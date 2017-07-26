Микст мечты. Ким Клейстерс и Энди Роддик вошли в Зал теннисной славы

В Зале теннисной славы солидное пополнение. В новом призыве оказались экс-первые ракетки мира, чемпионы турниров «Большого шлема» — спортсмены, которые добились значительных успехов в теннисе и принимали активное участие в его развитии: бельгийка Ким Клейстерс и американец Энди Роддик. Вместе с ними в галерею теннисных легенд в 2017 году были включены шестикратная параолимпийская медалистка Моник-Калкман-ван де Бош и теннисный журналист Стив Флинк. Посмертно в Зал славы был введён знаменитый тренер Вик Брэйден.

Первооткрыватель. Марат Сафин – в теннисном Зале славы Марат Сафин первым из россиян вошёл в элитный клуб с давними традициями и интересной историей.

Церемонии награждения предшествует отбор кандидатов, длящийся весь год, причём главными «выборщиками» являются люди, непосредственно связанные с теннисом: журналисты, теннисные историки, спортсмены, уже включённые в Зал.

Выбор сделан

«Это действительно особенный момент не только для меня, но и для всей моей семьи. У каждого, кто стоял на этой сцене или будет стоять в будущем, есть страсть к теннису», — поделилась эмоциями на церемонии Клейстерс.

«Это и правда особенно. Я люблю этот спорт, и мне нравится быть его частью. Я взволнован тем, что моё присутствие в этом виде спорта всегда будет частью теннисной истории, и невероятно горд быть введённым в Зал», — признался в свою очередь Роддик.

Если немного пофантазировать, то очень жаль, что экс-первые ракетки мира не сыграли вместе в миксте – настолько карьерные совпадения поражают. Ким и Энди одновременно закончили играть пять лет назад, о чём объявили после Открытого чемпионата США-2012. Спортсменам по 34 года. Правда, бельгийка начала свою профессиональную карьеру на три года раньше, к тому же, в её активе 41 титул. Американец за невероятную карьеру добился 32 титулов. Но 2003 год стал для спортсменов особенным, ведь именно тогда они достигли наивысшей позиции в своей карьере: Клейстерс стала первой ракеткой мира в августе, а Роддик – в ноябре.

Экс-первые ракетки мира получили признание и именные перстни, которые по традиции вручаются вместе с клубным синим пиджаком.

Справка «Чемпионата»



Ким Клейстерс



Родилась 8 июня 1983 года в Белзене, провинции Лимбург, Бельгия.

Начало карьеры: 1997.

Завершение карьеры: 2012.

Призовые за карьеру: $ 24 443 888.

Количество титулов в одиночном разряде: 41 WTA, 3 ITF.

Соотношение побед/поражений: 523/127 (81% побед).

Наивысшее место в мировом рейтинге: 1 (11 августа 2003), после возвращения – 1 (14 февраля 2011).



Лучшие показатели на турнирах «Большого шлема»:

Australian Open – титул (2011).

«Ролан Гаррос» – финал (2001, 2003).

Уимблдон – 1/2 финала (2003, 2006).

US Open – титул (2005, 2009, 2010).



Количество титулов в парном разряде: 11 WTA, 3 ITF.

Соотношение побед/поражений: 131/55.

Наивысшее место в мировом рейтинге: 1 (4 августа 2003).



Лучшие показатели на турнирах «Большого шлема»:

Australian Open – 1/4 финала (2003).

«Ролан Гаррос» – титул (2003).

Уимблдон – титул (2003).

US Open – 1/4 финала (2002).



Обладательница Кубка Федерации 2001 года в составе сборной Бельгии. Родилась 8 июня 1983 года в Белзене, провинции Лимбург, Бельгия.Начало карьеры: 1997.Завершение карьеры: 2012.Призовые за карьеру: $ 24 443 888.Количество титулов в одиночном разряде: 41 WTA, 3 ITF.Соотношение побед/поражений: 523/127 (81% побед).Наивысшее место в мировом рейтинге: 1 (11 августа 2003), после возвращения – 1 (14 февраля 2011).Australian Open – титул (2011).«Ролан Гаррос» – финал (2001, 2003).Уимблдон – 1/2 финала (2003, 2006).US Open – титул (2005, 2009, 2010).Количество титулов в парном разряде: 11 WTA, 3 ITF.Соотношение побед/поражений: 131/55.Наивысшее место в мировом рейтинге: 1 (4 августа 2003).Australian Open – 1/4 финала (2003).«Ролан Гаррос» – титул (2003).Уимблдон – титул (2003).US Open – 1/4 финала (2002).Обладательница Кубка Федерации 2001 года в составе сборной Бельгии.

