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Рафаэль Надаль
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: Reuters

Надаль в трёх победах от свержения Маррея

Возможное возвращение Рафаэля Надаля на вершину, укрепление рейтинга Александра Зверева и другое – в выпуске рубрики «Табель о рангах».
8 августа 2017, вторник. 16:51 Теннис

Удивительная плотность в чемпионской гонке WTA

Со стартом американской летней серии начинается заключительная треть сезона. Это, конечно, ещё не финишная прямая, но общее положение к этому времени уже понятно. Два года назад в АТР после Уимблдона вообще в принципе была более-менее очевидна восьмёрка участников Итогового турнира, и в рейтинге в итоге так ничего и не поменялось. В этом году интрига ещё вполне жива.

Вообще, так получается, что в виртуальную зону Лондона попадает Григор Димитров, у которого меньше двух тысяч очков, а у девушек граница этой зоны идёт уже за пределами трёх тысяч баллов (3362 очка у идущей на восьмом месте Остапенко). Но в WTA в этом году вообще уникальная ситуация — между первым и восьмым местами в чемпионской гонке меньше 700 очков.

Таким образом, на верхнюю строчку рейтинга в ближайшие несколько месяцев реально претендуют сразу восемь теннисисток, так что очень интересно, как же дальше будут развиваться события.

Может быть, новая первая ракетка мира Каролина Плишкова поймает кураж и проведёт великолепный сезон на харде и в туре появится по крайней мере одна доминирующая сила? Или качественный рывок сделает Гарбинье Мугуруса, вдохновившись победой на Уимблдоне? И всё же такой вариант менее вероятен, чем то, что никому не удастся стать явным лидером и мы увидим несколько смен лидерства ещё до окончания сезона.

Не исключён такой вариант и в мужском теннисе, но, глядя на чемпионку гонку, можно легко понять, что борьба пойдёт между Федерером и Надалем. Дни Энди Маррея в качестве первой ракетки мира сочтены. Нет, в теории он, конечно, ещё может остаться лидером. Для этого нужно, чтобы Надаль и Федерер перестали собирать титулы, а самому Энди нужно залечить все болячки и вернуться на собственный уровень конца 2016 года. Что из этого выглядит менее фантастичным? Решайте сами.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 7 августа:

1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков.
2 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.
3 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.
4 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5780.
5 (=). Новак Джокович (Сербия) — 5325.
6 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 5155.
7 (=). Доминик Тим (Австрия) — 4065.
8 (=). Александр Зверев (Германия) – 3560.
9 (=). Кей Нисикори (Япония) — 3320.
10 (=). Милош Раонич (Канада) – 3220.

Ещё весьма интересной обещает быть борьба за путёвки в Лондон. Федерер и Надаль уже гарантировали себе попадание туда, Зверев, Тим и Чилич тоже вряд ли своё упустят. У Маррея всё зависит от здоровья — если он будет в порядке, то тоже обзаведётся необходимыми очками. А вот дальше целая толпа претендентов. Напомним, что вообще такая ситуация получилась после досрочного завершения сезона у Джоковича и Вавринки, которые входят в топ-8 в гонке, но уже не претендуют на Итоговый турнир АТР.

Переполненный лазарет ATP. Вавринка закончил сезон вслед за Джоковичем
Вавринка закончил сезон из-за операции на колене, а Маррей снялся с турнира в Монреале и может потерять первое место уже через неделю.

Их места пока достались Бердыху и Димитрову, но ведь всего на 30 очков отстаёт Сэм Куэрри. Кто бы мог подумать, что Куэрри будет претендентом на Итоговый турнир в 2017 году? Хотя стоит отметить, что Сэм в 2017-м выиграл два титула и был в полуфинале Уимблдона. Там же рядом Гоффен, Раонич и Нисикори – их можно объединить в одну группу теннисистов, которые могли бы быть выше, если бы не травмы. В пределах 500 баллов от Бердыха находятся 10 теннисистов, да и вообще с очкми у всех туговато, поэтому стоит условному Нику Кирьосу набрать ход, как и он будет претендовать на Итоговый чемпионат АТР. Самое интересное в этой борьбе нас ждёт впереди.

WTA. Важные победы для Кис и Макаровой

На прошлой неделе у девушек состоялись два турнира. Более крупный прошёл в Стэнфорде. Организаторы заранее огласили специальные приглашения для Марии Шараповой и Виктории Азаренко, а затем ещё одно досталось Петре Квитовой. В итоге, когда «уайлд-кард» попросила вторая ракетка мира Симона Халеп, для неё места уже не осталось. Симону выручил турнир в Вашингтоне. Там она дошла до четвертьфинала, где снялась по ходу матча против Екатерины Макаровой.

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 7 августа:

1 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очко.
2 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5830.
3 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 5626.
4 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5175.
5 (=). Элина Свитолина (Украина) – 4935.
6 (=). Каролина Возняцки (Дания) — 4860.
7 (=). Йоханна Конта (Великобритания) – 4665.
8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4410.
9 (=). Винус Уильямс (США) – 4052.
10 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 3940.

