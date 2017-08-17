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Екатерина Макарова
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: Reuters

Драма Макаровой и ранний вылет Зверева

Макарова со слезами заканчивала матч с Кербер, но смогла одержать победу, а Зверев покинул турнир в Цинциннати уже после первой встречи.
17 августа 2017, четверг. 11:00 Теннис

Десять негритят: версия Цинциннати

Год назад можно было понять, когда многие из-за Олимпиады пожертвовали американскими летними турнирами. Однако в 2017-м Олимпиады не было, а состав в мужском Цинциннати оказался намного хуже.

Число травм в мужском туре достигло такой стадии, что был установлен антирекорд серии «Мастерс». Впервые на турнире такой категории участвовало всего три игрока топ-10. Новак Джокович и Стэн Вавринка заранее объявили о завершении сезона. Теперь к ним присоединился Кей Нисикори, который получил травму кисти во время тренировки и в 2017 году больше не сыграет.

Кроме того, второй «Мастерс» кряду пропустили Энди Маррей и Марин Чилич, которые год назад играли в финале Цинциннати. Затем пришла очередь Роджера Федерера объявить об отказе, швейцарца подвела травма спины. Дополнил этот список Милош Раонич. Кстати, из прошлогодних полуфиналистов US Open в туре остался только Гаэль Монфис, да и он снялся с «Мастерса» из-за болезни.

В результате сразу несколько лаки-лузеров начали турнир со второго круга. Ник Кирьос в «Твиттере» пожаловался, что многих это не устраивает и неплохо бы поменять правила. Правда, по своему обыкновению австралиец тут же это сообщение удалил и решил не выступать против правил тура.

Western & Southern Open. Цинциннати, США. Хард. Мужчины

Первый круг
Фабио Фоньини (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6 (7:5), 6:4.
Ник Кирьос (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) — 6:2, 6:3.
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Томаш Бердых (Чехия, 10) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:0.
Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 1:6, 6:3.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Михаил Южный (Россия, Q) — 6:2, 3:6, 6:3.

Второй круг
Карен Хачанов (Россия) — Томас Фаббьяно (Италия, LL) — 6:2, 6:2.
Фрэнсис Тиафо (США, WC) — Александр Зверев (Германия, 4) – 4:6, 6:3, 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:4.

Прервавшаяся серия Зверева

Но если отказов было мало, то мужской турнир ещё и лишился одной из главных звёзд уже на ранней стадии. Победитель двух последних «Мастерсов» Александр Зверев уступил Фрэнсису Тиафо. Молодой американец по-хозяйски расположился в списке подающих надежды, но пока его успехи были связаны с туром челленджеров, а в ATP он гораздо чаще проигрывал, чем выигрывал.

16 августа Тиафо одержал свою самую значимую победу в карьере. Зверев начинал турниры в Вашингтоне и Монреале с тяжёлых матчей, а потом мчался по сетке к победе. Здесь же у него не получилось преуспеть в очередном равном сражении. Хотя на старте третьего сета Зверев даже вёл с брейком, но всё-таки в его действиях была заметна усталость, да и Тиафо провёл хороший матч.

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Зверев был единственным игроком из топ-10 в нижней половине сетки, так что в любом случае мы получим неожиданного финалиста. В том числе в этой половине находится Карен Хачанов. Россиянин в первом круге справился с Диего Шварцманом. Теннисисты обменялись лёгкими сетами, а в решающей партии чуть лучше был Карен. Изначально по сетке Хачанов шёл на Федерера, но так как швейцарец снялся его место занял скромный Томас Фаббьяно, которому Карен отдал всего четыре гейма.

Хачанов впервые вышел в третий круг на «Мастерсе», хотя он пока не так много их сыгграл. В третьем раунде он сразится с Юити Сугитой. Победитель этой встречи впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса». В другой паре в нижней четверти в третьем круге сойдутся Григор Димитров и Хуан-Мартин дель Потро.

Рафаэль Надаль успешно стартовал с победы над Ришаром Гаске. В третьем раунде испанцу играть с соотечественником – Альбертом Рамос-Виньоласом. Альберт в первом круге выбил прошедшего квалификацию Михаила Южного. Ещё один россиянин – Даниил Медведев – в стартовом раунде не справился с Фабио Фоньини.

Western & Southern Open. Цинциннати, США. Хард. Женщины

Первый круг
Леся Цуренко (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 7:6 (8:6), 6:0.
Дарья Касаткина (Россия) — Александра Саснович (Беларусь, Q) — 6:4, 6:2.
Наталья Вихлянцева (Россия, LL) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 6:3, 2:6, 6:3.
Александра Крунич (Сербия, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 12) — 6:4, 6:2.
Елена Веснина (Россия) — Каролин Гарсия (Франция) — 4:6, 6:4, 6:4.

Второй круг
Мэдисон Кис (США, 16) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:1.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:4.
Эшли Барти (Австралия, Q) — Винус Уильямс (США, 9) — 6:3, 2:6, 6:2.
Екатерина Макарова (Россия, LD) — Анжелика Кербер (Германия, 3) — 6:4, 1:6, 7:6 (13:11).
Каролина Возняцки (Дания, 6) — Елена Веснина (Россия) — 6:2, 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Наталья Вихлянцева (Россия, LL) — 6:2, 6:3.
Элина Свитолина (Украина, 5) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:4.

Невероятная драма Макаровой

У девушек в Цинциннати всё в порядке с составом – на турнир приехала вся первая десятка. Екатерина Макарова последней прошла в сетку по рейтингу. У россиянки дела пошли в гору этим летом – одиночный титул Вашингтона и парные успехи на Уимблдоне и в Торонто. Россиянка пока продолжила удачную серию в Цинциннати. В первом круге она довольно уверенно переиграла Барбору Стрыцову, а во втором играла против Анжелики Кербер.

