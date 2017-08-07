«Мамина таблетка упала в еду». За что дисквалифицировали Сару Эррани

Летрозол: от Джона Джонса до Сары Эррани

Теннис среди видов спорта далёк от лидерства по количеству допинговых скандалов. Разумеется, были разные истории — Мартина Хингис, Ришар Гаске, Виктор Троицки, Барбора Стрыцова и многие другие. Но ни одна из них не имела такого резонанса, как дисквалификация Марии Шараповой. Прошло уже полтора года, а многие теннисистки до сих пор высказываются на эту тему.

Впрочем, этот текст не о Марии Шараповой, а о её сопернице по финалу «Ролан Гаррос» 2012 года — Саре Эррани. Итальянка не была среди тех, кто хватался за факел и вилы при упоминании Марии, хотя она критиковала решение турнира в Риме о предоставлении Шараповой «уайлд-кард». Теперь же Сара сама оказалась в той ситуации, когда ей будет тяжело попасть на турниры без получения специального приглашения.

Эррани: нечестно помогать Шараповой после того, что она сделала

Новость о положительной допинг-пробе Сары первой появилась в Corriere della Sera. А уже через несколько часов с официальным заявлением выступила ITF. Было объявлено о двухмесячной дисквалификации итальянки, в том числе сразу было опубликовано полное решение по её делу. Если у вас хорошо с английским, то можете изучить это решение сами, мы же расскажем основные моменты.



17 февраля в допинг-пробе Сары Эррани был найден летрозол, который входит в класс лекарственных препаратов, использующихся для снижения концентрации эстрогенов в крови и повышения уровня собственного тестостерона. Если говорить простым языком, то его используют в бодибилдинге. В теннисе ранее ни у кого летрозол не находили, а в других видах спорта этот препарат обнаруживали только у мужчин.



Самый известный случай — это боец ММА Джон Джонс. Правда, у Джона, помимо летрозола, нашли ещё и кломифен. В любом случае Джонс сумел доказать, что препараты попали в его кровь через пищевые добавки, поэтому его отстранили всего на год. Джонс уже вернулся и даже успел выиграть чемпионский пояс UFC. А вот олимпийский чемпион Лондона, тяжелоатлет Ким Ун Гук не смог доказать свою невиновность и получил четыре года дисквалификации за тот самый летрозол.

Справка «Чемпионата»



Сара Эррани, 30 лет. Италия.



За карьеру выиграла девять титулов WTA (2016 — Дубай; 2015 — Рио-де-Жанейро; 2013 — Акапулько; 2012 — Палермо, Будапешт, Барселона, Акапулько; 2008 — Порторож, Палермо.



Высшая позиция в рейтинге: 5.



Текущая позиция в рейтинге: 98 (без учёта аннулированных очков).



Финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года.



Первая ракетка мира в парном разряде и победительница пяти турниров «Большого шлема» в парном разряде.



Трёхкратная обладательница Кубка Федерации. За карьеру выиграла девять титулов WTA (2016 — Дубай; 2015 — Рио-де-Жанейро; 2013 — Акапулько; 2012 — Палермо, Будапешт, Барселона, Акапулько; 2008 — Порторож, Палермо.5.98 (без учёта аннулированных очков).Финалистка «Ролан Гаррос» 2012 года.Первая ракетка мира в парном разряде и победительница пяти турниров «Большого шлема» в парном разряде.Трёхкратная обладательница Кубка Федерации.

«Уверена, что никаких правил не нарушила»

Так почему же Сара Эррани получила всего два месяца? Давайте дадим ей слово, так как она достаточно подробно всё объяснила сама.



«Я никогда в своей карьере не принимала никаких запрещённых препаратов. С первого дня в статусе профессионала я всегда придерживалась программы ВАДА. Я никогда не просила терапевтических исключений, чтобы использовать запрещённые препараты, даже когда болела. Однако этот летрозол есть в составе лекарства «Фемара», которое моя мама использует ежедневно с 2012 года после перенесённой операции по удалению рака груди. То есть лекарство находилось в том доме, где я живу.



Это лекарство может быть очень опасным для здоровой женщины, с очень неприятными побочными действиями. Кроме того, в нём не замечено никаких эффектов, которые могли бы помочь профессиональной спортсменке.

