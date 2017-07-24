«Лаки-виннер». Рублёв идёт по графику Кафельникова и Сафина

Удача и спорт

Удача – неотъемлемая часть практически любого вида спорта. В теннисе успех зависит от множества различных факторов, и удача далеко не на последнем месте. Кому-то больше везёт с жеребьёвкой, кому-то не повезло с расписанием, для кого-то не сложилась погода и так далее. Во время матча частое попадание в линии тоже многими воспринимается как везение. Что уж говорить о том, когда одному из спортсменов помогает трос.



В теннисе даже название одного из статусов игроков основано на «удаче» – лаки-лузер, что в буквальном переводе означает «везучий проигравший». В Умаге Андрей Рублёв во второй раз за год получил статус лаки-лузера. Первый пришёлся на «Ролан Гаррос», когда ему уступил место Дмитрий Турсунов. Когда Дмитрий снимался, то, конечно, не мог знать, что эта позиция достанется Рублёву. И всё же вышло символично, ведь именно с Турсуновым Рублёв выиграл свой первый титул на уровне АТР в паре.

В Умаге 17 июля Рублёв проводил матч финального раунда квалификации, в котором уступил Атилле Балажу. То поражение заставило отечественных любителей тенниса несколько напрячься, ведь Атилла – второй номер сборной Венгрии, против которой россиянам играть в Кубке Дэвиса. Но оно быстро забылось, ведь Рублёв всё равно попал в основную сетку, где произвёл настоящий фурор.

В Умаге место в основе ему освободил местный любимец – Борна Чорич. Хорват является конкурентом Рублёва в гонке за Милан. И по итогам турнира в Умаге Рублёв даже обогнал Чорича в молодёжной гонке.

Тяжёлый путь от юниоров в АТР

Но вернёмся чуть назад и вспомним путь Рублёва к этой неделе. Впервые о россиянине заговорили три года назад, когда он в 16 лет победил на юниорском «Ролан Гаррос». Уже на следующий год Андрей стал получать множество «уайлд-кард» на турниры АТР. Но теннис тот вид спорта, в котором очень непрост выход из юниоров. И очень многие талантливые юниоры так и не находят себя среди взрослых.



С одной стороны, россиянин получал отличный опыт, а с другой — по юниорам он был чемпионом, а тут приходилось проигрывать в первом или втором кругах, что вряд ли могло способствовать укреплению уверенности молодого человека.

Возраст, в котором россияне выигрывали дебютный титул ATP:



Евгений Кафельников, Марат Сафин, Андрей Рублёв – 19 лет.

Карен Хачанов, Михаил Южный – 20 лет.

Николай Давыденко, Игорь Андреев – 21 год.

Дмитрий Турсунов – 24 года.

Рублёв вошёл в топ-200 летом 2015 года и пробыл во второй сотне почти два года. В 2016-м Андрей много играл на челледжерах и в квалификациях к более крупным турнирам, однако прогресс в рейтинге был небольшим.



Рублёв с юных лет привлекался в сборную России. И в 2016-м он один из лучших матчей в сезоне провёл именно в Кубке Дэвиса, где просто не оставил шансов Робину Хасе. Но вот в личных турнирах «поймать волну», как он сам говорил, ему не удавалось.

При этом Андрей отмечал собственный прогресс в игровых компонентах. Россиянин был очень доволен тренировочными условиями в Барселоне. Но никак не удавалось сделать тот самый рывок, который так необходим почти всем молодым игрокам.

Самые молодые игроки топ-50:



Андрей Рублёв – 19 лет (49-е место).

Александр Зверев – 20 лет (11-е место).

Борна Чорич – 20 лет (47-е место).

Карен Хачанов – 21 год (31-е место).

Даниил Медведев – 21 год (46-е место).

