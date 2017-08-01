«Чтобы в Сочи и дальше росли чемпионы». Отец Елены Весниной о своей дочери

1 августа отмечает день рождения олимпийская чемпионка, победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде и четырёх турниров «Большого шлема» (три в паре и один в миксте), чемпионка Индиан-Уэллса-2017 и 17-я ракетка мира в одиночном разряде Елена Веснина. О самой общительной и доброжелательной теннисистке тура рассказывает, пожалуй, главный и одновременно «незаметный герой», человек, который сопровождает теннисистку на протяжении всей её профессиональной карьеры – заслуженный тренер России и по совместительству папа – Сергей Веснин.

— Елена Веснина и теннис. Как получилось такое удачное сочетание?

— Я занимался классической борьбой, жена у меня легкоатлетка. Мы всегда были в спорте, на этой почве и образовалась наша семья. Мы всегда любили спорт, участвовали в институтских соревнованиях (когда в первой половине 80-х учились в Днепропетровском институте инженеров транспорта), городских, всесоюзных. Очень много у нас было общего. А теннис мне нравился. Я во Львове ходил на корты, смотрел, как играют. Хотя ракетки у меня и не было, но я мечтал научиться играть. Жена тоже любила теннис. Когда она бегала кроссы в Сочи, смотрела, как играют отдыхающие, ей тоже это очень нравилось. Ну и потом так получилось, что Лене было лет семь-восемь, мы записали её в группу на кортах сочинского парка «Ривьера». И очень повезло, что она сразу же попала к своему первому тренеру, очень хорошему человеку и очень сильному специалисту Юрию Васильевичу Юдкину, которого знает весь теннисный Советский Союз. Он воспитал более 20 мастеров спорта СССР, очень хороший педагог и великолепный человек (Юрий Юдкин скончался 9 сентября 2009 года. – Прим. «Чемпионата»).



Я думал вначале, что Лена просто будет играть для себя. Мечтали, чтобы она доросла до уровня первенства России, выиграла его, стала мастером спорта. Но она как-то сразу же загорелась, я даже удивился. Помню, приезжаю в парк с работы, смотрю, идёт дождь, а она стоит у стенки. Ей всего 7-8 лет, а она бьёт и бьёт в стенку и не хочет уходить. Я сразу же понял, что что-то не то (смеётся). Ребёнок сильно это полюбил, ну, я и стал ей помогать.

— В те времена можно было спокойно отправить маленького ребёнка одного на тренировку?

— Нет. С ней ездила жена, она брала сумки, котлеты, бутерброды и всё прочее. Она сидела возле стенки на лавочке, а Лена играла. С ними был ещё и сын Дмитрий, он на два года младше. Вначале он машинки катал, а потом тоже ракетку в руки взял. То есть он тоже лет с пяти-шести на корте. Сейчас работает тренером.



— Чем ещё занималась Лена в то время?

— Она ходила на танцы в сочинский дворец пионеров. Ей тоже это нравилось. И когда её тренер Юрий Васильевич сказал, что надо выбирать, потому что невозможно быть и там, и там, Лена выбрала теннис, хотя учитель танцев просила её не забирать, потому что у неё получается, «она будет солисткой». Но примерно после двухлетнего совмещения пришлось сделать выбор в пользу тенниса.

Мэр пообещал помочь сделать хорошую школу европейского уровня, в которой был бы полностью цикличный процесс, чтобы в Сочи и дальше росли чемпионы.

— Когда к вам, родителям, пришло осознание, что то, чем ваша дочь занимается, станет её профессией?

— Думаю, лет в 14, когда Лена на первенстве России по своему возрасту показала хороший результат. Тогда у неё начались более серьёзные победы. До этого момента она была примерно 14-й ракеткой в России – таких девочек очень много, и у них не много шансов куда-то выбиться. А потом она постепенно-постепенно начала подниматься. В 16 лет она уже была в пятёрке, а в 18 – в тройке.



— Чем жертвовали родители, чтобы у ребёнка были эти спортивные успехи?

— В первую очередь работой. У меня был небольшой бизнес, магазин, но я всё больше увлекался теннисом, всё больше занимался Леной. Весь свой график, рабочий день скорректировал под неё. Она закончила школу на одни пятёрки – аттестат очень хороший, она шла на медаль, она хотела учиться, и ей нравилось учиться. Мы старались сделать так, чтобы и тренировочный процесс у неё шёл непрерывно, и чтобы она не пропускала школу. И на соревнования старались ездить так, чтобы это или попадало в каникулы, или же чтобы она всё заранее сдавала, возила везде с собой учебники на эти соревнования. Кстати, мне сегодня тренер из Астрахани выслал фотографию и говорит, что, когда она играла в Ижевске, была единственная из девочек, кто приехал на турнир с учебниками.

