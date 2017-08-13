175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анонс теннисных турниров недели с 14 по 20 августа
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: wsopen.com

Цинциннати. Защита титула и первой строчки для Плишковой

14 августа в Цинциннати начнётся крупный турнир ATP и WTA. Уже после выхода сетки от участия отказалась Мария Шарапова.
13 августа 2017, воскресенье. 13:45 Теннис

Турнир WTA/Premier. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open

Призовой фонд: $ 2 503 250.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 14-20 августа.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Анжелика Кербер (1), Симона Халеп (2), Каролина Плишкова (3), Элина Свитолина (5), Каролина Возняцки (6), Йоханна Конта (7), Светлана Кузнецова (8), Доминика Цибулкова (9), Агнешка Радваньска (10), Елена Остапенко (13), Анастасия Павлюченкова (17), Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47/LD).
Полный список участников
Отказались от участия: Саманта Стосур (36), Виктория Азаренко (WC).
Действующий победитель: Каролина Плишкова.

Турнир начал свою историю в сентябре 1899 года и на сегодняшний день является старейшим турниром США, который проводится в первоначальном месте. Правда, у женщин был большой перерыв без соревнований (1974-1987, 1989-2003). Несколько раз в новейшей истории турнира здесь побеждали российские теннисистки – Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).

Остановка по требованию. Шарапова не вышла на матч из-за травмы руки
Мария Шарапова не сыграла с Лесей Цуренко из-за травмы, а Екатерина Макарова выиграла битву олимпийских чемпионок в Вашингтоне.

Мария должна была сыграть на турнире. Она даже приехала в Огайо и начала тренировки. В первом круге она попала на чемпионку «Ролан Гаррос» Елену Остапенко. Однако Шарапова снова вынуждена была сняться из-за травмы левого предплечья.

Действующей чемпионкой является Каролина Плишкова. На кону у чешки не только защита титула, но и первая строчка. В теории её могут обойти Симона Халеп, Анжелика Кербер, Каролина Возняцки или Элина Свитолина, которые тоже приехали в Огайо. Из россиянок в основной сетке расположились Екатерина Макарова, Елена Веснина, Анастастия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open

Призовой фонд: $ 4 362 385.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 14-20 августа.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (5), Милош Раонич (7), Доминик Тим (8), Кей Нисикори (9), Жо-Вильфрид Цонга (10), Григор Димитров (11), Александр Зверев (12), Карен Хачанов (34), Даниил Медведев (49).
Полный список участников
Отказались от участия: Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (3), Новак Джокович (4), Марин Чилич (6), Люка Пуи (16), Пабло Куэвас (24), Жиль Симон (36).
Действующий победитель: Марин Чилич.

Мужской турнир в Цинциннати относится к серии «Мастерс» с момента её создания в 1990 году. Рекордсменом по количеству побед в штате Огайо является Роджер Федерер – семь (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015).

В прошлом году Роджер досрочно закончил сезон и не выступил в Цинциннати, но в 2017-м он вернётся в Огайо. Соревнование накрыла волна отказов. В том числе не сыграют прошлогодние финалисты – Марин Чилич и Энди Маррей. В результате уже точно известно, что после соревнования в Огайо Энди перестанет быть первой ракеткой мира. За это место между собой сразятся Надаль и Федерер.

Уже во втором раунде Федерер может сыграть с Кареном Хачановым. Помимо Карена в основную сетку прошёл Даниил Медведев, который начнёт соревнование игрой с Фабио Фоньини.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Елена Остапенко Мария Шарапова Рафаэль Надаль Роджер Федерер Симона Халеп
Новости. Теннис
13 августа 2017, воскресенье
18:57 Александрова не сумела выйти в основную сетку турнира в Цинциннати
18:45 Тарпищев: у Шараповой проблемы не с физической, а с психологической подготовкой
17:18 Видеообзор побед Возняцки и Свитолиной в полуфиналах турнира в Торонто
16:57 Определён состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с командой Венгрии
16:11 Экс игрок топ-50 Жемля завершил карьеру
14:54 Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Монреале
13:49 Кузнецова рассказала, с чем у неё ассоциируется Россия
13:00 Свитолина: поражение от Халеп в Париже помогло мне обыграть её в Торонто
12:35 Макарова: Пешке и Грёнефельд сейчас показывают отличный теннис
11:57 Макарова и Веснина 14 августа возглавят чемпионскую гонку WТА в паре
10:50 Веснина: было трудно всё время уходить с корта и возвращаться
10:40 Шаповалов: поражение никак не испортило лучшую неделю в моей жизни
10:03 А. Зверев первым квалифицировался на Итоговый турнир U21 в Милане
09:52 Возняцки: матч со Стивенс был труднее, чем об этом говорит счёт
08:47 Халеп: даже в матче со Свитолиной я играла хорошо
07:10 Зверев: единственный финал, который я проиграл в этом году, был против Федерера
06:47 Федерер: то, что я могу повторить достижение Лендла, — потрясающе
05:39 Вихлянцева вышла в решающий раунд квалификации на турнире в Цинциннати
05:21 А. Зверев стал соперником Федерера по финалу «Мастерса» в Монреале
03:45 Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы предплечья
03:29 Макарова и Веснина стали финалистками турнира в Торонто в паре
02:18 Свитолина разгромила Халеп в полуфинале турнира в Торонто
00:47 Федерер стал первым финалистом «Мастерса» в Монреале, обыграв Хасе
00:04 Южный вышел во второй раунд квалификации «Мастерса» в Цинциннати
12 августа 2017, суббота
22:08 Рублёв не сумел выйти во 2-й раунд квалификации на турнире в Цинциннати
21:41 Возняцки вышла в финал турнира в Торонто, обыграв Стивенс
21:05 Александрова вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Цинциннати
19:37 Свитолина обыграла Мугурусу и в полуфинале турнира в Торонто сразится с Халеп
19:30 Халеп обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Торонто
18:45 Родина проиграла Кенин в первом раунде квалификации турнира в Цинциннати
16:27 Видеообзор побед Возняцки и Стивенс в четвертьфиналах турнира в Торонто
15:55 Шаповалов: всё ещё удивляюсь и восхищаюсь, видя в раздевалке Федерера
15:31 Видеообзор четвертьфиналов «Мастерса» в Монреале
15:25 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Мугуруса в Торонто
13:58 Стивенс: на прошлой неделе хотела обыграть кого-нибудь, но ситуация изменилась
12:21 Шаповалов: в матчах с лучшими порой чувствуешь, что сталкиваешься со стеной
12:08 А. Зверев: игра Шаповалова впечатляет, он ещё очень молод
10:41 Плишкова: я сама подарила Возняцки решающий седьмой гейм третьего сета
10:28 Возняцки: не думала о том, что играю с первой ракеткой мира
10:17 Возняцки впервые в карьере победила первую ракетку мира
09:34 Хасе: после травмы понимал, что способен на большее, но тело не позволяло
09:24 Хачанов может сыграть с Федерером во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
07:07 Баутиста-Агут: Федерер не захотел втягиваться в длинные розыгрыши
06:56 Федерер о возможности стать №1 в мире: после вылета Надаля могу добиться многого
06:40 А. Зверев обыграл Андерсона и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале
Все новости RSS
Партнерский контент