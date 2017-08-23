«Улыбку дебильную убери». Как Путинцева и другие ругались с тренерами

Путинцева извинилась перед тренером

Когда теннис превращается в реалити-шоу. Юлия Путинцева проводила обычный матч первого круга турнира в Нью-Хэйвене против Ализе Корне. Представительница Казахстана проиграла его 0:6, 0:6, но дело не в этом. При счёте 0:3, когда о таком разгроме речи ещё не было, Юлия вызвала на корт своего тренера Романа Кислянского.

Справка «Чемпионата»

Юлия Путинцева



Родилась 7 января 1995 года в Москве, Россия.

Рост: 163 см.

Начало профессиональной карьеры: 2009.

Турниры «Большого шлема»:

Australian Open: третий круг (2016).

«Ролан Гаррос»: четвертьфинал (2016).

Уимблдон: второй круг (2015, 2016).

US Open: второй круг (2016). Родилась 7 января 1995 года в Москве, Россия.: 163 см.: 2009.Australian Open: третий круг (2016).«Ролан Гаррос»: четвертьфинал (2016).Уимблдон: второй круг (2015, 2016).US Open: второй круг (2016).

Надо понимать, что 0:3 в женском теннисе, да ещё и при одном брейке, это просто неудачное начало матча, не более того. Но по разговору Путинцевой и её тренера стало понятно, что Юлия очень возбуждена. В WTA тренеры садятся на трибуну с петличными микрофонами, с которыми они и выходят на корт в том случае, когда игрок воспользовался своим правом и попросил арбитра матча о разговоре с подопечными на смене сторон. Иногда режиссёры трансляции не выводят звук в эфир, иногда плохо слышно из-за громкой музыки на стадионе, но в данном случае можно было разобрать каждое слово. Сразу скажем, что Юлия публично извинилась за эту беседу в «Инстаграме», но для того, чтобы понимать суть этого неоднозначного эпизода, приведём некоторые фрагменты их разговора.

Путинцева: Ты жуёшь, блин, и видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок, а?

Кислянский: Что с тобой?

Путинцева: Что с тобой! Ты ни разу не похлопал после моего выигранного очка! Сидишь и смотришь свои видео про плоскую землю.

Кислянский: Ты совсем ненормальная, что ли?

Путинцева: Совсем ненормальный ты. У меня идёт длинный гейм, ты сидишь, ни разу не поаплодировал.

Кислянский: Она ошиблась, какой хлопать?

Путинцева: И что? Они хлопают, когда я ошибаюсь. Вот и ты начни, а он, блин, рожи корчит.

Кислянский: А ты что будешь делать на корте, если я хлопать начну? У тебя есть какой-то план?

Путинцева: Иди тогда вообще отсюда! Что ты сюда пришёл? Зачем ты сюда приехал?

Кислянский: Ближе к мячу подходи, Юль. Далеко встречаешь мяч. Много ждёшь, когда он к тебе прилетит. В том числе и укороченный. Делаешь укороченный, тянешься к мячу. Подходи ближе.

Путинцева: Иди на видео смотри.

Кислянский: Тебе больше ничего не надо? Ещё раз тебя спрашиваю: подсказки никакие не нужны? Я тебе пришёл подсказать, что тебе нужно делать. Ты меня зачем вызвала сюда?

Путинцева: Ты зачем здесь вообще сидишь?

Кислянский: Я объяснил: пришёл тебе подсказать.

Путинцева: Ухмылку дебильную убери.

Кислянский: Понятно всё.

Вскоре Юлия опубликовала следующее сообщение в своём «инстаграме»:

«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но, к сожалению, в теннисе так бывает!

Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мною негатив в его сторону!

Я бываю крайне импульсивной и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации!

Ещё раз прошу прощения!

Также хотелось поблагодарить своих болельщиков за поддержку!

Я получила очень много сообщений с поддержкой после столь ужасного и психологически тяжёлого матча!



Берегите себя

Искренне и с любовью,

Юлия. #несудитестрого #всемдобра», — написала Путинцева.

Выходы тренеров на корт в WTA.

Первое появление: 2009 год.

Количество: один выход за сет.

Турниры «Большого шлема»: запрещено.

