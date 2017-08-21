Последний шаг — он трудный самый. Мугуруса не позволила Халеп стать первой

Третья попытка

По-прежнему вторая. Симона Халеп трижды находилась в одной победе от звания первой ракетки мира, и всякий раз её соперница одерживала победу. Румынка могла подняться на вершину после турнира в Цинциннати, но финальный матч против Гарбинье Мугурусы у неё совсем не получился. Это особенно удивительно, учитывая убедительную игру Симоны на турнире в целом и в полуфинале в частности. До решающего матча она не отдала ни одной партии, а в субботу разгромила Слоан Стивенс — 6:2, 6:1. Американка очень много ошибалась и не показала своего тенниса, но можно сказать, что сама Симона не позволила ей этого сделать. Стивенс в любом случае провела прекрасные две недели. Два подряд полуфинала на соревнованиях категории «Премьер-5» позволили ей с 957-го места подняться в первую сотню! Колоссальный прорыв для теннисистки, которая пропустила около года из-за травмы.

Отметим, что Стивенс плохо начала и матч третьего круга с Екатериной Макаровой и тоже проиграла сет 2:6, но затем значительно прибавила и сократила количество неточностей, что позволило ей выиграть две следующие партии. Преодолев четвертьфинал, американка боролась за право участия в решающем матче, но на сей раз это сделать не удалось, и её соперница Симона Халеп вышла в финал. Там её ждала Мугуруса, которая отдала всего пять геймов Каролине Плишковой. Вообще, чешка для Гарбинье является неудобной соперницей: на счету Каролины было шесть побед подряд (Мугуруса выиграла только первую встречу). Но накануне Плишкова провела две встречи и, возможно, из-за этого была не слишком свежей.

Убедительная победа Мугурусы

В первом сете Гарбинье играла отлично и практически не давала сопернице шансов на приёме. Во втором пошёл более равный теннис. Каролина дважды зацепилась за приём, но Мугуруса выиграла два долгих гейма и отыграла все три брейк-пойнта, а затем выиграла четыре гейма подряд — 6:3, 6:2. Гарбинье сыграла на высоком уровне, тогда как Плишкова очень много ошибалась и крайне неудачно играла на своей второй подаче. По результатам полуфиналов было очевидно, что и Мугуруса, и Халеп находятся в хорошей форме, поэтому финал должен был получиться интересным и упорным.

Симона перед матчем признавалась, что возможное звание первой ракетки мира не давит на неё и что она готовится к этому финалу так же, как и к любому другому. И всё же румынка явно переволновалась, потому что игра у неё совсем не пошла. Мугуруса полностью владела инициативой и определяла ход розыгрышей, а Симона, даже играя вторым номером, много ошибалась. В частности, совершенно не проходил удар справа. Вышедший к Симоне тренер Даррен Кэхилл рассказал, что верит в свою подопечную, но румынка была словно не в своей тарелке. Как ни странно, но второй сет, в котором она не взяла ни гейма, Симона провела лучше. При 0:3 был сыгран очень долгий 12-минутный гейм. Халеп смотрелась неплохо, имела шансы на брейк и на возможную борьбу, но Мугуруса вытащила подачу и оформила победу — 6:1, 6:0.

В активе Халеп всего 6 ударов навылет и 31 неточность, при этом у испанки тоже отрицательный баланс, но она сыграла лучше. Гарбинье завоевала свой восьмой титул и не позволила Симоне взойти на вершину. У румынки появится новый шанс на US Open. На самом деле в Нью-Йорке сразу восемь девушек будут иметь возможность стать первой, в том числе и Мугуруса, а также Светлана Кузнецова.

Первый финал Кирьоса

У мужчин же сегодня, 21 августа, рейтинг возглавил Рафаэль Надаль. Испанец уступил в четвертьфинале Нику Кирьосу, но тем не менее заранее гарантировал себе возвращение на вершину. Кирьос же в полуфинале обыграл Давида Феррера — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Испанец очень достойно бился, но что-либо сделать на приёме так и не смог. Ник выполнил 14 эйсов и выиграл 90% мячей на первой подаче. Три брейк-пойнта при этом у Феррера всё же было, но австралиец их все отыграл.

Три шанса возникло и у самого Кирьоса, но тут уже Давид проявил свой бойцовский характер. Очень приятно, что испанский ветеран, который крайне неудачно играл в первой половине сезона, вновь нашёл свою игру. Теперь Феррер уверяет, что собирается играть ещё как минимум в следующем сезоне. А что касается полуфинала в Цинциннати, то Давид добрался до двух тай-брейков, но оба остались за Ником. Впервые в карьере он вышел в финал на «Мастерсе».

Все титулы Григора Димитрова (7): 2017 — Цинциннати (м), София, Брисбен; 2014 — Лондон, Бухарест, Акапулько (м); 2013 — Стокгольм.

Все титулы Гарбинье Мугурусы (5): 2017 — Цинциннати (ж), Уимблдон (ж); 2016 — Ролан Гаррос (ж); 2015 — Пекин (ж); 2014 — Хобарт.

Безупречная игра Димитрова на подаче

Ещё одним дебютным финалистом на подобного рода соревнований стал Григор Димитров. Его полуфинал с Джоном Иснером тоже состоял из двух тай-брейков, и тоже никто не взял чужую подачу. Излишне говорить, что оба отлично подавали. Но болгарин играл чуть разнообразнее и интереснее. В частности, на втором тай-брейке он выиграл несколько красивых очков и не позволил Иснеру перевести матч в третий сет — 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Таким образом, мы получили первый финал «Мастерс-1000» среди игроков, родившихся в 90-е.

В решающем матче Димитров показал блестящий теннис. Он отлично управлял мячом, хорошо подавал и мало ошибался. Одного брейка было достаточно, чтобы оставить сет за собой — 6:3. Ник при этом имел два брейк-пойнта в двух разных геймах, но Григор оба отыграл. В начале второго сета теннисисты взяли небольшую паузу и почти не боролись за чужие геймы. Первый шанс в седьмом гейме возник у Кирьоса, но на первом брейк-пойнте болгарин выполнил эйс, а на втором ещё раз отлично подал в угол. При 5:5 свой шанс получил уже Димитров. Кирьос помог двойной и ещё несколькими ошибками. Григор подал на матч и на первый титул «Мастерс-1000» — 6:3, 7:5. Отметим, что болгарин выиграл свою подачу 34 раза подряд на этой неделе, а в целом в Цинциннати он её удержал в 52 из 53 случаев!



На этой неделе в Уинстон-Сейлеме и Нью-Хэйвене пройдут турниры ATP и WTA соответственно, которые завершат US Open Series.