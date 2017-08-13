Цинциннати. Защита титула и первой строчки для Плишковой

14 августа в Цинциннати начнётся крупный турнир ATP и WTA. Уже после выхода сетки от участия отказалась Мария Шарапова.

Турнир WTA/Premier. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open



Призовой фонд: $ 2 503 250.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 14-20 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Анжелика Кербер (1), Симона Халеп (2), Каролина Плишкова (3), Элина Свитолина (5), Каролина Возняцки (6), Йоханна Конта (7), Светлана Кузнецова (8), Доминика Цибулкова (9), Агнешка Радваньска (10), Елена Остапенко (13), Анастасия Павлюченкова (17), Дарья Касаткина (30), Екатерина Макарова (47/LD).

Полный список участников

Отказались от участия: Саманта Стосур (36), Виктория Азаренко (WC).

Действующий победитель: Каролина Плишкова.

Турнир начал свою историю в сентябре 1899 года и на сегодняшний день является старейшим турниром США, который проводится в первоначальном месте. Правда, у женщин был большой перерыв без соревнований (1974-1987, 1989-2003). Несколько раз в новейшей истории турнира здесь побеждали российские теннисистки – Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).

Остановка по требованию. Шарапова не вышла на матч из-за травмы руки Мария Шарапова не сыграла с Лесей Цуренко из-за травмы, а Екатерина Макарова выиграла битву олимпийских чемпионок в Вашингтоне.

Мария должна была сыграть на турнире. Она даже приехала в Огайо и начала тренировки. В первом круге она попала на чемпионку «Ролан Гаррос» Елену Остапенко. Однако Шарапова снова вынуждена была сняться из-за травмы левого предплечья.

Действующей чемпионкой является Каролина Плишкова. На кону у чешки не только защита титула, но и первая строчка. В теории её могут обойти Симона Халеп, Анжелика Кербер, Каролина Возняцки или Элина Свитолина, которые тоже приехали в Огайо. Из россиянок в основной сетке расположились Екатерина Макарова, Елена Веснина, Анастастия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Цинциннати (Огайо, США). Western & Southern Open



Призовой фонд: $ 4 362 385.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 14-20 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Рафаэль Надаль (2), Роджер Федерер (5), Милош Раонич (7), Доминик Тим (8), Кей Нисикори (9), Жо-Вильфрид Цонга (10), Григор Димитров (11), Александр Зверев (12), Карен Хачанов (34), Даниил Медведев (49).

Полный список участников

Отказались от участия: Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (3), Новак Джокович (4), Марин Чилич (6), Люка Пуи (16), Пабло Куэвас (24), Жиль Симон (36).

Действующий победитель: Марин Чилич.

Мужской турнир в Цинциннати относится к серии «Мастерс» с момента её создания в 1990 году. Рекордсменом по количеству побед в штате Огайо является Роджер Федерер – семь (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015).



В прошлом году Роджер досрочно закончил сезон и не выступил в Цинциннати, но в 2017-м он вернётся в Огайо. Соревнование накрыла волна отказов. В том числе не сыграют прошлогодние финалисты – Марин Чилич и Энди Маррей. В результате уже точно известно, что после соревнования в Огайо Энди перестанет быть первой ракеткой мира. За это место между собой сразятся Надаль и Федерер.



Уже во втором раунде Федерер может сыграть с Кареном Хачановым. Помимо Карена в основную сетку прошёл Даниил Медведев, который начнёт соревнование игрой с Фабио Фоньини.