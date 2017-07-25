Всё ниже и ниже. Джокович впервые за десять лет покинет первую четвёрку

Седьмой «лаки-лузер» с титулом

На прошедшей неделе Андрей Рублёв выиграл свой первый титул на турнире ATP в Умаге. Сделал это россиянин, попав в основу как «лаки-лузер». Андрей стал седьмым игроком в истории Открытой эры, кому удалось выиграть турнир с таким статусом и всего третьим за последний 21 год.

«Лаки-виннер». Рублёв идёт по графику Кафельникова и Сафина Андрей Рублёв в 19 лет выиграл свой первый титул АТР. В таком же возрасте список побед открыли Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Предыдущим был Раджив Рам в Ньюпорте в 2009 году. Как и у Рублёва, это был первый титул Раджива в карьере. В основной сетке он заменил Мэрди Фиша, который был посеян под первым номером. Более того, самым тяжёлым для Раджива был четвертьфинал, где всё тоже дошло до решающего тай-брейка, точно как и у Рублёва в четвертьфинале против Фоньини. Хотя финал у Рама против Сэма Куэрри тоже сложился непросто, а у Андрея сложностей против Паоло Лоренци не было.

За год до этого отличился Сергей Стаховский. Он попал в основную сетку Загреба как «лаки-лузер» и в первом же раунде одолел местного любимца Иво Карловича. В финале Стаховский играл против другого хорвата – Ивана Любичича. Нынешний тренер Роджера Федерера тогда был явным фаворитом, но Сергей обыграл его в двух сетах. Кстати, для Стаховского это тоже был первый титул в карьере.



Ещё четыре случая произошли в предыдущем веке – Кристиан Минусси (Сан-Пауло, 1991), Франсиско Клавет (Хилверсум, 1990), Билл Скэнлон (Мауи, 1978), Хайнц Гюнтхарт (Спрингфилд, 1977). Можно найти некоторую закономерность в том, что два случая всегда происходили с разницей в один год. Так что если вы верите в приметы, то в следующем году кто-то должен повторить путь Рублёва.

АТР. Рублёв ворвался в топ-50

На следующей неделе уже сгорят очки за «Мастерс-1000» в Канаде прошлого года. В 2016-м там выиграл Новак Джокович, но сейчас серб восстанавливается от травмы и, скорее всего, даже пропустит US Open. 31 июля Новак опустится на пятую позицию и таким образом впервые с Уимблдона-2007 вылетит из топ-4.

Теннисисты, выигравшие турниры АТР как «лаки-лузеры»:



Андрей Рублёв (Умаг, 2017).

Раджив Рам (Ньюпорт, 2009).

Сергей Стаховский (Загреб, 2008).

Кристиан Минусси (Сан-Пауло, 1991).

Франсиско Клавет (Хилверсум, 1990).

Билл Скэнлон (Мауи, 1978).

Хайнц Гюнтхарт (Спрингфилд, 1978).

Всего Джокович провёл 525 недель кряду в топ-4. Совсем недавно он обошёл лучшую серию Роджера Федерера, которая составила 522 недели. Рекордсменом является Коннорс (650), а вторым идёт Лендл (532). Вылет Джоковича из первой четвёрки в следующем рейтинге позволит тренеру Энди Маррея сохранить второе место по этому показателю.



На прошедшей неделе состоялись три турнира АТР-250. Мы уже отметили победу Рублёва в Умаге. Россиянин в июне только дебютировал в топ-100, а первый титул позволил ему рвануть разом на 49-е место! Андрей теперь является самым молодым игроком в топ-50.

Таким образом, среди первых 50 теннисистов теперь три россиянина – Карен Хачанов (32), Даниил Медведев (48) и Андрей Рублёв (49). Последний раз три российских теннисиста находились в топ-50 в рейтинг-листе АТР в октябре 2013 года (Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко). Любопытно, что Карен, Даниил и Андрей знают друг друга с детства. Они вместе тренировались, когда им ещё не исполнилось 10 лет, а теперь все сумели войти в элитный «полтинник» мирового тенниса.



Кстати, в Гонке в Милан Рублёв уже вышел на третье место, обойдя Борну Чорича. Именно отказ Борны с турнира в Умаге подарил россиянину вторую жизнь. В NextGen гонке Хачанов занимает второе место, а Медведев – пятое.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 24 июля:



1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков.

2 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.

3 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.

4 (=).

5 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140.

6 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 5075.

7 (=). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

8 (=). Кей Нисикори (Япония) — 3740.

9 (=). Милош Раонич (Канада) – 3310.

