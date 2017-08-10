Когда матчболы соперницы не помеха. Макарова продлила победную серию

Один из старейших турниров

Открытый чемпионат Канады — один из старейших турниров в мире. Только Уимблдон и US Open среди крупнейших соревнований имеют более продолжительную историю. Теннисисты выясняют отношения с 1881 года, а первый женский старт прошёл в 1892 году. До 79 года турнир проводился на грунте, после чего организаторы положили хард. Домом соревнования был Торонто — в этом городе играли и мужчины, и женщины, но затем Открытый чемпионат Канады стал проводиться и в Монреале. В Торонто по нечётным годам играют женщины, а в Монреале — мужчины. Таким образом, у канадских любителей тенниса есть возможность за два года увидеть лучших игроков мира. До 2011 года они могли это сделать за две недели, поскольку женский и мужской чемпионаты проходили на соседних неделях, но теперь оба турнира проводятся одновременно.



Главной интригой всего турнира является возможное возвращение на вершину Рафаэля Надаля. Для этого испанцу нужно выиграть три матча — игры второго круга, третьего и четвертьфинал. С первой задачей он справился без вопросов. Борна Чорич не сумел оказать Надалю никакого сопротивления — 2:6, 1:6. Возвращение Надаля на вершину стало возможным благодаря отказу от участия нынешней первой ракетки Энди Маррея, который уже объявил, что из-за травмы бедра снимется и со следующего крупного турнира в Цинциннати. Таким образом, или 14, или 21 августа появится новый лидер мирового рейтинга. Им станет или Надаль, или Роджер Федерер.

Лёгкая сетка Надаля

Роджеру нужно, чтобы Надаль не дошёл до полуфинала в Монреале, но если испанец и проиграет, то это станет настоящей сенсацией. Дело в том, что в третьем круге ему предстоит сразиться с Денисом Шаповаловым, а в четвертьфинале — с кем-то из пары Чхён Хун/Адриан Маннарино. При всём уважении к этим игрокам, лучшей сетки на «Мастерсе-1000» и представить нельзя. У Надаля 10 августа мог бы быть более грозный оппонент, но Хуан-Мартин дель Потро, который сначала обыграл Джона Иснера, затем совершенно неожиданно уступил Шаповалову. Канадский теннисист получил «уайлд-кард» и в первом матче отыграл четыре матчбола у Рожериу да Силва, а затем одержал победу уже над действительно сильным соперником. Теперь ему предстоит ещё более трудная задача — обыграть Надаля, который, судя по первой игре, находится в отличной форме.



Уверенно стартовал и Федерер. Он с зеркальным счётом 6:2, 6:1 победил Петера Полански. У него сетка не такая лёгкая, как у Надаля. Сегодня ему предстоит игра с Давидом Феррером. Да, испанец не так опасен, как 5-10 лет назад, да, Федерер выиграл все 16 личных встреч, но всё же навязать борьбу Давид способен. Во всяком случае этим летом испанец прибавил, а в июле завоевал свой 27-й титул ATP — это произошло в Бостаде.

Невероятные спасения Монфиса и Зверева

В части Федерера находится и Гаэль Монфис. Накануне в одном из самых невероятных матчей сезона он обыграл Кея Нисикори. Японец выиграл первый сет, подавал на матч во втором, а затем и в третьем сете, имел на тай-брейке четверной матчбол, но в итоге именно Монфис одержал потрясающую победу. Отдельного упоминания заслуживает второй матчбол, при счёте 6:3 на тай-брейке. Гаэль доставал невероятные мячи и показал прекрасную игру в обороне, а затем пробил навылет по линии. Ещё один удар навылет позволил отыграть матчбол при 5:6, а на своём матчболе француз вновь взял игру в свои руки и пробил навылет справа по линии. Шесть подряд выигранных очков и феноменальная победа.

Не только Гаэль проявил характер в матче второго круга. Ещё один спектакль устроили Александр Зверев и Ришар Гаске. Зверев при 5:4 в третьем сете подавал на матч, имел тройной матчбол, но Гаске его отыграл, а при 6:5 в свою пользу уже сам заработал три матчбола. Один из них немец отыграл после потрясающего розыгрыша из 49 ударов! На тай-брейке же Александр оказался сильнее. Теперь ему предстоит игра с Ником Кирьосом. Да, в турнире не участвуют Маррей, а также завершившие сезон Новак Джокович и Стэн Вавринка, но некоторые матчи уже подарили зрителям яркие эмоции.

