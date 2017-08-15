Смена караула. Отказ Федерера гарантировал Надалю первое место

Маррей прощается с вершиной

На прошлой неделе казалось, что Энди Маррей уже покинет первую строчку 14 августа. Между Надалем и первым местом стояли только матчи с Шаповаловым и Маннарино, однако испанец сенсационно уступил 18-летнему канадцу, что спасло Энди.



Правда, всего на одну неделю. У британца горят очки за финал Цинциннати, а сам Энди всё ещё травмирован и не сможет выступить в Огайо. Таким образом, 21 августа Энди Маррей гарантированно попрощается с первым местом. Обогнать его могли Рафаэль Надаль или Роджер Федерер.

Правда, после поражения Федерера в финале Монреаля заговорили о его проблемах со спиной. И в итоге действительно Роджер снялся с турнира в Цинциннати. Таким образом Надаль получил гарантию возвращения на первую строчку. Любопытно, что прошлая смена лидера в мужском теннисе произошла схожим образом. Милош Раонич не смог выйти на матч с Энди Марреем в Париже и именно так британец сделал последний шаг на пути к вершине.



Кстати, чтобы выйти на второе место, Федереру хватало всего 10 очков, которые давали за участие. Но теперь с перевесом в пять баллов на второй строчке расположился Маррей, что даст ему второй номер посева на US Open. То есть теперь Федерер и Надаль в теории могут встретиться на полуфинальной стадии.



Энди Маррей провёл в ранге лидера мирового рейтинга 41 неделю. По продолжительности это 19-я серия в истории мужского одиночного рейтинга. Рекордсменом является Федерер (237 недель). Что касается общего количества недель у теннисистов, то здесь Энди на 14-м месте. Дополнительная неделя помогла ему обойти Илие Настасе, который был первым лидером в истории рейтинга. Позади Маррей оставил Матса Виландера, Бориса Беккера, Марата Сафина, Евгения Кафельникова и других. А вот до Густаво Куэртена Энди немного недотянул — у того 43 недели.



Путь британца к вершине был продолжительным, а его уровень выступлений в 2016 году – впечатляющим, особенно хороша была вторая половина сезона. Однако в 2017-м у него толком ничего не получилось. Лучшим турниром в сезоне пока является «Ролан Гаррос», где он проиграл в полуфинале. Совсем всё плохо было на «Мастерсах». В результате в чемпионской гонке Энди уже далеко позади Роджера и Рафаэля. Если британец и вернётся на первое место, то вряд ли это будет скоро. Хотя в теории у него будет шанс на US Open, ведь там он защищает только четвертьфинал. Но в конце года у него сгорит ещё очень много очков.



В первую очередь Энди важно будет вылечиться, поэтому не исключено, что он последует примеру Новака Джокович и Роджера Федерера, которые взяли паузу, чтобы дать телу отдых. Стэна Вавринку в эту категорию не включаем, так как он прервал сезон из-за необходимости операции на колене.



А так, с одной стороны, Энди немало провёл на первом месте, но с другой выступал в качестве первой ракетки мира не слишком убедительно. К тому же он установил антирекорд по количеству очков у первого места после Уимблдона. Кроме того, он стал первым лидером мужского тенниса, который оставался на первом месте, не имея финалов «Больших шлемов» за последние 52 недели.

WTA. Свитолина вернула лидерство в гонке

Турниры категории «Премьер-5» в этом сезоне стали вотчиной Элины Свитолиной. Украинка выиграла три соревнования (Дубай, Рим, Торонто) из трёх. С момента появления такой отдельной категории в 2009 году никому не удавалось так стартовать. Украинка разом переместилась на первую строчку в чемпионской гонке, обойдя на 40 очков Симону Халеп.



Вообще, такого количества смен лидеров в чемпионской гонке по ходу сезона тяжело вспомнить. Свитолина была первой после турнира в Риме. Затем после «Ролан Гаррос» лидерство перехватила Халеп. Во время травяного сезона первой ненадолго стала Каролина Плишкова, но после Уимблдона снова на первой строчке оказалась Халеп. А за неделю до Торонто Гарбинье Мугуруса была в одной победе от выхода на первое место в гонке. Такое случается, когда такая плотность.



В основном рейтинге Свитолина впервые в карьере добралась до четвёртой строчки. Вышедшая в шестой финал в сезоне Каролина Возняцки поднялась на пятое место, вытеснив из топ-5 Мугурусу. Каролина в этом году лучшая по количеству выигранных матчей, но вот в финалах у неё не складывается. Она не просто проиграла все шесть, она в них ещё и ни одной партии не взяла.

Екатерина Макарова вернулась в топ-40 на 39-е место, на строчку выше идёт Дарья Касаткина. Турнир в Цинциннати для них последний шанс заработать посев на Открытом чемпионате США. Удачно сложилась прошлая неделя для Екатерины Александровой, которая прошла квалификацию и впервые в карьере выиграла матч на турнире «Премьер-5». Россиянка поднялась на 15 мест и теперь занимает 73-ю строчку.



