Финальный ступор. Возняцки снова проиграла в решающем матче

Потерянный «Мастерс»

Если вы следите за теннисом хотя бы около 10 лет, то ещё можете помнить, что раньше турнир в Гамбурге был заключительным грунтовым «Мастерсом» на пути к «Ролан Гаррос». Однако с реформой календаря в 2009 году его понизили в статусе. На грунт с харда переехал Мадрид, а место испанского «Мастерса» осенью отошло к Шанхаю.



При этом Гамбург был одним из первых теннисных соревнований с раздвижной крышей (кстати, когда она открыта, то даёт своеобразную тень, похожую на паука). Турнир подарил несколько памятных финалов, среди которых выделяется битва Густаво Куэтена и Марата Сафина, где бразилец сломил сопротивление россиянина только на тай-брейке пятого сета (раньше финалы «Мастерсов» проходили в формате из пяти партий).

Теперь Гамбург имеет статус АТР-500, но при этом занимает не самое удачное место в календаре. Он проходит перед стартом североамериканской серии на харде, поэтому в Европе на грунте остаются только самые верные поклонники этого покрытия. Вот и в 2017-м так вышло, что на турнире такой серьёзной категории не было ни одного теннисиста из топ-20.

Турнир АТР World Tour 500. Гамбург (Германия). German Open

Финал

Леонардо Майер (Аргентина, LL) — Флориан Майер (Германия) — 6:4, 4:6, 6:3.



Турнир АТР World Tour 250. Гштаад (Швейцария). Swiss Open

Финал

Фабио Фоньини (Италия, 4/WC) — Янник Ханфман (Германия, Q) — 6:4, 7:5.



Турнир WTA/International. Бостад (Швеция). Swedish Open

Финал

Катержина Синякова (Чехия, 7) —



Турнир WTA/International. Наньчан (Китай). Jiangxi Open

Финал

Пэн Шуай (Китай, 2) — Нао Хибино (Япония) — 6:3, 6:2. Леонардо Майер (Аргентина, LL) — Флориан Майер (Германия) — 6:4, 4:6, 6:3.Фабио Фоньини (Италия, 4/WC) — Янник Ханфман (Германия, Q) — 6:4, 7:5.Катержина Синякова (Чехия, 7) — Каролина Возняцки (Дания, 1) — 6:3, 6:4.Пэн Шуай (Китай, 2) — Нао Хибино (Япония) — 6:3, 6:2.

Майер против Майера

Хороший шанс пополнить очковую копилку был у россиян. Андрей Кузнецов уже в первом матче обыграл второго сеяного – Пабло Куэваса. Уругваец традиционно опасен на грунте, но пока не набрал форму после травмы. Андрей сумел превзойти его в напряжённом матче. Дальше открывалась весьма перспективная сетка, но Кузнецов не справился с местным теннисистом Флорианом Майером. Причём у россиянина были шансы в концовке третьего сета, но в решающий момент Флориан сыграл вдохновенно и остановил Андрея.



Евгений Донской и Дмитрий Турсунов уступили уже в первом раунде. Также в первом круге вылетел Андрей Рублёв. Россиянин приехал в дождливый Гамбург из тёплого Умага и проводил свой первый матч на турнире через два дня после триумфа в Хорватии. Рублёв не успел привыкнуть к новым условиям и уступил в двух сетах Филиппу Кольшрайберу.

«Лаки-виннер». Рублёв идёт по графику Кафельникова и Сафина Андрей Рублёв в 19 лет выиграл свой первый титул АТР. В таком же возрасте список побед открыли Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Карен Хачанов был посеян под третьим номером и ко второму раунду остался теннисистом с самым высоким рейтингом на турнире. В стартовой встрече Хачанов прошёл 16-летнего Рудольфа Моллекера. Молодой немец приятно удивил своей игрой на задней линии. Это имя мы наверняка ещё услышим в будущем. Кстати, именно Моллекер в квалификации обыграл будущего победителя турнира.

Во втором круге Карен провёл тяжелейшую игру против представителя Британии Аляжа Бедене. Все партии прошли в борьбе, только в концовке третьего сета Карен получил небольшой перевес и смог оформить выход в четвертьфинал.



