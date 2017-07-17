Снова в игре. Шарапова вернулась в теннис после двухмесячного перерыва

Летняя забава

Мария Шарапова вернулась. Россиянка, которая не играла с середины мая, провела две встречи в рамках летней лиги World Team Tennis. Правильнее будет сказать, не две встречи, а два сета, потому что все матчи состоят из партий до пяти выигранных геймов. Более того, все геймы длятся не более семи розыгрышей: при счёте 40-40 разыгрывается решающее очко. Аналогичным образом не нужен перевес в два гейма для выигрыша сета. По этой причине средняя продолжительность партии составляет всего 15-20 минут.

Формально World Team Tennis — это профессиональная теннисная лига, где теннисисты и команды борются за титул, но на деле ведущие игроки рассматривают WTT как летнюю забаву и возможность потренироваться и весело провести время в компании коллег по цеху. Всё-таки теннис — индивидуальный вид спорта, поэтому спортсмены не привыкли бороться за командные трофеи (за исключением тех случаев, когда они играют за свои страны), тем более сами команды постоянно меняются. Более того, распределение игроков тоже весьма условное.

Результаты Шараповой в матче «Орендж-Каунти» — «Сан-Диего»

Шарапова / Клепач — Юрак / Роджерс — 5:1.

Шарапова — Роджерс — 3:5.

Статистика Марии:

Процент попадания первой подачи: 68%.

Эйсы: 3.

Двойные ошибки: 1.

Реализация брейк-пойнтов: 1 из 4.

Раньше World Team Tennis стартовал через несколько дней или недель после Уимблдона, сейчас же первые матчи проходят в день мужского финала, и, конечно же, сравнивать зрительский интерес не имеет смысла. Очевидно, что участники Уимблдона, дошедшие довольно далеко, не имеют большого желания сразу лететь в Америку для фактически тренировочных матчей. И всё же решение Марии провести две встречи положительным образом сказалось на внимании к WTT. Шарапова стала главной звездой этого сезона. Ранее в летней лиге участвовала Серена Уильямс, но сейчас она не может играть из-за беременности.

Шесть команд

В этом сезоне в турнире выступают шесть команд из Нью-Йорка, Ньюпорт-Бича, Филадельфии, Карлсбада, Спрингфилда и Вашингтона. Мария представляет «Орендж Каунти Брэйкерс» из калифорнийского Ньюпорт-Бича. В первом туре «Брэйкерс» играли на выезде против «Сан-Диего Авиэйторс» — обе команды выступают в Калифорнии. Формат каждого матча предполагает пять сетов: микст, женская пара, мужская пара, женская одиночка, мужская одиночка. Таким образом, в теории теннисист может сыграть в трёх встречах за вечер, но с учётом, что в команде по четыре человека, разумнее дать каждому провести по две партии.

World Team Tennis 2017.

Состав участников (главная звезда):

«Нью-Йорк» (Эжени Бушар, Джон Иснер).

«Орендж-Каунти» (Мария Шарапова).

«Филадельфия» (Энди Роддик).

«Сан-Диего» (Райан Харрисон).

«Спрингфилд» (Джек Сок).

«Вашингтон» (Винус Уильямс, Мартина Хингис, Ник Кирьос, Сэм Куэрри, Боб и Майк Брайан).

Мы говорили, что участники второй недели Уимблдона, за редким исключением, в первых турах не участвуют. Кен Скупски — как раз такое исключение. Ещё в четверг он проводил четвертьфинал Уимблдона в миксте, а в воскресенье вышел для микста в WTT. Он и Андреа Клепач разгромили Равена Клаасена и Дарью Юрак — 5:1. Затем настала очередь Марии Шараповой. Она в паре с Клепач играла против Юрак и Шелби Роджерс. Матч завершился с тем же счётом 5:1. Мария неплохо подавала, но оценить её реальную форму за 12 минут парного матча было тяжело.

В мужской паре тоже борьбы не получилось. Теперь со счётом 5:1 победили уже представители «Сан-Диего»: Райан Харрисон и Клаасен взяли верх над Скупски и Теймуразом Габашвили. А затем началось самое интересное: одиночка между Шараповой и Роджерс. Мария неудачно начала матч, и Шелби сразу повела 2:0. Она вполне могла выиграть и два следующих гейма. В обоих случаях дело доходило до решающих очков, и Шарапова взяла их оба — 2:2. Затем россиянка провела лучший гейм в матче, выиграв его под ноль. Она выполнила несколько эйсов и хорошо действовала на задней линии.

Шарапова выиграла в паре и проиграла в одиночке

Однако затем наступило время Роджерс, теперь уже она оставила за собой три гейма подряд, а вместе с ними и матч — 5:3. Мария в концовке много ошибалась, совсем не проходил удар справа, при этом промахи были довольно грубыми. На приёме россиянка тоже не впечатляла.

При счёте 4:3 произошёл забавный эпизод: после подачи Шелби мяч задел сетку и попал в квадрат. Мария ответила, потому что по правилам WTT не нужно переподавать после касания сетки. Однако главный арбитр на автомате объявил, что розыгрыш необходимо переиграть. На лице россиянки появилась улыбка, а Роджерс была шокирована и недовольна, потому что она должна была выиграть очко. Тем не менее на исход встречи это никак не повлияло.

В заключительной мужской одиночке на корт вышли Габашвили и Харрисон. Теймураз не сумел ничего показать и уступил 0:5. Таким образом, «Брэйкерс», которые вели 10-2 после двух матчей, проиграли 14-17. На настроении Марии это особо не сказалось. Она улыбалась, раздавала автографы и фотографировалась с болельщиками. Конечно, никаких глубоких выводов о форме россиянки делать по 20 минутам игры не стоит. Пока можно просто порадоваться, что Шарапова вернулась в теннис. Свою следующую игру она должна провести в ночь на 25 июля мск — встретятся те же команды, только теперь хозяином выступит «Орендж Каунти».