Стоит отметить дебют в топ-50 21-летней Эшли Барти. Австралийка прерывала карьеру по личным причинам и даже профессионально играла в крикет в то время, но её возвращение в теннис получается очень успешным.



Самый значимый рывок недели на счету Слоан Стивенс. Американка только возвращается после травмы и дошла в Торонто до полуфинала. Это позволило ей подняться на 783 позиции! Теперь Стивенс находится на 151-м месте, совсем рядом с Марией Шараповой.

В парном рейтинге Люси Шафаржова в Торонто остановилась в одной победе от выхода на первую строчку. Но так как Маттек-Сэндс выбыла надолго, у чешки будет шанс перехватить лидерство в случае выхода в полуфинал в Цинциннати. А титул в Канаде достался россиянкам – Макаровой и Весниной. За неделю они не проиграли ни сета и продлили победную серию до 10 матчей. В основном рейтинге они пока отстают от Шафаржовой и Маттек-Сэндс на пару тысяч очков. Зато в чемпионской гонке Макарова и Веснина вышли на первую строчку, обойдя дуэт Хингис/Чан. Обе пары уже гарантировали себе выступление на Итоговом турнире в Сингапуре.

ATP. Прорыв Зверева продолжается

Мы уже отметили, что Рафаэль Надаль, проиграв Денису Шаповалову, упустил шанс возглавить рейтинг АТР на этой неделе. Денис провёл пока что лучший турнир в карьере и существенно поправил своё положение. Выход в полуфинал «Мастерса» позволил ему рвануть на 76 мест и стать 67-й ракеткой мира. Кроме того, он вошёл в семёрку в молодёжной гонке в Милан.

«Мой худший матч в году». Надаль оступился в двух шагах от вершины Рафаэль Надаль сенсационно уступил 18-летнему Денису Шаповалову в Монреале. Таким образом Энди Маррей останется на первом месте ещё неделю.

А триумфатором на второй неделе кряду стал Александр Зверев. На старте недели он едва не уступил Ришару Гаске. Немец отыграл матчболы, причём на одном из них был розыгрыш из 49 ударов!

В чемпионской гонке Зверев уже на третьем месте, а в рейтинге АТР – на седьмом. Но с учётом завершения сезона у Вавринки и Джоковича, а также потери баллов у травмированного Марина Чилича, немец должен попасть в топ-4 посева на US Open. Побороться за это место с ним сможет только Доминик Тим.



Роджер Федерер уступил в финале, поэтому не воспользовался шансом перехватить лидерство в чемпионской гонке. Однако он сократил отставание от Надаля до 40 очков. Кроме того, это было первое поражение швейцарца в сезоне на «Мастерсах» и первая неудача в матче с соперником из топ-100.



Робин Хасе впервые в карьере дошёл до полуфинала. Голландец поднялся на 17 мест и занимает 35-ю строчку. У Робина хороший шанс попасть в посев US Open, хотя формально пока он заканчивается на 34-м месте (из-за отказов Вавринки и Джоковича).

В парном разряде Хенри Континену не хватило одной победы для возвращения на первую строчку. Впрочем, уже известно, что 21 августа Марсело Мело потеряет первое место. Скорее всего, оно перейдёт к Континену. Хотя если финн проведёт неудачный турнир, а Мело и Кубот выиграют титул, то партнёр Мело – Лукаш Кубот – выйдет на первую позицию.

Расклады грядущей недели

В теории после Цинциннати мы можем получить смену первых ракеток мира в четырёх разрядах (как минимум она произойдёт в двух). Мы уже поговорили про всё, кроме женского одиночного, где ситуация наиболее интригующая, ведь за первое место бьются пять теннисисток.



Каролина Плишкова защищает прошлогодний титул в Цинциннати, но даже с вычетом очков она всё ещё впереди конкуренток. То есть её собственная победа гарантирует ей сохранение первой строчки.

Наименьшие шансы у Кербер. Немке нужно выиграть турнир, Плишкова при этом должна вылететь уже во втором круге, Халеп до полуфинала, а Свитолина и Возняцки до финала. Да и просто учитывая игровую форму Анжелики тяжело поверить в её успех.

Возняцки нужно сделать то, что в этом сезоне ей пока не удавалось – выиграть турнир. При этом первой она станет, если в финале не встретится с Халеп или Свитолиной, а Плишкова уступил в стартовой встрече.



Свитолина станет первой в случае победы на турнире, при этом Плишкова не должна выйти в финал. В теории Элине может хватить и финала, но там необходимо, чтобы Плишкова вылетела до четвертьфинала, а Возняцки не взяла титул.



Халеп в случае собственной победы на турнире может ни на кого не ориентироваться, так как этого будет достаточно. Если Плишкова не доберётся до финала, то Симоне хватит и выхода в финал. Есть расклады, при которых Халеп станет первой даже при поражении в полуфинале.



Всё это выглядит немного запутанно, но этот клубок постепенно распутается по ходу турнира. В целом это уникальная ситуация, когда за пределами «Большого шлема» сразу пять девушек сражаются за первую строчку. А ведь на US Open к этой борьбе могут подключиться и Гарбинье Мугуруса с Йоханной Контой.