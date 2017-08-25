Шарапова против Халеп: финал «Ролан Гаррос» в первом круге US Open

Повторение финала «Ролан Гаррос»

С кем сыграет Шарапова? Это главный вопрос, который интересовал всех перед стартом жеребьёвки US Open. Впервые церемония прошла на открытом воздухе, и среди зрителей были обычные любители тенниса, а не только аккредитованные журналисты. Церемонию провели комментаторы ESPN Крис Маккендри, Мэри-Джо Фернандес и Крис Фаулер, а до них со вступительным словом выступили директор турнира и руководитель Ассоциации тенниса США. Затем началось главное действо: непосредственно сама жеребьёвка. Точнее, строго говоря, вся жеребьёвка уже состоялась заранее, а зрителям просто показали её итоги по четвертям. Чаще изначально проводится предварительная жеребьёвка (без сеяных), а затем ответственные лица достают шарики и распределяют сеяных по пустым ячейкам сетки. На сей раз всё было иначе. Зрителям стали показывать полностью готовые четвертинки. Сначала появилась четверть первой сеяной Каролины Плишковой, а затем — второй. И в этот момент наступил главный шок всей жеребьёвки, потому что в соперницы Симоны Халеп попала… Мария Шарапова!

Конечно, Мария в любом случае получила бы непростой жребий. Она прошла на турнир благодаря «уайлд-кард» и, соответственно, должна была получить сеяную соперницу или в первом, или во втором круге. На деле оказалось, что уже на самом старте Шарапова встретится с одним из главных фаворитов турнира и второй сеяной. Кроме всего прочего, Симона — одна из восьми девушек, которая претендует на звание первой ракетки мира после US Open. На первый взгляд, жребий для российской спортсменки очень непростой, но давайте разберёмся. Во-первых, Мария впереди по личным встречам — 6-0. Во-вторых, она никогда не проигрывала в первом круге Открытого чемпионата США. В-третьих, румынка не отличается психологической устойчивостью в самых важных матчах. Она трижды была в одной победе от звания первой ракетки мира, но проиграла все три матча, в том числе со счётом 1:6, 0:6 буквально пару дней назад. Речь о финале Цинциннати против Гарбинье Мугурусы.

В какой форме Шарапова?

Шарапова выиграла все шесть матчей против Халеп, при этом три матча из четырёх, которые прошли на харде, завершились в двух сетах. Да, на статистику не надо обращать такого внимания с учётом того, что все игры были достаточно давно, а сейчас форма Марии вызывает большие вопросы. Свой предыдущий матч она выиграла с большим трудом, показав блёклый теннис со скромной Джен Брэйди. Если Шарапова сыграет на таком же уровне, то можно не сомневаться, что она завершит турнир уже после первого круга. Мария из-за травмы предплечья пропустила Цинциннати, и оценить её нынешнюю форму может только она сама и её тренер. По фотографиям и видео с тренировок кажется, что Шарапова приехала в Нью-Йорк в хорошем настроении и готова играть, но это не слишком показательно. Что касается Халеп, то да, она в целом не лучшим образом играет с топовыми теннисистками, иногда её подводит психология. Но это не отменяет того факта, что она остаётся очень сильной теннисисткой и, безусловно, будет считаться фавориткой в предстоящей игре.

У победительницы этого матча сетка довольно неплохая: Виктория Голубич или Тимя Бабош во втором круге, а ближайшая сеяная — Лорен Дэвис. В этой же части находится Наталья Вихлянцева, которая сначала сыграет с квалифаером, а в случае победы — с Дэвис. У того, кто выиграет в главном матче первого круга, есть отличные шансы на выход как минимум в четвертьфинал. Правда, если сильнейшей окажется Шарапова, то строить какие-то прогнозы достаточно трудно. К сожалению, Мария сейчас совершенно непредсказуема: даже после большой победы она может проиграть куда более слабой сопернице. Да и состояние её предплечья мы тоже не знаем. Но в любом случае хочется верить, что Шарапова проведёт свой первый «Шлем» с Australian Open — 2016.

Хорошая сетка досталась Каролине Плишковой: старт с Магдаленой Линетт, а ближайшая сеяная — Шуай Чжан в третьем круге. В её четвертинке находится и Светлана Кузнецова. У неё тоже есть шансы стать первой после US Open, но надо далеко пройти. Первая соперница — Маркета Вондроушова, молодая и интересная чешка. Вполне возможно, что матч получится непростым. Анетт Контавейт или Люси Шафаржова в третьем раунде — это тоже не подарок.

Открытый чемпионат США. Женщины.



Все пары с участием российских теннисисток:



Светлана Кузнецова — Маркета Вондроушова (Чехия).

Евгения Родина — Эжени Бушар (Канада).

Елена Веснина — победительница квалификации.

Дарья Касаткина — Ван Цян (Китай).

Екатерина Макарова — Мона Бартель (Германия).

Екатерина Александрова — победительница квалификации.

Наталья Вихлянцева — победительница квалификации.

Мария Шарапова — Светлана Кузнецова — Маркета Вондроушова (Чехия).Евгения Родина — Эжени Бушар (Канада).Елена Веснина — победительница квалификации.Дарья Касаткина — Ван Цян (Китай).Екатерина Макарова — Мона Бартель (Германия).Екатерина Александрова — победительница квалификации.Наталья Вихлянцева — победительница квалификации. Симона Халеп (Румыния).

