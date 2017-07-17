Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анонс теннисных турниров недели 17-23 июля
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: Reuters

Затишье после Уимблдона. Умаг, Ньюпорт, Бостад, Бухарест и Гштаад

На этой неделе состоятся турниры АТР-250 в Умаге, Ньюпорте и Бостаде, а также WTA International в Бухаресте и Гштаааде.
17 июля 2017, понедельник. 15:15. Теннис

Год назад после Уимблдона было настоящее безумие, так как календарь был сильно спрессован из-за Олимпиады. В 2017-м Уимблдон завершился на неделю позже, но всё равно такой спешки, как в 2016 году, уже не будет. У мужчин состоятся три соревнования АТР-250, а у девушек пройдут два International.

Турнир WTA/International. Бухарест (Румыния). BRD Bucharest Open

Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 17-23 июля.
Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Анастасия Севастова (19), Карла Суарес-Наварро (23), Ирина Бегу (46), Юлия Гёргес (51), Элисе Мертенс (60), Сорана Кырстя (64), Анника Бек (71), Полин Пармантье (81), Екатерина Александрова (86).

Полный список участников.

Отказались от участия: Юлия Путинцева (29), Моника Никулеску (54), Осеан Доден (56), Кристина Макхэйл (61), Варвара Лепченко (68), Кристина Кучова (95), Онс Жабер (114), Анна Блинкова (122).

Действующий победитель: Симона Халеп.

Турнир в Бухаресте проводился с 2007 года под эгидой ITF. В 2014-м он поднял свой статус до International. Дважды титул на домашнем соревновании выигрывала Симона Халеп. На сей раз вторая ракетка мира не приехала защищать свой титул. Под первым номером посеяна Анастасия Севастова, которая в 2016 году уступила Симоне в финале со счётом 0:6, 0:6. В последний момент с турнира снялась Моника Никулеску, которая дошла до парного финала Уимблдона, где с таким же счётом проиграла Весниной и Макаровой. Благодаря отказу Моники девятое место посева было создано для россиянки Екатерины Александровой.

Турнир WTA/International. Гштаад (Швейцария). Ladies Championship Gstaad

Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 17-23 июля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Кики Бертенс (18), Каролин Гарсия (27), Мона Бартель (50), Аннет Контавейт (53), Юханна Ларссон (59), Виктория Голубич (65), Карина Виттёфт (73), Евгения Родина (80), Анна Калинская (Q), Патти Шнидер (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Саманта Стосур (22), Тимя Бачински (31).
Действующий победитель: Виктория Голубич.

Этот турнир проводится всего лишь во второй раз. Главные звёзды женского швейцарского тенниса – Белинда Бенчич и Тимя Бачински – травмированы и выступить в Гштааде не смогут. Зато сыграет действующая чемпионка Виктория Голубич, а также получила «уайлд-кард» бывшая теннисистка топ-10 Патти Шнидер. В 2017 году посев возглавили Кики Бертенс и Каролин Гарсия, которые приезжали в Гштаад и год назад, так что можно сказать, что турнир им понравился.

Турнир АТР World Tour 250. Бостад (Швеция). SkiStar Swedish Open

Призовой фонд: € 540 310.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 17-23 июля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Альберт-Рамос Виньолас (20), Пабло Карреньо-Буста (21), Пабло Куэвас (23), Давид Феррер (33), Фернандо Вердаско (37), Диего Шварцман (41), Карен Хачанов (53), Андрей Кузнецов (73).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ришар Гаске (25), Виктор Троицки (35), Стив Дарси (38), Николас Альмагро (69).

Действующий победитель: Альберт Рамос-Виньолас.

Открытый чемпионат Швеции разыгрывается с 1948 года. С началом Открытой эры в теннисе он стал входить в профессиональный тур. Рекордсменом по количеству титулов является Магнус Густафссон – четыре (1991, 1992, 1996, 1998). Побеждал здесь и советский теннисист Александр Метревели (1966).

В прошлом году турнир выиграл Альберт Рамос-Виньолас, который серьёзно добавил в последнее время и уже является теннисистом в топ-20. В этом году он возглавил посев в Бостаде. Карен Хачанов получил в Швеции пятый номер посева. Из-за позднего отказа Ришара Гаске его передвинули на место француза и дали прямой выход во второй раунд. Также на турнире сыграет Андрей Кузнецов.

Турнир АТР World Tour 250. Ньюпорт (Род-Айленд, США). Hall of Fame Tennis Championships

Призовой фонд: $ 600 345.
Покрытие: трава, открытые корты.
Дата проведения: 17-23 июля.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Джон Иснер (22), Иво Карлович (24), Адриан Маннарино (54), Пьер-Юг Эрбер (82), Виктор Эстрелья-Бургос (90), Лукаш Лацко (110), Теннис Сандгрен (113), Илья Марченко (122), Констанин Кравчук (129).

Полный список участников.

Отказались от участия: Жиль Мюллер (27), Сэм Куэрри (28), Миша Зверев (31), Маркос Багдатис (62), Эрнесто Эскобедо (75), Дуди Села (100), Джеймс Дакворт (136), Юрген Мельцер (137).

Действующий победитель: Иво Карлович.

С 1881 года на травяных кортах казино Ньюпорта на протяжении более 30 лет разыгрывался Национальный чемпионат США. Профессиональный турнир в этом городе в нынешнем его виде проводится с 1976 года. Добавим, что в Ньюпорте находится Международный зал теннисной славы, куда в этом году введут Энди Роддика и Ким Клейстерс. Что касается соревнования, то оно традиционно собирает один из самых слабейших составов среди турниров АТР-250. В этом году посев возглавили два гиганта – Джон Иснер и Иво Карлович.

