Синякова: с детства нравилась Шарапова, теперь хочу сыграть против неё

Если мужской тур в последнее время бьёт возрастные рекорды, то у девушек общий баланс всё-таки сохраняется. В АТР в топ-50 входят 10 теннисистов не старше 25 лет, а в WTA – 17! Одной из представительниц нового поколения является Катержина Синякова, выступающая за Чехию, где в этом десятилетии проблем с талантами не наблюдается.

Справка «Чемпионата»



Катержина Синякова, 21 год. Чехия



Обладательница двух титулов WTA в одиночном разряде: (Шэньчжень-2017, Бостад-2017).

Наилучшая позиция в рейтинге: 36.

Текущая позиция в рейтинге: 39.

Призовые за карьеру: $ 1 163 487

Финалистка юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2013.

Трёхкратная победительница юниорских турниров «Большого шлема» в паре.

В этом сезоне Катержина завоевала уже два титула. В Бостаде на пути к победе она обыграла трёх лидеров посева, в том числе соперницу из топ-10 Каролину Возняцки. А ранее она преуспела в Шэньчжене, где по ходу недели остановила Симону Халеп и Йоханну Конту.

При этом по ходу сезона не всё складывалось для неё идеально, был и заметный спад, и обидные травмы. Катержина – очень эмоциональная теннисистка. Иногда она не может сдержать слёз, когда что-то идёт не так, но и в моменты триумфа у неё зашкаливают эмоции.

Ещё одной отличительной чертой молодой теннисистки являются её кудрявые волосы, точно как у Патти Шнидер. Правда, буквально за пару дней до выхода этого материала чешка предприняла решительные меры и предстала перед всеми в новом образе.

В интервью WTA Insider Катержина рассказала о русских корнях, выборе между плаванием и теннисом, внешней схожести с Тэйлор Свифт и многом другом.

«Плавание – хорошо, но теннис лучше»

— Катержина, как вы начали играть в теннис?

— Я начала примерно в пять-шесть лет. Родители просто хотели, чтобы я занималась каким-нибудь видом спорта. Они сами играли в волейбол в университете, не на профессиональном уровне, но они в целом спортивные люди. Выбор остановился на теннисе, так всё и началось. Со временем я играла всё лучше и лучше. В 12 лет была первой в своей возрастной группе в Чехии. Тогда я поняла, что хочу стать профессиональным игроком и начала мечтать о первой строчке рейтинга.



— Это достаточно ранний возраст для мысли о профессиональном статусе, многие теннисисты решаются гораздо позже.

— Да, в тот момент вся жизнь стала крутиться вокруг тенниса. Когда мне было семь, я ещё занималась другими видами спорта, в частности плаванием. В таком возрасте родители просто стараются, чтобы ты был активен. Но когда я пошла в школу, то приоритетами стали теннис и школа.



— А почему выбор пал на теннис, а не на плавание или волейбол?

— Я не так много видов спорта попробовала всерьёз. Может, если бы я ещё чем-то занималась, то мне понравилось бы, а так выбор стоял между плаванием и теннисом. Я рада, что выбрала теннис. Плавание – хороший вид спорта, но теннис лучше. Потому что в теннисе все игры разные и можно вносить изменения. А в плавании это всегда одна и та же гонка — если провалился вначале, то уже тяжело догнать. В теннисе же можно что-то поправить в каждом розыгрыше. Тем более у нас соревнования каждую неделю. А в плавании и атлетике всё сводится к чемпионату мира, где можно допустить одну ошибку и всё…



— Когда вы поняли, что успешная карьера в теннисе не просто мечта, а вполне реальные перспективы?

— Важным турниром для меня был Милан — когда я его выиграла, то вошла в десятку юниоров в мире. С тех пор я начала верить в себя всё больше и больше. Хотя на юниорских «Шлемах» у меня в одиночке не слишком складывалось, если не считать один выход в финал Открытого чемпионата Австралии (в 2013-м она проиграла в финале Ане Конюх. – Прим. «Чемпионата»). Но я всегда оставалась в пятёрке рейтинга, что давало мне уверенность в своих силах. В 17 лет я начала играть взрослые турниры ITF. Свою первую «уайлд-кард» в WTA я получила в Майами в квалификацию и смогла пройти в основу. Для меня это был важный шаг, который ещё и помог мне улучшить мой рейтинг. Я получила хороший шанс и использовала его.

