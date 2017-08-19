175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Цинциннати. Надаль, Кузнецова и Макарова проиграли
Текст: Илья Рывлин
Фото: Reuters

Многоликий Ник. Как Кирьос остановил Надаля

В Цинциннати стали известны все полуфиналисты. Кирьос неожиданно обыграл Надаля, а Макарова и Кузнецова уступили в упорных матчах.
19 августа 2017, суббота. 11:16 Теннис

Дождь спутал карты

Турнир в Цинциннати подходит к решающей стадии. 18 августа определились все полуфиналисты в одиночном разряде. Организаторам пришлось поменять запланированную программу из-за сильного дождя в четверг и перенести несколько встреч третьего круга на пятницу. Дождь то прекращался, то начинался с новой силой, поэтому организаторы не отпускали игроков до 23 часов, когда всё же приняли решение доигрывать оставшиеся матчи 18-го.

Казалось бы, логично эти встречи начинать с утра, но поскольку теннисисты сидели и ждали допоздна, эти игры стартовали только в 13:00 по местному времени.

Таким образом, первая полуфиналистка у женщин стала известна ещё тогда, когда другие девушки только проводили встречи третьего раунда. Да, кому-то пришлось играть два матча за день, но такое бывает.
Светлана Кузнецова и Гарбинье Мугуруса находились в равных условиях. Они до дождя выиграли свои матчи третьего круга и пошли отдыхать, а в 11:00 появились на центральной арене теннисного комплекса в Цинциннати. Девушки встречались на корте пять раз, и в четырёх случаях побеждала испанка. Светлана взяла верх только в одном матче, самом первом, а затем инициативу перехватила Гарбинье, в том числе она одержала две победы уже в этом сезоне. Были основания полагать, что серия прервётся, поскольку в четверг, 17 августа, в заочных встречах Кузнецова выглядела предпочтительнее. Она уверенно обыграла Карлу Суарес-Наварро — 6:2, 6:4, а Мугуруса лишь на решающем тай-брейке победила Мэдисон Кис (6:4, 3:6, 7:6 (7:3)), при этом обе девушки играли на очень низком уровне и много ошибались. Светлана же в принципе редко побеждает легко, особенно если речь идёт о достаточно серьёзном противнике.

Пятая победа Мугурусы над Кузнецовой

Однако Мугуруса действительно неудобная соперница для Кузнецовой. Это в очередной раз подтвердилось в Цинциннати. Россиянка очень неудачно начала матч и проиграла две стартовые подачи, затем она немного прибавила, могла выиграть три гейма подряд, но уступила в 10-минутном сражении и затем уже немного выключилась психологически. Светлана отдала 11 очков из 12, а вместе с ними и сет — 2:6. Мугуруса дважды вела с брейком и во втором сете, но Кузнецова проявила характер и перевела матч в третью партию. Не умаляя заслуг россиянки, отметим, что Мугуруса стала хуже подавать и в целом больше ошибаться. Светлана же активизировалась в самый нужный момент и провела прекрасный гейм на приёме при 6:5.

Третий сет стал настоящим украшением матча. Обе девушки играли на высоком уровне, обе хорошо держали подачу, поэтому получилась зрелищная и равная борьба за полуфинал. Несколько ошибок Светланы позволили испанке повести 6:5. Кузнецова отыграла тройной матчбол, но с четвёртого Мугуруса всё же вышла в полуфинал — 6:2, 5:7, 7:5. Там она сыграет с Каролиной Плишковой. Чешка одержала две победы за день — сначала над Камилой Джорджи, а затем над Возняцки. Датчанку она обыграла сравнительно легко — 6:2, 6:4, а матч с Джорджи получился трудным, но решающий сет Плишкова взяла под ноль.

Western & Southern Open. Цинциннати, США. Хард. Мужчины
Четвертьфиналы

Григор Димитров (Болгария) — Юити Сугита (Япония) — 6:2, 6:1.
Джон Иснер (США) — Джаред Дональдсон (США) — 7:6 (7:4), 7:5.
Давид Феррер (Испания) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:3.
Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:2, 7:5.

