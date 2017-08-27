Гаврилова выбила Радваньску за пределы топ-10 и взяла первый титул

Разминка для россиянок

Интересным различием между мужским и женским турами всегда было отсутствие крупных турниров в АТР перед «Большим шлемом», в то время как в женском теннисе перед «Шлемами» в течение года проходят три «Премьера». Один из них состоялся на последней неделе перед US Open в Нью-Хэйвене.



Сразу несколько россиянок воспользовались возможностью набрать игровую практику. Изначально ещё была заявлена Екатерина Макарова, но она, наоборот, переиграла, поэтому ей нужна была передышка. Изначально она собиралась здесь провести первый турнир вместе с Найджелом Сирсом – бывшим тренером Аны Иванович, который должен помочь ей на US Open. Кроме того, она ещё и была заявлена в пару с Весниной, но и от этого пришлось отказаться.

Елена Веснина в Коннектикут приехала, но ненадолго. Изначально она должна была сыграть против набравшей форму Слоан Стивенс, однако американка тоже решила отдохнуть перед US Open. Вместо неё Елене досталась прошедшая квалификацию Ана Богдан. У Весниной в этом матче совсем не складывалось на брейк-пойнтах. Россиянка не слишком здорово действовала в подобные моменты. В обоих сетах у неё были скрытые сетболы, и в итоге она потерпела поражение в двух партиях.



Дарья Касаткина смогла в первом раунде пройти Барбору Стрыцову. Именно против неё россиянка получила травму лодыжки в Мадриде. Кстати, Дарья до сих пор играет с повязкой на ноге. Во втором круге Касаткина потерпела поражение от Элисе Мертенс, которая проводит блестящий сезон. В начале года она и в сотню не входила, а здесь сделала последний шаг к дебюту в топ-40. При этом в основную сетку Нью-Хэйвена она прошла через квалификацию.

Первый сет Касаткина откровенно провалила. Она была расстроена тем, что соперница её переигрывала, и начала торопиться. Никакой пользы не принесло, и она быстро проиграла первый сет. Во второй партии уже не так ровно сыграла Элизе. Был у неё очень заметный спад в середине сета, но к концовке она смотрелась солидно. Заключительные геймы прошли в борьбе, но на решающих мячах бельгийка сыграла лучше и взяла верх во встрече.



Лучше всех среди россиянок выступила Анастасия Павлюченкова, дошедшая до четвертьфинала. В первом круге россиянка не без труда переиграла Кристину Макхэйл. Анастасия уступила первый сет, но преуспела в двух следующих. Во втором раунде она разобралась с Карлой Суарес-Наварро, против которой у неё отличная история личных встреч. Важным был первый сет, в котором россиянка преуспела на тай-брейке, а вторую партию она уже взяла под ноль.

В четвертьфинале Анастасия в третий раз за сезон играла против Доминики Цибулковой. В Дохе победу отметила Доминика, а в Индиан-Уэллсе Павлюченкова взяла реванш. Россиянка лучше вошла в игру, едва не повела с двойным брейком. Цибулкова постепенно добавляла и смогла отыграться, а ошибки Анастасии в конце сета помешали россиянке дойти до тай-брейка. На старте второй партии у неё вообще ничего не получалось. Она взяла всего четыре очка за пять геймов. Только при счёте 0:5 Павлюченкова проснулась и даже почти отыгралась. Словачка упустила две подачи на матч. На приёме у неё было четыре матчбола, но россиянка их все отыгрывала эйсами. А вот на пятом подача не сработала – получилась двойная ошибка.

Первый успех Гавриловой

Трёхкратная чемпионка турнира Петра Квитова покинула Коннектикут уже после первого раунда. Чешка очень здорово смотрелась в первых турнирах после возвращения, но сейчас немного забуксовала. Против Чжан Шуай она выиграла всего три гейма.



