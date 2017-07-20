Чешская королева. Плишкова стала первой ракеткой мира

Мощный старт

Появлением на свет Каролины и её сестры-близнеца Кристины Плишковых может похвастаться небольшой чешский город Лоуни. Готический храм святого Николая, Жатецкие ворота, прямые улочки, разноцветные дома с оранжевыми крышами– всё это окружало юных спортсменок в детстве. В 1996 году сёстры Каролина и Кристина Плишковы впервые пришли на корт. Вряд ли тогда кто-то предполагал, что четырёхлетние теннисистки станут известными спортсменками, а одна из близняшек даже откроет для своей страны счёт “первых ракеток”.

Дебютным в WTA-туре для новой первой ракетки мира стал 2006 год. Тогда она начала выступления с квалификации в домашнем турнире в Праге. Через два года, на этом же турнире, Каролина успешно преодолевала непростые матчи, но остановилась, проиграв в двух сетах белорусской спортсменке Виктории Азаренко.

В 2010 году вошла в юниорский топ-10, обыграв британку Лору Робсон на юниорском Australian Open. Сезон для спортсменки вообще выдался довольно плодотворным: чешке покорились несколько турниров ITF.



В 2011 году было принято закономерное решение выступать в паре с сестрой-близнецом Кристиной, которая начала свою карьеру в WTA-туре в один год с Каролиной. Турнир в Ванкувере стал победным для сестёр.

Следующий сезон был богат на выступления на крупных соревнованиях, но принёс не так много, как ожидалось. Каролина пробилась из квалификации в основные сетки “Ролан Гаррос” и Уимблдона, однако не сумела пройти дальше первого круга.



В 2013 году чешская спортсменка выиграла свой первый профессиональный взрослый турнир – в Куала-Лумпуре. В невероятном по накалу матче Каролине удалось не просто собраться после разгромного сета 1:6, но и завершить игру в свою пользу.

В этом же сезоне спортсменка выиграла парный турнир в Линце вместе с сестрой и впервые вошла в топ-100.

Каролина Плишкова



Одиночный разряд. 9 титулов WTA: Куала-Лумпур (2013), Линц, Сеул (2014), Прага (2015), Цинциннати, Ноттингем (2016), Истбурн, Доха, Брисбен (2017).



Лучшие показатели на турнирах «Большого шлема».

¼ Открытого чемпионата Австралии (2017)

Полуфинал “Ролан Гаррос” (2017)

Второй круг Уимблдонского турнира (2013-2017)

Финал US Open (2016)

Финал итогового турнира “Трофей элиты”

Победительница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии (2015, 2016)

Соотношение побед/поражений – 409/240. Одиночный разряд. 9 титулов WTA: Куала-Лумпур (2013), Линц, Сеул (2014), Прага (2015), Цинциннати, Ноттингем (2016), Истбурн, Доха, Брисбен (2017).Лучшие показатели на турнирах «Большого шлема».¼ Открытого чемпионата Австралии (2017)Полуфинал “Ролан Гаррос” (2017)Второй круг Уимблдонского турнира (2013-2017)Финал US Open (2016)Финал итогового турнира “Трофей элиты”Победительница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии (2015, 2016)Соотношение побед/поражений – 409/240.

Карьера набирает обороты

Плодотворный 2014 год принёс чешке два титула WTA в одиночном разряде и три в парном. Запоминающимся выдалось и выступление на US Open. Каролина обыграла Ану Иванович в двух сетах и прошла в третий круг. Причём именно с этой экс-первой ракеткой мира у Плишковой самая впечатляющая история встреч: 5-0 в пользу чешки. Последний выигранный у Иванович матч состоялся в 2016 году на турнире в Штутгарте.

Следующий год столкнул Плишкову с Анжеликой Кербер, которая на тот момент была девятой ракеткой мира, в полуфинале турнира в Сиднее. Этот матч стал очередной победой Каролины над теннисисткой из топ-10 и первой над немкой, которую в будущем она сменит на почётом первом месте рейтинга. Но чешская спортсменка всё же не сумела взять австралийский титул. В финале Плишкова проиграла своей соотечественнице Петре Квитовой.



