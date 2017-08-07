Екатерина. Взлёт. Макарова покорила Вашингтон

Тяжёлый сезон

Екатерина Макарова и Елена Веснина уже на протяжении нескольких лет остаются в элите парного тенниса. При этом иногда в одиночке у них бывают спады, но на пару это сильно не влияет. В 2015-м проблемы в одиночном разряде были у Весниной, которая даже из сотни вылетела, а этот сезон получался непростым для Макаровой.



Екатерина, которая всего пару лет назад добиралась до десятки, недавно вылетела из топ-50. Если вспоминать отдельные успехи в этом году, то вроде у Макаровой всё не так плохо – пять побед над теннисистками топ-10 до Вашингтона – три над Цибулковой, одна над Радваньской и ещё одна над первой ракеткой мира на «Большом шлеме» (Кербер на «Ролан Гаррос»). Но все эти победы приходились на ранние стадии, так как до поздних Екатерина не добиралась. Перед стартом летней американской серии на харде у Макаровой не было ни одного четвертьфинала в этом сезоне.

Кроме того, в этом году она завершила многолетнее сотрудничество со своим тренером Евгенией Манюковой. Какое-то время её спарринг Антон Зайцев значился в качестве тренера, но в Вашингтоне и его не было. Россиянка по ходу недели рассказала, что у неё есть договорённость с бывшим наставником Аны Иванович Найджелом Сирсом, который должен помочь ей в Нью-Хэйвене и US Open.

Остановка по требованию. Шарапова не вышла на матч из-за травмы руки Мария Шарапова не сыграла с Лесей Цуренко из-за травмы, а Екатерина Макарова выиграла битву олимпийских чемпионок в Вашингтоне.

Сам себе тренер

Предыдущий рассказ о выступлении Макаровой мы закончили как раз перед её первым выходом в четвертьфинал после победы над Моникой Пуиг. В четвертьфинале россиянке противостояла первая ракетка турнира – Симона Халеп. На протяжении двух дней кряду румынка выходила на корт на старте игрового дня на самое пекло (в Вашингтоне большую часть недели было стабильно за 30 градусов в тени). Ещё и новая форма спонсора Симона не имеет альтернативы – только чёрное, что на жаре, конечно, не помогает.



Халеп было плохо во втором раунде в поединке с Дуке-Марино, но она сумела вытащить тот матч. С Макаровой она получше начала, к тому же было видно, что и Екатерине было некомфортно при такой погоде. Халеп взяла сет и вела с брейком во втором, но затем румынка стала чаще ошибаться, а Екатерина грамотно пользовалась оплошностями второй ракетки мира. После второго сета Симона поговорила с тренером, который предложил ей закончить матч, если ей плохо. Халеп сыграла ещё один гейм, в котором отдала подачу, после чего признала поражение.

В полуфинале Макарова играла против француженки Осеан Доден, которая по ходу турнира в одном предложении описала свой игровой стиль: «Я с ранних лет любила подавать эйсы и пробивать навылет, а вот бегать мне никогда не нравилось».



Для Екатерины это получился ещё один очень тяжёлый поединок. Доден взяла первый сет, но во втором стала подавать заметно хуже, а Макарова наоборот не давала шансов на подаче. В третьей партии обе заметно нервничали. Россиянка очень расстраивалась, когда у неё что-то не получалось, но тренера не было, поэтому приходилось говорить самой с собой. Макарова постоянно кричала себе вслух: иногда что-то тактическое, иногда пожёстче, просто поругать себя. В решающем сете Екатерина упустила перевес в брейк, но в концовке она всё-таки оказалась стабильнее, а вот Доден отдала ещё одну подачу.

В другом полуфинале между собой сражались две немки – Юлия Гёргес и Андреа Петкович. Встреча получилась очень напряжённой и весьма продолжительной (2 часа 30 минут). Только в концовке третьего сета Юлия сломила сопротивление соотечественницы. Гёргес вышла в третий финал за шесть недель, причём сделала она это на трёх разных покрытиях (трава на Мальорке, грунт в Бухаресте и хард в Вашингтоне).