Там его ждал Федерико Дельбонис, который в 2013 году на этом турнире доходил до финала, обыграв на своём пути Роджера Федерера. Аргентинец выиграл стартовый сет, но затем инициатива перешла к Хачанову. Перед решающей партией Дельбонис взял медицинский тайм-аут, и ему нанесли повязку на левую ногу. Но после паузы он заиграл лучше. Карену помогла другой короткий перерыв – из-за дождя закрыли крышу. Россиянин вернул брейк, но в самом конце третьего сета Хачанов выглядел более уставшим, что помешало ему дожать аргентинца.

В полуфинале Дельбонис не справился с другим аргентинцем – Леонардо Майером. Лео попал в основу как лаки-лузер, но уже в стартовом круге огорчил первого сеяного Альберта Рамос-Виньоласа. В финале Майера ждал ещё один Майер – Флориан. Никаких родственных связей между ними нет. Однако примечательно, что оба до старта турнира находились во второй сотне и существенно поправили своё положение. Флориану немного повезло в полуфинале. Он уступал Филиппу Кольшрайберу, но тот в середине второго сета вынужден был отказаться от продолжения борьбы.

Несмотря на то что в решающем матче играли два теннисиста из второй сотни, публику это не спугнуло, и болельщиков было много. Поединок получился упорным и интересным. Флориан мог выиграть в двух сетах, но в третьей партии часа весов склонилась в пользу аргентинского Майера, который во второй раз выиграл этот турнир. В понедельник Лео с 138-го места поднимется на 49-е.



Кроме того, вторую неделю кряду титул завоевал лаки-лузер, в Умаге неделю назад преуспел Андрей Рублёв. Кстати, Майеру дорогу в основную сетку дал Мартин Клижан, который из-за травмы не смог защитить прошлогодний титул. А вообще, в истории АТР это всего восьмой случай победы лаки-лузера на турнире. И, конечно, впервые это случилось на соседних неделях.

Все титулы Леонардо Майера (2): 2017 — Гамбург; 2014 – Гамбург.

Все титулы Фабио Фоньини (5): 2017 — Гштаад; 2016 — Умаг; 2014 — Винья-дель-Мар; 2013 — Гамбург, Штутгарт.

Все титулы Катержины Синяковой (2): 2017 — Бостад, Шэньчжэнь

Все титулы Пэн Шуай (2): 2017 — Наньчан; 2016 – Тяньцзинь.

Победа для сына

На этой же неделе прошёл ещё один турнир в Европе на грунте – в Гштааде. Посев в Швейцарии возглавил Давид Гоффен, который недавно вернулся после травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Пока бельгиец не выглядел готовым на сто процентов. В первом матче он с матчболов выиграл у Раду Албота, который в свою очередь в первом круге огорчил Михаила Южного. Но затем Гоффен не справился с Робином Хасе.



Хасе, который дважды уже был в финале в Гштааде, не смог добраться до решающей стадии в третий раз. Он упустил четыре матчбола во встрече с немцем Янником Ханфманом. 25-летний теннисист до старта этого года даже ни разу не входил в топ-300, а здесь сенсационно из квалификации дошёл до финала турнира АТР. Ханфман очень эмоционально воспринимал происходящее и не мог сдержать слёз после победы над Хасе.



В финале он играл против Фабио Фоньини. Итальянец неуверенно шёл по сетке. Каждый матч он выигрывал в трёх сетах. Тяжёлыми были встречи и против Гулбиса, и против Баутиста-Агута. Но финал против менее опытного соперника сложился относительно легко, хотя некоторые сложности Фабио создал себе сам. Итальянец выиграл свой пятый титул в карьере. Неудивительно, что все трофеи он завоевал на грунте. Эту победу Фабио посвятил своему сыну Федерико, которому ещё всего пара месяцев от роду.

Соревнование АТР-250 в Атланте завершится американским финалом. Райан Харрисон сразится против Джона Иснера, который может выиграть второй турнир за две недели. По словам Джона он давно не чувствовал себя так хорошо на корте. Оно и неудивительно, ведь Иснер сумел добраться до финала, не сыграв ни одного тай-брейка!