Вместе с моей семьёй мы попытались понять, как препарат попал в мой организм. Я на сто процентов уверена, что приняла его по ошибке. Единственной правдоподобной версией была та, что препарат попал в еду в процессе готовки. С помощью эксперимента было выяснено, что то количество летрозола, что было найдено у меня в крови, можно получить менее чем из одной таблетки «Фемары».



Я объяснила все обстоятельства моей ситуации трибуналу ITF, который согласился с тем, что:



а) попадание препарата в еду стало причиной моего позитивного теста;



б) нет улик, что я умышленно приняла этот препарат;



в) нет улик, что летрозол помог бы улучшить мои результаты.



В результате я получила дисквалификацию на два месяца, которая закончится 2 октября. Кроме того, все мои результаты с 16 февраля по 7 июня аннулируются. С меня снимут набранные очки, и я должна буду вернуть призовые деньги.



Я очень расстроена, но теперь мне остаётся только ждать окончания этого периода. Мне жаль, что так получилось, но, с другой стороны, я знаю, что чиста перед собой и не нарушала никаких правил антидопинговой программы».

Работа с доктором Армстронга и поддержка пожизненных дисквалификаций

Стоит добавить к этой истории несколько деталей. Какие-то имеют прямое отношение, а какие-то просто помогают составить общую характеристику. У Эррани действительно не было в прошлом проблем с допингом, но в своё время её врачом был Луис Гарсия Дель Мораль. Тот самый скандально известный доктор, работавший с Лэнсом Армстронгом и получивший пожизненную дисквалификацию. Когда появились разоблачающие новости об этом докторе, то сначала прошла информация, что Сара его видела всего один раз. Правда, потом сама итальянка призналась, что действительно работала с ним в Валенсии.



Другой момент — мнение самой Сары Эррани о допинге. В 2015-м году её спросили, не стоит ли легализовать допинг. Эррани ответила в интервью, опубликованном на сайте Tennisworldusa.org, что лучше ввести пожизненные дисквалификации, так как отстранения на один-два года не работают.



Но вернёмся к её текущей ситуации. Итак, она вместе с семьёй проводила тесты, которые показали, что таблетка могла попасть в суп или тортеллини. Правда, эксперимент не был произведён при всех необходимых условиях, поэтому трибунал ITF его в качестве доказательства не рассматривал.



Тем не менее трибунал поверил, что препарат попал в организм Сары случайно. Кроме того, во внимание приняли хорошую характеристику итальянки — в том плане, что она всегда принимала все меры предосторожности, чтобы выполнять программу ВАДА. Плюс ITF не удалось доказать, что препарат мог принести пользу Саре в её спортивной деятельности. Приняв всё это во внимание, трибунал выбрал минимальную категорию вины. В такой ситуации можно получить вплоть до восьми месяцев, но остановились всего на двух.



Любопытно, что всё происходящее хранилось в тайне, что, конечно, не ново. Но удивляет то, что Эррани продолжала выступать на турнирах. Вероятно, она рассчитывала, что вообще сможет обойтись без наказания. Однако этого не произошло, таким образом результаты Сары за четыре месяца будут аннулированы и ей нужно будет вернуть призовые. То есть, по сути, это уже получается, скорее, полугодичная дисквалификация.

Сара должна вернуться на корт в начале октября. К тому времени у неё почти не останется очков, так что интересно, будет ли она стартовать с турниров ITF, как она советовала Марии Шараповой. И какова будет реакция игроков на ситуацию с Эррани.

В заключение стоит отметить, что этот сезон в целом для Сары складывался неудачно. Единственным положительным результатом был полуфинал в Рабате, который в итоге теперь будет аннулирован. Кстати, любопытно, что играла она там, уже зная про положительную допинг-пробу. Эррани в этом году исполнилось 30 лет, и её результаты заметно пошли на спад. Её пик был около пяти лет назад, когда она добиралась до финала «Ролан Гаррос» и поднялась в рейтинге до пятого места.



Наверное, вся эта ситуация должна дать дополнительную мотивацию Саре, которая постарается вернуться, чтобы летрозол не стал последним воспоминанием о карьере бывшей первой ракетки мира в парном разряде. Но, как показывает история, даже если тебе поверил трибунал, ещё не значат, что поверят теннисистки и тем более болельщики, поэтому Эррани ждут непростые времена.