему». Однако чудовищная травма колена, которую Бетани получила по ходу одиночного матча, остановила первую пару мира.



В результате из верхней половины вышли достаточно неожиданные финалистки – Моника Никулеску и Хаочин Чань. Монику многие могут знать по одиночному разряду, что касается Чань, то она ещё не так давно удачно выступало со своей сестрой. Однако теперь другая Чань играет вместе с Хингис, причём они даже возглавляют чемпионскую гонку в этом году. Однако Хаочин (её ещё называют «Ангел») первой из сестёр дошла до финала Уимблдона.

Бесконечный мужской парный финал

В расписании в воскресенье женский парный финал значился третьим запуском. Женский одиночный финал завершился достаточно стремительно, но вот мужчины серьёзно затянули. Уимблдон – единственный турнир (помимо Кубка Дэвиса), где мужские пары играют из пяти сетов. Павич / Марах и Кубот / Мело не просто добрались до пятой партии, но устроили там настоящий марафон.



Сам по себе матч получился весьма интересным и очень эмоциональным. Встречу ненадолго прервали при счёте 11:11 в пятом сете, так как становилось темно и нужно было закрыть крышу. После возобновления матча Кубот и Мело взяли два гейма и оформили победу на Уимблдоне.

Поляк и бразилец в этом сезоне выиграли 13 матчей из 13 на траве и завоевали три титула. Более того, Марсело Мело после Уимблдона в третий раз станет первой ракеткой мира, сменив на вершине Хенри Континена.



Мужской парный финал продолжался около пяти часов, поэтому теннисисткам пришлось долго ждать. Когда они появились на корте, на улице уже было темно. Благо, на центральном корте имелась крыша и освещение. Кстати, свой первый финал на Уимблдоне против Хингис и Мирзы россиянки в 2015 году тоже заканчивали под крышей. В том драматичном матче победу одержали Мартина и Саня.



Однако доступное время для участниц женского парного финала было ограничено. Они начали встречу в 21:30 и если бы не закончили к 23:00, то финал пришлось бы перенести: всему виной комендантский час. Уимблдон находится рядом с жилой зоной, поэтому шум с турнира в позднее время нарушал бы британские законы.

Совместные титулы Макаровой и Весниной (10):

2017 – Уимблдон, Дубай; 2016 – Итоговый чемпионат WTA, Олимпиада, Монреаль; 2014 – US Open; 2013 – «Ролан Гаррос», Индиан-Уэллс; 2012 – Кубок Кремля, Пекин.

Двойная «баранка»

Однако россиянки позаботились о том, чтобы игру не переносили на следующий день. Они куда лучше пережили длительное ожидание и вышли на корт заряженными. А вот их соперницы, у которых ещё не было опыта игры в финалах «Больших шлемов» в женской паре (Чань была в финале Уимблдона в миксте), явно перегорели.



С первых мгновений встречи россиянки начали давить на соперниц на каждом углу корта. Они здорово играли на перехвате у сетки, да и на задней линии смотрелись лучше. Каждое удачное действие встречалось криком «здорово!» или «отлично!». На фоне решительно настроенных Макаровой и Весниной их соперницы смотрелись несколько растерянно. У них проходили отдельные розыгрыши, но наладить игру толком не получалось.



Даже если в геймах была борьба (а таких геймов было немало), всё в конечном счёте завершалось в пользу Макаровой и Весниной. Россиянки ни на минуту не расслаблялись, а бились за каждый гейм. В результате их перевес постоянно продолжал расти. Во второй партии зрители стали активнее поддерживать Никулеску и Чань, оживляясь, когда у тех появлялись геймболы или брейк-пойнты. Только за весь матч Моника и Хаочин так ни один гейм и не взяли. Притом что они выиграли 33 мяча, но получили двойную «баранку» — 0:6, 0:6. Любопытно, что такое уже случалось в женском парном разряде в финале Уимблдона, но было это в далёком 1953 году.

Россиянки стремительно завершили встречу и завоевали свой третий совместный титул на «Больших шлемах». Всё началось с «Ролан Гаррос»-2013, продолжилось на US Open-2014, и теперь в коллекции есть ещё и Уимблдон. Не хватает только Открытого чемпионата Австралии. Помимо «Шлемов» Макарова и Веснина вместе побеждали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и Итоговом чемпионате WTA.

Кстати, у Весниной фактически уже есть «Карьерный шлем», ведь Елена выигрывала Открытый чемпионат Австралии. Так что если сложить её успехи в паре и миксте, то у неё есть трофеи со всех турниров «Большого шлема».



Помимо австралийского чемпионата у Елены и Екатерины есть ещё одна цель – первая строчка парного рейтинга. Пока они заметно отстают от Бетани Маттек-Сэндс, но американка будет проходить восстановление после операции на колене, так что к концу года главной соперницей может стать Люси Шафаржова. Кроме того, очень опасна Мартина Хингис, которая пока возглавляет чемпионскую гонку вместе с Чань. От Хингис / Чань россиянки отстают в гонке всего на 260 очков.



А на втором месте чемпионской гонки АТР идёт Роджер Федерер. Швейцарец 16 июля проведёт финальный матч против Марина Чилича и попробует выиграть свой восьмой Уимблдон, в то время как его соперник впервые сыграет в финале этого соревнования.