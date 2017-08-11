«Мой худший матч в году». Надаль оступился в двух шагах от вершины

Открывшаяся сетка Надаля

Восхождение Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в этом году пережило несколько стадий. Первая – шок, когда они оба добрались до финала Открытого чемпионата Австралии. Разумеется, тогда выводы на весь сезон в плане рейтинга делать было рано. Роджер вообще только вернулся в десятку после победы в Мельбуне.



Затем началась стадия реализации планов. А когда их отрыв в чемпионской гонке начал расти с каждым турниром, стало ясно, что такими темпами они очень скоро доберутся до реального шанса побороться за первое место. Правда, по весне ещё немало очков оставалось у Энди Маррея, и даже Новак Джокович ещё был впереди.

Третья стадия – неизбежность смены лидера. После Уимблдона, где Маррей, Джокович и Вавринка так и не сумели справиться со своими сложностями (в итоге Новак и Стэн уже завершили сезон, а Маррей пропускает оба летних «Мастерса»), стало понятно, что борьба за лидерство пойдёт исключительно между Федерером и Надалем. Словно машина времени перенесла нас на 9-10 лет назад.



В Монреале шанс обойти Маррея был только у Надаля. Федерер оставался чуть позади, но достаточно близко, чтобы перехватить лидерство после Цинциннати. Изначально сетка Рафаэля смотрелась не так легко с учётом общего количества отказов в Монреале. Для выхода на первое место ему требовался полуфинал, и на пути к вершине он мог встретиться с Иснером или дель Потро, а также с первой ракеткой Канады Милошем Раоничем. Однако к третьему кругу все они самоустранились. Перед Надалем в сетке стояли фамилии: Шаповалов, Чхун, Маннарино. Казалось, что для испанца постелили красную ковровую дорожку к первой строчке рейтинга…

Канадец с русскими корнями

Форма Надаля пошла на спад ещё после «Ролан Гаррос». На грунте он провёл великолепный сезон, а вот на траве выглядел гораздо скромнее. Так, в четвёртом круге Уимблдона Рафаэль оступился в игре против Жиля Мюллера. На очереди был хард, который всегда был самым непростым покрытием для испанца с точки зрения нагрузки на организм.



В третьем круге Надаль играл против 18-летнего канадца Дениса Шаповалова. Несложно догадаться, что у него есть русские корни. Мама Дениса – русская, а родился он в Израиле. Правда, в Канаду его семья переехала, ещё когда будущему теннисисту не было года. Сейчас официальным местом проживания Дениса являются Багамские острова, так что его можно назвать человеком мира.



Шаповалов в этом сезоне уже оказывался в центре внимания, правда, в негативном свете. Во время решающего матча встречи Кубка Дэвиса Канада – Великобритания молодой теннисист, разозлившись на себя за очередную ошибку, откинул мяч в сторону и попал точно в глаз судье. Всё это привело к дисквалификации.

Не в бровь, а в глаз. Канада проиграла из-за дисквалификации Сербия и Испания вышли навстречу друг другу, дисквалификация Шаповалова, опыт России и другое — в обзоре 1/8 финала Кубка Дэвиса.

Любопытно, что его результаты пошли в гору сразу после этого инцидента. Канадец стал собирать очки на челленджерах и к началу августа закрепился в середине второй сотни. В Монреаль он попал с помощью «уайлд-кард», так как занимал 144-е место. Во втором круге Денис провёл отличный матч против Хуан-Мартина дель Потро. Та победа стала для него лучшей в карьере, но сохраняла она такой статус всего один день.

Шаповалов шокировал Надаля

Встреча прошла в вечерней программе при большом количестве зрителей. И по ходу поединка реакция публики постепенно менялась. Если вначале болельщики просто подбадривали местного теннисиста, то к третьему сету уже не жалели сил, заряжая молодого игрока энергией по полной программе. После встречи он признался, что без поддержки зрителей вряд ли добился бы победы.



На корте же начиналось всё достаточно буднично. Надаль в первом сете отлично действовал на подаче. Шаповалов долгое время держался на равных, но в концовке провалил гейм и отдал сет. Зато во второй партии испанец стал давать больше шансов сопернику. Денис повёл 4:1, правда, первый сеяный сумел отыграться. В этот момент всё вроде бы указывало на то, что Надаль не должен испытать проблем. В девятом гейме он был в двух очках от ещё одного брейка, который мог бы окончательно сломить Шаповалова, но молодого канадца выручила подача. А затем немного повезло на приёме, и Денис перевёл матч в третью партию.



Несмотря на то что Надаль определённо проводил не самый удачный матч, он всё равно имел небольшой игровой перевес. Свою подачу в третьем сете он держал куда увереннее. У него были брейк-пойнты в трёх геймах кряду на старте решающей партии, но каждый раз Шаповалову удавалось спастись. Ближе к концу сета оба стали намного легче брать подачи и в итоге добрались до тай-брейка. И даже там у Надаля имелся перевес. Он повёл 3:0, но затем полностью потерял инициативу. Шаповалов выиграл семь мячей из последующих восьми. Сразу после удара навылет на матчболе он рухнул на корт в стиле самого Надаля, а публика сошла с ума от восторга.

После матча Шаповалов рассказал, что, когда с утра проснулся в подвале дома своего друга Феликса Оже-Альяссима (ещё одного талантливого канадского юниора), первое, что он увидел, был постер Рафаэля Надаля. Денис стал самым молодым четвертьфиналистом «Мастерса» с 1990 года. Непосредственно же на канадском турнире — самым молодым на этой стадии с 1974 года, когда в 18 лет в четвертьфинал вышел Бьорн Борг. И кроме того он самый юный игрок, победивший соперника из топ-2 за последние 13 лет. А что произошло 13 лет назад? Надаль обыграл в Майами лидировавшего в рейтинге Федерера.



