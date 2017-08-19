Многоликий Ник. Как Кирьос остановил Надаля

Дождь спутал карты

Турнир в Цинциннати подходит к решающей стадии. 18 августа определились все полуфиналисты в одиночном разряде. Организаторам пришлось поменять запланированную программу из-за сильного дождя в четверг и перенести несколько встреч третьего круга на пятницу. Дождь то прекращался, то начинался с новой силой, поэтому организаторы не отпускали игроков до 23 часов, когда всё же приняли решение доигрывать оставшиеся матчи 18-го.

Казалось бы, логично эти встречи начинать с утра, но поскольку теннисисты сидели и ждали допоздна, эти игры стартовали только в 13:00 по местному времени.

Таким образом, первая полуфиналистка у женщин стала известна ещё тогда, когда другие девушки только проводили встречи третьего раунда. Да, кому-то пришлось играть два матча за день, но такое бывает.

Светлана Кузнецова и Гарбинье Мугуруса находились в равных условиях. Они до дождя выиграли свои матчи третьего круга и пошли отдыхать, а в 11:00 появились на центральной арене теннисного комплекса в Цинциннати. Девушки встречались на корте пять раз, и в четырёх случаях побеждала испанка. Светлана взяла верх только в одном матче, самом первом, а затем инициативу перехватила Гарбинье, в том числе она одержала две победы уже в этом сезоне. Были основания полагать, что серия прервётся, поскольку в четверг, 17 августа, в заочных встречах Кузнецова выглядела предпочтительнее. Она уверенно обыграла Карлу Суарес-Наварро — 6:2, 6:4, а Мугуруса лишь на решающем тай-брейке победила Мэдисон Кис (6:4, 3:6, 7:6 (7:3)), при этом обе девушки играли на очень низком уровне и много ошибались. Светлана же в принципе редко побеждает легко, особенно если речь идёт о достаточно серьёзном противнике.

Пятая победа Мугурусы над Кузнецовой

Однако Мугуруса действительно неудобная соперница для Кузнецовой. Это в очередной раз подтвердилось в Цинциннати. Россиянка очень неудачно начала матч и проиграла две стартовые подачи, затем она немного прибавила, могла выиграть три гейма подряд, но уступила в 10-минутном сражении и затем уже немного выключилась психологически. Светлана отдала 11 очков из 12, а вместе с ними и сет — 2:6. Мугуруса дважды вела с брейком и во втором сете, но Кузнецова проявила характер и перевела матч в третью партию. Не умаляя заслуг россиянки, отметим, что Мугуруса стала хуже подавать и в целом больше ошибаться. Светлана же активизировалась в самый нужный момент и провела прекрасный гейм на приёме при 6:5.

Третий сет стал настоящим украшением матча. Обе девушки играли на высоком уровне, обе хорошо держали подачу, поэтому получилась зрелищная и равная борьба за полуфинал. Несколько ошибок Светланы позволили испанке повести 6:5. Кузнецова отыграла тройной матчбол, но с четвёртого Мугуруса всё же вышла в полуфинал — 6:2, 5:7, 7:5. Там она сыграет с Каролиной Плишковой. Чешка одержала две победы за день — сначала над Камилой Джорджи, а затем над Возняцки. Датчанку она обыграла сравнительно легко — 6:2, 6:4, а матч с Джорджи получился трудным, но решающий сет Плишкова взяла под ноль.

18 августа завершила своё выступление в Цинциннати и другая россиянка — Екатерина Макарова. Она играла со Слоан Стивенс и уверенно взяла стартовый сет 6:2. Американка практически не могла попасть в корт и допускала одну ошибку за другой, а Екатерина эти неточности грамотно «коллекционировала». Но во втором сете Стивенс постепенно наладила точность. Рисунок матча не изменился: Слоан играла первым номером, но попадала в корт с куда более высоким процентом, чем в стартовом отрезке. Стивенс одержала победу со счётом 2:6, 6:3, 6:4 и на второй неделе подряд дошла до полуфинала турнира «Премьер-5»! Американка долго не играла и очень сильно откатилась в рейтинге, но за две недели она вернулась в первую сотню.

