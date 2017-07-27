По схеме Федерера. Джокович досрочно завершил сезон

Неизбежный перерыв

В последнее время если спортсмен объявляет о пресс-конференции, то это настоящий ужас для его болельщиков. Тренд начала Мария Шарапова в марте 2016-го. Тогда никто и не мог предположить, для чего она созывала пресс-конференцию. В конце прошлого года Ана Иванович анонсировала прямой эфир в «Фейсбуке», на котором объявила о завершении карьеры. В общем, хороших новостей на таких мероприятиях не дождёшься.



Новак Джокович за сутки объявил о том, что проведёт прямую трансляцию в «Фейсбуке» 26 июля, где объявит о своём решении. Правда, в отличие от Шараповой и Иванович, здесь сюрпризов не ожидалось, ведь уже после Уимблдона шли разговоры о травме локтя у Новака. Серб говорил, что любым способом постарается избежать операции. На прошлой неделе Джокович проходил обследование в Торонто, после чего вернулся в Белград, откуда и объявил о своём решении – досрочно закончить текущий сезон.

«Все специалисты, с которыми я общался по поводу травмы, сошлись в одном – в необходимости отдыха. Длительный перерыв в спортивной деятельности неизбежен. Я сделаю всё, что требуется, чтобы восстановиться. Я использую этот период, чтобы укрепить своё тело, а также поработать над теми теннисными элементами, которые не мог улучшить из-за напряжённого графика. Пять месяцев могут показаться длительным сроком, но уверен, что они пролетят незаметно, ведь у меня много планов. К тому же моя жена ожидает второго ребёнка. Эти события наполняют мою жизнь радостью. И я уверен, что буду готов к новому сезону», — рассказал Новак.

Рецепт для возвращения побед

Новак уточнил, что, наверное, следовало взять эту паузу ещё в прошлом году после Уимблдона, но он не был готов пойти на такие жертвы в олимпийский сезон. Но действительно начиная с Уимблдона-2016 серба на корте как будто подменили. Было много разговоров про личные проблемы, но травма — одна из ключевых причин серьёзнейшего спада.



От Уимблдона-2015 до «Ролан Гаррос-2016» Новак выиграл четыре турнира «Большого шлема» кряду. Такое не удавалось никому после Рода Лэйвера. Серб был на вершине мира, казалось, что никто его не остановит. Многие были уверены, что Джокович может догнать Роджера по количеству «Шлемов». У Новака уже было 12, а у Федерера на тот момент – 17. Сейчас швейцарец снова получил более комфортный отрыв в семь титулов.

Все титулы Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема» (12):

2016 – «Ролан Гаррос», Australian Open.

2015 – US Open, Уимблдон, Australian Open.

2014 – Уимблдон.

2013 – Australian Open.

2012 – Australian Open.

2011 – US Open, Уимблдон, Australian Open.

2008 – Australian Open.

Поражение Новака от Сэма Куэрри на Уимблдоне-2016 стало абсолютным шоком. Настолько серб приучил, что справляется с любыми трудностями на первых стадиях. На Уимблдоне в перерывах между геймами на табло демонстрируют результаты с других кортов. Когда исход этой встречи показали на других кортах, то зрители ахали. Для британцев это было особенно приятно, ведь именно Джокович регулярно останавливал Энди Маррея на пути к титулам «Большого шлема».



С тех пор Новак по-настоящему не играл на своём уровне образца 2015 года. У него были отдельные блестящие матчи, но за ними запросто мог последовать провал. Поражение Хуан-Мартину дель Потро на Олимпиаде в первом круге ещё удивило, но потом постепенно к неудачам серба стали привыкать. А в конце года Энди Маррей сменил его на первой строчке.

Ничего глобально не поменялось и в 2017-м. На Открытом чемпионате Австралии он уже во втором круге проиграл Денису Истомину. На «Ролан Гаррос» Новак в трёх сетах уступил Доминику Тиму, причём последнюю партию отдал под ноль. Было видно, что серб уже смирился со своей участью. А во времена своего пика он бы бился в таком матче до конца, и нередко ему удавалось поворачивать ход подобных поединков. И наконец, на Уимблдоне в четвертьфинале против Томаша Бердыха он просто снялся во втором сете. Всему виной травма локтя.



«Мой локоть болит от постоянных нагрузок. Он беспокоит меня при подаче, а в последнее время ещё и во время ударов справа. Такие травмы часто происходят в спорте. Я горд, что на протяжении долгих лет не пропустил ни одного крупного соревнования. Мне удавалось регулярно добираться до решающих стадий и бороться за главные призы. Однако эта серия подошла к концу. У моего тела есть пределы, я должен уважать это и быть благодарным за то, чего я уже добился. На старте карьеры у меня было много проблем со здоровьем, но постепенно мне удалось найти решение. Вот что мне требуется сделать и на сей раз, чтобы вернуться на корт сильнее», — отметил Новак.

Лидеры по количеству недель на первом месте в рейтинге ATP:

1. Роджер Федерер – 302.

2. Пит Сампрас – 286.

3. Иван Лендл – 270.

4. Джимми Коннорс – 268.

5. Новак Джокович – 223.

6. Джон Макинрой – 170.

7. Рафаэль Надаль – 141.

8. Бьорн Борг – 109.

9. Андре Агасси – 101.

10. Ллейтон Хьюитт – 80.

Действительно он сыграл на 51-м турнире «Большого шлема» кряду, но серия прервётся на US Open. Кроме того, он не выступит на Итоговом чемпионате АТР впервые с 2006 года. На следующей неделе серб впервые за 10 лет вылетит из топ-4, а к концу года и из первой десятки. С его набранными очками в 2017 году он начнёт следующий сезон в районе 14-го места.

Большие планы на будущее

Новак объявил о завершении сезона 26 июля. В 2016-м 26 июля с аналогичным заявлением выступил Роджер Федерер. Швейцарцу тоже нужен был отдых, но только для восстановления после травмы колена. И вот год спустя Роджер проводит один из лучших сезонов за очень долгое время – он уже выиграл два турнира «Большого шлема», два «Мастерса» и ведёт борьбу за возвращение на первое место.

Словом, Федерер воспользовался паузой по полной программе, так что не исключено, что Новак повторит схему Роджера. Кстати, Надаль тоже закончил предыдущий сезон чуть раньше, и у него тоже пока отлично складываются дела. В конце концов можно вспомнить Серену Уильямс с её сдержанным графиком выступлений. Она в 2015-м и 2016-м фактически завершала сезон в сентябре, после чего удачно выступала на старте следующего сезона.



Федереру в следующем месяце исполнится 36 лет, Джоковичу же пока всего 30. Серб во время обращения к своим болельщикам отметил, что планирует выступать на корте ещё несколько лет. Кроме того, Новак рассказал, что у него есть договорённость с Андре Агасси. Они впервые начали работать на «Ролан Гаррос». Американец должен остаться его основным тренером в течение ближайших месяцев и помочь ему вернуться на корт в 2018 году.



За последний год было немало матчей, когда складывалось впечатление, что Джокович мучился на корте. И будем надеяться, что эта пауза пойдёт Новаку только на пользу.

