Федерер-экспресс. Великолепная уимблдонская восьмёрка

Явный фаворит

В погоне за историей. В воскресенье, 16 июля, Роджер Федерер бился за свой восьмой титул на Уимблдоне. По семь есть в коллекции у Пита Сампраса и Уильма Реншоу, хотя британский теннисист завоевал свои трофеи ещё в позапрошлом веке. Роджеру противостоял Марин Чилич. Конечно, матч Федерер — Чилич сложно назвать финалом мечты, всё-таки уровень игроков несопоставим. По личным встречам швейцарец вёл 6-1, а единственное поражение он потерпел на US Open-2014, когда Марин не просто выиграл, а сделал это в трёх уверенных сетах. Через день он победил Кея Нисикори и завоевал свой дебютный «Шлем». После этого они играли всего раз — на Уимблдоне в прошлом году. Хорват действовал отлично, взял два сета, а в четвёртом имел три матчбола, но Федерер их отыграл и одержал красивую и сложную победу в пяти сетах с 0:2.



На сей раз многие считали, что Роджер может выиграть куда легче. На этом турнире семикратный чемпион показывает замечательный теннис. Это избитая фраза, но как иначе сказать, если Федерер действительно играет едва ли не на своём лучшем уровне? Он прекрасно передвигается, действует быстро, успешно ходит к сетке. Главное, что Роджер играет легко и свежо. Полугодичный перерыв, который он взял в прошлом сезоне, а также полный пропуск грунтовой серии дают плоды сейчас. Когда у остальных теннисистов уже накопилась усталость, а у многих есть и различного рода повреждения, Федерер смотрится игроком, который отлично отдохнул и готов к новым свершениям.

На самом деле найти интригу в этом финале было не так просто. Помимо большого перевеса по личным встречам Роджер просто по игре в предыдущих встречах смотрелся сильнее. Он до финала не отдал ни одного сета, при этом в каком-то плане в четвертьфинале и полуфинале ему противостояли теннисисты близкого с Чиличем стиля — Милош Раонич и Томаш Бердых. Марин в первых четырёх встречах тоже действовал на высоком уровне, но затем он провёл очень трудный пятисетовый матч с Жилем Мюллером, а затем в четырёх партиях обыграл Сэма Куэрри, при этом американец вёл с брейком в четвёртом отрезке.

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Роджер Федерер (Швейцария) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 6:1, 6:4.

Звёзды на кортах и на трибунах

В 14:00 по местному времени участники финала появились на корте. Как это обычно и бывает на решающих встречах, на трибунах было много знаменитостей. Это и Кейт Миддлтон с принцем Гарри, и Род Лэйвер, и британский актёр Дэвид Теннант, и футболист Тьерри Анри, который был с Федерером в одной команде во время рекламной кампании производителя бритвенных станков. Не нужно говорить, что публика поддерживала прежде всего швейцарца. Его любят по всему миру, но, пожалуй, особенно на Уимблдоне. Зрители могут разделиться в своих пристрастиях только в матче с Энди Марреем.

Известные эксперты полагали, что Федерер не просто выиграет, а сделает это легко. Брэд Гилберт считал, что Роджер победит со счётом 6:3, 6:4, 7:6, на три сета ставил и Даррен Кэхилл. Начало встречи дало ложное впечатление о том, что финал может оказаться упорным. Марин убедительно взял две свои подачи и даже зацепился на приёме, но реализовать брейк-пойнт не сумел. А при 2:2 у Чилича наступил спад. Он допустил несколько ошибок и позволил Федереру повести с брейком. Это всё, что Роджеру было нужно. Два своих гейма он взял под ноль, а в концовке партии ещё раз взял чужую подачу.

Уимблдон. Мужчины. Наибольшее число титулов в одиночном разряде



8 — Роджер Федерер (Швейцария) — 2003-07, 09, 12, 17.

7 — Уильям Реншоу (Великобритания) — 1881-86, 89.

7 — Пит Сампрас (США) — 1993-95, 97-2000.

Разные слёзы Чилича и Федерера

Марин играл ниже своих возможностей, плохо подавал, много ошибался, совсем не проходил удар справа. Очень скоро Чилич оказался уже в действительно трудном положении — Федерер повёл 6:3, 3:0. Марин вызвал врача и не мог сдержать слёз. В тот момент было непонятно, хорват просто не готов к финалу и перегорел психологически или его что-то беспокоит. Чуть позже стало понятно, что Чилич испытывает болевые ощущения в левой ноге. В одном из эпизодов он поскользнулся и оказался на газоне. Тогда этому моменту болельщики не придали большого значения, потому что Марин тут же поднялся, а на его лице никаких гримас боли не было.

Тем не менее играть хорват не мог. Федерер за считаные минуты взял второй сет 6:1. Во всех элементах Роджер превосходил оппонента, играл быстро, ходил вперёд и явно сам получал удовольствие от происходящего. Когда швейцарец ловит свою волну и обретает уверенность, остановить его очень трудно. Чилич, возможно, хотел бы и сняться в обычном финале, но в финале Уимблдона это делать не принято. К чести хорвата, он сумел прибавить, лучше задвигался, мячи после его ударов наконец стали летать с неплохой скоростью. До счёта 3:3 шёл равный теннис, но затем Чилич допустил несколько ошибок справа, и Федерер уверенно завершил матч в свою пользу — 6:3, 6:1, 6:4.

Роджер в 36 лет завоевал восьмой титул на Уимблдоне и 19-й на турнирах «Большого шлема». Он стал лишь вторым игроком в истории после Бьорна Борга (1976), кто победил на Уимблдоне, не отдав ни одного сета. А впервые с 2009 года Федерер выиграл два «Шлема» за сезон. Теперь у него есть все шансы вернуться и на первое место в мировом рейтинге. Швейцарца списывали со счетов много раз, но он в очередной раз посрамил скептиков и опять поднялся на вершину.