Астероид по имени Ким

В возрасте 14 лет Ким впервые сыграла на взрослом турнире. Дойдя до 1/4 финала грунтового турнира в бельгийском городе Коксейде, спортсменка вместе с тренером приняла решение приостановить выступления на таком высоком уровне в том сезоне. Однако в следующем 1998 году она вернулась на Flanders Lady Trophy, свой первый взрослый турнир, и выиграла его. В том же сезоне она громила соперниц на турнирах ITF, и завоевала в итоге титула. Первая победа в WTA-туре пришла уже в следующем году в Люксембурге.



За свою карьеру бельгийская спортсменка добилась четырёх побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном и двух в парном разряде (вместе с японской теннисисткой Аи Сугиямой). «Я любила играть в паре. Для меня очень важно было получать удовольствие от игры в теннис. Большую часть парных турниров я сыграла с Аи Сугиямой, мы тренировались вместе. Мне это действительно нравилось. И это было заметно по нашим результатам. Вместе мы выиграли «Ролан Гаррос» и Уимблдонский турнир», — вспоминала она.

В 2007 году Клейстерс объявила о завершении карьеры из-за осложнений после травм. Но отдохнув от турниров и матчей, осуществив мечту о рождении ребёнка и восстановившись после родов, два года спустя она решила вернуться в большой спорт. Это был не просто сенсационное возвращение. Два года подряд она выигрывала US Open, а 2010 год вообще выдался для нее невероятно успешным. Она выиграла турниры в Брисбене, Майами, Цинциннати, а завершила сезон победой на Итоговом чемпионате WTA в Дохе. Ранее бельгийка уже выигрывала Итоговые чемпионаты в 2002 и 2003 годах. Тогда они проходили в Лос-Анджелесе. В первый раз она обыграла в финале грозную Серену Уильямс – 7:5, 6:3, а затем ещё одну именитую теннисистку – француженку Амели Моресмо – 6:2, 6:0. Ну а в Дохе-2010 она переупрямила ещё одну теннисистку, побывавшую на вершине мирового рейтинга – Каролину Возняцки – 6:3, 5:7, 6:3. А по пути в Доху бельгийка добыла третий титул Открытого чемпионата США, одолев в финале россиянку Веру Звонарёву.

В начале следующего сезона она выиграла четвёртый свой мэйджор и первый неамериканский, вырвав победу в трёх сетах в финале Открытого чемпионата Австралии у китаянки Ли На.

Затем последовала победа в четвертьфинале Кубка Федерации над американками и успешное выступление на турнире в зале в Париже (финал), после которого Ким впервые в истории поднялась на первое место мирового рейтинга после рождения ребёнка.

В 2012 году бельгийка продолжила выступления, однако вновь встретившись в матче со своей принципиальной соперницей Ли На на Открытом чемпионате Австралии, повредила голеностоп левой ноги (4-й круг). Но даже с этой травмой, ценой невероятных усилий, она выиграла встречу. И всё же на пути Ким к пятому «шлему» встала Виктория Азаренко. Белоруска не позволила Клейстерс защитить прошлогодний титул, обыграв её в полуфинале.

Члены Зала славы в категории «Теннисист, завершивший карьеру» последних десяти лет.



2008 — Майкл Чанг.

2009 — Андрес Химено, Моника Селеш.

2010 — Наташа Зверева, Марк Вудфорд, Тодд Вудбридж, Джиджи Фернандес.

2011 — Андре Агасси.

2012 — Рэнди Сноу, Густаво Куэртен, Дженнифер Каприати.