Турнир АТР World Tour 250. Умаг (Хорватия). Croatia Open

Призовой фонд: € 540 310.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 17-23 июля.
Разница во времени с Москвой: -1 часов.

Участники: Давид Гоффен (WC), Гаэль Монфис (16), Фабио Фоньини (29), Жиль Симон (32), Паоло Лоренци (34), Борна Чорич (40), Бенуа Пэр (45), Иржи Веселы (57), Михаил Южный (86).

Полный список участников.

Отказались от участия: Филипп Кольшрайбер (43), Мартин Клижан (50), Андреас Хайдер-Маурер (63), Юити Сугита (78).

Действующий победитель: Фабио Фоньини.

Ещё один турнир пройдёт в Умаге. В основную сетку попал Михаил Южный, а Андрей Рублёв играет в квалификации. Они попробуют повторить успехи Дмитрия Полякова, Игоря Андреева и Николая Давыденко, которые доходили до финала, при этом Поляков и Давыденко становились чемпионами. Соревнование проходит в курортном городе, а игровая программа традиционно начинается ближе к вечеру.

В этом году специальное приглашение получил Давид Гоффен. Это будет для бельгийца первым турниром после травмы, которую он получил на «Ролан Гаррос».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 3
Теги
Анастасия Севастова Андрей Кузнецов Давид Гоффен Карен Хачанов Михаил Южный
Новости. Теннис
17 июля 2017, понедельник
21:37 Шарапова попала в топ-10 самых стильных спортсменов мира
21:09 Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде в паре с Брауном
20:49 Суарес-Наварро отдала всего один гейм Бек в первом круге турнира в Бухаресте
20:38 Александрова переиграла Крейчикову в первом круге турнира в Бухаресте
20:07 Калинская одолела Масарову в первом круге турнира в Гштааде
19:21 Прими участие в мастер-классе Анны Чакветадзе!
18:50 Веснина: на Уимблдоне всё отличается от других соревнований
18:47 Подороска в трёх сетах обыграла Заневскую в первом круге турнира в Бухаресте
18:40 Макарова: мы очень рады, что стали частью истории Уимблдона
18:37 Чемпионки Уимблдона Макарова и Веснина вернулись на родину. Фоторепортаж
17:39 Веснина: когда Федерер заходит, все голоса замолкают, все смотрят на него
17:35 Веснина: у нас есть цель стать первыми в мире, и мы постараемся её добиться
17:31 Буюкаксай одержала волевую победу над Херцог в первом круге турнира в Бухаресте
17:22 Бертенс победила Крунич и сыграет с Заей в Гштааде
16:38 Шарапова: я добилась многого и могу завершить карьеру. Но есть нечто глубже
16:13 На Уимблдоне за две недели турнира были арестованы 9 человек
15:54 Виттёфт стартовала на турнире в Гштааде с победы над Солер-Эспиносой
15:17 Чирико вышла во второй круг турнира в Гштааде, где может сыграть с Родиной
13:50 Бартель проиграла Саккари на старте турнира в Гштааде
13:39 Шарапова: я не думаю о US Open, сейчас каждый турнир важен для меня
13:30 Шарапова проиграла Роджерс в рамках турнира World Team Tennis
12:55 Чилич: в финале я не мог быстро менять направление движения из-за боли
11:57 Федерер: Уимблдон всегда будет моим любимым турниром
11:48 Хингис: Джейми не думал играть в миксте, но я не привыкла слышать «нет» в ответ
11:08 Д. Маррей: Хингис всегда улыбается, так что мне самому становится легче
10:15 Удар Халеп, Квитовой или Возняцки может быть признан лучшим в июне
09:14 Рублёв поднялся на шестую позицию в чемпионской гонке U21
09:11 Чилич поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
09:09 Федерер стал третьей ракеткой мира
09:08 Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Мугуруса — третья
02:40 Чешка Каролина Плишкова cтала первой ракеткой мира
01:19 Беккер: молодые русские теннисисты, которых я видел, очень хороши
00:55 Янина Викмайер вышла замуж
00:41 Федерер: я сам очень удивлён тем, как складывается этот сезон
00:25 Мугуруса и Федерер обменялись сообщениями про совместный танец на балу чемпионов
00:10 Видеообзор финала Уимблдона в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон
16 июля 2017, воскресенье
23:55 Видеообзор мужского парного финала Уимблдона Кубот/Мело — Марах/Павич
23:07 Веснина: приятно ощущать, что мы вошли в историю
22:00 Федерер — второй игрок после Надаля, обеспечивший себе место на Итоговом турнире
21:43 Лиховцева: я под впечатлением от игры Весниной с Макаровой и счёта финала
21:11 Видеообзор женского парного финала Уимблдона Веснина/Макарова — Чань/Никулеску
20:37 Видеообзор мужского одиночного финала Уимблдона Федерер — Чилич
20:29 Федерер получил поздравления с восьмой победой на Уимблдоне от ФИФА
20:18 Хингис и Дж. Маррей выиграли Уимблдон в смешанном парном разряде
20:00 Рекордный титул Федерера и триумф пары Макарова/Веснина – в фотообзоре Уимблдона
Все новости RSS
Партнерский контент
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Отстранят от участия в турнирах на некоторый срок
213 (14%)
Оштрафуют на сумму более $10 000 и предупредят
732 (47%)
Оштрафуют на сумму менее $10 000 и предупредят
296 (19%)
Ограничатся замечанием
126 (8%)
Никак не накажут - признают, что судья Мариана Алвеш была не права
178 (12%)
Проголосовало: 1545
Архив →
© championat.com, 2000–2017