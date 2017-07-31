Тест. Насколько хорошо ты знаешь Викторию Азаренко?

Июль стал самым настоящим подарком для болельщиков Виктории Азаренко. Всего через год после объявления о беременности счастливая мама вернулась на корт. Двукратная чемпионка Australian Open, в 2012 году теннисистка впервые в истории Беларуси возглавила мировой рейтинг. В последние годы показать себя во всей красе Азаренко мешали неприятные травмы, но белоруска не собирается опускать руки – вполне возможно, пик её карьеры только впереди.



На днях стало известно, что стартующий в Стэнфорде турнир Азаренко пропустит из-за вирусной инфекции, но совсем скоро полноценно вернётся на корт во время американской серии. В 28-й день рождения известной чемпионки мы решили вспомнить о самых интересных и малоизвестных фактах её биографии.