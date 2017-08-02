Сафин навестил Рублёва с Хачановым, а Федерер прогулялся с кубком

Визит Сафина к Рублёву и Хачанову, праздник Весниной, возвращение Шараповой, прогулка Федерера с кубком – и другие фотографии из соцсетей.

1 августа мск Мария Шарапова вернулась на корт и провела первый официальный матч с мая — с Дженнифер Брэйди. Встреча закончилось победой россиянки в трёх сетах.

Ещё одна обладательница «уайлд-кард» на этот турнир – Петра Квитова – пошутила на тему выпуска из Стэнфордского университета.

Анастасия Павлюченкова посетила штаб-квартиру «Инстаграма».

Также в Стэнфорде находится Наталья Вихлянцева. Россиянка приехала туда заранее и успела посетить главную достопримечательность – мост «Золотые ворота».

Дарья Касаткина пока ещё в Братиславе, где проводит тренировки вместе с братом.

Елена Веснина времени зря в Сочи не теряла. Она сходила на ледовое шоу «Ромео и Джульетта».

А после Веснина встретилась на корте с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Ильёй Куликом.

1 августа россиянка отметила день рождения. Не так часто ей это удаётся сделать дома. Присоединяемся к поздравлениям олимпийской чемпионки.

Ана Иванович поздравила с днём рождения мужа – Бастиана Швайнштайгера.

Первая ракетка мира Каролина Плишкова отдыхает вместе со своим бойфрендом.

Академию Гало Бланко посетил Марат Сафин. Россиянин потренировался вместе с Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым.

Роджер Федерер на прогулке со своим новым кубком.

Рафаэль Надаль встретился с Миреей Бельмонте, которая только что выиграла три медали (одно золото и два серебра) на чемпионате мира по водным видам спорта.

Томми Хаас вместе со своей женой в Кицбюэле.

Стэн Вавринка устроил сюрприз для теннисных болельщиков.