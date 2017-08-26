Шарапова в Нью-Йорке: фотосессии и тренировки

На следующей неделе в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США. Все ведущие теннисисты находятся в городе и активно тренируются. Посмотрим аккаунты игроков в социальных сетях, чтобы узнать, как они проводят свободное время.
Мария Шарапова в первом круге должна сыграть с Симоной Халеп. Россиянка сочетает тренировки и различные светские мероприятия в Нью-Йорке.
Кроме того, Мария приняла участие в фотосессии.
Серена Уильямс в Нью-Йорке не сыграет — она ждёт рождения ребёнка.
Вот так выглядит завтрак Дарьи Касаткиной.
А это ужин Анастасии Павлюченковой.
Дарья, а также её тёзка Гаврилова и Шелби Роджерс вполне могут быть диджеями.
Ещё одна тройка, теперь мужская: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Тэйлор Фритц.
Симона Халеп выполнила подачу в матче бейсбольной команды «Метс».
Роджер Федерер снялся в рекламном ролике производителя шампанского.
Как мы видим, Роджер активно тренируется.
Две легенды, два мастера и молодая звёздочка. Род Лэйвер, Федерер, Томаш Бердых, Марин Чилич и Денис Шаповалов. Роджер, Томаш и Марин сыграют за сборную Европы в Кубке Лэйвера, а Денис выступит в команде остального мира.
Рафаэль Надаль следил за солнечным затмением.
Анна Чакветадзе сфотографировалась на фоне знаменитого глобуса возле теннисного центра.
Лестница, красивое оформление и Гарбинье Мугуруса.