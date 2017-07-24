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Анонс теннисных турниров недели 24-30 июля
Текст: Илья Рывлин
Фото: Reuters

Теннисное раздолье. Бостад, Нанчан, Гамбург, Атланта, Гштаад

На этой неделе состоятся турниры АТР-250 в Атланте и Гштаааде, «пятисотник» в Гамбурге, а также два WTA International в Нанчане и Бостаде.
24 июля 2017, понедельник. 14:00. Теннис

На этой неделе стартует US Open Series. Первый турнир на американском харде пройдёт в Атланте. При этом игроки, как и на прошлой неделе, имеют возможность выбирать как покрытие, так и континент, на котором играть. Помимо Атланты пройдут соревнования в Европе и Азии на грунте и харде.

Турнир WTA/International. Бостад (Швеция). Swedish Open

Призовой фонд: $226 750.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 24-30 июля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Каролина Возняцки (7), Анастасия Севастова (19), Каролин Гарсия (21), Кики Бертенс (27), Катержина Синякова (39), Мона Бартель (48), Элисе Мертенс (51), Юханна Ларссон (55), Анна Блинкова, Елизавета Куличкова.
Полный список участников.
Отказались от участия: Юлия Путинцева (29), Тимя Бачински (22), Анетт Контавейт (49), Кристина Макхэйл (58), Сорана Кырстя (59), Саманта Стосур (34).
Действующий победитель: Лаура Зигемунд.

Вслед за мужчинами в Бостаде сыграют женщины. Соревнование существует с 1948 года. Правда, женский чемпионат прекратил своё существование в 1990 году, но спустя 19 лет вернулся в календарь WTA. Российские и советские теннисистки никогда не добивались здесь заметных успехов. В розыгрыше-2017 нашу страну представят Анна Блинкова и Елизавета Куличкова, а главным фаворитом станет Каролина Возняцки.

Турнир WTA/International. Нанчан (Китай). Jiangxi Open

Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: хард.
Дата проведения: 24-30 июля.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Чжан Шуай (30), Пэн Шуай (35), Кристина Плишкова (45), Ван Цян (57), Елена Янкович (60), Дуань Инъин (63), Риса Одзаки (73), Нао Хибино (89), Алла Кудрявцева.
Полный список участников.
Отказались от участия: Магда Линетт (77), Кристина Кучова (102), Вера Звонарёва (137), Ана Богдан (111) .
Действующий победитель: Ваня Кинг.

Если в Бостаде теннисистки сыграют на грунте, то в Китае пройдёт турнир на харде. Соревнование появилось в календаре WTA-тура в 2014 году и сначала имело категорию WTA $ 125 000. В 2016-м Нанчан повысил её до International. Особого смысла лететь в Китай сейчас нет, поэтому неудивительно, что больших звёзд на этом турнире мы не увидим. Основу составят местные спортсмены, но также сыграют Кристина Плишкова, чемпионка 2015 года Елена Янкович и россиянка Алла Кудрявцева.

Турнир АТР World Tour 500. Гамбург (Германия). German Open

Призовой фонд: $ 1 674 385.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 24-30 июля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Альберт-Рамос Виньолас (22), Пабло Куэвас (23), Давид Феррер (38), Фернандо Вердаско (32), Диего Шварцман (35), Жиль Симон (34), Карен Хачанов (39), Евгений Донской (95), Андрей Кузнецов (79), Андрей Рублёв (107), Дмитрий Турсунов (705).
Полный список участников.
Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (17), Ришар Гаске (29), Мартин Клижан (45), Юити Сугита (64), Янко Типсаревич (69), Борна Чорич (46).
Действующий победитель: Мартин Клижан.

Турнир в Гамбурге имеет престижную категорию ATP-500, но нельзя сказать, что состав участников выглядит внушительным. Больших звёзд не было и так, а за несколько дней до старта снялись два известных игрока — Пабло Карреньо-Буста и Ришар Гаске. Зато собираются сыграть чемпионы прошлой недели Давид Феррер и Андрей Рублёв. Кроме Рублёва в Гамбурге выступят Карен Хачанов, Евгений Донской, Андрей Кузнецов и Дмитрий Турсунов. Отметим, что в 2009 году тут побеждал Николай Давыденко, а Марат Сафин дважды доходил до финала. В решающем матче играли и Евгений Кафельников с Андреем Чесноковым.

Турнир АТР World Tour 250. Атланта (Джорджия, США). Atlanta Open

Призовой фонд: $ 642 750.
Покрытие: хард.
Дата проведения: 24-30 июля.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Джон Иснер (21), Джек Сок (18), Жиль Мюллер (28), Райан Харрисон (41), Кайл Эдмунд (44), Дональд Янг (50), Чхун Хён (58), Маркос Багдатис (63), Константин Кравчук.
Полный список участников.
Отказались от участия: Кевин Андерсон (37), Ник Кирьос (20), Миша Зверев (31), Адриан Маннарино (62), Бернард Томич (48), Даниэль Эванс (54).
Действующий победитель: Ник Кирьос.

Турниром в Атланте стартует US Open Series. Серия соревнований на харде проходит вплоть до US Open, а три лучших игрока по результатам всех турниров получат денежные бонусы уже на Открытом чемпионате США. Только что победивший в Ньюпорте Джон Иснер собирается сыграть в Атланте. На этом соревновании он побеждал трижды, а ещё трижды, в том числе в прошлом сезоне, доходил до финала. В 2016-м он уступил Нику Кирьосу. Австралиец собирался защищать свой титул, но был вынужден отказаться. Отметим, что турнир проходит с 2010 года, и в шести случаях из семи выигрывали американцы.

Турнир АТР World Tour 250. Гштаад (Швейцария). Swiss Open

Призовой фонд: $538 800.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 24-30 июля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Давид Гоффен (13), Роберто Баутиста-Агут (19), Фабио Фоньини (26), Фелисьяно Лопес (33), Паоло Лоренци (36), Робин Хасе (43), Томас Беллуччи (57), Жоау Соуза (60), Михаил Южный (86).
Полный список участников.
Отказались от участия: Виктор Троицки (40), Мариуш Копил (91), Жереми Шарди (80).
Действующий победитель: Фелисьяно Лопес.

Открытый чемпионат Швейцарии имеет более низкую категорию в сравнении с турниром в Гамбурге, но при этом состав участников весьма приличный. Здесь выступят два игрока топ-20 — Давид Гоффен и Роберто Баутиста-Агут. Отметим и действующего чемпиона Фелисьяно Лопеса. Россию представит Михаил Южный, который побеждал в 2013 году. Помимо него титул завоёвывал Евгений Кафельников, а Игорь Андреев дважды доходил до финала. Любопытно, что первым чемпионом ещё в 1915 году стал россиянин Виктор де Кубаш.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Кузнецов Андрей Рублёв Карен Хачанов Каролина Возняцки Михаил Южный
Новости. Теннис
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