18 августа завершила своё выступление в Цинциннати и другая россиянка — Екатерина Макарова. Она играла со Слоан Стивенс и уверенно взяла стартовый сет 6:2. Американка практически не могла попасть в корт и допускала одну ошибку за другой, а Екатерина эти неточности грамотно «коллекционировала». Но во втором сете Стивенс постепенно наладила точность. Рисунок матча не изменился: Слоан играла первым номером, но попадала в корт с куда более высоким процентом, чем в стартовом отрезке. Стивенс одержала победу со счётом 2:6, 6:3, 6:4 и на второй неделе подряд дошла до полуфинала турнира «Премьер-5»! Американка долго не играла и очень сильно откатилась в рейтинге, но за две недели она вернулась в первую сотню.

Прекрасное возвращение Стивенс

Мы уже сказали, что Слоан дошла до полуфинала, потому что позднее 18 августа она переиграла Юлию Гёргес — 6:1, 7:6 (7:3). Немка, в свою очередь, в третьем круге неожиданно победила Элину Свитолину. Украинка, которая выиграла три первых соревнования «Премьер-5» в этом сезоне, уступила со счётом 5:7, 4:6. Зато теперь у Элины будет больше времени на подготовку к US Open.

Это же касается и Макаровой, которая за 18 дней провела 15 матчей (с учётом парного разряда). Екатерина устала, что было видно ещё в предыдущей игре с Анжеликой Кербер.

Таким образом, в полуфиналах сыграют Плишкова и Мугуруса, а также Стивенс и Симона Халеп. Румынка в четвертьфинале оказалась сильнее Йоханны Конты — 6:4, 7:6 (7:1). Симона может стать первой ракеткой мира в понедельник, 21 августа, если завоюет титул в Цинциннати. Она и Плишкова могут встретиться в финале турнира, и тогда этот матч будет битвой не только за трофей, но и за восхождение на трон. Если Халеп проиграет 19-го или 20 августа, то Каролина останется первой.

Western & Southern Open. Цинциннати, США. Хард. Женщины
Третий круг

Слоан Стивенс (США) — Екатерина Макарова (Россия) — 2:6, 6:3, 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 4:6, 6:0.
Четвертьфиналы
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:2, 5:7, 7:5.
Каролина Плишкова (Чехия) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:2, 6:4.
Слоан Стивенс (США) — Юлия Гёргес (Германия) — 6:1, 7:6 (7:1).
Симона Халеп (Румыния) — Йоханна Конта (Великобритания) — 6:4, 7:6 (7:1).

Прогресс Феррера

У мужчин с первой строчкой всё понятно. В понедельник, 21 августа, на вершину вернётся Рафаэль Надаль. Но, конечно, это не означает, что он не хотел победить в Цинциннати. Наверняка хотел, да и возможность была отличная, поскольку из игроков топ-10 к моменту начала его матча с Ником Кирьосом не осталось никого.

Доминик Тим на двух тай-брейках прошёл Адриана Маннарино в третьем круге, но затем уступил Давиду Ферреру — 3:6, 3:6. Испанец очень неудачно играл в первой половине сезона и почти постоянно уступал на старте, но сейчас Давид показывает свой лучший теннис за несколько лет. В середине июля он опустился на 46-е место — худший результат за 12 лет, но с тех пор он выиграл 12 из 14 матчей. Впервые с сезона-2015 Давид вышел в полуфинал «Мастерса-1000».

Его соотечественник Надаль проводил 18 августа две встречи. Сначала он обыграл Альберта Рамоса 7:6 (7:1), 6:2, а затем провёл очень невнятный матч с Ником Кирьосом. Австралиец в первой половине дня не без труда прошёл Иво Карловича — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Карлович был в двух очках от победы и в этот момент выполнял удар с лёта, но немного не попал в корт. В третьем сете Ник уже имел преимущество и играл не только в теннис, но и на публику, и с публикой. В одном из моментов он, совершая небольшой круг почёта, начал пожимать руку всем зрителям, до которых мог дотянуться.

Кирьос не проигрывает вторым ракеткам

В четвертьфинале Ник резво стартовал и выиграл 10 первых розыгрышей из 11. Стартовый сет он оставил за собой всего за 25 минут. Австралиец действовал агрессивно, много атаковал и активно принимал. Во второй партии преимущество Кирьоса тоже ощущалось, но Надаль проявил характер, отыграл два матчбола при 3:5, ещё один при 4:5 и выровнял положение. Но при 5:5 Рафаэль допустил несколько ошибок, и на сей раз австралиец завершил матч в свою пользу — 6:2, 7:5. Отметим, что Ник выиграл все три матча против вторых ракеток мира в текущем сезоне. Ранее он дважды обыграл Новака Джоковича, а теперь Надаля, который станет первым в понедельник, но пока он второй. После игры испанец отметил, что он сыграл плохо, но отдал должное сопернику.

