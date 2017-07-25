Разминка окончена. Шарапова готова к возвращению в WTA

Шарапова без камер

Две победы за вечер. Мария Шарапова помогла «Орендж Каунти Брэйкерс» победить в матче World Team Tennis. Россиянка проводила свою вторую игру в сезоне-2017. Чуть более недели назад она победила в паре, но уступила в одиночке, а команда в целом проиграла «Сан-Диего Авиэйторс». В понедельник, 24 июля, прошла вторая встреча этих команд, но теперь уже на домашнем корте «Орендж-Каунти». К сожалению, следить за игрой Марии могли только зрители на трибунах. Никакой трансляции, даже технической с одной стационарной камеры, не было. Это достаточно удивительно, потому что сейчас можно наблюдать не только за практически всеми матчами ATP и WTA, даже на дальних кортах, но и за челленджерами, а также турнирами ITF и USTA.

Некоторые матчи WTT транслируются на телевизионных каналах, остальные на интернет-платформе ESPN3, а, например, «Сан-Диего Авиэтойрс» ведёт трансляции домашних матчей на своём сайте. Именно таким образом болельщики смогли следить за Шараповой восемь дней назад. Удивительно, что организаторы матча 24 июля не захотели поставить хотя бы одну камеру за задней линией. Теннис, в отличие от многих видов спорта, позволяет получить почти полное впечатление от игры благодаря одному ракурсу. Конечно, хочется иметь крупные планы и повторы, но всё равно в любой трансляции есть одна главная камера, чьими «глазами» мы и смотрим за действием.

Так или иначе, Мария провела две встречи и одержала две победы. Сначала она в парном разряде вместе с Андреа Клепач обыграла Шелби Роджерс и Дарью Юрак 5:2, а затем взяла реванш у той же Роджерс в одиночке. Восемь дней назад американка была сильнее, но на сей раз Мария победила 5:3. Статистика говорит о том, что Мария очень хорошо подавала. Она выполнила четыре эйса и выиграла 12 из 13 очков после попадания первого мяча. Это отличный показатель! Кроме того, Шарапова была сильнее на одном из двух решающих очков.

Результаты Шараповой в матче «Орендж-Каунти» — «Сан-Диего»

Шарапова/Клепач — Роджерс/Юрак — 5:2.

Шарапова — Роджерс — 5:3.

Статистика Марии:

Процент попадания первой подачи: 62%.

Процент выигранных мячей на первой подаче: 92% (12 из 13).

Эйсы: 4.

Двойные ошибки: 2.

Реализация брейк-пойнтов: 1 из 3.

Особенности World Team Tennis

Напомним, что в WTT при счёте 40:40 (если быть точнее, при счёте 3:3) разыгрывается решающее очко, которое и определяет судьбу гейма. Кроме того, для победы в матче не нужно отрыва в два гейма, поэтому и нет никаких тай-брейков. Другое дело, что формально победа в отдельном матче ничего не даёт, главное — опередить соперника по результату пяти встреч. Ещё на корте находится счётчик времени и не позволяет теннисистам готовиться к подаче больше 20 секунд. Всё это сделано для ускорения игры, чтобы все матчи проходили за 15-20 минут. В целом же World Team Tennis всячески пытается отойти от классического тенниса.

Например, после касания сетки не нужно переподавать, если мяч попал в квадрат. Некоторые судьи, правда, об этом забывают, что случилось как раз на предыдущей игре Шараповой и Роджерс восемь дней назад. Кроме того, раньше использовались цветные корты без линий. Как же тогда определять, мяч в корте или нет? Всё просто: квадраты и сам корт разделяли цветные сектора, при этом они не были соединены привычными белыми линиями. Для чего всё это делалось? Для того чтобы создать что-то совершенно новое, не похожее на теннис, который мы смотрим круглый год.

Турнирная таблица после семи туров

1. «Орендж-Каунти» — 4 победы / 3 поражения.

1. «Вашингтон» — 4 / 3.

1. «Сан-Диего» — 4 / 3.

1. «Филадельфия» — 4 / 3.

5. «Нью-Йорк» — 3 / 4.

6. «Спрингфилд» — 2 / 5.

При этом нельзя сказать, что руководители World Team Tennis пытаются поднять престиж своей лиги. Все понимают, что для ведущих игроков, которые периодически выступают, это не более чем тренировка, а для всех остальных — просто приятное времяпрепровождение. Конечно, хочется выиграть отдельный матч и одержать общую победу в сезоне, но это не является самоцелью.

Шарапова сыграет в Стэнфорде

Вернёмся к матчу «Сан-Диего» — «Орендж-Каунти». Команда Марии добилась победы. Два следующих сета, правда, «Брэйкерс» проиграли. Сначала Раджив Рам и Равен Клаасен взяли верх над Стивом Джонсоном и Кеном Скупски — 5:3. Затем Клаасен и Юрак победили Скупски и Клепач — 5:4. В этот момент отставание «Авиэйторс» сократилось до двух очков.

Всё решалось в мужской одиночке, а в ней Джонсон обыграл Рама — 5:4. Отметим, что оба теннисиста сделали по два брейка и взяли по 26 очков. Игра была абсолютно равной, но преимущество подающего, а оно было у Джонсона, предопределило победителя. Таким образом, «Орендж-Каунти» выиграли 22-19 и вышли на первое место после семи туров.

Правда, это первое место весьма условно. По четыре победы есть и у трёх других команд — «Вашингтона», «Сан-Диего» и «Филадельфии». Пятая позиция у «Нью-Йорка» с тремя победами, а две виктории в активе у «Спрингфилда». В любом случае борьба за попадание в финал впереди. Шарапова же в ней, скорее всего, участия уже не примет. Мария изначально заявилась только на две игры. Дело в том, что уже на следующей неделе пройдёт турнир в Стэнфорде, и там россиянка собирается выступить. Судя по всему, она неплохо готова, поэтому пожелаем ей успешного возвращения уже в рамках официальных стартов.