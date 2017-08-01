Обманчивый счёт. Трудный старт Шараповой в Стэнфорде

Мария Шарапова в первом официальном матче с мая не без труда прошла Дженнифер Брэйди в Стэнфорде и теперь сыграет с Лесей Цуренко.

Первый матч в США за 2,5 года

Возвращение Марии Шараповой после дисквалификации пока складывается не совсем так, как желали бы того её преданные болельщики – поражения от соперниц, критиковавших её в прессе, отказ в «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос», пропуск травяного сезона из-за травмы. В августе у россиянки есть шанс начать всё с чистого листа на американских турнирах.

Уже было объявлено о приглашениях для Шараповой на турниры в Стэнфорде, Торонто и Цинциннати. Открытый чемпионат США пока остаётся под вопросом, но логически можно предположить, что скорее всего «уайлд-кард» бывшей чемпионке турнира предоставят. Потому что иначе вряд ли она будет играть Цинциннати, который состоится за неделю до старта квалификации US Open, куда Мария проходит по рейтингу.



Кстати, сама россиянка, анализируя своё возвращение, назвала заявку на три турнира кряду после травмы – ошибкой. Так что не исключено, что во время американской серии она чем-то пожертвует, если далеко пройдёт в Стэнфорде.

«Я шагала в неизвестность». Шарапова – о первом матче после возвращения В первой части эссе, написанном Марией Шараповой, – об отношении к критикам и к неопределённости и об эмоциях от первого матча в Штутгарте.

Лучшая посещаемость за восемь лет

Для Шараповой выступление в Стэнфорде было первым турниром в США с марта 2015 года. Летнюю американскую серию в 2015-м Мария пропустила из-за травмы, а продолжение истории вы все знаете. В каком-то смысле это был для Марии домашний турнир, ведь она проживает в том же штате, где находится Стэнфорд, – в Калифорнии. Даже сама Шарапова после встречи первого раунда призналась: «Для меня это самое близкое место к дому».



Российским болельщикам не стоит в этом обязательно видеть что-то негативное. Всё-таки Мария провела в США 23 года, поэтому вполне очевидно, что Калифорния занимает значимое место в её сердце.

Турнир WTA/Premier. Стэнфорд (Калифорния, США). Bank of the West Classic

Первый круг.



Леся Цуренко (Украина, 7) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:3, 6:3.

Наталья Вихлянцева (Россия) — Дэниелла Лао (США, Q) — 6:4, 6:3.

Мария Шарапова (Россия, WC) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:1, 4:6, 6:0. Леся Цуренко (Украина, 7) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:3, 6:3.— Дэниелла Лао (США, Q) — 6:4, 6:3.— Дженнифер Брэйди (США) — 6:1, 4:6, 6:0.

В Стэнфорде сравнимого с Европой ажиотажа к первому матчу Марии не было, но, с другой стороны, Калифорнию и не стоит сравнивать с Европой. Стадион на вечерней программе не был заполнен до отказа, но в понедельник такого обычно и не случается. Если же обратиться к показателям посещаемости первого игрового дня в Стэнфорде, то это был лучший понедельник с 2009 года (и второй за всю историю). Это хороший ответ на вопрос, почему организаторы желают видеть россиянку на своих турнирах. Кстати, рекорд понедельников в 2009-м установила вечерняя сессия с участием Шараповой.

«Хочу заслуживать того, чтобы за меня болели». Вторая часть эссе Шараповой Во второй части своего эссе «В неизвестность» Мария Шарапова рассуждает о значимости болельщиков, плюсах травмы и ближайших планах.

Сложности на подаче

Первая соперница у Марии была достаточно скромная – 80-я ракетка мира Дженнифер Брэйди. 22-летняя американка запомнилась по своему выступлению на Открытом чемпионате Австралии — 2017. Там она дошла до четвёртого раунда, обыграв по ходу турнира Елену Веснину. Правда, после того выстрела Брэйди выиграла всего один матч на соревнованиях WTA.

Шарапова: Сейчас я просто хочу всех обнять. Спасибо, что вы были здесь. Это мой первый матч в США за долгое время. Для меня здесь всё родное.

Шарапова бодро открыла встречу приёмом навылет. Брэйди старалась навязывать борьбу, но в концовках геймов у неё не складывалось. Мария стремительно повела с двойным брейком. В первом сете у россиянки отлично работал удар слева, особенно хорошо проходили переводы на линию. Но вот подача нередко подводила, весной на грунте подача Марии выглядела более грозной с первой же встречи. В стартовой партии Шарапова уступила всего один гейм, тем не менее простым первый сет назвать нельзя, так как Брэйди боролась почти за каждый гейм, кроме последнего.

После первого сета американка позвала тренера и сказала, что всё у неё идёт наперекосяк, а тот отметил, что всё не так плохо. Дженнифер приободрилась и стала преуспевать в равных геймах. Проиграв две подачи на старте партии, уже Шарапова попросила выйти на корт Свена Грёневельда. Мария традиционно молчала во время тайм-аута и впитывала тактические советы тренера.

Тайм-аут сработал прекрасно, ведь после него россиянка выиграла 13 очков из 14. Но всё же стабильности на своей подаче не хватало. Мария позволила Брэйди сделать ещё один брейк, причём допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. А в концовке сета Шараповой и на приёме не хватило точности.



Решающий сет начался напряжённо. Шарапова вытащила гейм на своей подаче с брейк-пойнта, затем сделала брейк, отыграв геймбол. Брэйди вложила все силы в третий гейм, где она имела два брейк-пойнта, но оба раза на этих мячах ошибалась. Проиграв три равных гейма, она снова позвала тренера и призналась ему, что начинает уставать. Во второй половине сета Брэйди стала торопиться, и это ничем хорошим для неё не закончилось.



Итоговый счёт выглядит обманчиво. Кажется, что у Шараповой был спад только во втором сете, но на самом деле и в двух других партиях не всё было гладко. Прежде всего бросились в глаза девять двойных ошибок, в том числе они появлялись в непростые моменты. Кроме того, затяжные розыгрыши чаще всего заканчивались не в пользу Марии, хотя было несколько приятных исключений. Приём в целом работал достойно, так что главным опасением является подача, которую нужно улучшать перед матчами с более серьёзными соперницами.

Следующей оппоненткой россиянки будет Леся Цуренко, которая не испытала проблем в матче первого круга с Ларой Арруабарреной. Это будет первая очная встреча соперниц. Украинка в данный момент находится на 32-м месте, а после Стэнфорда уже точно войдёт в топ-30. А Шараповой победа в первом круге позволила подняться в топ-150.



Поединок Марии и Леси должен пройти в вечерней программе третьего игрового дня. В России это будет утро 3 августа.