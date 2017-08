Три новых первых ракетки. Халеп не присоединилась к Надалю

Новая неудача Халеп, тройная смена первых ракеток и восемь претенденток на лидерство после US Open – в выпуске «Табели о рангах».

Седьмая тройная смена

На этой неделе настоящее раздолье для нашей рубрики – три новых первых ракетки мира. Это при том, что могло бы быть четыре, если бы Симона Халеп обыграла Гарбинье Мугурусу. И это был бы первый раз в истории, когда за одну неделю сменились все лидеры. А так Энди Маррей покинул вершину и уступил первое место Рафаэлю Надалю, Континен отобрал у Мело лидерство в мужском парном разряде, а Шафаржова впервые стала первой ракеткой в женском парном разряде. Кроме того, с учётом, что Плишкова осталась на первой позиции, впервые в истории женских рейтингов оба разряда одновременно возглавляют чешские теннисистки.

А тройная смена в одну неделю произошла в седьмой раз, но впервые состоялась в августе. Кстати, в предыдущий случай тоже был вовлечён Рафаэль Надаль. В 2010-м испанец забрал первое место у Федерера, в тот же день, когда братья Брайан потеряли лидерство в мужском парном разряде, а сёстры Уильямс его обрели (в женском парном разряде, разумеется).

Можно отметить неудачные дни для Линдсэй Дэвенпорт и Мартины Хингис. 5 июля 1999 года Хингис уступила первую строчку и в одиночном, и в парном разрядах. На следующий год 8 мая такая же история произошла с Дэвенпорт. Кстати, в каждом случае тройной смены первых ракеток всегда был вовлечён женский парный разряд.

Всего за историю рейтинга это 51-й раз, когда за одну неделю состоялось две или более смен первых ракеток. Любопытно, что в 2000-м это произошло шесть раз за год. В последнее время это случалось реже, что неудивительно при доминации Серены и нечастых сменах первого номера у мужчин. Но за полтора месяца мы уже столкнулись с этим дважды. В теории подобное может произойти снова уже после US Open.

WTA. Халеп снова не хватило одного матча

В Цинциннати сразу пять теннисисток претендовали на первое место по итогам недели. К четвертьфиналам их осталось двое – Плишкова и Халеп. Симоне в любом случае необходимо выигрывать турнир, так что поражение первой ракетки мира в полуфинале для неё ничего не изменило. Однако в решающем матче она не сумела ничего противопоставить Гарбинье Мугурусе и взяла всего один гейм.



Таким образом, Халеп в третий раз за год проиграла матч, в котором победа принесла бы ей первую строчку. Правда, в двух предыдущих у неё были шансы на успех, а тут был разгром. После Цинциннати она остановилась всего в пяти очках от первой строчки! Но, конечно, Симона не бросилась за «уайлд-кард» на турнир в Нью-Хэйвене. Во-первых, было уже поздно. Во-вторых, в любом случае куда важнее будет хорошо выступить на US Open, где у румынки будет новый шанс взобраться на вершину. Вообще, формально на первое место по итогам этого турнира претендуют сразу восемь теннисисток.



Лучшие шансы с учётом вычета очков за US Open-2016 у Халеп и Мугурусы. Испанка после «Ролан Гаррос» вылетела в середину второго десятка, а после успехов на Уимблдоне и Цинциннати уже поднялась на третье место. Кроме того, Гарбинье возглавила чемпионскую гонку. Элина Свитолина всего неделю провела на первой позиции после успеха в Торонто, пропустив и Мугурусу, и Халеп. Румынка по очкам за 2017 год отстаёт от испанки всего на 53 балла.



Анжелика Кербер провалила защиту финала, уступив в очень драматичном матче Екатерине Макаровой. Немка, занимавшая первое место до старта Уимблдона, опустилась на шестую строчку. То есть на US Open она не будет иметь место в первой четвёрке посева.

Драма Макаровой и ранний вылет Зверева Макарова со слезами заканчивала матч с Кербер, но смогла одержать победу, а Зверев покинул турнир в Цинциннати уже после первой встречи.

Вторую неделю кряду в полуфинал вышла Слоан Стивенс. Американка пропустила год из-за травмы, но благодаря двум удачным выступлениям из десятой сотни ворвалась в первую. Стивенс поднялась на 84-е место, так что по крайней мере для Открытого чемпионата Австралии-2018 ей уже не понадобится защищённый рейтинг.



Кроме того, очередной удачный турнир Юлии Гёргес (немка прервала 16-матчевую победную серию Свитолиной на турнирах «Премьер-5») позволил ей забраться в посев на US Open. А вот Екатерина Макарова и Дарья Касаткина не сумели сделать рывок в эту зону, таким образом они будут несеяными в Нью-Йорке.



Так же, как и Люси Шафаржова, но у неё есть другой повод для радости. Она впервые в карьере возглавила парный рейтинг. Она обошла Бетани Маттек-Сэндс, которая получила тяжёлую травму на Уимблдоне. Однако Бетани ведь выигрывала основные титулы как раз вместе с Люси, так что чешка заслужила это звание не меньше.