«В детстве нравилась Шарапова»

— У вас были кумиры в детстве?

— Когда я была маленькой, мне очень нравилась Мария Шарапова. Мне нравилась её игра, а ещё я наполовину русская, так что, может, и по этой причине появилась симпатия. Она всегда была великолепна на корте, да и за его пределами тоже.



— А есть теннисистка, с которой вы ещё не играли, но хотели бы встретиться на корте?

— Шарапова. Когда я начала выступать на турнирах WTA, то только и думала о том, чтобы с ней сыграть. Это всегда было моей мечтой. Надеюсь, что скоро она осуществится.

— Что вы почерпнули из русской и чешской культур?

— Я родилась в Чехии, так что лучше говорю именно по-чешски, хотя родители научили меня и русскому языку. Мне нравится представлять Чехию. У нас очень много хороших теннисисток, и мы очень здорово выступаем в Кубке федерации. С другой стороны, здорово владеть ещё одним языком, потому что по-русски говорят в разных уголках мира. Я думаю, что мой бойцовский характер и моя решительность исходят от моей русской половины – от моего отца. Ещё я очень эмоциональна, это тоже наверняка во мне говорят русские корни.

— Вы выиграли свой первый титул в Шеньчжэне. Что он для вас значил?

— Это было потрясающе. Я первый раз туда приехала и сразу так здорово играла. Это был первый турнир в году, я была рада начать сезон там. Хорошо чувствовала себя на тренировках и старалась сосредоточиться на каждом отдельном матче. Когда я увидела сетку, то не думала, что у меня есть шанс выиграть титул. Там было много ведущих теннисисток. В финале я уже очень хотела выиграть, поэтому волновалась. Конечно, ту неделю я никогда не забуду.



— А был ли конкретный матч на том турнире, который запомнился?

— Пожалуй, победа над Симоной Халеп. Это была моя первая победа над соперницей из топ-5.

«Всегда говорили, что я похожа на Тейлор Свифт»

— Мы заметили, что вы отлично знаете слова почти всех музыкальных композиций. Вы плотно следите за поп-музыкой?

— Да. Если мне понравилась песня, то я всегда стараюсь найти слова, если не поняла сама. Может, конечно, всех слов я и не знаю, но чаще всего знаю припев. Иногда из-за акцента я могу неточно понять слова, поэтому приходится искать в Интернете.

— У вас есть любимые музыканты?

— Не могу назвать сейчас кого-то конкретно. Когда я была помладше, мне всё время говорили, что я похожа на Тейлор Свифт. А я отвечала: «А кто это?». Когда я нашла её в Интернете, мне понравилась её музыка. И с тех пор она так и осталась одной из моих любимых исполнительниц, тем более то, как я узнала о её творчестве, получилось забавным.



— Что вы делаете в свободное от тенниса время?

— Не сказала бы, что у меня много свободного времени. Со стороны кажется, что его больше, но ведь мне ещё важно ходить в тренажёрный зал и питаться здоровой едой. Теннис не заканчивается после ухода с корта, необходимо концентрироваться на теннисе и в бытовых моментах. Работа в зале не менее важна, чем на тренировках. Поэтому чаще всего тяжело найти время на общение с друзьями и близкими. Когда я в Праге, то стараюсь запланировать что-нибудь на вечер, ведь днём я тренируюсь. При этом не на турнирах есть возможность работать усерднее, поэтому когда дело доходит до встречи с друзьями, то я уже помираю от усталости. Так что иногда мы идём куда-то поужинать, просто чтобы не надо было никуда идти пешком. Когда у меня выпадает время, то стараюсь провести его со своей семьёй, пытаюсь чаще видеться с моим братом — ему 14 лет. Кстати, он неплохо играет в теннис. Правда, нередко, когда я возвращаюсь домой, он сам в разъездах.