Макарова отыграла два матчбола

Если в мужской части соревнований все россияне выбыли (Михаил Южный проиграл Чоричу, Даниил Медведев — Маннарино, а Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Бусте), то у женщин до третьего круга дошла одна представительница России. Правда, не без труда. Екатерина Макарова во втором раунде встречалась с Йоханной Контой, которой проиграла все четыре предыдущие встречи. Всё шло к ещё одной победе британки, но она, ведя 7:5, 5:2, вдруг начала больше ошибаться, перестала проходить подача так, как это было в первой половине игры, а Екатерина стала действовать более активно и в итоге одержала очень сложную победу — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. По ходу второй партии она отыграла два матчбола! Чемпионка Вашингтона продлила свою победную серию до семи матчей.

С ещё одной сложной соперницей играла Анастасия Павлюченкова. У неё по личным встречам была такая же неудачная статистика — 0-4. Речь о Каролине Плишковой. Чешка проводила свою первую игру в статусе лучшей теннисистки мира. Подача у Каролины шла очень плохо, но и без этого она выиграла достаточно убедительно — 6:3, 6:3.



Во втором круге проиграли также Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Елена Веснина и Светлана Кузнецова. Александрова, прошедшая квалификацию, взяла лишь три гейма у Каролины Возняцки. Кузнецова неожиданно проиграла Кэтрин Беллис — 4:6, 5:7. Во второй партии Светлана вела 5:2, но больше не смогла взять ни гейма. Кузнецова проводила первый турнир после Уимблдона и, очевидно, пока просто не набрала форму.

Турнир серии «Мастерс-1000». Монреаль, Канада. Хард. Мужчины

Второй круг



Диего Шварцман (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:7 (7:9), 7:5.

Гаэль Монфис (Франция) — Кей Нисикори (Япония) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6).

Роджер Федерер (Швейцария) — Петер Полански (Канада) — 6:2, 6:1.

Денис Шаповалов (Канада) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:4).

(Германия) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

(Испания) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:1, 6:2.

Адриан Маннарино (Франция) — Милош Раонич (Канада) — 6:4, 6:4. Диего Шварцман (Аргентина) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:7 (7:9), 7:5.Гаэль Монфис (Франция) — Кей Нисикори (Япония) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6).Роджер Федерер (Швейцария) — Петер Полански (Канада) — 6:2, 6:1.Денис Шаповалов (Канада) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:4). Александр Зверев (Германия) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Рафаэль Надаль (Испания) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:1, 6:2.Адриан Маннарино (Франция) — Милош Раонич (Канада) — 6:4, 6:4.

Касаткина устала в матче со Свитолиной

В более упорном матче проиграла Елена Веснина. Она встречалась с Эшли Барти и уступила первый сет 3:6. Во втором россиянка вроде бы нашла свою игру, но упустила свой перевес. Тем не менее в равной концовке Веснина оказалась сильнее и выиграла на стыке двух партий четыре гейма подряд. Когда показалось, что Елена своего уже не упустит, Эшли смогла прибавить и выиграла 6:3, 5:7, 6:4.

Наиболее яркая афиша была у матча Дарьи Касаткиной. Она играла с Элиной Свитолиной. Первый сет, продолжавшийся более часа, полностью оправдал ожидания. Теннисистки бились за каждое очко, и Элина оказалась чуть сильнее на тай-брейке. Касаткина разозлилась на себя, стала играть активнее, а у Свитолиной, такое ощущение, наступил эмоциональный спад после очень упорной партии. Россиянка повела 4:0, и казалось, что можно готовиться к третьему сету. Но к этому моменту Дарья исчерпала все силы, о чём прямым текстом сообщила своему тренеру Владимиру Платенику. Касаткина стала хуже передвигаться и допускала одну ошибку за другой. Элина выиграла шесть геймов подряд, а вместе с ними и матч — 7:6 (7:4), 6:4.



Сегодня в обоих турнирах пройдут встречи 1/8 финала. Отметим игры Макарова — Люси Шафаржова, Федерер — Феррер, Свитолина — Винус Уильямс и Агнешка Радваньска — Возняцки.