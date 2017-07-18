Коронация Плишковой и антирекорды Маррея в роли первой ракетки

Главным событием по итогам Уимблдона стала смена первой ракетки мира в WTA. Как мы и говорили ещё до турнира, Каролине Плишковой не обязательно было самой сыграть хорошо. Чешка уступила во втором раунде Магдалене Рыбариковой, но всё равно вышла на первую позицию. Анжелика Кербер не смогла защитить очки за финал. При этом немке в каком-то смысле не повезло, ведь она показала весьма хорошую игру в четвёртом круге, но уступила будущей победительнице – Гарбинье Мугурусе.

Симоне Халеп требовалось добраться до полуфинала, чтобы выйти на первое место. Если на «Ролан Гаррос» румынка остановилась на расстоянии трёх геймов до первой строчки, то на Уимблдоне дело дошло до двух мячей! Но в итоге победа Йоханны Конты над Халеп официально принесла Каролине Плишковой первое место.



Плишкова стала шестой теннисисткой, которая поднялась на первое место, не выиграв предварительно турнир «Большого шлема». Амели Моресмо и Ким Клейстерс сумели сделать это уже после того, как стали лидерами. Динара Сафина этого так и не добилась, так же как и Елена Янкович и Каролина Возняцки, но они всё-таки пока карьеру не закончили.

В приведённой выше статистической таблице, собранной пользователем «Твиттера» @AnnaK_4ever, показаны результаты последних 16 первых ракеток мира в период 52 недель, перед тем как они в первый раз взошли на трон. Можно заметить, что Мария Шарапова также впервые стала лидером, не имея побед на «Шлемах» в тот отрезок, который учитывался в её рейтинге первой ракетки мира.



Плишковой, конечно, далеко до лучших в этом списке, но и в самый конец списка её тоже не поместишь. Здесь скорее выделяется Елена Янкович, которая заняла первое место, имея в активе всего один титул за 52 недели.

А вот для сравнения показатели мужчин. Здесь в среднем куда больше титулов, да и на «Шлемах» результаты как на подбор. Только Марсело Риос сумел стать первым, не поднимая над головой главный приз турнира «Большого шлема».



Энди Маррей вполне достойно выглядит в этом листе, но это было к концу прошлого года, а в этом сезоне у него всё складывается не так хорошо. По итогам Уимблдона он сохранил первое место, но провёл неудачный турнир, уступив в четвертьфинале Сэму Куэрри. К тому же британца беспокоит травма бедра. Не исключено, что он вообще возьмёт паузу. В любом случае, глядя на чемпионскую гонку, легко сделать вывод, что его дни в роли первой ракетки мира сочтены.



После Уимблдона Энди установил пару антирекордов. Он стал первым лидером в истории АТР, который занимал первую строчку, не имея в своём рейтинге ни одного финала на турнирах «Большого шлема». Маррей остаётся первым благодаря удачной игре на «Мастерсах» и АТР-500 во второй половине 2016-го.



Но при этом 7750 очков, с которыми Энди держится на первой позиции, являются худшим рейтингом для лидера АТР с 2009 года, когда произошла последняя реформа рейтинга и за победу на «Большом шлема» стали давать 2000 баллов.

Лидеры по выигранным титулам в Открытой эре:



1. Джимми Коннорс – 109 титулов.

2. Иван Лендл – 94.

3.

4. Джон Макинрой – 77.

5. Род Лэвер – 74.

6.

7.

8-9. Бьорн Борг, Пит Сампрас — по 64.

10. Гильермо Вилас – 62. 1. Джимми Коннорс – 109 титулов.2. Иван Лендл – 94.3. Роджер Федерер – 93.4. Джон Макинрой – 77.5. Род Лэвер – 74.6. Рафаэль Надаль – 73.7. Новак Джокович – 67.8-9. Бьорн Борг, Пит Сампрас — по 64.10. Гильермо Вилас – 62.

WTA. Серена покинула топ-10

Про главную новость в женском рейтинге мы уже рассказали – Плишкова стала 23-й первой ракеткой в истории. И первой, представляющей Чехию. Халеп защитила свои прошлогодние очки, но так как календарь в этом году пока не совпадает, то во время Уимблдона с неё сняли и баллы за титул Бухареста, поэтому Каролина оказалась на 185 очков впереди. Анжелика Кербер опустилась на третью строчку.

В чемпионской гонке на первое место поднялась Халеп, но там плотность пока очень высока. Между первым и восьмым местами всего 804 балла. Светлана Кузнецова пока за пределами заветной восьмёрки – на 10-м месте, а следом идут Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, но они отстают от Светланы более чем на 800 очков



Впервые за 276 недель Серена Уильямс покинула топ-10 и опустилась на 15-е место. В принципе даже к концу года одного титула Открытого чемпионата Австралии ей будет достаточно, чтобы оставаться около 20-го места. Но первая десятка не осталась без представителей семьи Уильямс. Старшая сестра Винус во второй раз в этом сезоне дошла до финала на турнире «Большого шлема». Это позволило ей в 37 лет выйти на девятое место.



Гарбинье Мугуруса около месяца назад после потери очков за титул «Ролан Гаррос-2016» вылетела из десятки. Испанка стремительно вернулась туда после триумфа на Уимблдоне. У Мугурусы за карьеру всего четыре титула, а половина из них — это «Большие шлемы». Выиграть два турнира такой категории в первой пятёрке своих профессиональных титулов ещё никому не удавалось. Гарбинье поднялась с 15-го места на пятое.