2013 — Мартина Хингис.

2014 — Чанталь Вандирендонк, Линдсей Дэвенпорт.

2015 — Амели Моресмо, Дэвид Холл.

2016 — Марат Сафин, Жюстин Энен.

2017 — Ким Клейстерс. 2008 — Майкл Чанг.2009 — Андрес Химено, Моника Селеш.2010 — Наташа Зверева, Марк Вудфорд, Тодд Вудбридж, Джиджи Фернандес.2011 — Андре Агасси.2012 — Рэнди Сноу, Густаво Куэртен, Дженнифер Каприати.2013 — Мартина Хингис.2014 — Чанталь Вандирендонк, Линдсей Дэвенпорт.2015 — Амели Моресмо, Дэвид Холл.2016 — Марат Сафин, Жюстин Энен.2017 — Энди Роддик

Важным событием-2012 года стали Олимпийские игры в Лондоне. Уверенно проходя круг за кругом, бельгийка в четвертьфинале всё же была вынуждена уступить россиянке Марии Шараповой. Эта встреча оказалась последним олимпийским матчем для бельгийки. Официальное и окончательное завершение карьеры экс-первая ракетка мира объявила после Открытого чемпионата США, когда поняла, что травмы не позволяют играть на том высочайшем уровне, который она установила для самой себя.

«Удивительно, что мои глаза остались сухими и я не расплакалась. Думаю, это ещё один знак того, что я сделала правильный выбор. Жизнь продолжается. Я становлюсь старше. У меня было несколько травм, но это не значит, что я не люблю спорт. Это одна из причин, почему я хотела сыграть здесь ещё и в миксте. Это был отличный вечер. Я не могла просить о лучшем способе закончить карьеру здесь».



Достижения бельгийской спортсменки были отмечены самым «звёздным» образом: в честь неё назвали астероид № 11 947 «Кимклейстерс». Сейчас Ким счастлива с мужем Брайаном Линчем и воспитывает троих детей: дочь Джаду-Элли (9 лет), трёхлетнего сына Джек-Леона и младшего – Блэйка-Ричарда, родившегося в октябре 2016-го.

Справка «Чемпионата»



Энди Роддик



Родился 30 августа 1982 года в Омахе, штат Небраска, США.

Начало карьеры: 2000 год.

Завершение карьеры: 5 сентября 2012 года.

Призовые за карьеру: $ 20 637 390.

Количество титулов в одиночном разряде: 32 ATP.

Наивысшее место в рейтинге: 1 (3 ноября 2003).

Соотношение побед/поражений: 612/213.



Лучшие показатели на турнирах «Большого шлема».

Australian Open – 1/2 финала (2003, 2005, 2007, 2009).

«Ролан Гаррос» — 4-й круг (2009).

Уимблдон – финал (2004, 2005, 2009).

US Open – титул (2003).



Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной США (2007).



Количество титулов в парном разряде: 4 ATP.

Лассо вместо ракетки

Энди Роддик выделялся с детских лет, он стал первой ракеткой мира среди юниоров. В 2000 году американец выиграл два юниорских мэйджора – Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. В ATP-туре он дебютировал с турнира в Делрей-Бич и уже в первый год своих взрослых выступлений выиграл два титула на челленджерах в родном Остине и Бурбанке.



В 2001 году пришли первые титулы ATP, Роддик стремительно ворвался в первую сотню мирового рейтинга благодаря успешному выступлению на «Мастерсе» в Майами, на котором он, будучи обладателем «уайлд-кард», преодолел четыре круга и остановился на стадии четвертьфинала. В августе того же года американский спортсмен впервые в карьере обыграл первую ракетку мира Густаво Куэртена на «Мастерсе» в Монреале.



Сезон-2001 он завершил уже в топ-20 благодаря завоёванному в Вашингтоне титулу и удачному выступлению на Открытом чемпионате США, на котором он стал четвертьфиналистом. Войти в состав первой десятки рейтинга ATP ему удалось уже в 2002 году по итогам побед в Мемфисе, Хьюстоне и удачных выступлений в Делрей-Бич, Риме, Торонто и на Открытом чемпионате США.