Пятая неудача Возняцки в финале в 2017-м

Женский турнир в Бостаде всегда пытается позвать на соревнование как минимум одну звезду. В 2015-м туда приезжала Серена Уильямс, в 2016-м – Анжелика Кербер. Правда, обе до конца недели не оставались, а снимались уже после первых матчей. А вот Каролина Возняцки совсем иначе настроилась на турнир в Швеции. Кстати, Бостад находится не так далеко от Копенгагена, что могло стать хорошей мотивацией для участия в турнире.

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Правда, датчанка приехала в Швецию из Польши, где на выходных перед турниром побывала на свадьбе Агнешки Радваньской. И вроде бы уже в первом матче Каролину беспокоило колено, и ошибок было много, но всю неделю вплоть до финала в нужные моменты ей удавалось добавлять. Она в трёх сетах выиграла у Пармантье, Голубич и Мертенс. Только с Катериной Козловой четвертьфинал сложился чуть проще.

Все три россиянки на этом турнире расположились в нижней половине, причём в одной части сетки. Анна Блинкова уступила Анастасии Севастовой. А затем латвийка во втором раунде справилась с Елизаветой Куличковой, которая в первом раунде провела затяжное сражение с другой россиянкой Екатериной Александровой и выиграла его только на решающем тай-брейке.



Посеянную под вторым номером Севастову смогла остановить Катержина Синякова. Чешка с российскими корнями сумела во второй год кряду дойти до финала в Бостаде. Год назад она в битве за титул уступила Лауре Зигемунд.



На сей раз Катержина пошла дальше. Каролина Возняцки в этом году крайне неудачно играет в финалах, и эта серия продолжилась – 0-5. Более того, за пять матчей она не выиграла ни сета. В поединке против Синяковой датчанка допускала слишком много ошибок по своим меркам. Чешка завоевала второй титул в этом сезоне и вернётся в топ-40. А вот Возняцки упустила шанс обойти Свитолину и войти в первую пятёрку рейтинга WTA.

Вентилятор остановил Плишкову

Ещё один турнир WTA International прошёл в Наньчане (Китай), который встретил теннисисток жаркой погодой и высокой влажностью. Матчи на турнире проводились только вечером, но это всё равно не спасало. Очень многие теннисистки не справлялись с такими условиями, особенно тяжело было неместным спортсменкам – Алле Кудрявцевой, Елене Янкович и многим другим.

Теннисисты, выигравшие турниры АТР как «лаки-лузеры»:

Лео Ма йер (Гамбург — 2017)

Андрей Рублёв (Умаг — 2017).

Раджив Рам (Ньюпорт — 2009).

Сергей Стаховский (Загреб — 2008).

Кристиан Минусси (Сан-Пауло — 1991).

Франсиско Клавет (Хилверсум — 1990).

Билл Скэнлон (Мауи — 1978).

Хайнц Гюнтхарт (Спрингфилд — 1978).

В результате в полуфинале были три китаянки и одна японка – Нао Хибино. Последней немного повезло во втором круге. Она неудачно начала встречу против Кристины Плишковой. Чешке на переходе не понравилось, что слишком близко стоял вентилятор, поэтому она решила его подвинуть. Но схватила его сверху за сетку и лопасть вентилятора порезала ей большой палец левой руки. Сестра первой ракетки мира не смогла продолжить встречу.

В финале уверенную победу одержала Шуай Пэн, Хибино взяла у неё только пять геймов. В 2015 году китаянка из-за травмы пропустила девять месяцев. Разумеется, она осталась почти без рейтинга, но в этом году она выступала хорошо, а после победы на домашнем турнире Пэн выйдет на 23-е место. В своё время (в 2011 году) Шуай занимала 14-ю позицию.



На следующей неделе женский тур полностью переезжает в Америку, где состоятся турниры в Вашингтоне и Стэнфорде. В Калифорнии на корт вернётся Мария Шарапова. У мужчин же пока ещё остаётся выбор между хардом Вашингтона и Лос-Кабоса и грунтом Китцбюэля.