По стопам тренера. Мугуруса обыграла Уильямс в финале Уимблдона Гарбинье Мугуруса выиграла свой второй турнир «Большого шлема». В финале Уимблдона испанка разобралась с 37-летней Винус Уильямс.

Также отметим дебют Йоханны Конты в топ-5. Британка дошла на домашнем турнире «Большого шлема» до полуфинала, что позволило ей выйти на четвёртое место. А вот Доминика Цибулкова выпала из топ-10. Любопытно, что словачка не входит в десятку с 3710 баллами, а в АТР Григор Димитров занимает десятую позицию с 3160 очками.

Конечно, стоит выделить великолепное выступление Магдалены Рыбариковой, дошедшей до полуфинала. Ещё несколько месяцев назад словачка была в пятой сотне. Она оказалась так далеко, так как пропустила больше полугода из-за травм колена и запястья. После Уимблдона она взлетела на 54 позиции и оказалась на 33-й строчке.



Схожая история у Петры Мартич, которая уступила Рыбариковой в четвёртом круге. При этом Петра едва не проиграла в квалификации, где отыграла шесть матчболов у Крунич. Мартич на двух «Шлемах» кряду дошла до второй недели и вернулась в сотню на 89-е место.



В парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова после победы на Уимблдоне закрепились на третьей позиции, но пока они заметно отстают от Маттек-Сэндс и Шафаржовой. Правда, Бетани получила тяжелейшую травму на Уимблдоне, поэтому скорее всего за первое место россиянкам к концу года придётся сражаться с Шафаржовой, а также в борьбу наверняка включится Мартина Хингис.

АТР. Маррей устоял на вершине

Энди Маррей сохранил первую строчку, но Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уже дышат ему в затылок. Надалю в 2017-м защищать совсем немного, Федереру вообще нечего, а вот у Маррея сгорит ещё больше пяти тысяч очков. Так что почти наверняка британцу останется провести на первом месте чуть больше месяца. Надаль может обойти его уже после «Мастерса» в Канаде, а у Федерера есть шанс после Цинциннати.



Роджер после своей восьмой победы на Уимблдоне вышел на третье место. Новак Джокович остался четвёртым, но его ситуация схожая с Марреем, так как из-за проблем с локтем правой руки он может пропустить несколько месяцев. Милош Раонич не защитил прошлогодний финал и опустился на девятое место, а ведь начинал он год на третьей позиции.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 17 июля:



1 (=).

2 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.

3 (+2).

4 (=).

5 (-2). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140.

6 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 5075.

7 (+1). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

8 (+1). Кей Нисикори (Япония) — 3740.

9 (-2). Милош Раонич (Канада) – 3310.

10 (+1) Григор Димитров (Болгария) – 3160. 1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков.2 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.3 (+2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.4 (=). Новак Джокович (Сербия) — 6325.5 (-2). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140.6 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 5075.7 (+1). Доминик Тим (Австрия) — 4030.8 (+1). Кей Нисикори (Япония) — 3740.9 (-2). Милош Раонич (Канада) – 3310.10 (+1) Григор Димитров (Болгария) – 3160.

Жо-Вильфрид Цонга покинул первую десятку. Его место занял Григор Димитров. Хотя болгарин имеет столько же очков, как и Александр Зверев, но он идёт выше, так как у него лучше сумма за обязательные турниры.



Марин Чилич после выхода в финал остался на шестом месте. Зато в чемпионской гонке он наконец-то вошёл в восьмёрку, причём сразу на пятую позицию. Кстати замыкают восьмёрку потенциальных участников Итогового турнира Джокович и Маррей.



Достаточно неожиданно защитили свои очки Томаш Бердых и Сэм Куэрри. Бердых во второй год кряду вышел в полуфинал, а Сэм даже улучшил результат с четвертьфинала на полуфинал. Впервые до четвертьфинала «Шлема» дошёл Жиль Мюллер. 34-летний теннисист побил свой рекорд, выйдя на 22-е место. Также личные рекорды обновили Миша Зверев (28-е место), Карен Хачанов (33-е), Андрей Рублёв (76-е). Выход во второй круг Уимблдона из квалификации помог Рублёву подняться ещё на 21 строчку и плотно закрепиться в первой сотне. Можно выделить дебют в топ-100 Мартона Фучовича – первого номера сборной Венгрии, с которой россиянам скоро играть в Кубке Дэвиса.

Сменился лидер в парном рейтинге. На первую позицию вышел бразилец Марсело Мело. Судьба первой строчки решилась в очном сражении в полуфинале, где Мело вместе со своим партнёром Куботом обыграл Континена и Пирса. Мело уже в третий раз в карьере вышел на первую строчку. Он сменил на вершине Континена, который был лидером на протяжении 15 недель. Кубот и Мело в итоге выиграли Уимблдон в драматичном пятичасовом финале.

Расклады ближайших недель

Календарь по-прежнему не совпадает с прошлым годом, так как в 2017-м Уимблдон закончился на неделю позже. Синхронизируется всё только к Цинциннати. А пока уже через неделю вычтут очки за крупный турнир в Канаде, при этом пройдут только небольшие соревнования.



У мужчин титул сгорит у Новака Джоковича и он пропустит на четвёртое место Стэна Вавринку. У девушек 900 баллов потеряет Симона Халеп, но у Кербер тоже вычитается полуфинал, поэтому Симона останется второй, а Анжелика – третьей.

Уже на этой неделе у Конты уйдут баллы за титул в Стэнфорде, поэтому её пребывание в топ-5 продлится всего одну неделю. В следующий понедельник она опустится на седьмую позицию.