Остановка по требованию. Шарапова не вышла на матч из-за травмы руки

«Профилактическое решение»

Всего два дня назад мы говорили о возможном старте Шараповой с чистого листа. Однако очередной турнир сложился для россиянки совсем не так, как хотелось бы её поклонникам.

Обманчивый счёт. Трудный старт Шараповой в Стэнфорде Мария Шарапова в первом официальном матче с мая не без труда прошла Дженнифер Брэйди в Стэнфорде и теперь сыграет с Лесей Цуренко.

Незадолго до дисквалификации у Марии было немало проблем со здоровьем. В 2015 году она полностью пропустила американскую серию, затем вернулась в Китае, но снова травмировалась в первом же матче. Это был замкнутый круг, из которого она никак не могла выйти. При всех ощутимых минусах дисквалификации возможность дать телу отдых была в сложившейся ситуации спасительным плюсом.

С другой стороны, всё оказалось не так просто, потому что отсутствие игрового ритма тоже не слишком полезно для любого спортсмена. К тому же Мария сама жалела, что заявилась на три турнира кряду сразу после возвращения. В итоге на третьей неделе она получила травму ноги.



Россиянка вернулась на корт через два с половиной месяца и провела встречу против Дженнифер Брэйди. Далеко не всё ладилось в игре Марии, но самое неприятное (что осталось незамеченным) — Шарапова в конце поединка почувствовала боль в левой руке. Во время матча она виду не показала и уверенно завершила встречу в свою пользу. Однако уже на следующий день россиянка провела сканирование, после которого получила рекомендации от доктора: «Не рисковать».

Новость об отказе Шараповой до матча с Лесей Цуренко пришла на старте третьего игрового дня, когда на центральном корте уже шёл первый матч. Возможно, Мария дала какую-то предварительную информацию организаторам, которые не поставили её в вечернюю программу. Хотя, может, они просто отдали предпочтение чемпионке Уимблдона Гарбинье Мугурусе.



«К сожалению, я вынуждена сняться с матча второго круга. К концу матча против Брэйди я почувствовала боль в левой руке. После сканирования доктор порекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить травму. Поддержка публики на моём первом матче была для меня особенной, и я была бы рада продолжить своё выступление, но должна принять такое решение в качестве профилактической меры», — сообщила Мария представителям прессы.



Следующим в календаре россиянки идёт турнир в Торонто, который начнётся на следующей неделе, а сразу за ним Цинциннати, где ей тоже предоставили «уайлд-кард». Кроме того, Шарапова пока заявлена в квалификацию US Open, но это не отменяет варианта, при котором она получит «уайлд-кард» в основную сетку.

Впечатляющий старт Мугурусы

Также из Стэнфорда вылетела Наталья Вихлянцева. Россиянка в первом круге прошла скромную соперницу из квалификации Даниэллу Лао. Во втором раунде она играла против Аны Конюх, которую россиянка не так давно обыгрывала в Хертогенбосхе. На сей раз молодая хорватка провела куда более качественный матч. У Аны были спады, она дважды отдавала подачу, допуская двойные ошибки на брейк-пойнтах. Зато она сама удачно действовала на приёме. Особенно тяжело Вихлянцевой было на своей второй подаче. В итоге Ана сумела сломить сопротивление Натальи в двух сетах.

Кроме того, свой первый матч после победы на Уимблдоне провела Гарбинье Мугуруса. Испанка просто уничтожила местную теннисистку Кайлу Дэй – 6:2, 6:0. Хотя в Индиан-Уэллсе в этом году у них был весьма равный матч. Может быть, мы видим новую Гарбинье, которая перестанет проваливаться на небольших соревнованиях? Впрочем, пока рано делать выводы по одному матчу, стоит посмотреть её следующий поединок против Конюх.