Третий титул Макаровой

Вот только в финалах у Гёргес явно не складывается. На Мальорке немка упустила прекрасный шанс против Анастасии Севастовой, которая играла решающий матч с повреждением, а в Бухаресте против немки была публика, всеми возможными способами поддерживавшая Ирину Бегу.



В Вашингтоне Юлия лучше вошла в игру на старте матча. Вообще Макарова уже после турнира отметила, что она всё время начинала довольно вяло и только потом постепенно заставляла себя играть активнее. В первом сете россиянка добавила во второй половине, но догнать Гёргес уже не смогла, так как немка хорошо подавала в важные моменты.

И всё же было видно, что Макарова наладила приём. Это помогло сделать отрыв на старте второй партии, но когда пришло время подать на сет, Екатерина не справилась с напряжением и допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. Так что Гёргес заработала право подать на титул.



Но тут уже немка сильно занервничала, ведь она не выигрывала трофеев уже шесть лет. Подача у неё попросту перестала лететь, что помогло Макаровой отыграть брейк. Екатерина заметила, что соперница переживает больше неё, поэтому заиграла очень солидно и уверенно выиграла тай-брейк.



Перед решающим сетом Гёргес взяла большую паузу, но она не помогла оправиться от тяжёлого поражения во второй партии. Немка слишком много ошибалась, да и подача не работала, а вот Макарова уже чувствовала себя на корте очень комфортно. Сказывалась и усталость, ведь накануне Юлия играла чуть дольше и закончила матч позже. В результате последний сет немка уступила всухую. «Ты – настоящий боец, к тому же у тебя было чуть больше сил в конце встречи», — сказала Гёргес в речи финалистки.

Екатерина поблагодарила болельщиков за поддержку, а также свою команду, в которую на этом турнире входил её молодой человек и её мама. Победа в Вашингтоне стала третьим одиночным титулом в карьере Макаровой. Этот успех позволил ей вернуться в топ-50 на 42-е место, так что ещё не поздно Екатерине включиться в борьбу за посев на US Open.

Но всё-таки куда важнее сам факт удачного выступления в одиночке, которых у Екатерины уже давно не было. Это, конечно, должно помочь не только в плане рейтинга, но и укрепить уверенность в своих силах.

Важный титул Кис

Схожая ситуация в этом году была у Мэдисон Кис, только у неё результаты были ещё хуже, так как она много не играла из-за травмы. В чемпионской гонке к началу августа она занимала место во второй сотне, а ведь в 2016-м Мэдисон отобралась на Итоговый чемпионат WTA.



И вот после бесконечных мучений в первой половине сезона у Мэдисон наконец-то сложилась удачная неделя. Особенно стоит отметить её победу над Гарбинье Мугурусой. Чемпионка Уимблдона очень здорово смотрелась на старте турнира, продлив свою победную серию до девяти матчей, однако в полуфинале она не справилась с Кис.



Кстати, важно выделить, что до четвертьфинальной стадии дошла вся восьмёрка сеяных. Такое на турнире WTA произошло впервые за 13 лет. Среди них была и одна россиянка – Анастасия Павлюченкова. После Уимблдона она здорово поработала над физической подготовкой, но пока ещё нужно набрать игровую форму. В четвертьфинале у неё ничего не получилось против Коко Вандевеге. Коко, кстати, затем выбила россиянку ещё и из парного полуфинала.

Все титулы Мэдисон Кис (3): 2017 — Стэнфорд; 2016 — Бирмингем; 2014 – Истбурн.

Все титулы Екатерины Макаровой (3): 2017 — Вашингтон; 2014 — Паттайя; 2010 – Истбурн.