Плюс, когда она занималась в школе, вечером мы с ней проводили тренировки в том же школьном зале. Когда зимой были проблемы с кортами, мы с ней после уроков оставались в обычном волейбольном зале, натягивали волейбольную сетку как теннисную, брали корзину мячей и часами набивали их. Сейчас эта «база», в принципе, работает, все эти комбинации, все варианты, которые должны работать на уровне рефлексов.



— Какие успехи были у брата Дмитрия? Почему именно Лене удалось выйти на мировую теннисную орбиту?

— Сейчас он работает в нашей сочинской спортивной школе тренером, у него есть свои ученики. Он тоже играл в своё время, дошёл до уровня кандидата в мастера спорта, но у него были травмы, проблемы со здоровьем – перенёс операцию на ахилле. У него таких успехов, как у Лены, конечно, не было. Ну и плюс, я больше занимался дочерью, ездил с ней, а он оставался один. Конечно, тренеры у него были, но мне не удавалось ему столько времени уделять, сколько Лене. То есть тут всё в комплексе, но думаю, что определяющим были проблемы со здоровьем, что у него не было таких физических данных, как у Лены.



— Какие у Лены отношения с братом?

— У них хорошие, тёплые отношения, они друг друга любят, всё время переписываются, всегда поздравляют друг друга, всё у них хорошо. Дима за неё радуется. У него есть ребёнок – наша внучка, тоже Леночка, назвал её в честь сестры. Ей 11 месяцев. Лена очень любит свою племянницу, каждый раз фотографии её выставляет в соцсети, подарочки ей привозит. И Алёнка её тоже любит. У них очень хорошие отношения.

— Не секрет, что век спортсмена довольно короток, но Елене не только удаётся держать высокий уровень тенниса довольно продолжительное время, но ещё и улучшать его. У вас есть объяснение, почему так получается?

— Вы знаете, когда она была маленькой, играла на всероссийском турнире «Олимпийские надежды», до 12 лет. Он проводится давно, ещё с советских времён, и там детей тестируют специалисты, спортивные врачи, психологи. Она заняла там 6-е место, и у неё было заключение, что способность её нервной системы такая, что она как бы всегда себя сохраняет. То есть в детстве она не выкладывалась на сто процентов, как бы себя берегла. И всё это затем сказалось в более позднем возрасте. К тому же она не тренировалась как другие девочки по две-три тренировки в день и по много часов. Она ходила в школу, и у неё была одна тренировка. Мы её старались делать трёхчасовой, чтобы набрать объём. Но всё равно она столько не играла, как другие, столько организм свой не изнашивала.



Ну и, конечно же, стиль игры у неё больше подходит к универсальному, а этот стиль более сложный в теннисе. Есть дети, которые просто держат мяч и хорошо двигаются, и они, конечно же, на первых порах в лидерах. Ну а универсалы открываются позднее – те, которые любят ходить к сетке, у которых игра более острая и более сложная. Такая игра оттачивается в более позднем возрасте. Взять Патрика Рафтера, который по юниорам в Австралии не входил даже в десятку, а потом выиграл два «шлема» и стал первой ракеткой мира. Лена, конечно, не первая в одиночке, но это как раз пример универсала, у которых результаты позже приходят.

— Для вас самого – какой титул Елены самый памятный?

— Конечно это Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы долго к этому шли, это была уже третья Олимпиада, и мы думали, что уже четвёртой не будет, потому что и возраст, и травмы. Приходилось работать только с травмами, чтобы лечиться и избегать их в дальнейшем. Так что победа в Рио, с таким трудом давшаяся, это, я считаю, самая главная победа Лены и Кати Макаровой.

Важно успеть насладиться сделанным и потом двигаться дальше, чтобы было больше позитива. Считаю, так легче.

— Всегда поражал тот факт, как после таких значимых успехов теннисистам удаётся довольно быстро переварить успех, поставить новые цели и двигаться дальше.

