Торонто и Монреаль – теннисные столицы недели

Канадский чемпионат разыгрывается с 1881 года среди мужчин, а с 1892 года он стал проводиться и среди женщин. С 1968 года, с началом Открытой эры в теннисе, он стал называться Canadian Open. В 70-е носил название Rothmans Canadian Open, в 80-е – Player's International, с 1997-го по 2000-й – du Maurier Open, с 2001-го по 2004-й – Canada Masters у мужчин и Rogers AT&T Cup у женщин, а с 2005-го года приобрёл нынешнее имя – Rogers Cup. Особенность турнира в том, что его проведение чередуется по двум крупнейшим городам Канады. В нечётные годы женский турнир проводится в Торонто, а мужской в Монреале, в чётные — наоборот. С 2011 года оба турнира стали проводиться на одной неделе, но по-прежнему сохранилось чередование городов. Таким образом, это единственный объединённый турнир в году, на котором журналисты и зрители не могут находиться одновременно на мужском и женском состязаниях (расстояние между Торонто и Монреалем около 550 км).



Турнир WTA/Premier 5. Торонто (Канада). Rogers Cup presented by National Bank



Призовой фонд: $ 2 434 389.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 7-13 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Анжелика Кербер (1), Симона Халеп (2), Каролина Плишкова (3), Элина Свитолина (5), Каролина Возняцки (6), Йоханна Конта (7), Светлана Кузнецова (8), Доминика Цибулкова (9), Елена Веснина (16), Анастасия Павлюченкова (17), Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47), Эжени Бушар (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Саманта Стосур (36), Кристина Плишкова (44), Мария Шарапова (WC).

Действующий победитель (Монреаль): Симона Халеп.

Остановка по требованию. Шарапова не вышла на матч из-за травмы руки Мария Шарапова не сыграла с Лесей Цуренко из-за травмы, а Екатерина Макарова выиграла битву олимпийских чемпионок в Вашингтоне.

Рекордсменками по количеству титулов в Канаде в Открытую эру являются Крис Эверт (1974, 1980, 1984, 1985) и Моника Селеш (1995-1998) – по четыре. Три победы здесь на счету Серены Уильямс (2001, 2011, 2013), которая досрочно завершила сезон из-за декретного отпуска. Побеждали в Канаде и российские теннисистки – Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009). Ещё пять раз отечественный теннисистки добирались здесь до финала – Наталья Зверева (1988), Лина Красноруцкая (2003), Елена Лиховцева (2004), Мария Шарапова (2009) и Вера Звонарёва (2010). Значилась Шарапова в числе участниц и нынешнего розыгрыша, но была вынуждена сняться из-за травмы левой руки, полученной в Стэнфорде. Без неё в Торонто сыграет пять россиянок — Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова. А возглавили сетку Каролина Плишкова и Симона Халеп.

Турнир АТР World Tour Masters 1000. Монреаль (Канада). Rogers Cup presented by National Bank



Призовой фонд: $4 662 300.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 7-13 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (5), Милош Раонич (7), Доминик Тим (8), Кей Нисикори (9), Жо-Вильфрид Цонга (10), Григор Димитров (11), Александр Зверев (12), Карен Хачанов (34), Даниил Медведев (52).

Полный список участников.

Отказались от участия: Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (3), Новак Джокович (4), Марин Чилич (6), Иво Карлович (23), Пабло Куэвас (24), Фабио Фоньини (29), Фернандо Вердаско (35), Жиль Симон (36), Мартин Клижан (44).

Действующий победитель (Торонто): Новак Джокович.

Переполненный лазарет ATP. Вавринка закончил сезон вслед за Джоковичем Вавринка закончил сезон из-за операции на колене, а Маррей снялся с турнира в Монреале и может потерять первое место уже через неделю.

В мужском канадском турнире есть явный лидер по количеству титулов в Открытую эру – Иван Лендл – шесть (1980, 1981, 1983, 1987-1989). В последние годы к нему довольно резво приближались Энди Маррей – три (2009, 2010, 2015) и Новак Джокович – четыре (2007, 2011, 2012, 2016), но оба снялись с турнира из-за травм. Догнать серба уже в этом розыгрыше может Рафаэль Надаль (2005, 2008, 2013). Более того, если испанец доберётся хотя бы до полуфинала, то он сместит с первой строчки мирового рейтинга Маррея. Надаль и возглавил сетку-2017 вместе с Роджером Федерером, который побеждал дважды в Торонто (2004, 2006).



Были успехи в Канаде и у отечественных теннисистов. Здесь побеждали Андрей Чесноков (1991) и Марат Сафин (2000), до финала добирался Евгений Кафельников (1999). В нынешнем розыгрыше участвуют Карен Хачанов и Даниил Медведев, а Михаил Южный пока пробился в финал квалификации.