А титул в Цинциннати достался паре Хингис/Чан, которые вернули себе лидерство в чемпионской гонке, обойдя Веснина и Макарову. Россиянки снялись с парного турнира, так как Екатерина плохо себя чувствовала после тяжёлого одиночного матча. После вычета очков за US Open россиянки будут отставать от Шафаржовой на 1000 очков, так что будет шанс возглавить рейтинг в случае успеха на турнире (если Люси не выйдет в финал).

ATP. Димитров метит в Лондон

Если у девушек в Огайо приехала вся десятка, то у мужчин после отказов осталось всего три теннисиста топ-10 – антирекорд турниров «Мастерс». Рафаэль Надаль гарантировал себе первое место уже после снятия Роджера Федерера. В Цинциннати испанец уступил в четвертьфинале. Таким образом, Рафаэль пусть и вышел на первое место, но обновил антирекорд Маррея по количеству очков у лидера – 7645. В 500 баллах от Надаля находятся Энди и Роджер.



Надаль в четвёртый раз возглавил рейтинг ATP. У Федерера и Джоковича только по три восхождения. Хотя безусловным лидером тут является Джон Макинрой, который выходил на первое место 14 раз. В основном благодарить нужно бесконечную чехарду с Джимми Коннорсом и Иваном Лендлом.



Воспользоваться отсутствием травмированных игроков топ-10 сумел Григор Димитров. Забавно конечно, что для победы на скромном АТР-250 в Брисбене он обыграл трёх соперников из первой десятки, а вот для успеха на «Мастерсе» ему не пришлось играть с теннисистами из топ-10. Его первая победа на соревновании с таким статусом позволила ему подняться на девятое место. Болгарин вытеснил из топ-10 Милоша Раонича, который находился там с апреля 2016 года.



В чемпионской гонке (без учёта завершившего сезон Вавринку) Григор поднялся на пятое место и имеет отличные шансы поехать в Лондон. Кстати, Сэм Куэрри по-прежнему замыкает виртуальную восьмёрку, проходящую на Итоговый турнир АТР.

Возможно, в борьбу включится Ник Кирьос, который провёл первый удачный турнир с марта. Австралиец в финале не смог прервать серию европейцев на «Мастерах» (68-й «Мастерс» кряду достался европейскому теннисисту). В основном рейтинге Ник вернулся в двадцатку на 18-е место, чего будет достаточно для посева в топ-16 на US Open (ведь не сыграют Джокович, Вавринка и Нисикори).



В полуфинале был Джон Иснер, который вернул себе звание первой ракетки США и поднялся на 14-е место. Ещё одним полуфиналистом стал Давид Феррер. Испанец провёл лучший турнир в сезоне и поднялся на 25-е место, а в какой-то момент в этом году он даже покидал зону посева на «Больших шлемах».



Александр Зверев проиграл рано, но из-за потери очков за титул Марином Чиличем немец впервые вышел на шестую строчку. Также обновил свой рекорд Карен Хачанов, поднявшийся на 29-ю позицию. В Цинциннати россиянин впервые вышел в третий круг «Мастерса».



В парном разряде Хенри Континен вернулся на первую позицию. Финн уже возглавлял рейтинг в этом году, но на пять недель выпустил вперёд Марсело Мело. У бразильца будет шанс обойти Континена по итогам US Open.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 21 августа:

1 (+1).

2 (-1). Энди Маррей (Великобритания) — 7150.

3 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145.

4 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5690.

5 (=). Новак Джокович (Сербия) — 5325.

6 (+1). Александр Зверев (Германия) – 4470.

7 (-1). Марин Чилич (Хорватия) — 4155.

8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

9 (+2).

Расклады грядущих недель

На текущей неделе отметим, что Агнешка Радваньска защищает свою серию непрерывного пребывания в топ-10. Полька не вылетала из десятки уже 100 недель, но покинет её, если провалится в Нью-Хэйвене, где год назад она взяла титул.

И всё же наш основной взор направлен уже на US Open, где у девушек сразу восемь теннисисток претендуют на первое место. Если Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп или Элина Свитолина выиграют турнир, то им никто не сможет помешать. Для Плишковой, Возняцки, Конты, Кузнецовой и Винус Уильямс всё более запутанно. Шансы последней испарятся, если Халеп пройдёт первый круг.

Плишкова с учётом вычета очков за прошлогодний финал будет только четвёртой. Ей предстоит отыграть почти тысячу баллов у Халеп. Нас ждёт возможно одно из самых интересных сражений за первую позицию за последние несколько лет.



А вот у Анжелики Кербер шансов теперь уже нет. У неё горят 2000 баллов за титул, так что в случае очередной неудачи она может даже вылететь из первой десятки.



У мужчин большие очки теряют Вавринка и Джокович, но они уже завершили сезон, так что защитить их не смогут. Полуфинал сгорит у Нисикори, который также не выступит до конца года из-за травмы. Японца ждёт вылет из топ-10 впервые с августа 2014 года.



Что касается борьбы за первое место, то у Надаля запас в 320 очков перед Федерером и 675 перед Марреем. То есть любой из этой тройки в случае победы на турнире станет первой ракеткой мира.