Все титулы Александра Зверева (5): 2017 — Вашингтон, Рим, Мюнхен, Монпелье; 2016 — Санкт-Петербург.

Все титулы Сэма Куэрри (10): 2017 — Лос-Кабос, Акапулько (м); 2016 — Делрэй Бич; 2012 — Лос-Анджелес; 2010 — Лос-Анджелес, Лондон, Белград, Мемфис; 2009 — Лос-Анджелес; 2008 — Лас-Вегас.

Все титулы Филиппа Кольшрайбера (8): 2017 — Кицбюэль; 2016 — Мюнхен; 2015 — Кицбюэль; 2014 — Дюссельдорф; 2012 — Мюнхен; 2011 — Галле; 2008 — Окленд; 2007 – Мюнхен.

Очередной удачный турнир провела молодая Катрин Беллис, которая в четвертьфинале отдала всего два гейма Петре Квитовой. Чешка ни разу за матч не взяла свою подачу. Но и Беллис затем ничего не смогла сделать в полуфинале против Вандевеге. И лишь Кис подобрала ключи к соотечественнице в напряжённом финале, где почти всё решил первый сет, который она выиграла на тай-брейке.

После матча американки очень тепло обнялись. Для Кис (как и для Макаровой) это был третий титул в карьере. При этом Мэдисон впервые победила на харде, так как два предыдущих трофея взяла на траве.

Зверев рвётся в элиту

Одновременно с женским турниром в Вашингтоне прошло соревнование АТР-500 с весьма хорошим составом. Очередное удачное выступление на счету Даниила Медведева. Россиянин два первых матча выиграл на решающих тай-брейках, а в третьем круге уверенно справился с Григором Димитровым.

Даниил в четвертьфинале уступил только будущему победителю – Александру Звереву. Немец стартовал на турнире тяжело, с трудом справившись с Джорданом Томпсоном, но затем набрал ход. В полуфинале Зверев разобрался с Кеем Нисикори. Японец провёл в Вашингтоне несколько затяжных матчей, в итоге на поединок против Зверева сил у него не хватило.

В финале Александр тоже весьма уверенно справился с Кевином Андерсоном. Южноафриканец провёл удачный турнир для себя, но на его фоне Зверев играл на куда более высоком уровне и выиграл свой четвёртый титул в этом сезоне. В чемпионской гонке Александр уже вышел на четвёртое место. С учётом того, что Вавринка и Джокович в этом году на корт уже не вернутся, Зверев является серьёзным претендентом на попадание в топ-5, а в его участии на Итоговом турнире в Лондоне сомнений уже почти нет.

Также на этой неделе состоялись два турнира АТР-250. В Мексике в Лос-Кабос преуспел Сэм Куэрри. Любопытно, что американец в этом году выиграл соревнование в Акапулько, то есть Куэрри оформил мексиканский дубль. В чемпионской гонке Сэм всего на 40 очков отстаёт от Григора Димитрова, который пока входит в виртуальную восьмёрку теннисистов, попадающих в Лондон. Кстати, в финале Сэм обыграл молодого австралийца Танаси Коккинакиса, который впервые в карьере дошёл до этой стадии на турнирах ATP.



А в Кицбюэле состоялся заключительный в этом сезоне турнир на грунте. Россияне Михаил Южный и Андрей Кузнецов покинули соревнование уже после первого круга. В решающем матче сошлись Филипп Кольшрайбер и Жоау Соуза. Неделю назад немец неожиданно отказался по ходу полуфинала на турнире АТР-500 в Гамбурге. Однако на следующей неделе он был в полном порядке и даже выиграл свой восьмой титул в карьере. В семи случаях из восьми немец побеждал либо в Германии, либо в Австрии.



Удачно сыгравшие на европейском грунте Кольшрайбер, Соуза и Фоньини в итоге решили не ехать на «Мастерс» в Монреале, который начнётся 7 августа. У девушек в те же сроки пройдёт «Премьер-5» в Торонто.