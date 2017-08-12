С пляжа на корт. Шарапова возвращается в большой теннис

Шарапова готовится к Цинциннати, Вихлянцева и Свитолина увидели Ниагарский водопад — фотографии из соцсетей.

В Северной Америке продолжаются крупные турниры на харде. На этой неделе теннисисты выступают в Канаде: мужчины играют в Монреале, а девушки — в Торонто. Посмотрим, как ведущие игроки проводят свободное время.

Мария Шарапова на следующей неделе готовится сыграть в Цинциннати. Перед подготовкой к этому турниру она провела время во Флориде.

А это уже начало тренировочного процесса. В первом круге в Цинциннати Мария встретится с Еленой Остапенко.

Ненадолго вернёмся на пляж вместе с Анной Чакветадзе.

Фото в стиле 1950-х. Серена Уильямс, Ева Лонгория и другие известные личности приняли участие в интересной фотосессии.

Ещё одна фотосессия, но сестёр Плишковых. Если вы не узнали, то слева Каролина, а справа Кристина. Или наоборот.

А вот это точно Каролина. Чешка получила кубок за восхождение на первую строчку мирового рейтинга.

Кстати, о первой строчке. В случае выхода в полуфинал лидером рейтинга ATP мог стать Рафаэль Надаль, но Денис Шаповалов, который в 2008 году ещё был маленьким мальчиком, одержал главную на сегодняшний день победу в своей карьере.

Анастасия Павлюченкова и Люси Шафаржова приоткрыли секреты женской красоты. Елена Веснина пообещала показать своим коллегам, где на самом деле находятся ресницы.

Сама Елена в один из выходных прогулялась по Торонто.

А Павлюченкова вместе со своей командой поужинала в знаменитом крутящемся ресторане телевизионной вышки CN Tower.

На ещё одной башне (пусть и не такой высокой) побывали Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Они даже сумели там поиграть в теннис!

Наталья Вихлянцева насладилась красотой Ниагарского водопада.

Там же побывала и Элина Свитолина.

Екатерина Бычкова при поддержке «Чемпионата» провела свой первый мастер-класс. Мероприятие прошло в Нескучном саду. Видеосюжет об этом событии.