Конечно, случай с Путинцевой — далеко не первый. Например, часто достаточно интересными получаются разговоры между Сэмом Сьюмиком и Гарбинье Мугурусой. На турнире в Индиан-Уэллсе у Елены Весниной состоялась беседа на повышенных тонах с её отцом и тренером Сергеем Весниным. Пэт Кэш, недавно начавший тренировать Коко Вандевеге, тоже на эмоциях может наговорить много интересного. И всё же микрофоны, с которыми тренеры выходят на корт, прежде всего появились для того, чтобы обычные любители тенниса стали ближе к игре и могли услышать, как именно общаются игрок и его наставник. В этом отношении выделим Симона Гоффена, тренера Анастасии Павлюченковой, и Владимира Платеника, работающего с Дарьей Касаткиной. Добавим сюда и наставника Симоны Халеп Даррена Кэхилла, который сам профессиональный комментатор. Их беседы слушать всегда интересно именно из-за инсайдерских наблюдений и точечных советов по тактике.

Инсайды и эксклюзивные детали

Разумеется, все тренеры и игроки прекрасно знают о работающих микрофонах, но иногда совладать с эмоциями трудно. Чаще всего теннисистки молчат и просто слушают, что именно им скажет наставник, однако тренерские тайм-ауты можно использовать и как психологический приём. У игрока появляется возможность выговориться и избавиться от негативных эмоций. Да, в случае с Путинцевой это не привело к результату, однако иногда это приносит пользу. Той же Весниной беседа с отцом помогла впоследствии выиграть финал в Индиан-Уэллсе. Кто-то может сказать, что подслушивать разговоры — это некрасиво. Мол, это всё равно что смотреть в замочную скважину, что и происходит в разнообразных реалити-шоу. Но в данном случае мы имеем уникальный шанс погрузиться в тренировочный процесс и услышать множество любопытных деталей, которые недоступны иным способом. В интервью и на пресс-конференциях игроки и тренеры об этом не говорят. В общем, пользы от появления микрофонов намного больше, чем вреда. Иногда же подобные беседы бывают очень эмоциональными. Вспомним некоторые запоминающиеся случаи.



Екатерина Бондаренко: Ты пришёл что-то сказать или просто сказать, что ты здесь?

Тренер: Я пришёл сказать, что…

Бондаренко: Не могу я, не могу! Не могу я! У меня ноги не двигаются, судороги уже в ногах. У меня спина болит, я не могу развернуться.

Тренер: Ты играешь на негативе.

Бондаренко: Не трогай меня. Вот не трогай меня, реально.

Тренер: Чего ты меня звала вообще? Я тогда пойду к малой.

Бондаренко: Офигеть.

Тренер: Ну а что? Вдруг она проснулась и там орёт? Давай играй за каждый мяч. «Не могу, не могу...». Всё ты можешь. Ты очень хорошо играешь.

Бондаренко: Я просто хотела посидеть на лавке.

Тренер: Всё, блин, ложись дальше.

Тренер: Я понимаю, что тяжело. Играй просто вправо-влево, вправо-влево. Она никак не играет, а ты ей всё даришь. Просто не ошибайся. Бей со средней силой, она сама (речь об Агнешке Радваньской. — Прим. ред.) ничего не умеет делать. Отдай ей инициативу.

Елена Остапенко: Она как любитель играет. Я в 500 раз лучше играю, просто ошибаюсь. Любитель в Латвии лучше играет.

Элисон Риске: Я знаю, что я подвожу тебя, я не знаю…

Её бойфренд (снимая микрофон): Эли, заткнись, твою мать!

Эти и другие любопытные диалоги встречаются в матчах WTA на регулярной основе, и ничего плохого в этом нет. Понятно, что идёт матч, понятно, что игроки находятся в стрессе, понятно, что есть всего 90 секунд, в которые нужно уместить главные слова. Интересно узнать игроков и тренеров с этой, с новой стороны. Кстати, у мужчин подобная практика тоже была. Например, Брэд Гилберт, когда тренировал Энди Маррея, один раз весь матч сидел с включённым микрофоном, и режиссёры ESPN делали подборки его самых интересных высказываний по ходу матча. Конечно, разговоры между тренером и игроками мы слышим и в других видах спорта — в частности, в командных (баскетбол, волейбол).



Что же касается Юлии Путинцевой, то она в принципе очень эмоциональный игрок: споры с арбитрами, бросание ракеток, различные выкрики — всё это с ней бывает, поэтому не будем придавать большого значения её тираде, тем более она после этого извинилась. Ещё обратим внимание на то, что она не стала акцентировать внимание на негативе (которого наверняка тоже было достаточно), а поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Пожелаем ей побыстрее восстановиться от этого обидного поражения и вернуться на свой уровень.