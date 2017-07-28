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Шарапова, Веснина и Азаренко в обзоре соцсетей теннисистов
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: instagram.com/carowozniacki

Свадьба Радваньской и возвращение Весниной в Сочи

Подготовка Шараповой к Стэнфорду, свадьбы Главачковой и Радваньской, возвращение Весниной в Сочи и другие фотографии из соцсетей.
28 июля 2017, пятница. 16:15. Теннис

Осталось всего несколько дней до возвращения Марии Шараповой на корт. Россиянка уже провела пару матчей в WTT, а на очереди участие в турнире в Стэнфорде, куда она получила «уайлд-кард».

Также получила приглашение на соревнование в Стэнфорде и Виктория Азаренко. В теории белоруска может встретиться с Шараповой уже в первом круге.

А вотСерена Уильямс на корт не рвётся. Американка вскоре должна узнать пол ребёнка, а пока заставляет всех гадать.

Тем временем в женском туре за выходные сыграли сразу две свадьбы. Сначала вышла замуж Андреа Главачкова.

В те же выходные официально зарегистрировала семью Агнешка Радваньска.

Среди гостей на свадьбе были бывшие первые ракетки мира – Каролина Возняцки и Анжелика Кербер.

Тем временем Донна Векич дебютировала в топ-50. Причём последний шаг она сделала благодаря потерям очков соперниц, потому что сама Донна пока отдыхает.

Елена Веснина провела небольшой отпуск на Лазурном берегу.

А на этой неделе Елена вернулась в родной Сочи, где её ждал тёплый приём в аэропорту.

Екатерина Макарова готова начать американскую серию в Вашингтоне.

Анастасия Павлюченкова прибыла в Сан-Франциско. В её расписании ближайшим значится турнир в Стэнфорде.

Карен Хачанов пока в США не торопится. Он играет турниры в Европе. На прошлой неделе он побывал в Бостаде.

Его друг Андрей Рублёв выиграл свой первый титул ATP на турнире в Умаге, причём попал он в основную сетку как лаки-лузер.

Также на прошлой неделе в Ньюпорте состоялась церемония Зала славы, куда в этом году ввели Ким Клейстерс и Энди Роддика.

И в заключение послание Новака Джоковича, который 26 июля принял решение досрочно завершить сезон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв Виктория Азаренко Екатерина Макарова Елена Веснина Мария Шарапова Новак Джокович Серена Уильямс Фото
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28 июля 2017, пятница
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