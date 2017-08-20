175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анонс теннисных турниров недели 20-26 августа
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: Reuters

Нью-Хейвен и Уинстон-Сейлем – последние остановки перед US Open

За неделю до старта последнего в сезоне турнира «Большого шлема» женщины сразятся за победу в Нью-Хейвене, а мужчины – в Уинстон-Сейлеме.
20 августа 2017, воскресенье. 13:15 Теннис
Турнир ATP World Tour 250. Уинстон-Сейлем (США). Winston-Salem Open

Призовой фонд: $ 748 960.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 20-26 августа.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Пабло Карреньо-Буста (17), Роберто Баутиста-Агут (19), Джон Иснер (21), Пабло Куэвас (24), Стив Джонсон (31), Паоло Лоренци (33), Фернандо Вердаско (35), Жиль Симон (36), Даниил Медведев (49), Андрей Кузнецов (79), Дмитрий Турсунов (SR), Андрей Рублёв (95).
Отказались от участия: Сэм Куэрри (28), Диего Шварцман (37), Райан Харрисон (41), Кевин Андерсон (42), Николоз Басилашвили (54), Томас Беллуччи (55), Николя Маю (78).

Полный список участников
Действующий победитель: Пабло Карреньо-Буста.

Winston-Salem Open ведёт отсчёт своей истории с 1981 года, причём в своё время сюда приезжали настоящие звёзды: трофеи завоёвывали Иван Лендл, Андре Агасси, Стефан Эдберг, Евгений Кафельников. В 2006-м, когда турнир проходил ещё в Нью-Хейвене, первенствовал Николай Давыденко. В Уинстон-Сейлеме соревнование проводится с 2011 года.

Турнир имеет сетку на шесть кругов, поэтому даёт возможность множеству теннисистов получить игровую практику перед US Open. Для Андрея Рублёва это соревнование стало первым на уровне ATP, куда он прошёл в основу по своему рейтингу. Также в сетке расположились Андрей Кузнецов, Даниил Медведев и использовавший свой 12-й защищённый рейтинг Дмитрий Турсунов.

Посев возглавили испанцы Карреньо-Буста и Баутиста-Агут, которые год назад сошлись в финале. Также можно отметить присутствие Джона Иснера, который летом уже выиграл два турнира и был в полуфинале «Мастерса».

Турнир WTA/Premier. Нью-Хейвен (США). Connecticut Open

Призовой фонд: $ 776 000.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 20-26 августа.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Доминика Цибулкова (9), Агнешка Радваньска (10), Петра Квитова (12), Кристина Младенович (14), Елена Веснина (16), Анастасия Павлюченкова (17), Барбора Стрыцова (23), Кики Бертенс (24), Дарья Касаткина (30).
Полный список участниц
Отказались от участия: Тимя Бачински (20), Саманта Стосур (36).
Действующий победитель: Агнешка Радваньска

Connecticut Open является правопреемником многих турниров, первый из которых прошёл аж в 1948 году. Конкретно в Нью-Хейвен соревнования переехали в 1998-м и с тех пор ведут свою славную историю. Здесь побеждали Штеффи Граф, Винус Уильямс, Дженнифер Каприати, Жюстин Энен и Линдсей Дэвенпорт. Поднимали над своей головой трофейную вазу Connecticut Open и две россиянки – Елена Бовина (2004) и Светлана Кузнецова (2007). А ещё три – Анна Чакветадзе, Надежда Петрова и Елена Веснина – уступали в финалах Каролине Возняцки. После датчанки новой королевой турнира стала Петра Квитова – за последние пять лет на её счету три победы и один финал.

Петра вернётся на турнир и в 2017-м. А первый номер посева достался прошлогодней чемпионке Агнешке Радваньской, которая в случае неудачного выступления может потерять место в первой десятке.