Азаренко не выступила в Калифорнии из-за болезни, а Шарапова выиграла один матч и затем тоже снялась. Даже одна победа позволила Марии улучшить положение на 22 позиции, теперь она на 149-м месте, на несколько очков впереди Софьи Жук и Анны Калинской. Тем не менее эта позиция в любом случае сильно не помогает с попаданиями на турниры. Чтобы отобраться самой на Открытый чемпионат Австралии — 2018, Марии нужно войти в первую сотню.

Неделю назад Мария опережала в чемпионской гонке Мэдисон Кис, которая в прошлом году была в десятке, но в этом на старте сезона не выступала из-за травмы, а затем никак не могла набрать форму. Поэтому победа на «Премьере» в Стэнфорде пришлась ей кстати. В основном рейтинге Мэдисон вернулась в двадцатку. В чемпионской гонке у неё до старта Стэнфорда было всего 337 баллов, а победа в Стэнфорде принесла ей 470.

Неудачно в одиночке складывался сезон и для Екатерины Макаровой. К началу августа у неё не было ни одного четвертьфинала. Чемпионку парного Уимблдона наконец-то прорвало в Вашингтоне. Россиянка провела несколько сложных матчей, в том числе финал против Юлии Гёргес, где Екатерина отыграла подачу на матч во втором сете, а третий выиграла под ноль.

Россиянка ненадолго вылетала из топ-50, но её третий одиночный титул поднял её на 42-е место. Впереди у Макаровой ещё два турнира, чтобы отыграть ещё десяток позиций и заработать место в посеве US Open.

Екатерина. Взлёт. Макарова покорила Вашингтон
Приехав на турнир в Вашингтоне без тренера, Екатерина Макарова провела прекрасную неделю и выиграла свой третий титул в карьере.

Зверев укрепил позиции в десятке

У мужчин на прошлой неделе ещё был выбор между хардом и грунтом. Впрочем, турнир в Кицбюэле стал последним грунтовым соревнованием АТР в этом году. Выиграл его опытный Филипп Кольшрайбер. Немец поднялся на 37-е место. Правда, и он, и соперник по финалу Жоау Соуза решили пожертвовать выступлением на «Мастерсе» в Канаде, так как задержались в Европе.

Самый крупный турнир недели состоялся в Вашингтоне. Достаточно уверенную победу одержал Александр Зверев. Чуть меньше 12 месяцев назад он выиграл свой первый титул в Санкт-Петербурге, а триумф в Вашингтоне стал уже его пятым в АТР. В чемпионской гонке немец поднялся на четвёртое место, а в основном рейтинге он остался восьмым. Тем не менее теперь у него есть запас перед преследователями. Зверев уверен в своих силах, и есть ощущение, что его нахождение в первой десятке скоро станет неотъемлемой частью новой реальности мужского тура.

Отметим выход в финал Вашингтона Кевина Андерсона, который всё ещё надеется вернуться в топ-10. Южноафриканец попал туда осенью 2015 года, но продержался там лишь одну неделю. В Лос-Кабосе титул взял Сэм Куэрри, который вышел на двадцатое место. Кроме того, мы уже упомянули, что Сэм улучшил свои шансы на попадание в Лондон. В финале Куэрри обыграл Танаси Коккинакиса. Австралиец за одну неделю рванул на 234 места! Из-за травмы Танаси остался почти без рейтинга, но ему уже удалось добраться до 220-й позиции.

Расклады грядущей недели

В Канаде стартовали крупные турниры ATP и WTA. В теории могут смениться первые ракетки мира в обоих парных разрядах и в мужском одиночном. Понятно, что наибольшее внимание приковано к последнему. Там всё предельно просто, с учётом того, что Энди Маррей в Канаде не играет из-за травмы. Если Рафаэль Надаль выиграет три матча (то есть дойдёт до полуфинала), то 14 августа он станет первой ракеткой. В ином случае Энди останется первым. Правда, через неделю у Маррея ещё и финал Цинциннати сгорит, там уже в борьбу может включиться Федерере.

В женском парном разряде первая ракетка мира Бетани Маттек-Сэндс не выступает из-за тяжёлой травмы колена. Её партнёрша Люси Шафаржова может обойти Бетани и впервые стать первой ракеткой мира. Для этого ей необходимо выйти в финал. В Канаде она выступает в паре вместе с Барборой Стрыцовой. Кстати, под первым номером в парном турнире посеяны Веснина и Макарова.

В мужском парном разряде продолжается противостояние Мело и Континена. Бразилец стал первым после Уимблдона, но в финале Вашингтоне Генри взял у него реванш, так что теперь между ними меньше 300 очков.

Каролине Плишковой во время Торонто ничего не угрожает. А вот через неделю у неё сгорит титул Цинциннати, так что небольшой запас ей явно бы не помешал. Отметим, что в первом круге уже вылетели восьмая и девятая ракетки чемпионской гонки – Остапенко и Младенович. Это даёт шанс идущей на 10-й позиции Кузнецовой подтянуться к соперницам в борьбе за попадание в Сингапур.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Екатерина Макарова Мария Шарапова Мэдисон Кис Рафаэль Надаль Энди Маррей
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