Кстати, в плане контроля эмоций Рублёв тоже постепенно добавлял. Когда он только выходил из юниорского тенниса, то очень живо реагировал на происходящее на корте. И в этом нет ничего плохого, однако порой он тратил важную эмоциональную энергию на те розыгрыши, которые принципиального значения не имели. Сейчас Рублёв остаётся весьма эмоциональным игроком, но он стал лучше направлять эту энергию. И стал заводить себя в нужные моменты.

От топ-100 до топ-50 за месяц

На старте 2017-го Рублёв всё ещё находился во второй сотне, в то время как его соотечественники Карен Хачанов и Даниил Медведев уже закрепились в топ-100. Хотя справедливости ради стоит отметить, что Рублёв – самый молодой из нового поколения российских теннисистов. И то, что ему не удалось сразу ворваться в топ-100, — это абсолютно рабочий момент. Важно, что всё это время Андрей продолжал движение вперёд. Даже не в плане очков и позиций, а в плане работы над своей игрой.

Тот самый важный прорыв произошёл с Андреем на траве. Соревнование в Галле дало молодому россиянину место в основе турнира АТР-500. И в первом круге у Рублёва был тяжёлый матч против Альберта Рамос-Виньоласа, в котором россиянин одержал первую победу над соперником из топ-20. А затем во втором раунде Андрей прошёл Михаила Южного. 19-летний Рублёв уже в 10-й раз играл второй круг АТР и только с 10-й попытки вышел в четвертьфинал. Но именно эта победа позволила ему ворваться в первую сотню.



И после Галле Рублёв наконец-то «поймал волну». На Уимблдоне он из квалификации дошёл до второго круга, где уступил в равном затяжном сражении Рамос-Виньоласу. Перед американской серией Андрей решил вернуться на грунт, и это было очень удачное решение.



В Умаге ключевым матчем стал четвертьфинал против Фабио Фоньини. Итальянец иногда позволяет себе расслабиться в ходе матча, но на третий сет против молодого россиянин он явно настроился. И тем не менее Фабио не справился с атакующим напором россиянина. Особенно здорово в этот день у Рублёва работал удар справа. Плюс стоит отметить психологическую устойчивость Андрея, который обыграл опытного соперника на решающем тай-брейке.

Топ-8 гонки АТР в Милан U-21 на 24 июля:



1 (=). Александр Зверев (Германия) – 2710 очков.

2 (=). Карен Хачанов (Россия) – 810.

3 (+3).

4 (-1). Борна Чорич (Хорватия) – 686.

5 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 607.

6 (-1). Чхун Хён (Южная Корея) – 505.

7 (=). Фрэнсис Тиафо (США) – 452.

8 (=). Джаред Дональдсон (США) – 447. 1 (=). Александр Зверев (Германия) – 2710 очков.2 (=). Карен Хачанов (Россия) – 810.3 (+3). Андрей Рублёв (Россия) – 714.4 (-1). Борна Чорич (Хорватия) – 686.5 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 607.6 (-1). Чхун Хён (Южная Корея) – 505.7 (=). Фрэнсис Тиафо (США) – 452.8 (=). Джаред Дональдсон (США) – 447.

Что касается полуфинала и финала, то они сложились для Рублёва относительно спокойно. Иван Додиг создавал проблемы в первом сете, а во втором он просто устал. А Паоло Лоренци оказался беспомощным против атак россиянина. Финал получился будничным, однако само по себе достижение россиянина никак будничным не назовёшь. Андрей в 19 лет выиграл первый титул АТР. Среди российских игроков так рано первый трофей завоевали только двое – Марат Сафин и Евгений Кафельников – будущие первые ракетки мира и чемпионы турниров «Большого шлема». Если от топ-200 до топ-100 Андрей шёл пару лет, то путь от топ-100 до топ-50 занял у него один месяц! Теперь Рублёв является единственным игроком моложе 20 лет в первом «полтиннике» рейтинг-листа АТР.



Да, конечно, не обошлось без небольшого везения с местом лаки-лузера. Но это лишь дало россиянину вторую жизнь на турнире, а дальше на корте он сделал всё сам. Рублёв, которого мы так ждали, наконец-то прибыл на сцену АТР-тура.