Цинциннати (ж) 2017. 2-й круг
16 августа 2017 года, среда. 21:20 МСК
Екатерина
Макарова
Анжелика
Кербер
6:4 1:6 7:6

Немка никак не может разогнаться в этом году. Первое место она уже потеряла, но такими темпами она скоро и из десятки вылетит. В Цинциннати у Кербер получился очередной провал. Уже со старта матча у неё было много проблем. Правда, она едва не отыгралась с двойного брейка, но Макаровой удалось завершить первый сет в свою пользу.

Стоит отметить, что матч проходил при температуре за 30 градусов, а на харде это всё чувствовалось под 40. Уже во втором сете Екатерина начала испытывать явный дискомфорт. Россиянка плохо двигалась и быстро проиграла партию. Макарова взяла длинную паузу перед третьим сетом. Настолько длинную, что даже судья несколько растерялась, потеряв Екатерину.

Поначалу и в третьем сете всё шло в пользу Кербер. Однако немка играла пассивно, поэтому когда Екатерина немного взбодрилась и начала попадать в корт, то ход игры резко развернулся. Россиянка взяла пять геймов кряду. На подаче на матч у неё имелось два матчбола, однако оба раза Екатерина сыграла неточно. Макарова закончила гейм двойной ошибкой и со слезами на глазах вызвала врача. Тот пытался понять, может это были судороги (из-за которых не разрешено брать тайм-аут), но россиянка убедила, что это травма бедра.

Екатерина вернулась на корт, но было заметно, что ей тяжело. Порой она плакала даже после выигранных розыгрышей. Тем не менее россиянка добралась до тай-брейка. У немки шла игра только на матчболах соперницы. На этих мячах она всё догоняла и возвращала в корт. После очередной упущенной возможности Екатерина просто упала на корт и не сразу смогла встать.

Но при этом в розыгрышах Екатерина находила в себе силы постоянно идти в атаку. Самой ей пришлось отыграть один матчбол, но целом она постоянно оказывала давление на соперницу. В итоге на восьмом матчболе Кербер всё-таки дрогнула. Немка скривила недовольное лицо и недружелюбно пожала руку соперницы.

Для Макаровой это уже восьмая победа над теннисистками топ-10. При этом россиянка провела пять матчей против соперниц из топ-5 в этом году и во всех праздновала победу. При такой статистике удивительно, что на счету Екатерины всего лишь один дальний проход в этом году в Вашингтоне, а на других соревнованиях она уступала до четвертьфинальной стадии. В Цинциннати за выход в четвертьфинал она сыграет против Слоан Стивенс. Американка выбила из сетки двух чешек – Люси Шафаржову и Петру Квитову.

Неудобная для Весниной Возняцки

Правда, после всех мучений в одиночном разряде Екатерина не смогла выйти на пару, где она была посеяна под первым номером вместе с Весниной. Для Елены тот день вообще сложился не слишком удачно, так как она ещё вылетела из одиночного разряда. Изначально сетка у Весниной была непростой. Россиянка в первом круге справилась с соперницей из топ-20 – Каролин Гарсией. А во втором играла против Каролины Возняцки.

Веснина здорово выглядела в отдельных розыгрышах, но плотная оборона датчанки делала своё дело. Множество равных геймов заканчивалось ошибками россиянки. Веснина даже возмущалась вслух, что у соперницы всё залетает в корт. В итоге Каролина оформила уверенную победу над Еленой – 6:2, 6:4. Счёт личных встреч стал 8:2 в пользу датчанки.

Уже в первом круге вылетела из турнира Анастасия Павлюченкова. Она взяла первый сет у Леси Цуренко и вела 4:1 во втором. Однако небольшой спад в игре россиянки позволил украинке вернуться в матч. Леся взяла равную вторую партию, а третий сет она уже выиграла под ноль. Правда, во втором круге Цуренко уступила Элине Свитолиной.

Борьба за первое место продолжается

Элина всё ещё претендует на выход на первое место по итогам этого турнира, как и Халеп. А вот Кербер и Возняцки уже выпали из этого списка. Анжелика проиграла сама, а Возняцки нужно было поражение Каролины Плишковой в первом матче, но этого не произошло. Прошлогодняя чемпионка сумела справиться с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Наталья попала на турнир как лаки-лузер и в первом круге выбила Донну Векич. Кстати, россиянке впервые довелось сыграть против действующей первой ракетки мира.

Помимо Макаровой в третий круг вышла Светлана Кузнецова. Россиянка в двух сетах прошла Юлию Путинцеву. Кузнецова по своим меркам сыграла весьма аккуратно, но такая тактика принесла успех, так как представительница Казахстана слишком много ошибалась. На очереди у Светланы поединок против Карлы Суарес-Наварро.

Дарья Касаткина упустила шанс завоевать посев на US Open, покинув Цинциннати во втором круге. Россиянка никак не может набрать форму после травмы лодыжки, полученной ещё на турнире в Мадриде. В первой встрече в Огайо Касаткина справилась с Александрой Саснович, но затем ничего не смогла поделать против Мэдисон Кис и уступила за 50 минут. Год назад в схожей манере Мэдисон победила россиянку на Олимпиаде. Правда в итоге Мэдисон заняла обидное четвёртое место. На этом турнире Кис в третьем круге сыграет против Гарбинье Мугурусы.

В четверг в Цинциннати состоятся все матчи 1/8 финала. По прогнозам невыносимую жару должны разбавить грозы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина Рафаэль Надаль Светлана Кузнецова
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