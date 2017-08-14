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Зверев и Свитолина — чемпионы турниров в Канаде
Текст: Илья Рывлин
Фото: Reuters

Звериная хватка. Травмированный Федерер не справился со Зверевым

Зверев выиграл второй подряд турнир серии «Мастерс-1000», а Свитолина победила на третьем подряд соревновании категории «Премьер-5».
14 августа 2017, понедельник. 11:15 Теннис

Большие имена, лёгкие победы

Пять из пяти. Элина Свитолина продолжает своё триумфальное шествие. На прошлой неделе на крупном турнире в Торонто украинка одержала пятую победу в 2017 году, при этом у неё идеальная статистика в финалах. Если взглянуть на результаты, титул в Канаде был завоёван довольно легко, только в одном матче ей пришлось играть три сета. Но сетка оказалась весьма тяжёлой: сначала Дарья Касаткина, одна из самых неприятных соперниц среди несеяных, а затем четыре матча подряд с теннисистками из топ-10! После победы над Касаткиной, о которой мы уже рассказывали, Элина встречалась с Винус Уильямс. Украинка играла на приличном уровне, а Винус никак не могла найти свой теннис и очень много ошибалась. Свитолина добилась победы со счётом 6:2, 6:1. Куда сложнее дался четвертьфинал с Гарбинье Мугурусой. Он начался в пятницу, но после первого сета пошёл дождь, и организаторы были вынуждены перенести окончание встречи на следующий день.

Мугуруса к тому моменту взяла первую партию, но в субботу утром игра у неё совсем не пошла. Пожалуй, Гарбинье провела едва ли не худший матч в этом сезоне. Возможно, сказалось то, что теннисистки начали матч в пятницу вечером, ждали возобновления игры, затем узнали о переносе и вернулись на корт в 11 утра следующего дня, при этом на трибунах почти не было зрителей. Свитолина тоже действовала весьма средне, обе много ошибались, и сам матч фактически не получился, но всё же украинка оказалась сильнее — 4:6, 6:4, 6:3. А в полуфинале она разгромила Симону Халеп — 6:1, 6:1. Для Элины матч был очень принципиальным, поскольку на «Ролан Гаррос» она уступила Халеп, ведя 6:3, 5:1. Украинка тогда упустила огромный перевес, не реализовала матчбол и в третьем сете вообще не взяла ни гейма.

На сей раз Свитолина не подала на матч при 5:0, и какие-то нотки нервозности в её действиях появились. Но она сумела быстро собраться и спокойно завершила матч, а Халеп потерпела одно из самых разгромных поражений в своей карьере. Другой полуфинал, в котором играли Каролина Возняцки и Слоан Стивенс, тоже получился не очень упорным. Датчанка уверенно победила 6:2, 6:3. Зато в четвертьфинале состоялся настоящий триллер между двумя Каролинами — Плишковой и Возняцки. Матч долго откладывался, затем несколько раз прерывался из-за дождя, да и сама встреча получилось весьма продолжительной — 2 часа 56 минут. Датчанка сумела восстановиться и на следующий день легко вышла в свой шестой финал в этом году.

Турнир категории Premier 5. Торонто, Канада. Хард. Женщины
Полуфиналы
Каролина Возняцки (Дания) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:3.
Элина Свитолина (Украина) — Симона Халеп (Румыния) — 6:1, 6:1.

Финал
Элина Свитолина (Украина) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:4, 6:0.

Парный разряд. Финал
Елена Веснина / Екатерина Макарова (Россия) — Квета Пешке / Анна-Лена Грёнефельд (Чехия / Германия) — 6:0, 6:4.

Шестое подряд поражение Возняцки

Проблема в том, что Возняцки все пять предыдущих финалов проиграла, а Свитолина, как мы уже говорили, выиграла четыре из четырёх (до начала матча в Торонто). Более того, Каролина в этих финалах не взяла ни одного сета. В Канаде датчанка неплохо играла в первой партии, но ей не хватало стабильности и хорошей игры на подаче — украинка трижды сделала брейк в этом сете. А во втором отрезке борьбы не получилось вовсе. Свитолина играла всё лучше, а у Каролины уже ничего не шло — 6:4, 6:0 в пользу Элины, а Возняцки на церемонии награждения даже не сделала слёз. В понедельник украинка впервые в карьере стала четвёртой ракеткой мира, а на следующей неделе имеет шанс даже подняться на вершину. Также возможности это сделать есть и у Возняцки, а также у Кербер и Халеп. Элина же, помимо всего прочего, выиграла третий подряд турнир категории «Премьер-5» — ранее она побеждала в Дубае и Риме.