Рафаэль не скрывал своего разочарования, потому что у него была прекрасная сетка на пути к первой позиции. «Пожалуй, я провёл свой худший матч в году», — признался испанец.

Федерер и в 17-й раз обыграл Феррера

Что означает поражение Надаля в плане борьбы за первое место? Энди Маррей останется на первой строчке ещё на одну неделю. Но теперь уже точно известно, что 21 августа он её покинет. У британца сгорит финал Цинциннати, а он уже снялся с турнира и не сможет защитить очки. В случае победы в Монреале Федерер окажется всего в 10 очках от Надаля. Вообще, теперь всё в руках Роджера. Победы в Монреале и Цинциннати гарантируют ему возвращение на первую строчку. В любом случае 21 августа мы получим новую первую ракетку мира. Осталось только узнать, будет это Федерер или Надаль.



Роджер же успешно вышел в четвертьфинал в Монреале. Он обыграл Давида Феррера, доведя их счёт личных встреч до 17-0! Правда, матч получился непростым. С первой партии у швейцарца было очень много ошибок. Удар справа барахлил почти весь матч, но всё-таки во второй половине встречи неточностей стало поменьше, а к третьему сету сбавил испанец. Впереди у Роджера матч с ещё одним испанцем – Баутиста-Агутом, который остановил Гаэля Монфиса. Француз не сумел во второй день кряду выиграть решающий тай-брейк.

Интересная афиша была у битвы Александра Зверева и Ника Кирьоса. С точки зрения шоу матч себя оправдал, но борьбы толком не получилось. Ник ещё в первом сете вызвал врача. Его явно беспокоило бедро, так что в итоге Зверев уверенно прошёл в четвертьфинал. Там он сыграет против Кевина Андерсона, которого он только что обыграл в финале Вашингтона. Вообще, у Зверева вполне удобная сетка, ведь в полуфинале он может встретиться с Маннарино или Шаповаловым. В другой половине тоже имеется неожиданный четвертьфинал – Хасе – Шварцман.

Макаровой не хватило сил

В Торонто у женщин также состоялись матчи 1/8 финала. В сетке оставалась одна россиянка – Екатерина Макарова, игравшая против Люси Шафаржовой. Для Екатерины это был восьмой матч за полторы недели. Причём накануне она провела тяжёлый поединок против Йоханны Конты, который спасла с матчболов.

Когда матчболы соперницы не помеха. Макарова продлила победную серию В Монреале и Торонто стартовали крупные турниры. Надаль может стать первой ракеткой мира, а Макарова отыграла два матчбола у Конты.

Екатерина уже в первом сете попросила медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной. Поэтому, может, и подача работала не так хорошо. И всё же игра пошла по сценарию матча с Контой — Макарова уступила первый сет, а во втором проигрывала 2:5, но отыграла матчбол и начала камбэк. Россиянка выиграла вторую партию на тай-брейке, но на третий сет у Екатерины попросту не хватило сил и Шафаржова прошла в четвертьфинал.

Макарова продолжает борьбу в парном разряде, где вместе с Весниной они вышли в третий раунд. Год назад россиянки выиграли титул в Канаде, но тогда турнир проходил в Монреале. Кстати, обыгравшая Екатерину в одиночке Шафаржова в ближайшее время будет главной соперницей россиянок в борьбе за первое место в парном рейтинге. Нынешняя первая ракетка мира Маттек-Сэндс выбыла из-за травмы колена и Люси в скором времени почти наверняка станет единоличным лидером парного рейтинга.

А в одиночном четвертьфинале Шафаржовой играть против Слоан Стивенс. В третьем круге американка за час разобралась с бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер – 6:2, 6:2. Вроде бы получше на Уимблдоне смотрелась немка, но пока никак не может набрать форму. Стивенс только возвращается после травмы и находится в десятой сотне, так что она собирает важнейшие для себя очки.

Ещё в одном четвертьфинале в верней половине сыграют две Каролины – Плишкова и Возняцки. Датчанка преуспела в очередном соперничестве с Радваньской. Всего две недели назад Агнешка пригласила Каролину на свою свадьбу, но все подарки датчанка сделала ещё в Польше, а в Канаде отдала подруге лишь четыре гейма. Плишкова провела непростой матч против Наоми Осаки. Японка взяла второй сет, но в начале третьего почувствовала боль в мышцах пресса. «Я не могу подавать против тебя слабо, ведь ты — первая ракетка», — объяснила Наоми Каролине свой отказ от продолжения борьбы.



В нижней половине продолжила свою серию Элина Свитолина. Напомним, что украинка в этом году пока не проигрывает на «Премьерах-5». В Торонто она на удивление легко переиграла Винус Уильямс. Американка выиграла у Элины всего три гейма. В четвертьфинале Свитолина сыграет с Гарбинье Мугурусы. Обе девушки являются реальными претендентками на первую строчку по итогам летней американской серии, ведь в ближайшее время у Плишковой сгорят титул Цинциннати и финал US Open.

Продолжает выступление в турнире и лидер чемпионской гонки Симона Халеп. Она отдала всего один гейм во встрече с Барборой Стрыцовой. В четвертьфинале Халеп играть против Каролин Гарсии.



В одиночных рейтингах мы не увидим смен первых ракеток мира по итогам турниров в Канаде, но происходящее в Монреале и Торонто может затем серьёзно сказаться на шансах теннисистов в Цинциннати, где пойдёт более горячая борьба за первые строчки и в ATP, и в WTA.