Но именно этот год стал дебютным для Каролины на Кубке Федерации. Чешская национальная сборная выступала очень мощно, побеждая одних соперников за другими. В финале команда Чехии встретилась со сборной России. И победы Каролины в одиночной и парной встречах стали частью общей победы Чехии на Кубке Федерации. По итогам этого сезона спортсменка остановилась в одной позиции от топ-10 мирового рейтинга.

Подготовка к победному сезону

В начале 2016 года Каролина впервые обыграла на тот момент первую ракетку мира Серену Уильямс. И как обыграла! Выбила американку из полуфинала Открытого чемпионата США в двух сетах, выдержав тай-брейк во втором. “Сегодня у меня была цель победить Серену. И я это сделала. Я не верю в это. На самом деле, я верю. Я знала, что могу победить кого угодно, если веду свою игру”.

Вообще, 2016 год можно спокойно назвать годом карьерных перемен. В парном разряде Каролина играла уже не со своей сестрой, а с Юлией Гёргес. Они дошли до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и финала турнира в Индиан-Уэллсе. Одиночные выступления были отмечены двумя титулами и прорывными выступлениями на Открытом чемпионате Австралии, в Штутгарте, Пекине, Сингапуре и главной победой на Кубке Федерации второй год подряд. В финале команда Чехии встретилась с национальной сборной Франции. А открывал финал матч Каролины Плишковой и Кристины Младенович. Игра продолжалась почти четыре часа. Но чешка сумела вырвать победу в напряжённой борьбе третьего сета, организовать позитивный старт для всей команды, а затем и закрепить успех в парном разряде с напарницей по команде Барборой Стрыцовой.

Сверхновая

Три титула WTA, добытые в 2017 году, стали для Каролины новыми достижениями. Спортсменка уверенно шла от победы к победе. Сначала она взяла главную награду австралийского турнира в Брисбене. В финале претендентка на первую строчку мирового рейтинга провела недолгую встречу с француженкой Ализе Корне. После этой победы чешка заняла пятую строчку мирового рейтинга.



Затем последовала уверенная победа в Дохе. За 1 час 20 минут Плишкова обыграла датчанку Каролину Возняцки. На момент участия в катарском турнире чешка занимала третью строчку рейтинга WTA.

В конце февраля она уступала в чемпионской гонке только Серене Уильямс. Более того, Каролина стала первой теннисисткой 2017 года, которая сумела оформить два титула.

Турнир в Индиан-Уэллсе мог бы принести третий трофей чешской спортсменке за текущий сезон, если бы в полуфинале её не остановила Светлана Кузнецова. Матч был напряжённым, девушки боролись на двух тай-брейках. В итоге россиянка отправилась в финал.

Турнир в Майами также закончился для Каролины в полуфинале. Обидное поражение нанесла чешке Возняцки: 7:5, 1:6, 1:6. Но спортсменку сложно было сломить. Всем известно невероятное спокойствие, с которым Плишкова выступает на турнирах. По ходу игры часто создаётся впечатление, что она вообще отключает эмоции. В WTA назвали это состояние “poker face”. Возможно, именно чемпионское хладнокровие помогло ей оформить третью за сезон победу на турнире в Истбурне. В финальной двухсетовой борьбе она отыгралась за поражение в Майами, забрав победу у Возняцки. Результаты этого турнира позволили ей выйти на первое место в Чемпионской гонке 2017 года. Но в мировом рейтинге она всё же оставалась третьей ракеткой. Несмотря на то что Каролина рано выбыла с Уимблдонского турнира, всё должно было решиться именно на нём.

Парный разряд. 5 титулов WTA: Линц (2013), Гонконг, Бад-Гаштайн, Нюрнберг (2014), Бирмингем (2015)

Лучшие показатели на турнирах “Большого шлема”.

Полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2016)

Третий круг “Ролан Гаррос” (2016)

Полуфинал Уимблдонского турнира (2016)

Третий круг US Open (2016)

Соотношение побед/поражений – 156/123

Призовые за карьеру — $ 9 006 037.

Первая чешская “первая”

Когда на тот момент первая ракетка мира Анжелика Кербер уступила Гарбинье Мугурусе в 1/8 финала, оставалось только наблюдать за выступлением румынки Симоны Халеп. Решить судьбу первого места мирового рейтинга должен был матч, который состоялся во вторник, 11 июля, между Халеп и британской спортсменкой Йоханной Контой.

Если бы Симона переиграла Конту, то именно она стала бы первой ракеткой мира. Но история не знает сослагательного наклонения, и судьба распорядилась иначе. Румынка проиграла со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6 – таков итог упорнейшей борьбы в матче, который привёл уимблдонскую публику в восторг. И уже 11 июля всё было готово для приветствия новой первой ракетки мира Каролины Плишковой, хотя официальная “коронация” состоялась только 17 июля.

Поддержка и забота – залог победы

Каролина призналась, что без поддержки родных и друзей она не смогла бы добиться таких головокружительных высот. Не выиграв ни одного «Шлема» во взрослом туре, теннисистка всё-таки достигла вершины мирового женского рейтинга. Конечно, тут не обошлось без помощи и поддержки сестры Кристины. “У меня есть друзья, особенно девочки в Чехии. Но я действительно ни в ком не нуждаюсь, потому что у меня есть Кристина. Вот почему отлично, когда сестра занимается тем же спортом, находится рядом в туре”.



Каролина – младшая сестра. Она родилась позже Кристины на две минуты. Но рост её выше на 2 см. Сёстры Плишковы играют по-разному: Кристина — левша, а Каролина — правша. Старшая сестра на данный момент занимает 44-ю позицию в рейтинге WTA. Но Каролина абсолютно уверена в её большом будущем. Она считает, что сестре нужно лишь психологически собраться и по-настоящему захотеть победы, тогда она станет одним из лидеров женского тенниса. Любопытно, что это подтверждают и факты. Ведь в 2010 году, когда Каролина стала чемпионкой “Большого шлема” в юниорском разряде на Открытом чемпионате Австралии, Кристина выиграла юниорский Уимблдон. Вот и актёр Рассел Кроу уверен в не менее блестящем, чем у младшей сестры, будущем Кристины. В “Твиттере” он написал, что она будет выигрывать, если сама этого захочет.

Сёстры безумно любят друг друга, хотя и редко видятся из-за постоянных разъездов. Они даже живут в разных странах. Старшая сестра живёт в Чехии, а младшая – в Монако. Однако самые важные вопросы сёстры обсуждают по телефону и «скайпу», а при первой возможности встречаются в любой точке планеты.

Естественно, работа и поддержка команды спортсменки – это также залог успеха. В конце 2016 года Каролина начала сотрудничество с наставником Давидом Котыза, экс-тренером Петры Квитовой. Результат налицо: гармоничное сотрудничество привело к чемпионству. “Я знаю, у него было много разных планов и дел. Но потом, когда я позвонила, он всё поменял. Он был просто счастлив, что может поработать со мной. На данный момент мы прекрасно работаем вместе. Я думаю, что это очень хорошая работа”. Вместе с командой новой первой ракетки мира на соревнования и сборы ездит и Михаил Грдличка, молодой человек Плишковой. Бывший футболист и спортивный комментатор на данный момент уделяет всё время поддержке своей девушки.

Впечатления и обещания

Первое место мирового рейтинга – это не только невероятные ощущения, но и большая ответственность. Делясь своими эмоциями в “Инстаграме”, Каролина призналась, что невероятно счастлива, потому что за этим достижением стоит огромный труд и желание. Но при этом она постарается оправдать ожидания, которые прилагаются к титулу первой ракетки планеты.



“Звание первой ракетки мира — это и огромная ответственность. Это большая честь, и я могу пообещать, что буду делать всё, чтобы не разочаровать никого в этой роли”.