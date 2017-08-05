Переполненный лазарет ATP. Вавринка закончил сезон вслед за Джоковичем

По схеме Федерера. Джокович досрочно завершил сезон 26 июля 2016 года Роджер Федерер объявил о завершении сезона из-за травмы. Ровно через год аналогичное заявление сделал Новак Джокович.

Вавринка не защитит титул на US Open

Всего неделю назад пришла новость, что досрочно завершил сезон Новак Джокович, а 4 августа стало известно, что закончился сезон и для Стэна Вавринки. Швейцарец сначала отказался от выступления на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, а затем оставил сообщение на своей страничке в «фейсбуке», что его ждёт операция.

«С грустью сообщаю, что после разговора с моей командой и врачом мне пришлось принять трудное решение о необходимости операции на колене. Это было единственным решением, чтобы в дальнейшем конкурировать на высоком уровне ещё много лет. Конечно, я крайне расстроен, но уже думаю о будущем и планирую своё возвращение на корт. Я люблю теннис и буду упорно тренироваться, чтобы вернуться на свой высокий уровень и играть ещё много лет.



Также я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить моих поклонников за сообщения поддержки, отправленные за последние пару дней. Увидимся в 2018 году!» — написал Вавринка.



Последний матч в этом сезоне Стэн провёл в первом круге Уимблдона, где уступил россиянину Даниилу Медведеву. И уже по ходу игры было заметно, что швейцарца беспокоило колено. Всего за месяц до этого всё у Вавринки складывалось удачно, ведь на «Ролан Гаррос» он дошёл до финала.



На Уимблдоне у него даже были шансы выйти на первое место в рейтинге, хотя трава никогда не была любимым покрытием для него. Тем не менее даже после неудачи на Уимблдоне Вавринка был в чемпионской гонке на четвёртом месте. Понятно, что с Надалем и Федерером в этом году бороться было малореально, но Стэн наверняка бы сражался за третье место.



Таким образом, на Открытом чемпионате США не сыграют ни действующий чемпион, ни действующий финалист. Последний раз такое происходило на этом турнире в 1970 году.

Открытые путёвки в Лондон

С учётом того, что Варвинка и Джокович больше не претендуют на места на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне, появляется шанс у отстающих. Из-за проблем Стэна и Новака в виртуальную восьмёрку поднялись Григор Димитров иТомаш Бердых. При этом у Бердыха в этом году всего 1905 очков. Светлана Кузнецова, например, за 2017-й набрала 2585 баллов, а ещё отстаёт на 777 очков от заветной восьмёрки. Но это просто в WTA очки в топ-8 распределены равномерно, а в АТР уйму баллов к своим рукам прибрали Федерер и Надаль.



На момент выхода материала последним попадающим на турнир в Лондон является Димитров с 1970 баллами (это учитываются очки, что он добавил в Вашингтоне), но в пределах 300 очков от него Давид Гоффен, Кей Нисикори, Милош Раонич, Жо-Вильфрид Цонга, Сэм Куэрри и Пабло Карреньо-Буста. Особенно выделяются двое последних, которых до старта сезона вряд ли бы причислили к претендентам на Итоговый турнир АТР. Однако в сложившейся ситуации шанс появляется у многих.

А ведь будет ещё разыгрываться достаточное количество очков. До конца сезона теннисисты сыграют на четырёх «Мастерсах», а также на турнире «Большого шлема». Впрочем, с текущими небольшими отрывами даже турниры АТР-500 могут внести существенные коррективы в чемпионскую гонку.

Эпидемия отказов в Монреале

Но в лазарете АТР-тура числятся не только Джокович и Вавринка. Турнир в Монреале за несколько дней накрыла волна отказов. В том числе в Канаде не сыграет лидер мирового рейтинга Энди Маррей. Так британец может без борьбы отдать свою первую строчку. Рафаэль Надаль 14 августа вернётся на первое место в случае выхода в Монреале в полуфинал.

Отказавшиеся из попавших на турнир напрямую: Энди Маррей, Новак Джокович, Стэн Вавринка,



Отказавшиеся из альтернативного списка: Иржи Веселы, Орасио Себальос, Ян-Леннард Штруфф, Томаш Беллуччи, Даниэль Эванс, Аляж Бедене, Филипп Кольшрайбер, Жоау Соуза, Стив Дарси, Бернард Томич, Янко Типсаревич, Йосихито Нисиока. Марин Чилич , Иво Карлович, Пабло Куэвас, Фабио Фоньини, Фернандо Вердаско, Жиль Симон, Мартин Клижан.Иржи Веселы, Орасио Себальос, Ян-Леннард Штруфф, Томаш Беллуччи, Даниэль Эванс, Аляж Бедене, Филипп Кольшрайбер, Жоау Соуза, Стив Дарси, Бернард Томич, Янко Типсаревич, Йосихито Нисиока.

Роджер Федерер к 14 августа подняться на первое место не сможет, однако в теории он имеет шанс возглавить рейтинг на неделю позже. Здесь всё зависит от выступления на двух «Мастерсах» — в Монреале и Цинциннати, которые идут один за другим.

Помимо Маррея, Вавринки и Джоковича, по разным причинам от выступления в Канаде отказались следующие теннисисты: Марин Чилич, Иво Карлович, Пабло Куэвас, Фабио Фоньини, Фернандо Вердаско, Жиль Симон, Мартин Клижан. Изначально список закрывался по 44-му месту Клижана. А в итоге в основную сетку напрямую попал 66-й номер на момент заявки – Юити Сугита.



Год назад на канадском «Мастерсе» ситуация была похожая, но там были совсем другие обстоятельства, ведь на носу была Олимпиада. Здесь же в основном у всех травмы, хотя есть, конечно, и исключения. Фоньини, Соуза и Кольшрайбер удачно сыграли европейскую серию на грунте и не торопятся в США, а Даниэль Эванс отстранён за употребление кокаина.



С одной стороны, мы видим, что многим теннисистам удаётся дольше задержаться в спорте, с другой — всё чаще игроки не справляются с напряжённым графиком и берут вынужденный отдых. Хотя, конечно, причины у всех разные. Даже Вавринку нельзя сравнить с Федерером или тем же Джоковичем. Новак взял паузу, чтобы как раз избежать операции на локте, а вот Стэну эта операция (на колене) потребовалась. Поэтому в случае Вавринки есть мнение, что ему будет чуть сложнее быстро вернуться на свой уровень на старте 2018 года.