Следующий сезон стал для Роддика победным. Именно в 2003 году он впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open. Возможно, американец стал бы финалистом австралийского мэйджора, если бы не тяжелейшее противостояние в четвертьфинале с Юнесом Эль-Айнауи, которое потребовало максимальных затрат – пять часов борьбы и пять сетов (счёт решающей партии – 21:19). На полуфинал с немцем Райнером Шюттлером сил уже не осталось.



На травяном турнире в лондонском Queen's Club Энди обыграл в полуфинале вторую ракетку мира и своего теннисного кумира Андре Агасси на тай-брейке третьего сета, а затем и завоевал титул. Следом на Уимблдоне его в полуфинале остановил стремительно взлетающий к своему первому из множества «шлемов» Роджер Федерер, однако следующий мэйджор, US Open, достался уже американцу. Более того, Роддик добился своеобразного летнего хардового хет-трика – «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати и Открытый чемпионат США. Победа на US Open, первом и, как оказалось впоследствии единственном в карьере турнире «Большого шлема», обеспечила ему второе место в мировом рейтинге.



Ну а на первую строчку рейтинга Роддик поднялся в концовке сезона, дойдя до полуфинала парижского «Мастерса». А следом, став полуфиналистом Итогового чемпионата ATP, американец сумел сохранить свою позицию по итогам года.



Энди был участником Олимпийских игр-2004 в Афинах, а одним из самых его удачных турниров можно назвать лондонский Queen's Club, где он четырежды завоевал титул (2003-2005, 2007). Но всё же основная масса побед пришлась на любимый им хард (21 титул из 32).

В 2007 году Эдди Роддик вместе с товарищами по сборной США завоевал Кубок Дэвиса, обыграв в финале россиян Игоря Андреева, Николая Давыденко, Дмитрия Турсунова и Михаила Южного – 4-1. Причём лучшим игроком финала был признан именно Роддик, уверенно обыгравший в стартовом поединке Турсунова и настроивший тем самым свою команду на досрочную победу уже к субботней парной встрече.

5 сентября 2012 года американец принял решение завершить карьеру. Тот сезон, утяжелённый ещё и Олимпиадой в Лондоне, заметно измотал американца физически.



Официально о своём уходе Роддик объявил после поражения в четвёртом круге от Хуан-Мартина дель Потро на последнем в своей карьере Открытом чемпионате США. Он всегда мечтал закончить выступления именно на этом турнире.



«Я просто чувствую, что пришло время уйти. Я не знаю, достаточно ли здоров и мотивирован, чтобы выступать ещё сезон. Всегда хотел завершить карьеру на US Open, это было бы идеально. Сколько бы ни было ошибок и неудач в моей карьере, я могу сказать, что никогда ничего не делал наполовину. Сейчас же, наверное, впервые в моей карьере, я нахожусь перед вами и понимаю, что не могу полностью отдаваться игре физически и эмоционально. Я размышлял об этом в течение всего года, советовался с родными и друзьями и понял, что время настало. За годы своей карьеры я длительное время бывал в отличной форме, но главное, что каждый день я полностью был в игре».

Подача, «убивающая» корт

Говоря об Энди, нельзя не упомянуть о его сумасшедшей подаче. «Пушечные» удары Роддика всегда славились скоростью и мощью. В 2004 году на Кубке Дэвиса он официально установил рекорд самой быстрой подачи в мире (249,4 км/ч), но тот был затем побит хорватом Иво Карловичем. А вот рекорд самой сильной подачи на турнирах «Большого шлема» (244, 6 км/ч), установленный на Открытом чемпионате США 2004 года, остался за Роддиком.

За свою карьеру Энди исполнил фантастическое количество эйсов – более 9 тысяч подач навылет – и входит по этому показателю в пятёрку лучших теннисистов в истории. А в 2004-м он достиг гроссмейстерского показателя – более 1000 эйсов за сезон. Однажды ему даже удалось вогнать мяч в корт так глубоко, что он так и остался лежать в грунтовой ямке.

Топ-5 теннисистов по количеству эйсов за карьеру:



1. Иво Карлович (Хорватия) – 12 108.

