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Мария Шарапова
Текст: Илья Рывлин
Фото: https://hamptons-magazine.com

Пляжная Шарапова и воздушная Свитолина

Фотосессия Шараповой, парный титул Макаровой и Весниной, Павлюченкова играет в баскетбол — эти и другие фотографии из соцсетей.
18 августа 2017, пятница. 12:00 Теннис

Ведущие теннисисты мира продолжают турне по Северной Америке. После соревнований в Монреале и Торонто они переместились в Цинциннати. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят свободное время.

Мария Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open. Напомним, что она снялась после первого матча турнира в Стэнфорде, а затем отказалась от участия в Торонто и Цинциннати. Ранее она, находясь во Франции, дала интервью журналу Hamptons.

Ещё одна фотосессия, теперь Серены Уильямс, для журнала Vogue.

Продолжая серию профессиональных фотографий, взглянем на Анну Чакветадзе.

Привет от Анастасии Потаповой.

Довольно часто в последнее время игроки стали выходить на матч в абсолютно одинаковой форме. Такое случается, когда у них один и тот же спонсор. Оказалось, что и на совместную тренировку можно одеться идентично. Смеющиеся Петра Квитова и Люси Градецка тому доказательство.

Герой прошлой недели — Александр Зверев. Немец выиграл два подряд турнира, а также два подряд соревнования серии «Мастерс-1000». Собака, родители, кубок, тренеры и улыбки.

А Элина Свитолина выиграла три подряд турнира категории «Премьер-5».

В женском парном разряде в Торонто первенствовали Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Новак Джокович взял паузу до конца сезона. Он проводит время со своей семьёй, в частности с двухлетним сыном.

Анастасия Павлюченкова проводит время в игровом зале, но признаётся, что в баскетбол играет не очень хорошо.

Каролина Возняцки, наоборот, довольна своим броском.

Немного воды и от Сораны Кырсти.

Эту теннисистку ни с кем не перепутать. Такие длинные ноги только у Даниэлы Гантуховой.

Дарья Гаврилова на прошлой неделе вместе со своим тренером Люком Сэйвилом побывала на Ниагарском водопаде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Анна Чакветадзе Дарья Гаврилова Елена Веснина Каролина Возняцки Мария Шарапова Серена Уильямс Фото
Новости. Теннис
19 августа 2017, суббота
08:46 Поражение Надаля, победы Феррера и Иснера — в обзоре игр 1/4 финала в Цинциннати
08:36 Поражение Кузнецовой и победа Плишковой — в обзоре матчей турнира в Цинциннати
06:00 Надаль проиграл Кирьосу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
04:36 Стивенс и Халеп встретятся в полуфинале турнира WTA в Цинциннати
03:54 Феррер вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тима
02:37 Иснер пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, победив Доналдсона
02:26 Кудрявцева проиграла Крунич в квалификации турнира в Нью-Хейвене
01:05 Кар. Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Возняцки
00:47 Родина уступила Марии на старте квалификации в Нью-Хэйвене
00:20 Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, отдав Сугите лишь три гейма
00:10 Клейбанова: я ещё не готова сдаться
18 августа 2017, пятница
23:05 Надаль выиграл испанское дерби в Цинциннати и в 1/4 финала сразится с Кирьосом
22:48 Веснина сыграет со Стивенс, Касаткина — со Стрыцовой на турнире в Нью-Хэйвене
22:27 Макарова осталась без четвертьфинала турнира в Цинциннати, уступив Стивенс
21:58 Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Гёргес
21:48 28 эйсов не помогли Карловичу обыграть Кирьоса на «Мастерсе» в Цинциннати
21:39 25-летняя американка Уден объявила о завершении карьеры
21:08 Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Мугурусе
20:43 Шафаржова 21 августа станет первой ракеткой мира в парном разряде
20:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Макарова в Цинциннати
18:10 Стосур не сыграет на US Open, её заменит Бек
17:41 Шарапова: я могла завершить карьеру 2 года назад, ведь в жизни много интересного
17:20 Рублёв: я много работал над физикой, а также прибавил в понимании игры
16:57 Текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Кузнецова в Цинциннати
16:21 Гулбис, Чорич и Фритц получили «уайлд-кард» в основную сетку Уинстон-Сэйлема
16:10 Куницын может заменить Тарпищева в роли капитана на матче плей-офф КД с Венгрией
15:26 Тони Надаль: возвращение на первую строчку не было нашей целью
14:16 Звонарёва: сейчас у меня нет планов после квалификации US Open
13:04 Мугуруса: теракт в Барселоне, практически у меня дома, шокировал меня
12:15 Тим: Феррер снова играет здорово, матч с ним будет длинным и тяжёлым физически
11:26 Звонарёва сыграет с Ан. Родионовой в первом круге квалификации Нью-Хэйвена
09:44 Дождь прервал пять матчей 1/8 финала в одиночном разряде на турнире в Цинциннати
08:34 Победы Конты и Мугурусы — в обзоре матчей 3-го круга турнира в Цинциннати
08:24 Победы Тима, Иснера и Димитрова — в обзоре игр 3-го круга турнира в Цинциннати
07:22 Димитров: дель Потро — хитрый и очень опытный соперник
05:51 27 эйсов помогли Иснеру одолеть Тиафо в третьем круге в Цинциннати
02:05 Конта обыграла Цибулкову и сразится с Халеп за полуфинал турнира в Цинциннати
01:56 Тим сыграет с Феррером в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
00:57 Мугуруса победила Кис и сыграет с Кузнецовой в 1/4 финала турнира в Цинциннати
17 августа 2017, четверг
22:58 Доналдсон взял верх над Басилашвили и вышел в 1/4 финала турнира в Огайо
22:12 Возняцки победила Барти в третьем круге соревнований в США
21:13 Феррер вышел в четвертьфинал турнира в Огайо, победив Карреньо-Бусту
20:18 Хачанов уступил Сугите в третьем круге «Мастерса-1000» в Цинциннати
20:10 Димитров одолел дель Потро и может сыграть с Хачановым в 1/4 финала в Цинциннати
20:05 Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв Севастову
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