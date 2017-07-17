Затишье после Уимблдона. Умаг, Ньюпорт, Бостад, Бухарест и Гштаад

На этой неделе состоятся турниры АТР-250 в Умаге, Ньюпорте и Бостаде, а также WTA International в Бухаресте и Гштаааде.

Год назад после Уимблдона было настоящее безумие, так как календарь был сильно спрессован из-за Олимпиады. В 2017-м Уимблдон завершился на неделю позже, но всё равно такой спешки, как в 2016 году, уже не будет. У мужчин состоятся три соревнования АТР-250, а у девушек пройдут два International.

Турнир WTA/International. Бухарест (Румыния). BRD Bucharest Open

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июля.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Анастасия Севастова (19), Карла Суарес-Наварро (23), Ирина Бегу (46), Юлия Гёргес (51), Элисе Мертенс (60), Сорана Кырстя (64), Анника Бек (71), Полин Пармантье (81), Екатерина Александрова (86).

Полный список участников.

Отказались от участия: Юлия Путинцева (29), Моника Никулеску (54), Осеан Доден (56), Кристина Макхэйл (61), Варвара Лепченко (68), Кристина Кучова (95), Онс Жабер (114), Анна Блинкова (122).

Действующий победитель: Симона Халеп.

Турнир в Бухаресте проводился с 2007 года под эгидой ITF. В 2014-м он поднял свой статус до International. Дважды титул на домашнем соревновании выигрывала Симона Халеп. На сей раз вторая ракетка мира не приехала защищать свой титул. Под первым номером посеяна Анастасия Севастова, которая в 2016 году уступила Симоне в финале со счётом 0:6, 0:6. В последний момент с турнира снялась Моника Никулеску, которая дошла до парного финала Уимблдона, где с таким же счётом проиграла Весниной и Макаровой. Благодаря отказу Моники девятое место посева было создано для россиянки Екатерины Александровой.

Турнир WTA/International. Гштаад (Швейцария). Ladies Championship Gstaad

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Кики Бертенс (18), Каролин Гарсия (27), Мона Бартель (50), Аннет Контавейт (53), Юханна Ларссон (59), Виктория Голубич (65), Карина Виттёфт (73), Евгения Родина (80), Анна Калинская (Q), Патти Шнидер (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Саманта Стосур (22), Тимя Бачински (31).

Действующий победитель: Виктория Голубич.

Этот турнир проводится всего лишь во второй раз. Главные звёзды женского швейцарского тенниса – Белинда Бенчич и Тимя Бачински – травмированы и выступить в Гштааде не смогут. Зато сыграет действующая чемпионка Виктория Голубич, а также получила «уайлд-кард» бывшая теннисистка топ-10 Патти Шнидер. В 2017 году посев возглавили Кики Бертенс и Каролин Гарсия, которые приезжали в Гштаад и год назад, так что можно сказать, что турнир им понравился.

Турнир АТР World Tour 250. Бостад (Швеция). SkiStar Swedish Open

Призовой фонд: € 540 310.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Альберт-Рамос Виньолас (20), Пабло Карреньо-Буста (21), Пабло Куэвас (23), Давид Феррер (33), Фернандо Вердаско (37), Диего Шварцман (41), Карен Хачанов (53), Андрей Кузнецов (73).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ришар Гаске (25), Виктор Троицки (35), Стив Дарси (38), Николас Альмагро (69).

Действующий победитель: Альберт Рамос-Виньолас.

Открытый чемпионат Швеции разыгрывается с 1948 года. С началом Открытой эры в теннисе он стал входить в профессиональный тур. Рекордсменом по количеству титулов является Магнус Густафссон – четыре (1991, 1992, 1996, 1998). Побеждал здесь и советский теннисист Александр Метревели (1966).



В прошлом году турнир выиграл Альберт Рамос-Виньолас, который серьёзно добавил в последнее время и уже является теннисистом в топ-20. В этом году он возглавил посев в Бостаде. Карен Хачанов получил в Швеции пятый номер посева. Из-за позднего отказа Ришара Гаске его передвинули на место француза и дали прямой выход во второй раунд. Также на турнире сыграет Андрей Кузнецов.

Турнир АТР World Tour 250. Ньюпорт (Род-Айленд, США). Hall of Fame Tennis Championships

Призовой фонд: $ 600 345.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июля.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Джон Иснер (22), Иво Карлович (24), Адриан Маннарино (54), Пьер-Юг Эрбер (82), Виктор Эстрелья-Бургос (90), Лукаш Лацко (110), Теннис Сандгрен (113), Илья Марченко (122), Констанин Кравчук (129).

Полный список участников.

Отказались от участия: Жиль Мюллер (27), Сэм Куэрри (28), Миша Зверев (31), Маркос Багдатис (62), Эрнесто Эскобедо (75), Дуди Села (100), Джеймс Дакворт (136), Юрген Мельцер (137).

Действующий победитель: Иво Карлович.

С 1881 года на травяных кортах казино Ньюпорта на протяжении более 30 лет разыгрывался Национальный чемпионат США. Профессиональный турнир в этом городе в нынешнем его виде проводится с 1976 года. Добавим, что в Ньюпорте находится Международный зал теннисной славы, куда в этом году введут Энди Роддика и Ким Клейстерс. Что касается соревнования, то оно традиционно собирает один из самых слабейших составов среди турниров АТР-250. В этом году посев возглавили два гиганта – Джон Иснер и Иво Карлович.

Турнир АТР World Tour 250. Умаг (Хорватия). Croatia Open

Призовой фонд: € 540 310.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 17-23 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 часов.

Участники: Давид Гоффен (WC), Гаэль Монфис (16), Фабио Фоньини (29), Жиль Симон (32), Паоло Лоренци (34), Борна Чорич (40), Бенуа Пэр (45), Иржи Веселы (57), Михаил Южный (86).

Полный список участников.

Отказались от участия: Филипп Кольшрайбер (43), Мартин Клижан (50), Андреас Хайдер-Маурер (63), Юити Сугита (78).

Действующий победитель: Фабио Фоньини.

Ещё один турнир пройдёт в Умаге. В основную сетку попал Михаил Южный, а Андрей Рублёв играет в квалификации. Они попробуют повторить успехи Дмитрия Полякова, Игоря Андреева и Николая Давыденко, которые доходили до финала, при этом Поляков и Давыденко становились чемпионами. Соревнование проходит в курортном городе, а игровая программа традиционно начинается ближе к вечеру.



В этом году специальное приглашение получил Давид Гоффен. Это будет для бельгийца первым турниром после травмы, которую он получил на «Ролан Гаррос».