В парном разряде трофей завоевали Елена Веснина и Екатерина Макарова. В решающем матче они победила Анна-Лену Грёнефельд и Квету Пешке — 6:0, 6:4. С учётом финала Уимблдона россиянки выиграли 20 геймов подряд в решающих матчах! Они защитили свой титул и стали первой парой, которой покорилась эта вершина! Елена и Екатерина в очередной раз подтвердили, что являются одним из сильнейших дуэтов современности.

Турнир серии «Мастерс-1000». Монреаль, Канада. Хард. Мужчины
Полуфиналы
Роджер Федерер (Швейцария) — Робин Хасе (Нидерланды) — 6:3, 7:6 (7:5).
Александр Зверев (Германия) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5.

Финал
Александр Зверев (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:3, 6:4.

Шаповалов — открытие турнира

В мужском разряде всё шло к победе Роджера Федерера. Дело в том, что на турнир и так не приехало несколько ведущих игроков, в том числе Новак Джокович, Энди Маррей и Стэн Вавринка. А Рафаэль Надаль, который мог в случае выхода в полуфинал стать первой ракеткой мира, сенсационно уступил Денису Шаповалову. Таким образом, к четвертьфинальной стадии осталось по сути всего два теннисиста топ-уровня: Федерер и Александр Зверев. Согласитесь, четвертьфинальные пары Шаповалов — Маннарино или Хасе — Шварцман привычнее наблюдать в первых кругах турниров ATP-250, а не в четвертьфинале «Мастерса».

Впрочем, Шаповалову всего 18, и есть все основания полагать, что он станет большой звездой, а пока он стал самым юным полуфиналистом всей серии «Мастерс-1000»! В четвертьфинале он одержал волевую победу над Маннарино, при этом уже в третий раз на неделе Денис проигрывал сет, но затем брал следующие два. Проделать тот же трюк с Александром Зверевым не получилось. Немец оказался сильнее — 6:4, 7:5 — и вышел во второй подряд финал на турнирах серии «Мастерс-1000» (в Риме он завоевал титул).

Федерер не был готов на сто процентов

Его соперником по решающему матчу был Роджер Федерер. Швейцарец уверенно начал чемпионат с победы над Петером Полански, но затем показал весьма низкий уровень игры с Давидом Феррером, однако для победы этого хватило. Не всё получалось и в четвертьфинале с Роберто Баутиста-Агутом, но всё же Роджер меньше ошибался и лучше подавал. Очень хороший матч получился с Робином Хасе. Блестяще работала подача, также Федерер хорошо ходил вперёд и неплохо бил справа. Казалось, что именно он является фаворитом финала со Зверевым, но показать свой теннис Роджер не сумел.

Александр говорил перед началом матча, что ему надо действовать максимально агрессивно и не давать сопернику времени на подготовку ударов. Одно дело сказать, другое — сделать. У немца это получилось. Он играл активно, всё время был нацелен на атаку и заставлял Роджера обороняться, что он делать не любит. В первом сете Федерер чисто выиграл всего три очка, тогда как у Александра набралось 10. Во втором отрезке Роджер стал ещё хуже подавать. Стало очевидно, что его что-то беспокоит. После матча мы узнали, что Федерер испытывал болевые ощущения в спине. Конечно же, это сказывалось на его действиях, в частности на подаче — он просто не мог подпрыгивать при подбросе достаточно высоко. Это, впрочем, не умаляет заслуг Зверева, который провёл отличный матч и турнир в целом. Со счётом 6:3, 6:4 он одержал 11-ю победу подряд на соревнованиях «Мастерс-1000».

Все титулы Элины Свитолиной (9): 2017 — Торонто, Рим (ж), Стамбул (ж), Дубай (ж), Тайбэй; 2016 — Куала-Лумпур (ж); 2015 — Марракеш; 2014 — Баку; 2013 — Баку.
Все титулы Александра Зверева (6): 2017 — Монреаль, Вашингтон (м), Рим (м), Мюнхен, Монпелье; 2016 — Санкт-Петербург.

Новый старт пройдёт на этой неделе в Цинциннати. В турнире примут участие практически все лучшие теннисисты мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Зверев Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина Каролина Плишкова Роджер Федерер Элина Свитолина
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