В полуфинале Кирьос встретится с Феррером, а Джон Иснер проведёт матч с Григором Димитровым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
Екатерина Макарова Ник Кирьос Рафаэль Надаль Светлана Кузнецова Симона Халеп
Новости. Теннис
20 августа 2017, воскресенье
01:12 Звонарёва: почувствовала, что всё ещё могу играть на высоком уровне
00:53 Кар. Плишкова: в полуфинале с Мугурусой сказался тяжёлый график 2 последних дней
00:39 Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати, отдав лишь три гейма Стивенс
00:28 Мугуруса: уверенность и спокойствие помогли победить Кар. Плишкову
19 августа 2017, суббота
23:31 Димитров стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Иснера
23:02 Звонарёва сыграла только один сет в матче 2-го раунда квалификации в Нью-Хэйвене
21:13 Александрова завершила борьбу в квалификации турнира в Нью-Хэйвене
20:35 Мугуруса вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Кар. Плишкову
19:12 Вихлянцева вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене
18:56 Звонарёва выиграла первый матч на турнире WTA за 2 года
16:37 Кузнецов сыграет с Киккером, а Рублёв — с Дарси на турнире в Уинстон-Сейлеме
15:11 Мугуруса во время матча с Кузнецовой почтила память жертв теракта в Барселоне
14:59 Иснер: матч с Димитровым станет важным и сложным тестом для меня
13:59 Плишкова: условия игры в Цинциннати подходят мне больше, чем Мугурусе
12:56 Стивенс: надеюсь, полуфинал с Халеп сложится иначе, чем матч в Вашингтоне
11:52 Димитров: рад, что обыграл Сугиту менее, чем за час
11:40 Феррер: матч с Тимом стал для меня лучшим за два года
11:16 Мугуруса: матч с Кузнецовой стал одним из лучших в сезоне
10:59 Халеп: в матче с Контой я отлично чувствовала ритм
10:31 Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством набранных очков
09:27 Надаль: в матче с Кирьосом я сыграл очень плохо
09:17 Кирьос: очень рад, что после битвы с Карловичем хорошо сыграл с Надалем
08:46 Поражение Надаля, победы Феррера и Иснера — в обзоре игр 1/4 финала в Цинциннати
08:36 Поражение Кузнецовой и победа Плишковой — в обзоре матчей турнира в Цинциннати
06:00 Надаль проиграл Кирьосу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
04:36 Стивенс и Халеп встретятся в полуфинале турнира WTA в Цинциннати
03:54 Феррер вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тима
02:37 Иснер пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, победив Доналдсона
02:26 Кудрявцева проиграла Крунич в квалификации турнира в Нью-Хейвене
01:05 Кар. Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Возняцки
00:47 Родина уступила Марии на старте квалификации в Нью-Хэйвене
00:20 Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, отдав Сугите лишь три гейма
00:10 Клейбанова: я ещё не готова сдаться
18 августа 2017, пятница
23:05 Надаль выиграл испанское дерби в Цинциннати и в 1/4 финала сразится с Кирьосом
22:48 Веснина сыграет со Стивенс, Касаткина — со Стрыцовой на турнире в Нью-Хэйвене
22:27 Макарова осталась без четвертьфинала турнира в Цинциннати, уступив Стивенс
21:58 Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Гёргес
21:48 28 эйсов не помогли Карловичу обыграть Кирьоса на «Мастерсе» в Цинциннати
21:39 25-летняя американка Уден объявила о завершении карьеры
21:08 Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Мугурусе
20:43 Шафаржова 21 августа станет первой ракеткой мира в парном разряде
20:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Макарова в Цинциннати
18:10 Стосур не сыграет на US Open, её заменит Бек
17:41 Шарапова: я могла завершить карьеру 2 года назад, ведь в жизни много интересного
17:20 Рублёв: я много работал над физикой, а также прибавил в понимании игры
Все новости RSS
Партнерский контент