Также остаётся в сетке Анастасия Павлюченкова, которая в одиночке сразу вышла во второй круг благодаря высокому посеву и пока ещё не провела свою встречу против Элисон Риске. Зато в парном разряде россиянка уже вышла в полуфинал. В Стэнфорде Анастасия выступает вместе с Ольгой Савчук, но на следующие турниры Павлюченкова уже заявлена в паре с Кристиной Младенович.

Макарова выиграла битву олимпийских чемпионок

В Вашингтоне проходит турнир с более скромной категорией International, куда получила приглашение вторая ракетка мира Симона Халеп. Румынка рассказала, что изначально просила «уайлд-кард» на турнир в Стэнфорде, но к тому моменту они уже все были розданы, зато Симону выручил турнир в столице США. Халеп в первом круге прошла Слоан Стивенс. Обе в первой партии не показали своего лучшего тенниса, но Симона оказалась сильнее в нужный момент. Стивенс только возвращается в тур после тяжёлой травмы, из-за которой она пропустила чуть меньше года.

В четвертьфинале в теории Халеп может сыграть с Екатериной Макаровой. Румынке ещё надо выиграть один матч, чтобы дойти до этой стадии, а Макарова уже там. В первом раунде россиянка не без труда справилась с Джейми Лоб, прошедшей квалификацию. Игра второго круга сложилась для Екатерины полегче, хотя её соперницей была олимпийская чемпионка – Моника Пуиг. Впрочем, Макарова и сама может похвастаться золотой наградой с тех же Игр – в парном разряде. Уже почти целый год прошёл после невероятного триумфа пуэрториканки в Рио-де-Жанейро, а её результаты с тех пор в основном разочаровывают. В индивидуальном рейтинге Моника уже опустилась в конец седьмого десятка.

Медведев не боится решающих тай-брейков

Проходит в Вашингтоне и мужской турнир категории АТР-500, с очень приличным составом. К третьему кругу соревнование уже потеряло несколько звёзд. В том числе проиграл прошлогодний чемпион Гаэль Монфис, уступивший Юке Бхамбри. Джон Иснер после победы на двух небольших турнирах решил взять паузу и снялся с Вашингтона. В очередной раз не смог доиграть матч из-за травмы Ник Кирьос. Едва не вылетел в первом же матче Александр Зверев, но на решающем тай-брейке всё-таки справился с Джорданом Томпсоном.



Россиянин Дмитрий Турсунов в Вашингтоне использовал свой предпоследний защищённый рейтинг. Дмитрий сумел выиграть первый матч с февраля 2016 года. В первом круге он прошёл местного теннисиста Митчелла Крюгера. Правда, во втором круге Турсунов за 46 минут уступил Жилю Мюллеру – 1:6, 2:6.

Сумел выйти в третий раунд Даниил Медведев. Россиянин в Вашингтоне провёл два очень тяжёлых матча. В стартовом раунде он обыграл местного гиганта Райлли Опелку (его рост 211 см). Медведев отыграл матчбол на решающем тай-брейке, причём сделал это с помощью своего единственного эйса в третьем сете.

Во втором круге Даниил уступал Стиву Джонсону 3:6, 2:4 и у американца даже были брейк-пойнты на второй брейк, однако россиянин в тот момент взял четыре гейма кряду. В третьем сете брейков не было, то есть второй матч кряду у Даниила дошёл до решающего тай-брейке. В этом случае Медведев по всем статьям переиграл оппонента в решающем гейме.

Не обошлось без драмы. После матча Джонсон довольно жёстко высказался в адрес соперника у сетки. Стив был уверен, что медицинский тайм-аут, который взял Медведев, был тактического характера. «Не смей передо мной извиняться», — бросил россиянину у сетки Джонсон.

«Хочу замену судьи». Медведев поругался с арбитром и выбыл с Уимблдона Через два дня после победы над Вавринкой на Уимблдоне Медведев уступил Бемельмансу, потребовав по ходу матча смену судьи на вышке.

В третьем раунде Медведев сыграет с Григором Димитровым. Также среди матчей этой стадии в Вашингтоне выделяется сражение Хуан-Мартина дель Потро и Кея Нисикори.