— Знаете, это заложено с детства. Мы выбирали с ней серию из двух-трёх турниров, и если в одном из них она побеждала, или доходила до финала, то следующий турнир мы старались не играть – или сняться, или как-то отказаться, чтобы нормально отдохнуть, насладиться победой, чтобы не было после этой победы обидного поражения. А это обидное поражение сразу сотрёт ценность победы и дальше будет психологически тяжело. Важно успеть насладиться сделанным и потом двигаться дальше, чтобы было больше позитива. Считаю, так легче.

Веснина: начала сомневаться в системе «хоук-ай» Елена Веснина – о жаре в Брисбене, любви к Санкт-Петербургу, непростых матчах с Макаровой и почему они не играют здесь в паре.

— Елена не раз в шутку заявляла, что её успехи на корте пришли после замужества. Есть тут доля правды?

— Я думаю, что, конечно, на неё это повлияло, потому что для любой девушки, женщины замужество – это очень важный шаг в жизни, это свадьба, красивое платье, дополнительные положительные эмоции, дополнительная уверенность. Потому что в теннисе, особенно женском, уверенность, психология – это одна из главных составляющих успеха. Когда ты уверен, спокоен, знаешь, что тебя любят, что тебя ждут, ты уже и сам более спокойно играешь, более смело, и тогда игра получается на более высоком уровне. А когда ты не уверен, когда ты сомневаешься, ты психологически на пятки становишься, сразу ошибок больше, и мяч летит не туда. Это большое значение имеет.

— Муж Павел нередко появляется в боксе вашей команды во время матчей, видно, что он весь в процессе. Чем он помогает?

— Конечно, он помогает. Лена видит его, успокаивается, старается играть лучше, он поддерживает её. Он сам бывший спортсмен и понимает, всё это проходил, насколько важна его поддержка. Хоть у него вид спорта был волейбол, но он понимает, что такое победа, что такое важные мячи, или наоборот, когда ничего не получается и ты подавлен. Эти ситуации часто бывают у любого спортсмена, и для выхода из них часто помогает команда – успокаивает, когда нужно, даёт правильные советы. Это всё влияет в лучшую сторону.



— Сергей, в «Википедии» про вас очень скромно написано: «Сопровождает дочь на соревнованиях». Как вы сами определяете свою роль в успехах Елены, в её карьере?

— Конечно, у Лены всегда были очень хорошие тренеры. И первый тренер – Юрий Юдкин, и Андрей Чесноков сейчас помогает, были и другие наставники, которые очень ей помогли. Но не у всех есть столько времени уделять ребёнку, у всех своя жизнь, свои группы. А чтобы воспитать спортсмена такого уровня, нужно уделять ему очень и очень много времени. Ну а я всё-таки отец, тоже бывший спортсмен, понимаю спорт, умею анализировать. Первое образование у меня – инженер, второе – спортивное. А инженер – это творец, создатель. Я сам играл в теннис. Конечно, на любительском уровне, но все эти вещи, которые говорили другие тренеры, я запоминаю, часто повторяю Лене, могу это всё сказать в нужный момент, когда это сработает. У Лены довольно длинная карьера, и всё это время я был рядом с ней, накопилось много информации, и все эти ситуации часто повторяются. Что у средних спортсменов, что у больших спортсменов ошибки бывают очень часто одинаковые. И очень важно видеть себя со стороны. Ведь, допустим, любой врач не может себя лечить, он идёт к другому врачу. Так же и у спортсменов. Им нужен рядом человек, который видит их со стороны и помогает.

— Во время ваших выходов на корт на тренерский тайм-аут как вам удаётся передать за минуту Елене всё, что вы хотели сказать, ведь вас подслушивают и за вами подглядывают?

— Честно говоря, я немного волнуюсь и даже иногда прикрываю микрофон – не совсем хочется, чтобы все всё слышали. Но нас заставляют, в том числе и судьи, чтобы не было помех. Когда выходишь на подсказку, нужно думать более масштабно – не о каком-то определённом розыгрыше или какой-то определённой ошибке. Это не поможет. Надо смотреть за рисунком матча, как его развернуть в другую сторону, или как дожать соперника. Нужно найти важные слова. Для этого надо мыслить более масштабно. Но я с Леной столько этих комбинаций провёл ещё с тех времён, как мы работали в школьном зале, мы друг друга понимаем, потому что многие это не знают. А я с ней больше 15 лет на турнирах, знаю всех девочек – её соперниц, знаю её – какие удары она любит, какие не любит. Всё это в совокупности помогает.



