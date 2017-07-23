Главное — не опускать рук! Андрей Рублёв выиграл первый титул в карьере

Уступив в квалификации турнира в Умаге, Андрей Рублёв чудом попал в основную сетку, а через несколько дней выиграл первый титул в карьере.

Время Андреев. Кузнецов и Рублёв вышли в полуфиналы Рублёв прошёл в основную сетку Умага как лаки-лузер, но сумел впервые выйти в полуфинал. До той же стадии в Бостаде дошёл Кузнецов.

Из лаки-лузеров – в чемпионы!

Если бы после поражения в квалификации турнира в Умаге Андрею Рублёву сказали, что скоро он выиграет свой первый титул, он мало того что не поверил бы, но ещё и имел бы полное право заподозрить горе-прогнозиста в издёвке. Но кто бы мог подумать, что дебютный трофей придёт к чемпиону юниорского «Ролан Гаррос»-2014 не просто скоро, а уже здесь, в Умаге!

Чудом попав в основную сетку как лаки-лузер, Рублёв, видимо, осознал, что таким шансом грех не воспользоваться. Всю неделю он поражал и соперников, и хорватских болельщиков своим бесстрашным стилем игры. У Андрея «летело» почти всё, мячи со страшной силой будто сами собой раскладывались по линиям, а Карлосу Берлоку, Андрею Мартину и Фабио Фоньини только и оставалось провожать их глазами. В полуфинале россиянин от победной тактики не отступил и не оставил шансов Ивану Додигу, до этого сенсационно выбившему из борьбы Давида Гоффена.

В своём первом финале на уровне ATP 19-летнему россиянину предстояло сразиться с ветераном тура – 35-летним Паоло Лоренци. Итальянец особенно хорош на грунте, но в полуфинале он оставил на корте слишком много сил. В решающем матче это сразу бросилось в глаза. Рублёв катком прошёлся по сопернику на старте поединка, у него получалось практически всё. Россиянин повёл с двумя брейками, но тут Лоренци попробовал сбивать ему ритм, удерживая мяч и стараясь возвращать его медленно и с высоким отскоком.



Это действительно сработало, и Андрей стал чаще ошибаться. Засбоили и нервы, поэтому Лоренци чуть было не отыграл всё своё большое отставание. Но в решающий момент Рублёву всё-таки удалось отыграться со счёта 0:30 на своей подаче и со второй попытки подать на сет.

Во второй партии преимущество юного россиянина стало колоссальным. Лоренци перестал успевать за скоростью игры соперника и вскоре позволил тому поднять над головой свой первый большой трофей. Рублёв стал первым лаки-лузером, впоследствии выигравшим турнир, с 2009 года, когда в Ньюпорте победу одержал Раджив Рам. В понедельник россиянин, который всего месяц назад впервые вошёл в топ-100, ворвётся в топ-50.

Возраст, в котором россияне выигрывали дебютный титул ATP:



Евгений Кафельников, Марат Сафин, Андрей Рублёв – 19 лет.

Карен Хачанов, Михаил Южный – 20 лет.

Николай Давыденко, Игорь Андреев – 21 год.

Дмитрий Турсунов – 24 года.

Ньюпорт узнал нового чемпиона и дебютантов Зала славы

Турнир в Ньюпорте интересен не только тем, что является последним в сезоне, играющимся на траве, но и тем, что на территории турнирного комплекса находится международный Зал теннисной славы. Каждый год проведение соревнований приурочено ко включению в Зал новых легенд.

В этом сезоне дебютантами стали Ким Клийстерс и Энди Роддик, а церемония прошла прямо на центральном корте между полуфиналами. Бельгийка и американец произнесли торжественные речи, а их лица так и лучились гордостью – теперь их имена золотыми буквами вписаны в теннисную историю.

Что касается соревновательной части турнира, то никаких сюрпризов здесь не случилось. Константин Кравчук, единственный россиянин, игравший в Ньюпорте, выбил из борьбы пятого сеяного Виктора Эстрелья-Бургоса, но не совладал с Петером Гоёвчиком во втором круге. Первый же сеяный Джон Иснер за всю неделю не проиграл соперникам ни одного сета и уверенно выиграл свой третий трофей в Ньюпорте и 11-й — в карьере.

У Феррера достаточно пороха в пороховницах

Турнир в Бостаде не обошёлся без дождевых пауз, но всё-таки сумел сохранить свою курортную атмосферу. Да и грунтовое покрытие – самое «терпимое» к непогоде. В Швецию приехали сразу три представителя топ-20 – Альберт Рамос, Пабло Карреньо-Буста и Пабло Куэвас, правда до четвертьфинала ни один из тёзок не добрался.



Андрею Кузнецову, постепенно набравшему ход после пары неприятных травм, удавалась прекрасная неделя. Во втором круге он выбил из борьбы первого сеяного Карреньо-Бусту, а Диего Шварцману в четвертьфинале попросту не оставил ни шанса. Игра россиянина впечатляла мощью и размахом. За выход в первый в карьере финал на турнирах ATP ему предстояло сразиться с Александром Долгополовым. Украинец на этой неделе наконец-то почувствовал свою игру, перебои с которой выбили его из топ-80.

Долгополов сделал брейк уже во втором гейме. У россиянина почти ничего не получалось, он часто ошибался и не успевал за скоростью игры оппонента. Постепенно Кузнецов вошёл в игру, в каждом из геймов на приёме у него были брейк-пойнты, но ему постоянно что-то мешало их реализовать. Александр отыгрался и когда подавал на сет, за 34 минуты обеспечив себе победу в партии.