10 (=) Григор Димитров (Болгария) – 3160. 1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков.2 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.3 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.4 (=). Новак Джокович (Сербия) — 6325.5 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140.6 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 5075.7 (=). Доминик Тим (Австрия) — 4030.8 (=). Кей Нисикори (Япония) — 3740.9 (=). Милош Раонич (Канада) – 3310.10 (=) Григор Димитров (Болгария) – 3160.

Джон Иснер без проблем выиграл титул в Ньюпорте. На пути к трофею он обыграл всего одного соперника из топ-150. Это определённо самый лёгкий титул в карьере американца, после которого он вернулся в топ-20. А в Бостаде свой 27-й турнир выиграл Давид Феррер. У испанца был очень неудачный сезон, но победа в Швеции позволила ему подняться на 13 мест и занять 33-е место. То есть по крайней мере он может побороться за посев на US Open.



В третьем полуфинале за сезон побывал Андрей Кузнецов. На этой стадии в Бостаде он уступил Александру Долгополову. Украинец поднялся на 22 позиции и стал 67-м. Кузнецов тоже улучшил своё положение (с 88-й на 71-ю строчку).



Самый заметный рывок недели принадлежит Мэттью Эбдену. Австралиец в Ньюпорте из квалификации дошёл до финала и взлетел на 95 мест (на 154-ю позицию). Отметим также россиянина Алексея Ватутина. Он впервые в карьере выиграл челленджер. В финале в Познани он отыграл шесть матчболов у Гидо Андреоцци. 24-летний россиянин с 256-го места поднялся на 183-е.

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 24 июля:

1 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855 очков.

2 (=). Симона Халеп (Румыния) — 6670.

3 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 5975.

4 (+1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.

5 (+1). Элина Свитолина (Украина) – 4935.

6 (+1). Каролина Возняцки (Дания) — 4780.

7 (-3). Йоханна Конта (Великобритания) – 4750.

8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4500.

9 (=). Винус Уильямс (США) – 4157.

10 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985. 1 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855 очков.2 (=). Симона Халеп (Румыния) — 6670.3 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 5975.4 (+1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.5 (+1). Элина Свитолина (Украина) – 4935.6 (+1). Каролина Возняцки (Дания) — 4780.7 (-3). Йоханна Конта (Великобритания) – 4750.8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4500.9 (=). Винус Уильямс (США) – 4157.10 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.

WTA. Конта покинула топ-5

В прошлом году Йоханна Конта выиграла свой первый титул на турнире в Стэнфорде. В этом сезоне он проводится позже, но очки у британки сгорели 24 июля. Таким образом, Йоханна провела в топ-5 всего одну неделю, а затем опустилась на седьмую строчку. Её место в первой пятёрке досталось Элине Свитолиной.

У девушек прошли два маленьких турнира International. В Гштааде титул завоевала Кики Бертенс. Голландка поднялась на девять мест и стала 26-й. На 27-й строчке теперь находится Аннет Контавейт, которую она обыграла в финале. А в Бухаресте преуспела местная теннисистка Ирина Бегу. Она улучшила своё положение на 20 мест и стала 38-й. В финале ей уступила Юлия Гёргес, которая вернулась в топ-40. Из других новостей отметим, что 21-летняя Донна Векич дебютировала в топ-50.

Расклады грядущих недель

У мужчин в Гамбурге проходит один из слабейших АТР-500 в сезоне. В основной сетке нет ни одного теннисиста из топ-20. Это может быть хорошим шансом для плотных середняков серьёзно пополнить очковую копилку. Сразу несколько россиян расположились в основной сетке. В том числе Андрей Рублёв, который использовал статус SE, чтобы попасть в основную сетку. Его получают те теннисисты, которые в случае далёкого прохода на предыдущей неделе лишаются шанса сыграть квалификацию.

Уже проиграл в Гамбурге Евгений Донской. У россиянина вычтут 100 очков за победу на челленджере в 2016-м. Евгений опустится за пределы топ-100 в район 120-го места.



Кроме того, на этой неделе сгорят очки за канадский «Мастерс»-2016. Мы уже отметили, что Новак Джокович пропустит Стэна Вавринку. Григор Димитров вылетит из десятки, а его место достанется Александру Звереву.



У девушек 900 баллов вычтут у Симоны Халеп, но она всё равно останется на второй строчке. В финале она в прошлом году обыграла Мэддисон Кис. Американка вылетит из топ-20. В теории дебютировать в двадцатке может Ана Конюх, но её ещё могут обойти Кики Бертенс и Чжан Шуай. Каролина Возняцки приехала на скромный турнир в Бостаде. В случае успеха датчанка вытеснит Элину Свитолину из первой пятёрки.