Пляжная Шарапова и воздушная Свитолина

Фотосессия Шараповой, парный титул Макаровой и Весниной, Павлюченкова играет в баскетбол — эти и другие фотографии из соцсетей.

Ведущие теннисисты мира продолжают турне по Северной Америке. После соревнований в Монреале и Торонто они переместились в Цинциннати. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят свободное время.



Мария Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open. Напомним, что она снялась после первого матча турнира в Стэнфорде, а затем отказалась от участия в Торонто и Цинциннати. Ранее она, находясь во Франции, дала интервью журналу Hamptons.

Ещё одна фотосессия, теперь Серены Уильямс, для журнала Vogue.

Продолжая серию профессиональных фотографий, взглянем на Анну Чакветадзе.

Привет от Анастасии Потаповой.

Довольно часто в последнее время игроки стали выходить на матч в абсолютно одинаковой форме. Такое случается, когда у них один и тот же спонсор. Оказалось, что и на совместную тренировку можно одеться идентично. Смеющиеся Петра Квитова и Люси Градецка тому доказательство.

Герой прошлой недели — Александр Зверев. Немец выиграл два подряд турнира, а также два подряд соревнования серии «Мастерс-1000». Собака, родители, кубок, тренеры и улыбки.

А Элина Свитолина выиграла три подряд турнира категории «Премьер-5».

В женском парном разряде в Торонто первенствовали Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Новак Джокович взял паузу до конца сезона. Он проводит время со своей семьёй, в частности с двухлетним сыном.

Анастасия Павлюченкова проводит время в игровом зале, но признаётся, что в баскетбол играет не очень хорошо.

Каролина Возняцки, наоборот, довольна своим броском.

Немного воды и от Сораны Кырсти.

Эту теннисистку ни с кем не перепутать. Такие длинные ноги только у Даниэлы Гантуховой.

Дарья Гаврилова на прошлой неделе вместе со своим тренером Люком Сэйвилом побывала на Ниагарском водопаде.