— Когда вы возвращаетесь на своё место после этого тайм-аута, всегда ли получается, что Лена выполняет то, что вы ей пытались донести?

— Конечно, всякое бывает. Но в основном она слышит. Я смотрю ей в глаза. Она очень часто смотрит на меня, ждёт одобрения. В основном она ждёт поддержки, и ей это помогает.

— Есть у вас понимание – как долго ещё продлится карьера Елены?

— Это вам лучше у неё самой спросить. Это только её решение, а я всегда её поддержу, каким бы оно ни было. Знаю, что ей очень сложно. Ей сейчас исполняется 31 год, она столько лет в теннисе, это целая жизнь. И закончить её и начинать новую с листа – очень сложно. Посмотрите, как другие спортсменки часто заканчивают, потом возвращаются. Это очень сложное решение, и ещё мой отец, Царствие ему небесное, говорил мне: «Сергей, смотри, как ты её будешь выводить из спорта. Это очень непросто – зачеркнуть этот лист и начать жизнь снова». Для меня хороший пример – Лена Дементьева. Она закончила карьеру, родила двоих детей и сейчас полностью погрузилась в семейную личную жизнь – это самое правильное решение, я считаю.

— Вы видите себя тренером вне команды Лены после завершения её карьеры?

— Почему нет? Я – с радостью, если могу кому-то помочь. Сейчас у меня сын тренирует, и я прихожу помогать, у него есть способные девочки, я подсказываю, какие-то советы даю. Кстати, Лена встречалась с мэром города, мы ходили общаться насчёт теннисной школы в Сочи. Сейчас решается вопрос, мэр пообещал помочь, чтобы сделать хорошую школу европейского уровня, чтобы был полностью цикличный процесс, чтобы в Сочи и дальше росли чемпионы.

Честно говоря, я немного волнуюсь и даже иногда прикрываю микрофон – не совсем хочется, чтобы все всё слышали.

— Помимо своих больших спортивных достижений Елена Веснина считается одной из самых общительных и бесконфликтных теннисисток в туре. Как в ней сочетаются спортивная борьба и такое дружелюбие?

— Я думаю, что причина в том, что она закончила школу, ходила туда как все дети, научилась вести себя в коллективе, у неё есть подруги и друзья, у неё был выпускной бал в школе, многие одноклассники с ней переписываются до сих пор, остались подруги со школы, которые искренне за неё радуются. А многие спортсмены бросают школу в очень раннем возрасте, и, кроме тенниса, у них ничего нет. Я считаю, что это очень сложно, потому что теннис – это спорт единоличников и эгоистов, и когда вокруг тебя слава и постоянно поют дифирамбы, то выходить из этого всего, окунаясь в обычную жизнь, человеку очень сложно, непросто.

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— Вы когда-нибудь просите Лену быть, скажем так, менее общительной?

— Да, постоянно на турнирах прошу выключать сотовый телефон. Ну, хотя бы на турнирах «Большого шлема». Но это очень сложно (смеётся). Она со всеми общается, всем пишет, отвечает, поддерживает. Я всё-таки думаю, что это мешает её результатам, но у неё такой общительный характер. Она это очень любит.

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— Только что они вместе с Екатериной Макаровой выиграли Уимблдон в парном разряде, и Лена поразила всех откровением, что до сих пор удивляется, что сам Федерер их знает. Как ей удаётся сохранять живое восприятие происходящего, ведь, казалось бы, за столько лет в туре всё должно стать обыденным?

— Потому что она очень разносторонний человек и постоянно развивается. Только что она ходила на ледовое шоу Ильи Авербуха, посещает другие виды спорта, общается со спортсменами, читает книги, смотрит спектакли, слушает хорошую музыку. Это помогает ей с удовольствием общаться с людьми, каждый день находить что-то интересное.

— Что бы вы хотели пожелать своей дочери в день рождения?

— Кстати, ровно год назад она в свой день рождения с трудом добиралась из Монреаля в Рио, было полное сумасшествие, поломанный самолёт, билетов не было, и Олимпиада тогда оказалась под большим вопросом. Сейчас спокойная обстановка, родной Сочи, все её любят, так её тепло встретили с Уимблдона люди в аэропорту! Я желаю Лене здоровья, покорения новых вершин и, конечно же, счастья! Чтобы каждый день был счастливым. Ведь, как сказал Лермонтов, счастье только там, где любят нас, где верят нам!



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