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Мария Шарапова
Текст: Илья Рывлин
Фото: instagram.com/mariasharapova

Шарапова в Нью-Йорке: фотосессии и тренировки

Фотосессия Марии Шараповой, Симона Халеп на бейсболе, Анна Чакветадзе в Нью-Йорке — эти и другие фотографии из соцсетей.
26 августа 2017, суббота. 11:45 Теннис

На следующей неделе в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США. Все ведущие теннисисты находятся в городе и активно тренируются. Посмотрим аккаунты игроков в социальных сетях, чтобы узнать, как они проводят свободное время.

Мария Шарапова в первом круге должна сыграть с Симоной Халеп. Россиянка сочетает тренировки и различные светские мероприятия в Нью-Йорке.

Кроме того, Мария приняла участие в фотосессии.

Серена Уильямс в Нью-Йорке не сыграет — она ждёт рождения ребёнка.

Вот так выглядит завтрак Дарьи Касаткиной.

А это ужин Анастасии Павлюченковой.

Дарья, а также её тёзка Гаврилова и Шелби Роджерс вполне могут быть диджеями.

Ещё одна тройка, теперь мужская: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Тэйлор Фритц.

Симона Халеп выполнила подачу в матче бейсбольной команды «Метс».

Роджер Федерер снялся в рекламном ролике производителя шампанского.

Как мы видим, Роджер активно тренируется.

Две легенды, два мастера и молодая звёздочка. Род Лэйвер, Федерер, Томаш Бердых, Марин Чилич и Денис Шаповалов. Роджер, Томаш и Марин сыграют за сборную Европы в Кубке Лэйвера, а Денис выступит в команде остального мира.

Рафаэль Надаль следил за солнечным затмением.

Анна Чакветадзе сфотографировалась на фоне знаменитого глобуса возле теннисного центра.

Лестница, красивое оформление и Гарбинье Мугуруса.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Анна Чакветадзе Гарбинье Мугуруса Дарья Гаврилова Дарья Касаткина Мария Шарапова Серена Уильямс Фото
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