Свадьба Радваньской и возвращение Весниной в Сочи

Осталось всего несколько дней до возвращения Марии Шараповой на корт. Россиянка уже провела пару матчей в WTT, а на очереди участие в турнире в Стэнфорде, куда она получила «уайлд-кард».
Также получила приглашение на соревнование в Стэнфорде и Виктория Азаренко. В теории белоруска может встретиться с Шараповой уже в первом круге.
А вотСерена Уильямс на корт не рвётся. Американка вскоре должна узнать пол ребёнка, а пока заставляет всех гадать.
Тем временем в женском туре за выходные сыграли сразу две свадьбы. Сначала вышла замуж Андреа Главачкова.
В те же выходные официально зарегистрировала семью Агнешка Радваньска.
Среди гостей на свадьбе были бывшие первые ракетки мира – Каролина Возняцки и Анжелика Кербер.
Тем временем Донна Векич дебютировала в топ-50. Причём последний шаг она сделала благодаря потерям очков соперниц, потому что сама Донна пока отдыхает.
Елена Веснина провела небольшой отпуск на Лазурном берегу.
А на этой неделе Елена вернулась в родной Сочи, где её ждал тёплый приём в аэропорту.
Екатерина Макарова готова начать американскую серию в Вашингтоне.
Анастасия Павлюченкова прибыла в Сан-Франциско. В её расписании ближайшим значится турнир в Стэнфорде.
Карен Хачанов пока в США не торопится. Он играет турниры в Европе. На прошлой неделе он побывал в Бостаде.
Его друг Андрей Рублёв выиграл свой первый титул ATP на турнире в Умаге, причём попал он в основную сетку как лаки-лузер.
Также на прошлой неделе в Ньюпорте состоялась церемония Зала славы, куда в этом году ввели Ким Клейстерс и Энди Роддика.
И в заключение послание Новака Джоковича, который 26 июля принял решение досрочно завершить сезон.