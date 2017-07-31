Шарапова – в университетском кампусе Стэнфорда. Анонс турниров недели

Турнир WTA/Premier. Стэнфорд (Калифорния, США). Bank of the West Classic



Призовой фонд: $ 710 900.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 июля – 6 августа.

Разница во времени с Москвой: -10 часов.

Участники: Гарбинье Мугуруса (14), Петра Квитова (WC), Анастасия Павлюченкова (17), Мэдисон Кис (18), Ана Конюх (28), Коко Вандевеге (30), Леся Цуренко (34), Ализе Корне (39), Катрин Беллис (42), Наталья Вихлянцева (65), Мария Шарапова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Тимя Бабош (38), Катержина Синякова (40), Кристина Плишкова (46), Ван Цян (55), Варвара Лепченко (67), Виктория Азаренко (WC).

Действующий победитель: Йоханна Конта.



Турнир разыгрывается с 1971 года и является старейшим из проводящихся ныне чисто женских соревнований. Сначала он разыгрывался в Сан-Франциско, затем в Окленде – ещё одном городе на берегу залива Сан-Франциско (1979-1996), и вот уже более 20 лет – в Taube Tennis Center – в университетском городке Стэнфордского университета, недалеко от Пало-Альто (Калифорния). Уникальный рекорд на этом турнире в активе американки Линдсей Дэвенпорт – она завоевала тут 9 титулов – три в одиночке и 6 в паре, причём все с разными партнёршами. Что касается одиночки, то в ней 5 побед у Мартины Навратиловой, четыре – у Ким Клейстерс. Побеждали здесь также Анна Чакветадзе (2007) и Виктория Азаренко (2010). Белоруска получила в этом году «уайлд-кард», но в последний момент снялась из-за вирусной инфекции. Со Стэнфорда начинает возвращение в тур россиянка Мария Шарапова, получившая травму на майском грунтовом турнире в Риме. Её стартовый матч против американки Дженнифер Брэйди пройдёт в ночь с понедельника на вторник по московскому времени (не ранее 5:00 мск). В сетке значатся ещё две представительницы России – Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева.

Тест. Насколько хорошо ты знаешь Викторию Азаренко? Счастливая мама, чемпионка турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сегодня празднует свой день рождения.

Турнир WTA/International. Вашингтон (США). Citi Open



Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 июля – 6 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Симона Халеп (2/WC), Кристина Младенович (12), Лорен Дэвис (27), Екатерина Макарова (43), Осеан Доден (47), Моника Никулеску (50), Моника Пуиг (51), Юлия Гёргес (54), Эжени Бушар (56), Слоан Стивенс (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Дарья Касаткина (29), Саманта Стосур (35), Юлия Путинцева (44), Ярослава Шведова (48), Анника Бек (83).

Действующий победитель: Янина Викмайер.



Турнир создан в городе Колледж-парк, штат Мэриленд на базе соревнований ITF. В 2011 году первый титул там завоевала россиянка Надежда Петрова. В следующем сезоне соревнования были перенесены в комплекс William H.G. FitzGerald Tennis Center и объединены с местным мужским турниром. Чемпионками также становились Магдалена Рыбарикова (2012, 2013), Светлана Кузнецова (2014), Слоан Стивенс (2015) и Янина Викмайер (2016). В этом году посев возглавили Симона Халеп и Кристина Младенович. В сетке также значится россиянка Екатерина Макарова, а вот Дарья Касаткина отказалась от участия.

Призовой фонд: $ 1 750 080.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 июля – 6 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Доминик Тим (8), Кей Нисикори (WC), Милош Раонич (WC), Григор Димитров (WC), Александр Зверев (12), Люка Пуи (15), Гаэль Монфис (16), Джек Сок (18), Ник Кирьос (20), Джон Иснер (21), Стив Джонсон (25), Даниил Медведев (60), Дмитрий Турсунов (SR).

Полный список участников.

Отказались от участия: Даниэль Эванс (50), Бернард Томич (61), Илья Марченко (117).

Действующий победитель: Гаэль Монфис.



Мужской турнир в Вашингтоне разыгрывается с 1969 года. Во время реформы календаря 2009 года он получил категорию ATP500. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Андре Агасси – пять (1990, 1991, 1995, 1998, 1999). Три победы в числе прочих тут на счету Хуан-Мартина дель Потро (2008, 2009, 2013), а действующим чемпионом является француз Гаэль Монфис. В нынешнем году посев возглавили Доминик Тим и Кей Нисикори. В сетке также значатся россияне Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов (SR).

Турнир АТР World Tour 250. Лос-Кабос (Мексика). Abierto Mexicano de Tenis Mifel Presentado Por Cinemex



Призовой фонд: $ 637 395.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 31 июля – 5 августа.

Разница во времени с Москвой: -9 часов.

Участники: Томаш Бердых (WC), Альберт Рамос-Виньолас (22), Иво Карлович (24), Сэм Куэрри (28), Фелисьяно Лопес (32), Фернандо Вердаско (34), Адриан Маннарино (62), Фрэнсис Тиафо (63), Эрнест Эскобедо (72), Константин Кравчук (124), Танаси Коккинакис (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Карен Хачанов (38), Виктор Эстрелья-Бургос (89), Джеймс Дакворт (127).

Действующий победитель: Иво Карлович.



Турнир ATP в Лос-Кабосе – муниципалитете в мексиканском штате Baja California Sur – проводится второй раз. В прошлом году чемпионом стал хорват Иво Карлович. В этом году он получил 5-й номер посева, а сетку возглавили Томаш Бердых и Сэм Куэрри. В числе участников есть и россиянин Константин Кравчук. Предварительно был заявлен и Карен Хачанов, но он после двух грунтовых четвертьфиналов в Бостаде и Гамбурге решил взять паузу.

Турнир АТР World Tour 250. Кицбюэль (Австрия). Generali Open



Призовой фонд: € 482 060.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 31 июля – 5 августа.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Пабло Куэвас (23), Фабио Фоньини (27), Паоло Лоренци (33), Жиль Симон (35), Робин Хасе (42), Иржи Веселы (45), Орасио Себальос (48), Ян-Леннард Штруфф (49), Андрей Кузнецов (78), Михаил Южный (88/LD), Томми Хаас (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Давид Феррер (37), Виктор Троицки (39), Мартин Клижан (46), Николас Альмагоро (67), Денис Истомин (69).

Действующий победитель: Паоло Лоренци.



Это заключительный в сезоне турнир на грунте. Дальше будет проводиться только серия соревнований на харде, а осенью – в зале. Чемпионат Австрии в разных статусах берёт начало с 1894 года, ещё со времён Австро-Венгрии. Первые розыгрыши состоялись в Праге. В 1921 году, после распада империи, турнир перебрался в Вену, а с 1952 года стал переезжать в другие австрийские города – Зальцбург, Пёрчах, Кицбюэль, Грац. С 1969 года соревнования закрепились в своём нынешнем месте – тирольском горнолыжном курорте Кицбюэле. Рекордсменом по количеству титулов в Открытую эру тут является Гильермо Вилас – четыре. Действующий чемпион Паоло Лоренци приехал в этом году защищать титул и был посеян под 3-м номером. Сетку возглавили Пабло Куэвас и Фабио Фоньини. В числе участников значатся и два россиянина – Андрей Кузнецов и Михаил Южный (LD), правда, последний свой стартовый матч уже проиграл португальцу Жоау Соузе.