2. Горан Иванишевич (Хорватия) – 10 131.

3. Роджер Федерер (Швейцария) – 10 066.

4. Джон Иснер (США) – 9241.

5. 1. Иво Карлович (Хорватия) – 12 108.2. Горан Иванишевич (Хорватия) – 10 131.3. Роджер Федерер (Швейцария) – 10 066.4. Джон Иснер (США) – 9241.5. Энди Роддик (США) – 9068.

Помимо тенниса Роддик сыграл несколько ролей в сериалах («Сабрина – маленькая ведьма») и фильмах («Притворись моей женой»), где в основном играл самого себя. Сейчас экс-первая ракетка мира активно занимается благотворительностью. В 2000 году Энди создал фонд, который помогает детям из малообеспеченных семей. Кроме того, Andy Roddick Foundation сотрудничает и с другими компаниями, оказывающими поддержку детям. Ежегодно в поддержку фонда проходит концерт с участием звёзд мирового масштаба.

Талант есть у многих, но далеко не каждый имеет возможность его развивать. Наша задача – помочь.

Награда за труд

Жизнь Ким и Энди после тенниса сложилась прекрасно. У них есть семьи, любимые занятия. «Я мама, у меня есть дети, я поддерживаю Брайана в его карьере. Важно забыть о прошлой, теннисной жизни. Поэтому быть на этом месте и удостоиться этой чести просто ошеломительно», — призналась бельгийка во время церемонии введения в Зал славы.

Однако воспоминания о своей карьере вызвали у спортсменов полярные чувства. «Я не лучший игрок всех времён. Я не лучший в своём поколении. Я не самый послушный и не самый безупречный», — остро заметил Роддик во время своей речи на церемонии. Он выглядел абсолютно уверенно, но было заметно, насколько происходящее его трогает. «Я не могу сравнивать себя с такими парнями, как они (о тех, кто уже введён в Зал славы), но просто иметь что-то общее вместе с этими героями – это невероятное чувство». Зрители до сих пор помнят его эмоции после последнего в карьере матча, сыгранного на US Open-2012 против аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

«Штеффи Граф, Моника Салеш – я видела их, когда была маленькой девочкой на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. Находясь дома, возвращаясь из школы на каникулах, я сидела у телевизора и наблюдала за их соревнованиями, за тем, как они поднимают над собой кубки. Все эти детские эмоции я испытала теперь, когда я увидела свои трофеи в паре футов от их – это что-то ошеломительное, когда ты пытаешься осмыслить, как эта вещь под названием «теннис» привела тебя к этому моменту твоей жизни. Поэтому это заставляет тебя оглянуться, просто сесть и принять это», — делилась воспоминаниями бельгийка.

Клейстерс: топ-игроки не гонятся за деньгами Ким Клийстерс – о том, как стать теннисистом, о фаворитах на «Ролан Гаррос» и непростой ситуации с Марией Шараповой.

Даже после завершения карьеры спортсменов поддерживают поклонники их таланта и упорства во всём мире. Когда их имена вошли в историю, а портреты и трофеи – в Зал теннисной славы и музей ньюпортского казино, фанаты ликовали.

Несмотря на то что Клейстерс и Роддик завершили карьеру, соприкосновение с прошлым всё-таки вызвало в них ностальгию по тем дням, когда они были первыми ракетками мира и каждый день, выходя на корт, занимались любимым делом. И даже во время церемонии, прослушав перечисления своих регалий и трофеев, они удивлялись тому, что вошли в историю. Хотя и понимали, что это заслуженная награда за огромный труд и любовь к спорту. Ким сравнивала свой первый Уимблдон с поездкой в Диснейленд, а Эдди рассказывал, что, несмотря на накапливающуюся за время карьеры усталость, он всегда обожал теннис.

Сейчас они стараются передавать всю свою страсть к теннису детям и молодому поколению игроков. Экс-первые ракетки мира сходятся на том, что быть чемпионом – это значит производить на людей, смотрящих теннис, такое впечатление, которое бы заряжало их и передавало им любовь к этому виду спорта.