Прекрасное возвращение Стивенс

Мы уже сказали, что Слоан дошла до полуфинала, потому что позднее 18 августа она переиграла Юлию Гёргес — 6:1, 7:6 (7:3). Немка, в свою очередь, в третьем круге неожиданно победила Элину Свитолину. Украинка, которая выиграла три первых соревнования «Премьер-5» в этом сезоне, уступила со счётом 5:7, 4:6. Зато теперь у Элины будет больше времени на подготовку к US Open.

Это же касается и Макаровой, которая за 18 дней провела 15 матчей (с учётом парного разряда). Екатерина устала, что было видно ещё в предыдущей игре с Анжеликой Кербер.

Таким образом, в полуфиналах сыграют Плишкова и Мугуруса, а также Стивенс и Симона Халеп. Румынка в четвертьфинале оказалась сильнее Йоханны Конты — 6:4, 7:6 (7:1). Симона может стать первой ракеткой мира в понедельник, 21 августа, если завоюет титул в Цинциннати. Она и Плишкова могут встретиться в финале турнира, и тогда этот матч будет битвой не только за трофей, но и за восхождение на трон. Если Халеп проиграет 19-го или 20 августа, то Каролина останется первой.

Прогресс Феррера

У мужчин с первой строчкой всё понятно. В понедельник, 21 августа, на вершину вернётся Рафаэль Надаль. Но, конечно, это не означает, что он не хотел победить в Цинциннати. Наверняка хотел, да и возможность была отличная, поскольку из игроков топ-10 к моменту начала его матча с Ником Кирьосом не осталось никого.

Доминик Тим на двух тай-брейках прошёл Адриана Маннарино в третьем круге, но затем уступил Давиду Ферреру — 3:6, 3:6. Испанец очень неудачно играл в первой половине сезона и почти постоянно уступал на старте, но сейчас Давид показывает свой лучший теннис за несколько лет. В середине июля он опустился на 46-е место — худший результат за 12 лет, но с тех пор он выиграл 12 из 14 матчей. Впервые с сезона-2015 Давид вышел в полуфинал «Мастерса-1000».

Его соотечественник Надаль проводил 18 августа две встречи. Сначала он обыграл Альберта Рамоса 7:6 (7:1), 6:2, а затем провёл очень невнятный матч с Ником Кирьосом. Австралиец в первой половине дня не без труда прошёл Иво Карловича — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Карлович был в двух очках от победы и в этот момент выполнял удар с лёта, но немного не попал в корт. В третьем сете Ник уже имел преимущество и играл не только в теннис, но и на публику, и с публикой. В одном из моментов он, совершая небольшой круг почёта, начал пожимать руку всем зрителям, до которых мог дотянуться.

Кирьос не проигрывает вторым ракеткам

В четвертьфинале Ник резво стартовал и выиграл 10 первых розыгрышей из 11. Стартовый сет он оставил за собой всего за 25 минут. Австралиец действовал агрессивно, много атаковал и активно принимал. Во второй партии преимущество Кирьоса тоже ощущалось, но Надаль проявил характер, отыграл два матчбола при 3:5, ещё один при 4:5 и выровнял положение. Но при 5:5 Рафаэль допустил несколько ошибок, и на сей раз австралиец завершил матч в свою пользу — 6:2, 7:5. Отметим, что Ник выиграл все три матча против вторых ракеток мира в текущем сезоне. Ранее он дважды обыграл Новака Джоковича, а теперь Надаля, который станет первым в понедельник, но пока он второй. После игры испанец отметил, что он сыграл плохо, но отдал должное сопернику.

В полуфинале Кирьос встретится с Феррером, а Джон Иснер проведёт матч с Григором Димитровым.