Касаткина против Павлюченковой во втором круге

Любопытный матч предстоит ещё одной фаворитке — Элине Свитолиной. Чешка Катержина Синякова стремительно прогрессирует, так что стартовая игра для украинки вряд ли будет лёгкой. Яркая афиша намечается и во втором раунде: Свитолина — Эжени Бушар, если канадка обыграет Евгению Родину. Елена Веснина первую встречу проведёт с квалифаером, а уже в третьем раунде намечается матч с Мэдисон Кис, которая на американском харде очень неприятный соперник. Во втором раунде могут сыграть друг с другом Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Дарье надо победить Ван Цян, а Анастасии — Кристину Макхэйл. Отметим очень привлекательный матч Наоми Осака — Анжелика Кербер.



В третьей четверти находится Гарбинье Мугуруса, которую многие называют основной претенденткой на титул. У неё довольно лёгкая часть сетки. В 1/8 возможна встреча с Петрой Квитовой, но чешка сейчас находится не в лучшей форме. Скорее всего, в 1/4 испанка сыграет с Каролиной Возняцки или Винус Уильямс. Любое поражение испанки до полуфинала будет считаться большой сенсацией.

Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисистки:

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Чжан Шуай (Китай, 27).

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) — Кристина Младенович (Франция, 14).

Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Коко Вандевеге (США, 20).

Анетт Контавейт (Эстония, 26) — Светлана Кузнецова (Россия, 8).



Элина Свитолина (Украина, 4) — Дарья Гаврилова (Австралия, 25).

Елена Веснина (Россия, 17) — Мэдисон Кис (США, 15).

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 19).

Леся Цуренко (Украина, 28) — Анжелика Кербер (Германия, 6).



Каролина Возняцки (Дания, 5) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 29).

Кики Бертенс (Нидерланды, 24) — Винус Уильямс (США, 9).

Петра Квитова (Чехия, 13) — Каролин Гарсия (Франция, 18).

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 31) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3).



Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Юлия Гёргес (Германия, 30).

Ана Конюх (Хорватия, 21) — Доминика Цибулкова (Словакия, 11).

Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Шуай Пэн (Китай, 22).

Лорен Дэвис (США, 32) — Симона Халеп (Румыния, 2).



Федерер в полуфинале Надаля

У мужчин главным вопросом было то, в какую половину попадёт Роджер Федерер - к Рафаэлю Надалю или к Энди Маррею. Он попал в верхнюю, так что финала Федерер — Надаль не будет. У испанца на старте Душан Лайович, а в третьем круге «клиент» Ришар Гаске, которого Надаль обыгрывает всегда. В Томаше Бердыхе уверенности нет, а вот Фабио Фоньини может дойти до четвёртого круга и до Надаля. Пару лет назад они устроили фантастический матч на US Open, и итальянец победил в пяти партиях после проигрыша первых двух. В этой же четвертинке находится и Григор Димитров, который пару дней назад одержал первую большую победу — на «Мастерсе-1000» в Цинциннати. У него в четвёртом круге Гаэль Монфис, а в 1/4 вполне возможна игра с Надалем.



Энди Маррей только вернулся в строй после травмы, его игровую форму оценить трудно, но сетка позволяет постепенно входить в турнир. Если британец нормально готов, то доходить как минимум до 1/8 должен, а там Давид Феррер. Да, испанец очень плохо провёл первую половину сезона, но сейчас он играет блестяще. В этой же четвертинке и Жо-Вильфрид Цонга с Люкой Пуи и Пабло Карреньо-Бустой.

Многие ждут большого прорыва от Александра Зверева, который ранее далеко на «Шлемах» не доходил. Сетка благоволит: квалифаер, а далее Иржи Веселы или Борна Чорич. Ближайший сеяный — Кевин Андерсон — тоже не должен стать преградой. Марин Чилич после травмы вряд ли сможет остановить Зверева, если тот покажет свой уровень. Словом, Александр должен наконец выходить как минимум в четвертьфинал, а, скорее всего, и в полуфинал.



Это же мы скажем и про Роджера Федерера. Сначала у швейцарца Фрэнсис Тиафо, а затем старый знакомый Михаил Южный. Россиянину, правда, надо обыграть Блажа Кавчича. В этой же части ещё два ветерана, теперь только испанских — Фернандо Вердаско и Фелисьяно Лопес. Правда, есть вариант, что второго из них в первом же матче обыграет Андрей Кузнецов. У Федерера сетка не такая простая, но и не слишком сложная, а в четвертьфинале он может встретиться с Домиником Тимом. Российские главные надежды, пожалуй, связаны с Кареном Хачановым. У него в принципе сетка очень хорошая: Лу в первом раунде, Эскобедо во втором и Чилич, который сейчас не кажется непреодолимой преградой, в третьем. Уже в понедельник стартует четвёртый турнир «Большого шлема» в этом сезоне.

Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисисты:

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Ришар Гаске (Франция, 25).

Фабио Фоньини (Италия, 22) — Томаш Бердых (Чехия, 15).

Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Гаэль Монфис (Франция, 18).

Пабло Куэвас (Уругвай, 27) — Григор Димитров (Болгария, 7).



Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Фелисьяно Лопес (Испания, 31).

Сэм Куэрри (США, 17) — Ник Кирьос (Австралия, 14).

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24).

Адриан Маннарино (Франция, 30) — Доминик Тим (Австрия, 6).



Марин Чилич (Хорватия, 5) — Карен Хачанов (Россия, 25).

Миша Зверев (Германия, 23) — Джон Иснер (США, 10).

Джек Сок (США, 13) — Жиль Мюллер (Люксембург, 19).

Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Александр Зверев (Германия, 4).



Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) — Робин Хасе (Нидерланды, 32).

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 20) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12).

Лукас Пуи (Франция, 16) — Давид Феррер (Испания, 21).

Диего Шварцман (Аргентина, 29) — Энди Маррей (Великобритания, 2).



