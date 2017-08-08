Тест. Насколько хорошо ты знаешь Роджера Федерера?

Роджер Федерер отмечает свой 36-й день рождения в Монреале, где на следующий день он проведёт матч второго круга. Швейцарец проводит феноменальный сезон. В этом году он ещё не проигрывал на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах». У Роджера будет реальный шанс побороться за первое место по итогам сезона со своим старым соперником и хорошим другом Рафаэлем Надалем.



В день рождения одного из величайших теннисистов в истории мы решили проверить, насколько хорошо любители тенниса знакомы с биографией Федерера.

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