Одни победители. Веснина, Макарова и Федерер на Бале чемпионов

Шарапова вернулась на корт, Плишкова празднует восхождение на вершину, Касаткина отдыхает на курорте и другие фотографии из соцсетей.

После Уимблдона в разных частях света стартовали турниры ATP и WTA на грунте, харде и траве. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят своё свободное время.

Мария Шарапова вернулась на корт. В прошлое воскресенье она провела два сета в рамках летней лиги World Team Tennis. Россиянка выиграла в парном разряде, но проиграла в одиночке. Главное, что Мария снова выступает.

А за несколько дней до этого Мария весело провела время на пляже.

Серена Уильямс из-за беременности играть пока не может, но она следила за Уимблдоном и поддерживала свою сестру Винус, которая дошла до финала.

Виктория Азаренко уже стала мамой и теперь может прыгать хоть до потолка.

Главными же триумфаторами Уимблдона в одиночном разряде стали Роджер Федерер и Гарбинье Мугуруса.

В парном разряде первый титул на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба завоевали Елена Веснина и Екатерина Макарова. Веснина, таким образом, собрала полноценный «Большой шлем». В паре с Макаровой она победила на Уимблдоне, «Ролан Гаррос» и US Open, а в паре с Бруно Суаресом выиграла Australian Open.

Веснина сфотографировалась с Федерером, который в восьмой раз покорил Уимблдон, о чём свидетельствует цифра на его майке.

В таком виде Елена и Екатерина пришли на Бал чемпионов.

На этой неделе новой первой ракеткой мира стала Каролина Плишкова.

На Уимблдоне чешка проиграла достаточно рано, поэтому смогла насладиться солнцем и бассейном.

А Светлана Кузнецова после завершения Уимблдона приехала в Москву и посетила одно из светских мероприятий.

Отдыхает и Дарья Касаткина, но делает это, по всей видимости, в Черногории.

Карен Хачанов сразу по завершении травяного «Шлема» приехал в Бостад для участия в турнире на грунте.