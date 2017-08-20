Нью-Хейвен и Уинстон-Сейлем – последние остановки перед US Open

Турнир ATP World Tour 250. Уинстон-Сейлем (США). Winston-Salem Open



Призовой фонд: $ 748 960.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 20-26 августа.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Участники: Пабло Карреньо-Буста (17), Роберто Баутиста-Агут (19), Джон Иснер (21), Пабло Куэвас (24), Стив Джонсон (31), Паоло Лоренци (33), Фернандо Вердаско (35), Жиль Симон (36),

Отказались от участия: Сэм Куэрри (28), Диего Шварцман (37), Райан Харрисон (41), Кевин Андерсон (42), Николоз Басилашвили (54), Томас Беллуччи (55), Николя Маю (78).



Полный список участников

Действующий победитель: Пабло Карреньо-Буста. : $ 748 960.: хард, открытые корты.: 20-26 августа.: -7 часов.: Пабло Карреньо-Буста (17), Роберто Баутиста-Агут (19), Джон Иснер (21), Пабло Куэвас (24), Стив Джонсон (31), Паоло Лоренци (33), Фернандо Вердаско (35), Жиль Симон (36), Даниил Медведев (49), Андрей Кузнецов (79), Дмитрий Турсунов (SR), Андрей Рублёв (95).Отказались от участия: Сэм Куэрри (28), Диего Шварцман (37), Райан Харрисон (41), Кевин Андерсон (42), Николоз Басилашвили (54), Томас Беллуччи (55), Николя Маю (78).: Пабло Карреньо-Буста.

Winston-Salem Open ведёт отсчёт своей истории с 1981 года, причём в своё время сюда приезжали настоящие звёзды: трофеи завоёвывали Иван Лендл, Андре Агасси, Стефан Эдберг, Евгений Кафельников. В 2006-м, когда турнир проходил ещё в Нью-Хейвене, первенствовал Николай Давыденко. В Уинстон-Сейлеме соревнование проводится с 2011 года.

Турнир имеет сетку на шесть кругов, поэтому даёт возможность множеству теннисистов получить игровую практику перед US Open. Для Андрея Рублёва это соревнование стало первым на уровне ATP, куда он прошёл в основу по своему рейтингу. Также в сетке расположились Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и использовавший свой 12-й защищённый рейтинг Дмитрий Турсунов.



Посев возглавили испанцы Карреньо-Буста и Баутиста-Агут, которые год назад сошлись в финале. Также можно отметить присутствие Джона Иснера, который летом уже выиграл два турнира и был в полуфинале «Мастерса».

Connecticut Open является правопреемником многих турниров, первый из которых прошёл аж в 1948 году. Конкретно в Нью-Хейвен соревнования переехали в 1998-м и с тех пор ведут свою славную историю. Здесь побеждали Штеффи Граф, Винус Уильямс, Дженнифер Каприати, Жюстин Энен и Линдсей Дэвенпорт. Поднимали над своей головой трофейную вазу Connecticut Open и две россиянки – Елена Бовина (2004) и Светлана Кузнецова (2007). А ещё три – Анна Чакветадзе, Надежда Петрова и Елена Веснина – уступали в финалах Каролине Возняцки. После датчанки новой королевой турнира стала Петра Квитова – за последние пять лет на её счету три победы и один финал.



Петра вернётся на турнир и в 2017-м. А первый номер посева достался прошлогодней чемпионке Агнешке Радваньской, которая в случае неудачного выступления может потерять место в первой десятке.



Кроме того в основной сетке расположились сразу три россиянки – Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Наталья Вихлянцева пытается пройти квалификацию и уже добралась до финального раунда. Также в квалификации своё возвращение в тур совершила Вера Звонарёва. Россиянка выиграла стартовый матч у Анастасии Родионовой, но не смогла в тот же день завершить встречу против Магдалены Рыбариковой.