Кроме того в основной сетке расположились сразу три россиянки – Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Наталья Вихлянцева пытается пройти квалификацию и уже добралась до финального раунда. Также в квалификации своё возвращение в тур совершила Вера Звонарёва. Россиянка выиграла стартовый матч у Анастасии Родионовой, но не смогла в тот же день завершить встречу против Магдалены Рыбариковой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Агнешка Радваньска Анастасия Павлюченкова Даниил Медведев Дарья Касаткина Елена Веснина
Новости. Теннис
20 августа 2017, воскресенье
15:57 Стивенс: я сыграла не очень плохо, просто Халеп была свежее
15:35 Плишкова: трудно найти что-то позитивное в поражении от Мугурусы
13:56 Кирьос: горжусь, что победил Феррера, не показав свой лучший теннис
12:52 Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Цинциннати
12:40 Димитров: выход в финал «Мастерса» — большой шаг вперёд для меня
12:12 Видеообзор полуфиналов женского турнира в Цинциннати
11:35 Мугуруса: победа над первой ракеткой мира — всегда особенный момент
11:02 Халеп: Мугуруса будет фаворитом финала турнира в Цинциннати
10:34 Халеп в случае победы над Мугурусой станет первой ракеткой мира
09:49 Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Цинциннати в парном разряде
09:41 Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Нью-Хэйвене
04:53 Кирьос сломил сопротивление Феррера и пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
01:12 Звонарёва: почувствовала, что всё ещё могу играть на высоком уровне
00:53 Кар. Плишкова: в полуфинале с Мугурусой сказался тяжёлый график 2 последних дней
00:39 Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати, отдав лишь три гейма Стивенс
00:28 Мугуруса: уверенность и спокойствие помогли победить Кар. Плишкову
19 августа 2017, суббота
23:31 Димитров стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Иснера
23:02 Звонарёва сыграла только один сет в матче 2-го раунда квалификации в Нью-Хэйвене
21:13 Александрова завершила борьбу в квалификации турнира в Нью-Хэйвене
20:35 Мугуруса вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Кар. Плишкову
19:12 Вихлянцева вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене
18:56 Звонарёва выиграла первый матч на турнире WTA за 2 года
16:37 Кузнецов сыграет с Киккером, а Рублёв — с Дарси на турнире в Уинстон-Сейлеме
15:11 Мугуруса во время матча с Кузнецовой почтила память жертв теракта в Барселоне
14:59 Иснер: матч с Димитровым станет важным и сложным тестом для меня
13:59 Плишкова: условия игры в Цинциннати подходят мне больше, чем Мугурусе
12:56 Стивенс: надеюсь, полуфинал с Халеп сложится иначе, чем матч в Вашингтоне
11:52 Димитров: рад, что обыграл Сугиту менее, чем за час
11:40 Феррер: матч с Тимом стал для меня лучшим за два года
11:16 Мугуруса: матч с Кузнецовой стал одним из лучших в сезоне
10:59 Халеп: в матче с Контой я отлично чувствовала ритм
10:31 Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством набранных очков
09:27 Надаль: в матче с Кирьосом я сыграл очень плохо
09:17 Кирьос: очень рад, что после битвы с Карловичем хорошо сыграл с Надалем
08:46 Поражение Надаля, победы Феррера и Иснера — в обзоре игр 1/4 финала в Цинциннати
08:36 Поражение Кузнецовой и победа Плишковой — в обзоре матчей турнира в Цинциннати
06:00 Надаль проиграл Кирьосу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
04:36 Стивенс и Халеп встретятся в полуфинале турнира WTA в Цинциннати
03:54 Феррер вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тима
02:37 Иснер пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, победив Доналдсона
02:26 Кудрявцева проиграла Крунич в квалификации турнира в Нью-Хейвене
01:05 Кар. Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Возняцки
00:47 Родина уступила Марии на старте квалификации в Нью-Хэйвене
00:20 Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, отдав Сугите лишь три гейма
00:10 Клейбанова: я ещё не готова сдаться
Все новости RSS
Партнерский контент