На старте второго сета показалось, что Кузнецов наконец-то сумеет по-настоящему войти в игру, но эти ожидания оказались ошибочными. Не реализовав брейк-пойнт при счёте 2:1 в свою пользу, Андрей не взял больше ни гейма. Долгополов стал вторым украинцем после Андрея Медведева в 1998 году, добравшимся до финала в Бостаде. В решающем матче его уже ждал Давид Феррер.



Полуфинал Феррера и Фернандо Вердаско был омрачён неприятным моментом – один из болельщиков во втором сете размеренным шагом вышел на корт и прокричал нацистское приветствие. Теннисисты явно опешили от бездействия охраны, но продолжили матч, который растянулся на 2 часа и 9 минут. После такой тяжёлой победы Давида возникали резонные сомнения в его готовности к решающему поединку.

Однако Феррер, не выигрывавший титулы с 2015 года, понимал, что это, возможно, один из последних его шансов на успех. С самого начала матча он постарался выложить все карты на стол, к чему Долгополов оказался не готов. В первом сете испанец сделал брейк в самой его концовке, во второй же партии повёл уже с двумя в самом начале. На титул он подал со второй попытки и поднял над головой долгожданный трофей турнира в Бостаде – 27-й в его карьере.

Бегу победила на Родине, Бертенс вернулась в топ-30

Женские турниры недели игрались на грунте и прошли в Гштааде и Бухаресте. При этом теннисистки топ-20 почти полностью проигнорировали соревнования, на которых первыми сеяными стали Каролин Гарсия и Анастасия Севастова.



Латвийка дошла в Бухаресте до четвертьфинала, но бал на местных кортах парвили румынские теннисистки. Та же Севастова зачехлила ракетку после встречи с Аной Богдан, а единственная россиянка на турнире, Екатерина Александрова, во втором круге не справилась с Александрой Дулгеру. В полуфиналах оказались сразу две представительницы Румынии, вот только если Ирина Бегу очень уверенно расправилась с Карлой Суарес-Наварро, то Богдан вынуждена была покинуть турнир после встречи с Юлией Гёргес.

В решающем матче хозяйку кортов, подгоняемую трибунами, было не остановить – Бегу чуть более, чем за полтора часа завоевала четвёртый титул в карьере. В послематчевой речи немецкая теннисистка призналась, что порой публика, на её взгляд, немного перегибала палку, и попросила трибуны в следующий раз проявлять чуть больше уважения к гостям турнира.

В Гштааде же всё внимание было приковано к 38-летней Патти Шнидер, которая в первом круге против Амры Садикович одержала первую победу в основных сетках турниров WTA с марта 2011 года. Во втором раунде швейцарка порадовала зрителей милым моментом, когда во время матча попросила мужа надеть на их дочь кофту, но всё-таки проиграла в трёх сетах немке Антонии Лоттнер.

Три россиянки сыграли в Гштааде в основной сетке, но уже после первого круга турнир покинули Евгения Родина и Ирина Хромачёва. Анна Калинская за два с половиной часа сломила сопротивление Ребеки Масаровой, но с Анетт Контавейт справиться не смогла, хотя и загнала соперницу в решающий сет. Эстонка после этого бурей пронеслась по сетке, на пути к финалу не отдав соперницам ни партии.

Её соперницей по решающему матчу стала Кики Бертенс, которая после трёх поражений в первых кругах травяных турниров явно истосковалась по грунту. Голландка и вовсе не испытала никаких предварительных проблем, за четыре матча не проиграла ни сета и словно на рельсах добралась до финала. Она сразу же и начала его с места в карьер, взяв первый сет. Однако эстонка в целом играла гораздо активнее соперницы, что дало свои плоды во второй партии.



В решающем сете у Анетт неожиданно пропала концентрация, и она стала допускать непростительное число ошибок. Бертенс уверенно воспользовалась ситуацией и титул уже не отдала. В понедельник Контавейт дебютирует в топ-30, а Бертенс туда вернётся.

Все титулы Андрея Рублёва (1): 2017 – Умаг.



Все титулы Давида Феррера (27): 2017 — Бостад (м); 2015 — Вена, Куала-Лумпур (м), Акапулько (м), Рио-де-Жанейро (м), Доха; 2014 — Буэнос-Айрес; 2013 — Буэнос-Айрес, Окленд; 2012 — Париж, Валенсия, Бостад, Хертогенбосх (м), Акапулько (м), Буэнос-Айрес, Окленд; 2011 — Акапулько (м), Окленд; 2010 — Валенсия, Акапулько (м); 2008 — Хертогенбосх (м), Валенсия; 2007 — Токио, Бостад, Окленд; 2006 — Штутгарт; 2002 – Бухарест.



Все титулы Ирины Бегу (4): 2017 — Бухарест (ж); 2016 — Флорианополис; 2015 — Сеул; 2012 – Ташкент.



Все титулы Кики Бертенс (4): 2017 — Гштаад (ж), Нюрнберг; 2016 — Нюрнберг; 2012 – Фес.

На следующей неделе снова пройдёт сразу пять турниров – мужчины разыграют трофеи на грунте Гштаада и Гамбурга и харде Атланты, а девушки сразятся на грунте Бостада и харде Нанчана.