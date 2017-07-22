Время Андреев. Кузнецов и Рублёв вышли в полуфиналы

«Курортные» турниры

Уимблдон остался позади и на горизонте теперь американская серия на харде. Но прежде чем теннисисты начнут выступать на соревнованиях в США и Канаде, есть пара недель передышки, когда спортсмены получают возможность вернуться на грунт. При этом лидеры эти турниры игнорируют, поэтому у крепких середняков появляется шанс улучшить своё положение в рейтинге.



Два грунтовых соревнования на неделе после Уимблдона проходят в Бостаде и Умаге. Оба города по совместительству являются курортами. Хотя, конечно, шведский и хорватский курорты сильно отличаются. Прежде всего погодой. В Бостаде даже летом прохладно, а вот в Умаге настоящая жара.

Поэтому игровая программа в Умаге не такая, как на других теннисных соревнованиях. Матчи здесь начинаются ближе к вечеру, а в первой половине дня болельщики имеют шанс отправиться на пляж. Так что если вы ищите возможность совместить традиционный летний отдых с походом на теннисный матч, то, наверное, тяжело найти более удобный турнир, чем Умаг.

Хачанов упустил матчболы

Карен Хачанов отлично провёл травяной сезон, проиграв только Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Россиянин приблизился к первой тридцатке. Но перед своей первой полноценной летней американской серией он решил вернуться на более знакомый грунт.



Изначально в Бостаде он был посеян под пятым номером. После отказа Ришара Гаске россиянина переместили на место француза, таким образом Хачанов получил автоматический проход во второй раунд, где его оппонентом стал Эрнест Гулбис.



Место латыша в четвёртой сотне никого не должно обманывать. Эрнест в прошлом добирался до полуфинала «Ролан Гаррос», просто долгое время не мог выступать из-за травм. На прошедшем Уимблдоне он выбил из турнира Хуана-Мартина дель Потро.



В первой партии Эрнесту удавалось здорово подавать в сложные моменты. Хачанов лучше выглядел на задней линии, но использовать этот перевес не смог. В конце сета он провалил гейм на своей подаче (две двойные ошибки и ещё две неточности с задней линии) и отдал партию Гулбису.



Во втором сете у Хачанова тоже были шансы на приёме, но ближе к брейку был Гулбис. В конце сета у него было два одинарных матчбола на подаче россиянина. На первом Карен ему шансов не дал, а вот на втором латвиец сам ошибся, не приняв вторую подачу. На тай-брейке Гулбис тоже повёл 5:3, однако в концовке снова начал допускать неточности. Проиграв четыре очка кряду, Эрнест в фирменном стиле выместил злость на ракетке.

В решающем сете Гулбис не скрывал недовольства своими действиями. Хотя, проиграв подачу, он имел шансы вернуть брейк, но очень плохо сыграл на брейк-пойнтах. «Молодец, классно сыграл», — иронично сказал себе Эрнест. А вскоре добавил: «Если я не выигрываю с двух матчболов, то как ещё мне выигрывать матчи?».



Похожий вопрос на следующий день мог задать себе уже Карен после матча с Александром Долгополовым. Из-за плохой погоды организаторы проводили четвертьфиналы на двух кортах. Вот только на первом трансляций уже не было, поэтому встречу Хачанова и Долгополова могли видеть только те, кто в тот день пришёл на трибуны.

Россиянин неудачно начал поединок, но во второй партии перехватил инициативу. В третьем сете Хачанов быстро получил перевес в двойной брейк. Карен дважды подавал на матч и оба раза имел по одному матчболу на собственной подаче, но Долгополову удалось добраться до решающего тай-брейка, где украинец был заметно лучше.

Третий полуфинал Кузнецова

Прошлый сезон у Андрея Кузнецова был лучшим в карьере. При этом россиянин так и не проходил дальше четвертьфиналов на турнирах АТР, но играл стабильно и собирал очки на крупных турнирах. В этом сезоне у россиянина была неприятная продолжительная серия поражений, но при этом на небольших соревнованиях ему удалось обновить свой рекорд.



В Сиднее он впервые добрался до полуфинала АТР. Затем он повторил подобный результат на соревновании АТР-250 в Женеве. При этом на «Больших шлемах» он уступал в первом круге, правда, ему не слишком везло с сеткой (Кей Нисикори на Открытом чемпионате Австралии, Энди Маррей на «Ролан Гаррос» и Карен Хачанов на Уимблдоне). В итоге в рейтинге Андрей прилично потерял и находился ближе к концу первой сотни.