Прошлогодняя чемпионка и первая сеяная Агнешка Радваньска провела неплохой турнир по меркам её сезона. Впервые с января она дошла до полуфинала. Однако на этой стадии её остановила Дарья Гаврилова. Австралийка едва не проиграла в первом же раунде, ведь против неё на матч подавала Кристина Плишкова. Но Дарье удавалось цепляться в каждом матче в сложных моментах, что позволило ей зайти так далеко.

Все титулы Дарьи Гавриловой (1):

2017 – Нью-Хэйвен.

Все титулы Роберто Баутиста-Агута (6):

2017 — Уинстон-Сейлем, Ченнай;

2016 — София, Окленд;

2014 — Штутгарт, Хертогенбосх.

После поражения от Гавриловой Радваньска потеряла шансы остаться в первой десятке. Полька непрерывно находилась в топ-10 на протяжении 100 недель. Аналогичная серия теперь будет у Кербер, которая тоже может вылететь из топ-10 уже после US Open.



Место Агнешки в десятке заняла Доминика Цибулкова, у которой тоже идёт непростой сезон. Тем не менее в Нью-Хэйвене всё сложилось удачно — словачка дошла до первого финала в этом году.



У Гавриловой и Цибулковой больше общего, чем кажется. Обе девушки небольшого роста, но при этом очень самоотверженно сражаются на корте и зачастую вовлечены в продолжительные встречи. Таким получился и решающий поединок. Цибулкова лучше начала матч, но во второй половине надёжнее действовала уже Гаврилова. Битва продолжалась почти три часа, и победа досталась Дарье, для которой это был первый титул в WTA.

Благодаря этому успеху Гаврилова дебютирует в топ-20, вытеснив оттуда Анастасию Павлюченкову. С учётом, что Саманта Стосур пока никак не восстановиться после травмы, Дарья стала уверенным лидером женского австралийского тенниса.

Баутиста-Агут приблизился к Лондону

У мужчин в Уинстон-Сэйлеме сетка была на шесть кругов, но победитель получал всего 250 баллов. Все российские теннисисты покинули турнир во втором раунде. Андрей Кузнецов очень бодро начал матч против Джона Иснера. В первом сете он даже дважды взял подачу гиганта. Казалось, что Джон устал после насыщенной американской серии, но на самом деле сдаваться он был не намерен. Иснер взял вторую партию на тай-брейке, а в третьей уже уверенно превзошёл Кузнецова.

Для Андрея Рублёва Уинстон-Сэйлем стал первым турниром АТР, на который он попал по собственному рейтингу. Во втором круге он уступил другому молодому теннисисту – Чхуну Хёну. Причём Андрей взял непросто первый сет, но в двух следующих выиграл по одному гейму.



И наконец Даниил Медведев напрямую прошёл во второй круг благодаря посеву, но достался ему там Кайл Эдмунд. Британец в последний момент решил сыграть на турнире и попал в квалификацию из альтернативного списка, хотя если бы сразу заявился, то легко прошёл бы в основу. Исход встречи решался на тай-брейке третьего сета, где удачнее действовал Кайл.

Эдмунд в итоге дошёл до полуфинала, где уступил Дамиру Джумхуру. Для представителя Боснии и Герцеговины это был первый финал на уровне АТР. Играл он там с Роберто Баутиста-Агутом, который в 2016-м на этом же турнире остался в одном матче от титула. На сей раз общая победа осталось за Роберто. Причём по ходу недели он не отдал ни одного сета. Для Баутиста-Агута это уже шестой титул в карьере.



Это немного улучшило позицию испанца в чемпионской гонке. Он поднялся на 15-е место, но впереди него закончившие сезон Джокович, Вавринка и Нисикори. Кроме того, пока обходит испанца Энди Маррей, но не факт, что и он ещё сыграет в 2017-м. С учётом всех травм шансы Баутиста-Агута вырвать путёвку на Итоговый турнир АТР выглядят и не такими фантастическими. Особенно если он проведёт концовку сезона, как и в прошлом году.



Уже в понедельник начнётся Открытый чемпионат США. Турнир ждёт блокбастер в первый же игровой день – Мария Шарапова против Симоны Халеп.