В Бостаде ему удалось неплохо поправить своё положение. Кузнецов стартовал с уверенной победы над Яном-Леннардом Штруффом. Во втором круге он играл против первого сеяного – Пабло Карреньо-Бусты. Для испанца это был первый матч после травмы пресса, из-за которой он не смог закончить поединок против Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Ключевым стал второй сет, который продолжался 77 минут. Кузнецов уступил первую партию и проигрывал во второй – 3:5. Россиянин сумел довести дело до тай-брейка, где он был чуть сильнее.



А на третью партию у Пабло сил уже не было. При счёте 0:3 Карреньо-Буста признал поражение. Официальная причина — всё та же травма пресса. Испанец уже снялся с турнира в Гамбурге. Он был единственным представителем топ-20 в сетке немецкого АТР-500.



В четвертьфинале Кузнецов справился с ещё одним непростым оппонентом на грунте – Диего Шварцманом. Андрей действовал активнее и сумел четыре раза взять подачу оппонента в непродолжительном матче. Теперь в полуфинале Кузнецов сразится с Долгополовым. Другую пару полуфиналистов составили испанцы Феррер и Вердаско. Это будет их 22-я очная встреча.

В полуфинал как лаки-лузер

Для Андрея Рублёва неделя в Умаге началась не слишком здорово. В финальном раунде квалификации россиянин неожиданно уступил венгру Аттиле Балажу. Но, к счастью, Рублёв был первым в очереди на получение статуса лаки-лузера из-за своего высокого рейтинга. Борна Чорич не сумел выступить на домашнем соревновании из-за травмы и освободил место для Андрея.



В первом круге Рублёв уверенно разобрался с Карлосом Берлоком. С прошлогодним финалистом Андреем Мартином матч был тяжелее. Особенно первый сет, в котором Рублёву пришлось отыгрывать две подачи соперника на партию. Тем не менее россиянин сумел завершить матч в двух сетах и всего во второй раз вышел в четвертьфинал АТР. Андрей начал выправлять свою крайне неудачную статистику матчей второго раунда в основных сетках АТР (2-11).

В четвертьфинале он играл против одного из фаворитов турнира – Фабио Фоньини. К тому моменту уже вылетели Давид Гоффен и Гаэль Монфис, поэтому итальянец имел самый высокий рейтинг среди оставшихся на турнире теннисистов. Рублёв и Фоньини играли между собой два года назад в Иркутске на матче Кубка Дэвиса, и тогда Фабио победил. С тех пор Андрей серьёзно окреп, и в этой встрече он выглядел куда лучше. Уже с первого сета шла равная борьба. Рублёв мог закончить партию в свою пользу ещё до тай-брейка, но Фабио вытащил 10-й гейм со счёта 0:30. А на тай-брейке итальянец отыгрался с 1:4 и выиграл напряжённый сет.



Но Андрей не отчаивался, он продолжил давить на соперника, который к тому же слегка потерял концентрацию и быстро отдал второй сет. На третью партию Фоньини, победивший на этом турнире в 2016-м, настроился серьёзно. Но всё равно ему никак не удавалось справиться с напором соперника. Фабио традиционно не мог сдержать эмоции, в результате один раз у него даже сняли очко.



В концовке Фоньини в основном действовал в обороне, в то время как Рублёв старался захватить инициативу даже на приёме. Это принесло свои плоды в 11-м гейме, где россиянин сделал брейк. Вот только завершить встречу на подаче не вышло. Андрей провёл неудачный гейм, и пришлось играть решающий тай-брейк. Но снова надо отметить, как быстро Рублёв пришёл в себя. На тай-брейке всё складывалось в его пользу: и атаки проходили, и сетка помогала, и Фабио действовал неточно. В итоге итальянец в решающем гейме взял всего два очка.

Рублёв впервые в карьере добрался до полуфинала на турнире АТР. В живом рейтинге он уже находится на 62-й строчке, а ведь всего месяц назад Андрей впервые вошёл в топ-100. Свой первый полуфинал АТР он проведёт в качестве фаворита. Против него сыграет Иван Додиг, который в последнее время сосредоточился на игре в паре, а в одиночке опустился в пятую сотню. Но на домашнем турнире Иван разыгрался, а в четвертьфинале выбил первого сеяного Давида Гоффена. В другом полуфинале сыграют два итальянца – Лоренци и Джанесси.



Для обоих Андреев сетка выглядит перспективно. Причём и Кузнецов, и Рублёв показывали классный атакующий теннис на этой неделе. 22 июля россияне сразятся за выход в свои первые финалы в АТР.